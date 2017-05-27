DHA YURT - Burdur'da dolu yağışı (2)

YAĞIŞ SU BASKINLARINA SEBEP OLDU

Burdur'da öğleden sonra etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Kışla Caddesi'ndeki bir fırının bodrumu, Özgür Mahallesi'ndeki evin bodrum katı ve odunluk olarak kullanılan bölümüyle Bağlar Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait anaokulunun bodrum katı suyla doldu.

Fırın sahibi Mehmet Doğan, sokaktaki rögarlar çekmediği için taşan suyun işyerinin bodrumuna girdiğini belirterek, "Daha önce söylenmiş ama yetkililer tarafından yapılmamış. Yaklaşık 20 bin TL zararım var" dedi.

Evinin bodrumu ve odunluk olarak kullandıkları bölümü suyla dolan Abidin Dinç de mağdur olduklarını ve bütün eşyalarının zarar gördüğünü aktarırken, bodrumdaki suyun Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Abidin Dinç'in anlatımı

- Mehmet doğanın anlatımı

- Su dolu ev

- Su dolu fırın deposu

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()