DHA YURT BÜLTENİ-9

Manisa'da deprem korkutuyor; halk geceyi çadırlarda geçirdi (EK)

1)HASAR GÖREN EVLERDE İNCELEME YAPTILAR

Manisa'nın Gölmarmara İlçesi'nde dün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul hasar gören evlerde incelemede bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberindeki partililer ile birlikte Tiyenli Mahallesi'ne gelip, önce meydandaki kahvahaneler de oturan vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Milletvekili Özel daha sonra hasar gören evlerde incelemelerde bulunarak, AFAD çadırlarında kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada Manisa'da deprem silsilesinin devam ettiğinin altını çizen Özel, "Dün akşam üzeri 5.1 büyüklüğündeki bir depremle Tiyenli merkezli olarak hem Gölmarmara hem de Saruhanlı olmak üzere İzmir'e kadar hissedilen bir deprem ile karşı karşıya kaldık. Bu, son 1 yıldır Manisa'da yaşanan depremler silsilesinin devamıydı. Akhisar İlçesi'nde daha önce Sünnetçiler ile Yatağan mahalleleri ve çevresinde hasar oluşmuştu. Şimdi ilçe başkanlarımız ile temas ederek yeni yaşanan deprem bölgesinden incelemede bulunduk. Hatta Tiyenli'ye geldiğimizde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bunu hissettik. Yaşanan depremde evlerin hasar aldığı, içeriye girilemeyecek durumda olduğunu gökdük. Hasar alan evlerin olası başka bir depremde göçebilecek bir durumda olmasıyla karşı karşıyayız. Hasar gören evlere çadır dağıtılarak kurulumu yapıldı. Ancak bu konuda bir aksama görülüyor. Çok sayıda hasarlı ev var. Ancak çadır sayısı kısıtlı. Bu kadar lokal bir meselede devletin çok daha hızlı bir şekilde işi çözebiliyor olması lazım" dedi.

"DEVLET BÖYLE GÜNLERDE GÜCÜNÜ HIZLA GÖSTERMELİ"

Yaptığı incelemeler sırasında vatandaşların AFAD çadırlarının adaletsiz bir şekilde dağıtıldığının altını çizdiğini vurgulayan Milletvekili Özel, "Bir gerçek var; deprem oluyor, bir hasar oluşuyor, bir afet oluyor herkes gelip gidiyor. Sonrasında Türkiye'de hem siyasi gündem hem de olağan dışı olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki deprem sonrası unutulup gidiyor. O nedenle bu tür konularda devletin şefkatli elinin daha hızlı ve adil ulaştırması gerekiyor. Burada yaptığımız incelemede bir çok kişi çadır dağıtımının adaletsizliğinden bahsetti. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Devlet böyle günlerde gücünü hızla, adaletle ve hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde hizmet vermesi lazım. kamu görevlileri ile görüşüp yaşanan bu aksaklığın giderilmesini talep edeceğiz" dedi.

"MANİSA DEPREME NE KADAR HAZIR?"

Açıklamasının son kısmında, "Manisa'nın depreme ne kadar hazır?" olduğunu soran Özel, şöyle devam etti:

"Hepimizin sorması gereken bir soru var. İstanbul için zaman zaman soruluyor. Bu soruyu Manusa için de soruyoruz. Manisa ve mahalleleri depreme ne kadar hazır? Birinci deprem kuşağı içerisinde olan bir yerde depremde hep kıyısından geçiyoruz. Yine büyük bir faciayı kıl payı atlattık gibi görünüyor. Ama bir sonraki olmadan önce bu işlere tedbir almak gerekir. Marifet deprem olduktan sonra Tiyenli Mahallesi'nde hasarlı binalara bakmak değil. Devlet depremin olma olasılığı olan hiç hasar görmemiş ancak olası bir depremde insanın üstüne yıkılabilecek binalara depremden önce gidip bakıyor mu bunu öğrenmek gerekir. Devlet olmak demek, taziye evine gidip yas evinde ağlamak değildir. Taziyeyi ve yası ortaya çıkaracak olan durumlara karşı tedbir almak demektir. Yas evine gidip ölenle birlikte ağlamak olsa olsa sadece bir komşu taziyesinden ileriye gidemez. Devlet olmak demek daha farklı bir gücün gösterilmesi anlamına gelir."

