DHA YURT BÜLTNEİ-13 

Marmaris'te yanan 10 metrelik tekne battı, 3 kişi kurtarıldı



Marmaris'in Keçi Adası açıklarında, 10 metre uzunluğundaki fiberglass teknede yangın çıktı. Adaya sürüklenip ormanlık alanda yangın tehlikesine neden olan teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tekne bir süre sonra su alıp, battı.

Sahil Güvenlik'e saat 13.00 sıralarında, Marmaris'e 4 mil mesafedeki Keçi Adası açıklarında bir teknede yangın çıktığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye botla sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, yangın çıkan 10 metrelik fiberglass teknedeki 3 kişinin denize atladığını gördü. Sahil Güvenlik ekiplerince 3 kişi bota alınarak kurtarıldı. Daha sonra çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, su sıkıp tekneye müdahale etti . Ancak tüm tekneyi saran alevler, yarım saatlik çabaya rağmen söndürülemedi. Akıntıyla sürüklenen tekne, Keçi Adası'na vurdu. Alevlerin adadaki ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nde konuşlu bir söndürme helikopteri bölgeye gönderildi. Ormanlık alana helikopterle su bırakılarak alevlerin ormana sıçramaması için büyük çaba sarf edildi.

Tekne bir süre sonra su alıp batarken, kurtarılan 3 kişi ise Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirildi. Yangının nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()-

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Annesinin HDP önünde eylem yaptığı gence ev hapsi (2)

HACİRE AKAR: OĞLUMA KAVUŞTUM, MUTLUYUM

Ev hapsi verilen oğlu Mehmet Akar ile birlikte adliyeden çıkan Hacire Akar, "Oğluma kavuştum, mutluyum. Bu dert bitti" dedi. Mehmet Akar ise adliye çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı. Aile, Sur ilçesinin Soğanlı Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Görüntü Dökümü

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Diyarbakır Adliyesi

Akar ailesinin adliye önündeki bekleyişi

Ailenin adliyeden çıkması

Hacire Akar

Mehmet Akar

Ailenin araca binip gitmesi

Genel ve detay

Haber: Selim KAYA-Kamera: Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,()

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TransAnatolia Rally Raid ekibi Göbeklitepeyi gezdi

Dünyanın en büyük ve zorlu yarışlarından biri olarak görülen TransAnatolia Rally Raid'e katılan sporcu ve teknik ekipten oluşan 500 kişilik grup, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi gezdi.

Bolu Abant Tabiat Parkı'nda 24 Ağustos'ta başlayan ve 7 ülkeden 137 sporcunun 84 araçla katıldığı TransAnatolia Rally Raid yarışının finali Şanlıurfa'da tamamlanmasının ardından sporcular kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Yarışmaya katılan 500 kişilik sporcu ve teknik ekip ilk olarak Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan Göbeklitepeyi gezdi. Renkli görüntülerin yaşandığı geziyle ilgili açıklamada bulunan TransAnatolia Rally Raid Organizasyon Sorumlusu Murat Öztürk, Şanlıurfa'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Herkesi Şanlıurfa'ya ve Göbeklitepe'ye davet eden Öztürk, "2019 yılı Göbeklitepe Yılı ilan edildi. Kültür Bakanlığımızın da desteğiyle bizler de Bolu Abant'tan start aldık ve bugün tarihin sıfır noktasında Şanlıurfa Göbeklitepe'deyiz. Bundan önce Nemrut'u, Harran Ovası'nı, Tuz Gölü'nü ve Anadolu'nun birbirinden güzel topraklarını geçtik. Yurt dışından yoğun katılım olması ülkemizin tanıtımında çok güzel bir rol oynadı. Katılan herkes çok memnun. Bu yıl yapılan ralli, Transantolia'nın en iyi rallisi oldu. En zorlu ve en güzel etaplar bu yıl gerçekleşti. Bizlere emek veren tüm devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Toplam 500 kişilik bir kafile ile buraya geldik ve evlerine çok memnun bir şekilde dönüyorlar. Tüm amacımız Göbeklitepe'ye gelmekti. Çünkü Göbeklitepe tarihin akışını değiştiren bir nokta. Bizim için çok çok önemli bir yer. Herkesi Göbeklitepe'ye davet ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zorlu ralli yarışına katılan sporcular

- Göbeklitepeyi gezen sporcular

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - )

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Manisa'da pizzacıda korkutan yangın



Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, pizzacının mutfak kısmında, kızartma yağının alev alması sonucu yangın çıktı. İlk müdahaleyi iş yeri çalışanlarının söndürme tüpleri ile yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürüldü.

1. Anafartalar Mahallesi'ndeki pizzacıda bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfak kısmında, patates kızartıldığı sırada yağın alev alması sonucu çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede tüm mutfağı sardı. Çalışanlar, yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale ederken, bir yandan da içerdeki müşteriler tahliye edilip, itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle korkuya neden olan yangın, yarım saatlik çaba sonucunda söndürüldü. Yaralanan olmazken, pizza dükkanında hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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Eşinin eve dönmesi için intihara kalkıştı, komutanın sözüyle vazgeçti



Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eşinin boşanma davası açtığı Ü.Y. (51), ağaca çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Bir ucu ağaca, diğeri boynuna bağlı ip ve elinde ekmek bıçağıyla intihar edeceğini söyleyen Ü.Y., jandarma komutanının, "Bir çiçek yaptıralım, eşine götürelim" demesi üzerine intihardan vazgeçip, indi.

