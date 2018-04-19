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DHA YURT - Bursa'ya şehit ateşi düştü 

TSK tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonunun ardından, Afrin bölgesinde mayın temizliği sırasında patlama  meydana gelmesi ile Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit düştü. Çobanoğlu'nun, Bursa'da ki baba ocağına...

DHA YURT - Bursa'ya şehit ateşi düştü 

TSK tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonunun ardından, Afrin bölgesinde mayın temizliği sırasında patlama  meydana gelmesi ile Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit düştü. Çobanoğlu'nun, Bursa'da ki baba ocağına haber verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı operasyonunun ardından, Afrin bölgesinde mayın temizliği sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, Bursalı Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) şehit düştü. Çobanoğlu'nun acı haberi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi  Maksem Mahallesi'nde ki babaocağına verildi. Acı haberi, Bursa Garnizon Komutanı Ahmet Hacıoğlu ve askeri erkan verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Çobanoğlu'nun evli olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin nerede defin edileceği bilinmiyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Şehidin evinden görüntüler
-Türk bayrağından görüntüler
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntüler

SÜRE: 0.53 saniye,BOYUT: 100 MB
Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()
 

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