DHA YURT - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil polise çarptı

BURSA'da bir otomobil tarafından sıkıştırıldığı iddia edilen otomobil, uygulama noktasında görev yapan polis memuruna çarptı. Kazada 46 yaşındaki polis memuru Salih Öner ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet bulvarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte 16 JSU 67 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 27 yaşındaki Murat Sadık Erbaş, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek uygulama noktasında bulunan polis memuru Salih Öner'e çarptı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine Öner bir özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü Murat Sadık Erbaş ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ HASTANEYE GELDİ

Ağır yaralanan Salih Öner'in kolunda ve bacaklarında kırıklar olduğu belirtilirken, Bursa Emniyet müdürü Selami Yıldız, hastaneye gelerek polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Hastane dışından görüntü

-Detaylar

Süre: 1 dakika 13 saniye - Boyut: 58 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()