Dinar'a bağlı Yapağılı köyü mevkisindeki ormanlık alanda bulunan çam ağacına çıkan Ü.Y., saat 10.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni cep telefonuyla arayıp, intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mahmut Karakaya ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaklaşık 5 metre boyundaki ağaca çıkıp, bir ucu ağaca, diğeri boynuna bağlı ip ve elinde ekmek bıçağı bulunan Ü.Y. ile karşılaştı.

'ANNENİ AL DA GEL OĞLUM'

Jandarma görevlileri Ü.Y.'yi ikna edip, ağaçtan indirmek için konuşmaya başladı. Ü.Y., Denizli'ye bağlı Çivril ilçesinde oturan eşi ve oğluyla görüşmek istediğini söyledi. 2 çocuğunun annesi, 22 yıllık eşi S.Y.'yi bir süre önce darp ettiği için hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği ve eşinin boşanma davası açtığı öğrenilen Ü.Y.'nin oğlunu cep telefonundan arayan jandarma ekipleri, kendisiyle konuşturdu. Oğluna seslenen Ü.Y., "Lütfen oğlum, lütfen anneni getir. Anneni al da gel oğlum. Yol paranı vereyim" dedi. Oğlu "Annem gelmiyor" deyince Ü.Y., "Getirmiyorsun değil mi" diyerek, yanına yaklaşan jandarma görevlilerine "Yaklaşmayın yoksa kendimi ağaçtan atarım. Eşim gelirse aşağı inerim" diye seslendi. Ü.Y., daha önce de fare zehri içerek intihar girişiminde bulunduğunu söyleyip, "Hastaneye dahi yatmadım. Eşimi sevdiğimden. Eşimi çok seviyorum. Onu darp ettiğim için her şeyden pişmanım" dedi.

JANDARMA KOMUTANI: ÇİÇEK YAPTIRALIM, EŞİNE GÖTÜRELİM

Jandarma ekipleri Ü.Y.'nin Dinar'a bağlı Yapağılı köyünde oturan ablası Şenay Yerlikaya ve eniştesi Osman Yerlikaya'ya köy muhtarı İsmail Çelik aracılığıyla ulaştı. Olay yerine gelen Şenay Yerlikaya ve Osman Yerlikaya da Ü.Y.'yi intihardan vazgeçirmek için çaba sarf etti. Ü.Y., eşi boşanma davasından vazgeçip, eve dönmemesi halinde elindeki bıçağı vücuduna saplamakla ve kendini aşağı atmakla tehdit etti. Kısa süre önce göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar'ın "Bir çiçek yaptıralım, eşine götürelim" demesi üzerine Ü.Y. "Benimle geleceğine söz verirsen ineceğim" diye yanıt verdi.

Jandarma Komutanı Kacar'ın söz vermesi üzerine boynundaki ipi çıkaran ve elindeki bıçağı bırakan Ü.Y., ağaçtan indi. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçirilen Ü.Y., jandarma aracıyla sağlık kontrolü için Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eylemi sırasında Ü.Y.'nin sağ bacağını bıçakla hafif şekilde yaraladığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenmesinin ardından dün Dinar'a bağlı Yapağılı köyünde oturan ablası ve eniştesinin yanına gelen Ü.Y.'nin durumu anlattığı ve bugün de intihar girişiminde bulunduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ü.Y.’nin ağlaması

- Ü.Y.’nin telefonda oğluyla konuşması

- Ü.Y.’nin boynundaki ipi çıkarıp, inmesi

- Ü.Y.’nin komutanla konuşması

HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), ()

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Av yasağı bitti, Sinop'ta tezgahlar şenlendi

Sinop'ta balık avlama yasağının kalkması ile gecenin ilk saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek denize ağ atan balıkçılar, denizden umduklarını buldu. Balık avı yasağının kalkmasıyla birlikte, tezgahlar balıkla dolup taştı.

'Vira bismillah' diyerek sezonu açan Sinoplu balıkçılar, ağlarını gece yarısından sonra Karadeniz’e bıraktı. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar da tezgahlardaki yerini aldı. Sinoplu Balıkçı İbrahim Çoşkun, "Yeni sezon başladı. İnşallah güzel olacak. Havaların biraz soğuması lazım. Deniz ne kadar soğuk olursa balıklar o zaman bir araya toplanır. Sezon şuanda başladı. Duyduğumuza göre hamsi denizde bolmuş. Belki palamuttan önce hamsiye başlarız. Sezon inşallah iyi geçecek. Palamut olmasa da diğer balıkların hepsi inşallah bol olacak bu sene" dedi.

Kentte yeni sezonda avlanan mezgit ve istavritin kilosu 10 TL’den satışa sunuluyor.

Görüntü dökümü

-Havadan görüntüler

-Tezgahtan detaylar

-Açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, ()