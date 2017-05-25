DHA YURT - Bursa'da asayiş denetimi

BURSA'da bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş denetiminde aranması olan 32 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, bu akşam Türkiye’nin 81 genelinde eş zamanlı olarak yapılan Huzur Türkiye - 6 adı verilen asayiş denetimleri, Bursa'da bin polisin katılımıyla gerçekleşti. Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yaptığı uygulamada kahvehane, restoran, bar ve pavyon gibi umuma açık yerler denetlendi, trafik uygulamaları yapıldı.

Yapılan denetlemelerde 1242 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranan 32 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Kontrollerde 1 av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 2 uyuşturucu hap, 70 gram esrar, 120 gram metamfetamin ve 2 çalıntı otomobil ile 1 çalıntı motosiklet bulundu.

Yapılan trafik denetlemelerinde ise 36 araç hakkında toplam 18 bin 730 TL cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekipleri mekânlara girerken

-Kimlik toplanması

-Polis kimlik sorgulaması yaparken

-Detaylar

Süre: 2 dakika 31 saniye - Boyut: 190 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()