DHA YURT - Burhaniyeliler şehidini uğurluyor

SURİYE'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'ne getirildi. Binlerce Burhaniyeli, şehidini uğurlamak için sokaklara döküldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 185'inci gününde, El Bab'ta terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı patlayıcıların imhasına yönelik çalışma sırasında Tadif yol kavşağında, önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı. Şehit askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın şehadet haberi, memleketi Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde üzüntü yarattı.

MEMLEKETİ BURHANİYE'YE GETİRİLDİ

Ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan, beş yıllık astsubay Hasan Çoban'ın cenazesi, bugün Gaziantep'te düzenlenen töreninin ardından askeri uçakla Balıkesir'e getirildi. Koca Seyit Havalimanı'ndaki askeri manga eşliğinde şehidin cenazesi karşılandı. Şehidin babası İbrahim Çoban, annesi Arife Çoban, kardeşleri Mustafa ve Müşerref Çoban ile Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal da karşılamada hazır bulundu. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı, cenaze aracına konuldu. Şehit annesi Arife Çoban, gözyaşını tutamadı. Şehit Çoban'ın naaşı cenaze aracıyla, Burhaniye'ye götürüldü.



AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Astsubay Çoban'ın cenazesi, ilk olarak hellallik alınmak üzere Cumhuriyet Mahallesi'ndeki, Türk bayraklarıyla donatılan baba ocağına getirildi. Babaevi önüne kurulan taziye çadırında başsağlığı dilekleri kabul edilirken, cenazenin eve gelmesiyle birlikte şehidin annesi Arife Çoban gözyaşlarına boğuldu. Bini aşkın Balıkesirli, şehidini burada yalnız bırakmadı. Şehidin kardeşleri Mustafa Çoban ve Müşerref Çoban, ağabeyleri Hasan Çoban'ın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin babası İbrahim Çoban, annesi Arife Çoban ayakta durmakta zorlanınca askerler yardımcı oldu. Şehit Çoban'ın naaşı daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere Koca Cami'ye götürüldü. Şehidin annesi ambulansla, babası ise askeri araçla camiye getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit cenazesinin baba evine gelişi

- Baba evi önünde yapılan tören

- Anne Arife Çoban'ın ağıtlar

- Cenazenin camiye götürülüşü

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN- Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir), ()