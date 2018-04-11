DHA YURT - Bursa'da ilkokulda polis memuru müdür ve yardımcısını yaraladı/EK

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Bursa'da, Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlokulu'nda bu sabah meydana gelen ve Okul Müdürü Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ın tabanca ile vurulduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor. Taş ile Delibaş'ı vuran öfkeli velinin Merkez Yıldırım İlçesi Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görev yapan ve olayın ardından açığa alınan Polis Memuru İlhan Ö. olduğu öğrenildi.

VELİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Olayla ilgili açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "İlhan Ö. geçenlerde okula gelip, burada eğitim gören çocuğunun bir veli tarafından dövüldüğünü söyleyip oku Müdiresi Tülay Taş ile tartıştı. İdarenin şikayeti üzerine polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılınca aynı memur bu sabah okula gelip memurların odasında tartıştığı Müdür Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ı yaraladı" dedi.

ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan olayın ardından okulda eğitime arar verilirken yaralı Tülay Taş ile Sinan Demirtaş'ın tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Haber:Enver FATİH TIKIR/BURSA,()

