DHA YURT - Bursa'da Galatasaraylılar Derneği'nde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (1)

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Galatasaraylılar Derneği'ne gelen emekli bekçi Ali Uzun, tartıştığı 32 yaşındaki Aytay Çalım'ı öldürdü, kendine engel olmak isteyen kardeşi Erman Çalım'ı yaraladı.

Bugün saat 22.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde bulunan Galatasaraylılar Derneği'ne gelen emekli bekçi Ali Uzun, iddiaya göre "Burada akvuryum Varmı ?" diye sorduktan sonra ayrıldı. Kısa süre son tekrar derneğe gelen Uzun, bu sırada Konyaspor ile Galatarasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını izleyen Aytay Çalım ile tartıştı. Ardından silahını çeken Uzun, Çalım'a kurşun yağdırdı. Bu sırada kardeşi Erman Çalım, saldırganı enlemeye çalışırken kendisi de vuruldu. Yaralanan kardeşlerden Aytay Çalım yaşamını yitirirken, yaralanan kardeşi ise hastanede tedaviye alındı.Olaydan sonra kaçan Ali Uzun ile polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

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