DHA YURT - BURSA'DA OTOMOBİL BABASULTAN BARAJINA DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Sağlık ekiplerini çalışması
- İş makineleri ile kurtarma çalışmaları
- İtfaiye ekipleri
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), ()
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. GÖRÜNTÜ...
27 Şubat 2019 Çarşamba 21:50
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Sağlık ekiplerini çalışması
- İş makineleri ile kurtarma çalışmaları
- İtfaiye ekipleri
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), ()
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:54
|07:34
|13:28
|16:34
|19:01
|20:30