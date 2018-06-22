DHA YURT - Bursa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 kadın yaralı (YENİDEN)

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Bursa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 kadın yaralı

BURSA'da bir kadın ile, 2 sene önce cinayete kurban giden oğlunun eski arkadaşları arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kadın ağır yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 KRJ 73 plakalı otomobil ile Yavuzselim mahallesinde gezen Fırat E. ve arkadaşları ile 50 yaşındaki Sevda Doğan arasında sözlü tartışma çıktı. Doğan, 2016 yılında bir cinayet sonucu öldürülen oğlu Gökhan Şen'in Fırat E. ve arkadaşları tarafından yoldan çıkarıldığını söyledi. Doğan'ın mahallelerine gelmemelerini istemesi üzerine kavga büyüyünce mahalleli 73 ayrı suçtan sabıkası bulunan Fırat E. ve arkadaşlarının otomobiline saldırıp linç girişiminde bulundu. Bu esnada silahını çeken Fırat E., Sevda Doğan'a ve Doğan'ın hayatını kaybeden oğlunun eşi olan 36 yaşındaki Zübeyde Şen'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil olarak ameliyata alınan yaralılardan Sevda Doğan'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Yaralıların yakınları ve çok sayıda mahalleli de olay üzerine hastane bahçesine akın etti. Sık sık gerilimin yaşandığı hastanede özel harekat, çevik kuvvet ve çok sayıda polis ekibi de önlem aldı. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan Fırat E. ve arkadaşları yakalamak için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden ve hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA,()