"VALİ GÜVENÇER İNCELEMELERDE BULUNDU"

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de , depremde en çok hasar gören Tiyenli Mahallesi'nde incelemede bulundu. İnceleme sırasında Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener, AK Partili Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz de Vali Güvençer'e eşlik etti. Vali Güvençer burada yaptığı açıklamadra, yaptığı açıklamada, 5.1 büyüklüğündeki depremin Gölmarmara ilçesinin Tiyenli Mahallesi'nde kerpiç evlerde hasara neden olduğunu belirtti. Yaşanan 5.1 depremin ardından 1.0 ve 4.9 şiddetine çok fazla artçı depremin Manisa'nın bütünlüğünü ve çevre illerde his edildiğini söyleyen Güvençer, "Allah'a çok şükür klasik anlamda kamuoyunun eleştirebileceği yıkıcı boyutta bir deprem olmadı. Ama yapılarımızın çok eski olması, özelikle hasar gören evlerimizin özelikle kerpiç olması hesabıyla oturulamayacak kadar yıkım sebebiyle oturulamayacak ağır hasarlı evlerimiz var" dedi. Deprem merkez üssü olan Tiyenli mahallesinde 32 aileye barındırılması için çadır kurulduğunu ifade eden Vali Güvençer, "Camimiz hasar gördü, cami hizmeti ve ortak kullanım hizmeti amacıyla büyük bir sahra çadırı kurduk. Vatandaşlarımızın çok abartılı tedirgin olmasına gerek yok. Her birimiz çok özenli ve dikkatli olmak durumundayız. Bu bir Türkiye ve dünya gerçekliğidir. Özelikle yapı stoklarımızın yenilenmesi hususunda çok daha öncesinden tedbirli olmak durumundayız. Bu konuda hem merkezi ve hemde yerel yönetimlerimiz mesafeler alıyor. Ama tabi ki almamız gereken çok daha fazla önlem var" diye konuştu.

Vali Güvençer, olası bir büyük depremin beklenip, beklenmediği sorusuna ise "Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile çok sıkı eş güdüm içerisindeyiz. Devamlı haberleşiyoruz ve değerlendiriyoruz. Ayrıca, il bünyesinde de il müdürlüklerimizim tüm elemanları teyakkuza geçirilmiş durumda. Herhangi bir olumsuzluğa her an müdahale edecek şekilde ilk yarım saat içerisinde tüm sahaya ulaşmıştık. Yaklaşık 2 saat içerisinde de fiilen başta kaymakam arkadaşlarımız olmak üzere evleri hasar gören vatandaşlarımızın yanındaydılar. Bu manada biz elimizden geldiğince hazırlıklıyız ama 'bu yaşanan depremler daha büyük depremlerin öncüsü müdür? Hayır. Bu konuda bilimsel olarak söylenebilecek hiçbir şey yok" diye yanıt verdi.

"ÇADIR STOĞU İHTİYAÇLARA CEVAP VEREBİLECEK SEVİYEDE"

Gazetecilerin, "Yeterli çadır var mı?" sorusuna ise Vali Güvençer, "Çadırda yetersizlik, gecikme asla söz konusu olamaz. Hem AFAD başkanlığımızın Türkiye genelindeki çadır stoku hem de Manisa merkezimizde bulunan lojistik depodaki çadır stoku, Allah muhafaza çok daha ağır vakalarda çok fazla ihtiyaçlara cevap verilebilecek seviyededir. Ancak bu olayların fiziki boyutu olduğu kadar sosyolojik ve psikolojik boyutu var. Vatandaşlarımızın son derece soğukkanlı olması lazım. Bizim de çadır taleplerini karşılarken son derece son derece profesyonelce davranmamız gerekiyor" dedi.

Mahallede hasar gören evlerde inceleme yapan Vali Güvençer daha sonra bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in incelemesi ve açıklaması

-Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in açıklaması ve incelemede bulunması

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, )

====================================================

2)CHP'Lİ ÖZEL, KIRKAĞAÇ'TA ASKERLERİN RAHATSIZLANMASINI TBMM'YE TAŞIYACAK



CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'ndeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen asker sayısının çok olmasına rağmen, rahatsızlanan asker sayısının az olmasına dikkat çekip, "Bu durumun askeriye içinde psikolojik olabileceğine yönelik konuşmalar geçiyor. Ancak durum bu kadar basit değil. Olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız" dedi.

CHP Manisa Milletveki Özgür Özel, partisin doktor olan kendisi gibi Manisa Milletveki Tur Yıldız Biçer ile Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'ndeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda rahatsızlanan askerleri dün gece müşahade altında tutuldukları Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde ziyeret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Milletvekili Özgür Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Valiliğin, "Enfeksiyon ya da zehirlenme yok" demesine rağmen, askerlerden alınan kan örneklerinde zehirlenme belirtilerine rastladıklarını öğrendiklerini açıkladı.

