DHA YURT - Burdur Gölü için klip çektiler

SON 35 yılda su kapasitesinin 3'te 1'ini kaybeden ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'ne dikkati çekmek amacıyla Ak Parti Burdur Kadın Kolları tarafından klip hazırlandı. Yerel sanatçı Neslihan Yılmaz'ın seslendirdiği 'Gölümüz Kurumasın' klibi göl kıyısında çekildi.

Ak Parti Burdur Kadın Kolları'nın Çevre, Şehircilik ve Kültür Başkanlığı tarafından kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'ne dikkati çekmek amacıyla klip hazırlanmasına karar verildi. 'Gölümüz kurumasın, gelecek nesillere kalsın' temasıyla yerel sanatçı Neslihan Yılmaz'ın sözlerini yazdığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğretim görevlisi Avşar Yengin tarafından bestelenen 'Gölümüz Kurumasın' adlı türküye göl kıyısında klip çekildi. Klip Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Başkanı Süleyman Faki ile partililerin katıldığı törende basına tanıtıldı.

Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki, Burdur Gölü ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından acil eylem planı hazırlandığını, gölün kuruyup yok olmaması için çalışmaların sürdüğünü hatırlattı. Faki, "Zamanın tüm acımasızlığı ve geri dönülmezliği içinde var oluşundan bugüne Burdur'umuzu kucaklayan gölümüz, yeniden hayat bulmanın ve hayat iksiri olmanın sevinciyle bugün bizlere bir başka sesleniyor ve haykırıyor. 'Doğal güzelliğimle gözlerinize, kuş sesleriyle kulaklarınıza, dalgalarımla hayallerinize seslenmek istiyorum, ben varsam sizlerle birlikte, sizler varsanız hep birlikte geleceğe kulaç atacak, yeni ufuklara yüzeceğiz' diyor" diye konuştu.

Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, amaçlarının Burdur Gölü'ne dikkati çekmek olduğunu belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Burdur Gölü eylem planları ile gölü besleyen revize alanların genişletildiğine vurgu yaptı.

Yerel sanatçı Neslihan Yılmaz da "Göl kurumadan bu konudaki desteklerimizi her zaman göstereceğiz. Herkesin Burdur Gölü'ne hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Gölü bizler gördük, çocuklar büyüdüğü zaman da bu göl hala burada olsun istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Klip çekiminden

- Süleyman Faki'nin açıklaması

- Bayram Özçelik'in açıklaması

- Neslihan Yılmaz ile röportaj

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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