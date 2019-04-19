Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

DHA YURT - Bursa'da 7 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı (4)

3'ÜNCÜ DEFİNECİ DE KURTARILDI Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 3’üncü kişi olan Mümin Sarıdoğan (60) da saat 01.30'da kurtarıldı. Sarıdoğan’ın...

DHA YURT - Bursa'da 7 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı (4)

3'ÜNCÜ DEFİNECİ DE KURTARILDI

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 3’üncü kişi olan Mümin Sarıdoğan (60) da saat 01.30'da kurtarıldı. Sarıdoğan’ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kuyudan daha önce çıkarılan ve İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Kocaekşi (35) ve Recep Er'in (58) de tedavileri sürdürülüyor.

EKİPLER TAM SONUNUM TEÇHİZATI İLE KUYUYA GİRİYOR

İhbar alındıktan sonra yaya olarak uzun bir süre yürüyerek olay yerine gelen kurtarma ekipleri, içerisinde metan gazı ve karbonmonoksit gazının hakim olduğu kuyuya tam solunum teçhizatı ile girdi. Kurtarma ekiplerin yaşadığı en büyük olumsuzluğun ise kuyunun çok dar olması ifade edilerek, bu nedenle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa),()

*GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328