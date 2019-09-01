DHA YURT BÜLTNEİ-14

Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı; yol kapandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda Kara Dere taştı, Araklı Dağbaşı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, yolun trafiğe açılması için bölgede çalışma başlattı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayarak gece etkisini artıran sağanak Çamlıtepe, Çiftepınar, Çankaya ve Erenler mahallelerinde heyelana neden oldu. Bölgede Kara Dere'nin yan kollarının taşması sonucu Araklı Dağbaşı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı. Etkili sağanakta Çankaya-Dağbaşı mahallerinde de bazı ev ve tarım arazilerini su bastı. 5 mahallenin ulaşımında yaşanan sıkıntıları gidermek için bölgeye büyükşehir belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri eşliğinde kapanan yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, ilçede gece saatlerinde etkili olan sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldiğini ve kapanan yolda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yaşanan sıkıntıları ilgili kurumlarımızla birlikte çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.



KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda Kara Dere'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan Araklı Dağbaşı-Bayburt karayolu, Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve karayolları ekiplerince iş makineleriyle yürütülen çalışmaların arından, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. İlçede bazı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmaların ekiplerce sürdüğü belirtildi.

ARAKLI(Trabzon),()

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Av sezonu başladı, Trabzon'da ağlara istavrit takıldı



Karadenizli balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle yeni sezona başladı. Trabzon'da gece yarısı 'Vira bismillah' diyerek, denize açılan balıkçıların ağlarına istavrit takıldı. Tezgahlarda istavritin kilosu, 10 liradan satılırken, sezondan umutlu balıkçılar, havanın soğumasıyla balık çeşidinin artmasını bekliyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadeniz'de Trabzonlu balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı. 'Vira bismillah' diyerek, sezonu açan balıkçılar, ağlarını gece yarısından sonra Karadeniz'e bıraktı. Denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar da Trabzon'da tezgahlara konuldu. Balık pazarında hareketlilik olurken, yeni sezonda tezgahları dolduran istavritin kilosu, 10 liradan satışa sunuldu.

'DENİZLERİMİZ HALA SICAK'

Karadeniz'in halen sıcak olduğunu belirten balıkçı Emir Avcı, "Ayın 1'i itibarıyla deniz sezonu açıldı. Denizlerimiz hala sıcak. Bu yüzden palamut yok. İstavrit, somon ve ince balık takılıyor ağlara. Deniz suyunun soğuması ile birlikte balıklar bollaşacaktır. Bizler çok umutluyuz. İlk gün müşteri potansiyeli çok güzel. Bundan sonra da tezgahta balık çeşitlendikçe müşterilerimiz artacaktır" dedi.

'YAĞIŞLAR BALIĞI ETKİLEDİ'

Bölgede sel felaketi ile yağışların balığı olumsuz etkilediğini dile getiren balıkçı Temel Özdemir, "Av yasağı kalktı. İlk günden bir şey anlamadık. Sadece istavrit var. Seller, bölgemizdeki yağışlar çok fazla etkiledi balığı. Müşteri balık arıyor, çeşit bulamıyor. 10 lira istavrit, onu tercih ediyorlar. Öteki balık çeşitleri çok pahalı" diye konuştu.

'UCUZ VE KALİTELİ BALIK SATACAĞIZ'

Sezondan umutlu olduklarını belirten Gökmen Aydın ise "İlk gün istavrit bol. Havalar soğuduğu zaman her çeşit balığı tezgahlarımıza koymaya başlayacağız. Deniz sıcak. Balık soğuğa kaçıyor. Fiyat iyi. Vatandaş meraklanmasın, çok balık yenecek bu yıl. Balık bizim sularımıza geldi. Kaçması mümkün değil. Bu sezon ucuz ve kaliteli balık satacağız" dedi.