'DİKKATLİ SORGULANMALI'

Milletvekili Özel, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, ancak olayın her yönüyle sorgulanması gerektiğini söyledi. Özel, "Bir asker Manisa'daki Tugay ile kendilerine yemek veren firmanın aynı olduğunu, bu tedirginliğin 3 gündür konuşulduğunu söylüyor. Ancak alaydan aldığımız bilgiye göre Kırkağaç'taki birlik yemeğini kendi pişiriyor. Kullanılan malzemelerin bir kısmı merkezi alım. Bu durumu araştıracağız. Kırkağaç'taki tablo Manisa'daki gibi değil. Ucuz atlatıldı. Bu iki olayı ayrı ayrı ve bağlantılı yönleri ile dikkatli sorgulamalıyız" diye konuştu.

ZEHİRLENMELER MECLİSE TAŞINIYOR

Olayın basite indirgenemeyeceğini söyleyen Milletvekili Özel, yemeği yiyen asker sayısının çok olmasına rağmen, rahatsızlanan asker sayısının az olmasının dikkat çekip, "Bu durumun askeriye içinde psikolojik olabileceğine yönelik konuşmalar geçiyor. Ancak durum bu kadar basit değil. Olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız" dedi.

Askeriyede yemeklerle ilgili çoklu bir uygulama olduğunun altını çizen Özel, "Dışarıdan temin edilmesi ya da malzemeyi dışarıdan alıp içeride yapılması gibi. Bu işin masaya yatırılması lazım. Bu kadar farklı uygulama varken bu işte boş vermişlik varken CHP olarak önümüzdeki günlerde mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını önereceğim. Sadece bu vaka değil, Türkiye'de askeri birliklerinin yemeklerinin yapılma şekillerinin izlenip, standartta kavuşturulması için araştırma komisyonu kurulmasını isteyeceğiz. Milyona yakın asker, zaten terörle boğuşurken bir de yemek gibi en kutsal haklarının kullanırken hayatları tehdit altına olması kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

TABURCU EDİLDİLER

Manisa Valiliği'nden bugün öğlen yapılan yazılı açıklamada, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda rahatsızlanarak sağlık kuruluşlarında müşahede altında bulunan 12 askerin taburcu edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Kırkağaç İlçesi'nde mide bulantısı ve baş ve karın ağrısı şikayeti ile sağlık kuruluşlarına tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile sağlık kuruluşlarında müşahede altında bulunan 12 asker de taburcu edilmiştir. Sabah saatleri itibarıyla hastanelerde tedavi gören askerler ve Alay Tabipliği'ndeki askerler birliklerine katılmışlardır. Askerlerde zehirlenme veya enfeksiyona dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

Kırkağaç ilçesinde 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda dün gece saatlerinde 150 asker mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile Alay Tabipliği'ne müracaat etmiş, 68'i Kırkağaç ve Soma'daki devlet hastanelerinde müşahade altına alınmıştı. Valilik'ten yapılan açıklamada askerlerden 56'sının sabah saatlerinde taburcu olduğu belirtmişti.

VALİ GÜVENÇER: "MEVSİMSEL MİDE ÜŞÜTMESİ"

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, depremde hasar yaşanan Manisa'nın Gölmarmara ilçesi kırsal Tiyenli Mahallesi'ndeki incelemleri sırasında

Kırkağaç İlçesi'ndeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'ndaki rahatsızlanan askerlerle ilgili açıklamada bulundu. Vali Güvençer, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavi edilen tüm askerlerin kışlasına geri gönderildiğini söyledi. Vali Güvençer, "Kırkağaç 6'ıncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki rahatsızlık herhangibir enfeksiyon veya gıda zehirlenmesiyle ilgili olarak ilişkilendirilmedi. Mevsimsel bir mide üşütmesi ve çocuklarımızın birbirinden psikolojik olarak etkilenerek sağlık kuruluşlarına müracaat etmesi vardır. Dün (Cumartesi) saat 03.00 itibariyle çocuklarımızdan sadece 1'sini sabaha kadar müşahede altında tutmaya karar vermiştik. Sabah saatlerinde 08.00 ile 09.00 arasında bütün çocuklarımız taburcu edildiler. Birliklerine döndüler. Alay komutanlığı bünyesindeki tabipliğe de müracaat artık yok. Dolayısıyla Kırkağaç'ta vakanın önü tamamen alınmış durumda. Bir sorun kalmadı" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Özgür Özel ih nastanede askerleri ziyareti ve açıklaması geçilmişti

-Vali Mustafa Hakan Güvençer'in açıklaması

Nermin UÇTU - Erdinç ALKAN-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, )

