DHA YURT - Burdur'a şehit ateşi düştü

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da şehit olan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz'ın acı haberi Burdur'daki yakınlarına verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz şehit oldu. Burdur'un Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan dedesi Abdullah Avcı ve dayısı Aliihsan Avcı'nın evine gelen Çavdır Kaymakamı, Karamanlı Kaymakam vekili Abdullah Şahin, Belediye Başkan vekili Hüseyin Uğurel ve Piyade Yarbay Deniz Çetinkaya acı haberi şehidin dedesi ve dayısına verdi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Ali Yılmaz'ın geçen şubat ayında Emine Zengin ile nişanlandığı ve önümüzdeki aylarda düğün yapmayı planladığı belirtildi. Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, Antalya'da oturan annesinin de acı haberi alarak Burdur'a yola çıktığı kaydedildi.

Haber: Mesut MADAN / BURDUR,()