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DHA YURT - Bursa-izmir karayolunda dönüş çilesi

KURBAN Bayramını Baıkesir'in sahil ilçeleri ile Çanakkale ve Ege sahilinde geçiren tatilciler  karayolunda uzun kuyruklar oluştu. İzmir-Bursa karayolunda oluşan uzun kuyruklar sürücülere zor anlar yaşattı. Kurban bayramı nedeniyle verilen...

DHA YURT - Bursa-izmir karayolunda dönüş çilesi

KURBAN Bayramını Baıkesir'in sahil ilçeleri ile Çanakkale ve Ege sahilinde geçiren tatilciler  karayolunda uzun kuyruklar oluştu. İzmir-Bursa karayolunda oluşan uzun kuyruklar sürücülere zor anlar yaşattı.
Kurban bayramı nedeniyle verilen 10 günlük tatili fırsat bilen talillerini Balıkesir'in sahil ilçeleri, Çanakkale ve Ege sahilinde geçiren aileler dönüş için son günü beklemedi. Bugün yola çıkan tatilciler, İzmir-Bursa karayolu üzerinde Karacabey ilçesi sınırlarındaki TİGEM'den başlayıp 10 kilometrelik kuyruklara neden oldular. Havanın sıcak olması nedeniyle uzun süre bekleyen tatilciler tuvalet ve su sıkıntısı yaşadı. Jandarma ekipleri, trafiğin sıkıştığı bölgelerii drone ile takip edip müdahale ettiler.
Tatil dönüşü karayolundaki yoğunluğun bu gece ve yarında devam etmesi bekleniyor

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () - 

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