'BU SENE ÇOK UMUTLUYUZ'

Balıkçı Yasin Demir de "Bugün palamut yok. İstavrit yoğunlukta. Sezonun ilk günü. Deniz suyu 23 derece. Biraz daha su soğumaya başlayınca tezgahlarda şenlik havası olacak. Çeşitler artacak. Tutulan balığın kalitesi artacak. Ümitsizliğe kapılmamak lazım. Bu sene çok umutluyuz. Müşteriler de sezondan önce 25 ile 30 liraya sattığımız istavriti tezgahta 10 liraya görünce mutlu oldu. Müşterilerimiz ilk günü iyi karşıladı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denizde balık avı drone görüntüleri

-Denizde balık avı detay

-Denizde balıkçılar detay

-Tezgahlarda balık

-Genel detay ve görüntüler

-Balıkçılar röportaj

Haber: Aleyna KESKİN Kamera:Tolga SAĞLAM TRABZON-()

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Yalnız yaşayan Suriyeli evinde ölü bulundu



Kahramanmaraş'ta, Suriye uyruklu Mahmut Kemal (42), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, öğlen saatlerinde, Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda boyacılık yapan Mahmut Kemal, komşusu ile çarşıya gitmek için sözleşti ancak evden çıkmadı. Bunun üzerine meraklanan komşusu eve gidip, kapıyı çaldı. Açanın olmaması üzerine komşu, pencereden girdiği evde Kemal'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mahmut Kemal'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kemal'in cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

5 YILDIR AYNI MAHALLEDE YAŞIYORDU

Mahmut Kemal'in 5 yıldır Kayabaşı Mahallesi'nde yaşadığı ve ailesinin 2 ay önce Suriye'ye gittiği öğrenildi. Kemal'in komşularından Cemile Özkan, yemek yaparken sesler duyduğunu belirterek, "Dışarı çıktığımda 'Mahmut öldü' dediler. 'Ne ölmesi belki de bayılmıştır ambulans çağıralım' deyip Murat ağabeyin yanına koşup ambulansı aramasını istedim. Ambulans gelince öldüğü ortaya çıktı" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Mahmut Kemal'in ayakları

- Savcının (başörtülü) olay yerine gelmesi

- Cesedin tabuta konulması

- Tabutun taşınması

- Cenaze aracının gidişi

- Komşu ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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İzmit'te 5 bin kişiye dağıtılan balık ekmek yarım saatte tükendi

İzmit Marina Esnaf Ticari Dayanışma Derneği'nce halka dağıtılan 5 bin balık ekmek, yarım saatte tükendi.

İzmit Marina Esnaf Ticari Dayanışma Derneği'nce Marina İskele'de 2006 yılından itibaren balık avlama sezonunun açılmasıyla birlikte başladığı geleneğe bu yılda devam etti. 5 bin kişiye ekmek arası ithal uskumru ikram edildi. Izgaraların başında sıraya bekleyenler yaklaşık yarım saat içinde balık ekmekler tüketti.

Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün 'Vira bismillah' dediğimiz bir gün. Öncelikle bütün esnafımıza, balıkçılarımıza hayırlı kazançlar diliyorum. Hele ki böyle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde inşallah bereketli bir yıl geçirirler. Ekonomik sıkıntılarımızı da atlatacağımız bir yıl olsun. Bu bereket bize, ülkemize onu da sağlasın inşallah. Balıkçılarımıza bol şans diliyorum. İnşallah ağlar dolup taşar. Vatandaşımızın ucuz balık yemesini diliyoruz. Esnafımızın da yüzü gülsün istiyoruz. Esnafımız gülerse vatandaş da güler. Esnafımız iyi iş yaparsa vatandaşa da daha uygun, daha ucuza, daha ekonomik ürünler sağlamış olur. Vatandaş da ev bütçesine katkı sağlamış olur. Bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey bu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Etkinlikten görüntüler

- Vatandaşların balık ekmek almak için sıraya girmesi

- Başkan Hürriyet’in vatandaşlara balık ekmek dağıtması

- Başkan Hürriyet’in açıklaması

- Vatandaşlarla röp.

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

