DHA YURT - Bursa polisinden 'Huzur Operasyonu'

BURSA'da gerçekleştirilen 'Huzur Operasyonu'nda 44 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 'Huzur Operasyonu' gerçekleştirildi. Ekiplerin kahvehane ve kafe gibi umuma açık yerlerde ve sokaklarda yapmış olduğu uygulamada 1400 adet uyuşturucu hap, 14 gr uyuşturucu madde, 2 çalıntı araç, 3 adet tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sonrası aranması olan 44 kişi de yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, kentin huzurunu arttırmak için bu operasyonların önemine değinerek uygulamaların yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Asayiş uygulamasından görüntüler

Haber-Kanera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()