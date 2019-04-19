DHA YURT - Bursa'da 1 defineci kuyuda mahsur; 6 kişi kurtarıldı, 1 defineci öldü (8)

6'İNCİ DEFİNECİ DE KURTARILDI

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 6'inci defineci de saat 07.30 sıralarında kurtarıldı. Kurtarılan kişiye sağlık ekipleri tarafından oksijen takviyesi yapıldı. Durumunun iyi olduğu belirtilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kuyuda sadece 1 işçinin kaldığı öğrenilirken, son defineciyi de kurtarmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sedyedeki defineci

-Ekiplerin müdahalesi

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet BULDU / İZNİK(Bursa),()