======================================================

3)SAĞANAK YAĞIŞ İZMİRLİLER'İ HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Gökgürültülü sağanak yağış İzmir'i akşam saatlerinde etkisi altına almaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ya şemsiye satın aldı ya da çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir'de sağanak yağış beklediklerini duyurdu. Akşam saatlerinde başlayan yağışın bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı Salı günü ise sağanak yağış olarak devam etmesinin beklendiği açıklandı. İzmir'in tamamını etkileyecek olan yağışlı havanın Çarşamba günüden itibaren etkisini yetireceği ve yerini parçalı bulutlu havaya bırakmasının beklendiği açıklandı. Yağmurun ilk damlalarının düşmeye başladığı akşam saatlerinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gezenler hazırlıksız yakalandı. Sıcak hava nedeniyle kısa kollu ve şortla dışarıya çıkanlar dükkanlardan şemsiye aldı. Şemsiye bulamayanlar ise şal ya da çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. Bir kadın tekerlekli sandalyedeki diğer bir kadınla şemsiyesini paylaşırken, şemsiye kullananların çoğunun birbirine sarılarak şemsiyenin altına sığmaya çalıştığı dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

--------------

- Caddede şemsiye ile dolaşanlar

- Engelli kadına şemsiye tutan kadın

- Yağmurdan çantasıyla korunmaya çalışanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

====================================================

4)AKSEKİ'DE TUR MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 RUS YARALI

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde Rus turistleri taşıyan minibüs, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 3 Rus turist yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Akseki'ye bağlı Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kapadokya'dan Alanya yönüne giden 07 E 4469 plakalı 28 yaşındaki Mustafa Uyar'ın kullandığı, Rus turistleri taşıyan minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, araçta bulunan sürücü, rehber ve 1'i çocuk 9 Rus turistten 3 kadın turist yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Diğer turistler ise başka bir araçla olay yerinden alındı.

Görüntü Dökümü

--------------

- Kaza yerinden görüntü

- Minibüsün kaldırılması

(Haber- Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), ()

====================================================

5)BİTLİS'TE 1 TON PATLAYICI İMHA EDİLDİ

BİTLİS'in Mutki İlçesi Arpalıseki Köyü kırsalında jandarma araziye gizlenmiş vaziyette 1 ton el yapımı patlayıcı ele geçirdi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları operasyonlarda, Mutki İlçesine bağlı Arpalıseki Köyü kırsalında arazide gizlenmiş vaziyette mazotla zenginleştirilmiş yaklaşık 1 ton amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı madde, 1 adet el bombası ve 1 adet roketatar sevk fişeği ele geçirdi. Ele geçirilen patlayıcı Cumhuriyet savcılığının talimatıyla imha edildi. Bölgede operasyonlar sürüyor" denildi.

Görüntü DÖkümü

-------------------

-Patlayıcının imha edilmesinden görüntü

Özcan ÇİRİŞ BİTLİS,(

======================================================

6)SP GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU: HOŞUNA GİTMEYEN TEKLİFLER SÖYLENDİĞİ ZAMAN SİYASET SAHNESİNDEN SİLİNİYOR

SAMSUN'a gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu anda bizim gördüğümüz en ciddi problem bugün Sayın Cumhurbaşkanı kendisi ifade ediyor. 'Yalnız kaldım' diye, neden? Çünkü etrafında bulunup hoşuna gitmeyen teklifler söylendiği zaman o insanlar siyaset sahnesinden siliniyor. Kim kalıyor geriye 'Efendim ne güzel emir buyurdunuz' diyenler. O zaman yalnız kalıyor" dedi. Saadet Partisi’nin Samsun İl Başkanlığı’nın 6'ıncı Olağan Kongresi’ne katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Mollaoğlu, 16 Nisan'da gerçekleşen Anayasa Değişikilği Referandumu ve sonrasında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Referandum sonrasında bir şey değişmediğini söyleyen Mollaoğlu, "Şu son referandum aslında bir bakıma bir fırsat meydana getirdi bize. Bir cümle bize yapılan nasihat aslında 'Ben bu referanduma oy vermeye giderken düşünmeden 'Evet' derim' dediler. 'Ancak düşünürsem 'Hayır' demek mecburiyetinde kalırım' dediler. Bundan dolayı da biz bütün kardeşlerimize seslendik. 'Sizden bir ricamız var. Bir kere düşünün. Ondan sonra tercihte bulunun. 'Evet' de diyebilirsiniz. 'Hayır' da diyebilrsiniz. Aslında çok da büyük bir şey değişmez. Hele bugün için yanlış anlaşılmaması kaydıyla söylüyorum. Bugün için hiç bir şey değişmez. Çünkü zaten hükümetle Cumhurbaşkanlığı arasında herhangi bir ihtilaf yoktu ki. Bugün ne değişti? Bugün sadece isim olarak Cumhurbaşkanı aynı zamanda yürütmenin başı oluyor. Bu anayasada zaten vardı. İstediği zaman bu yetkiyi kullanabiliyordu. Bugün de yürütmenin başında. Kanun bütünüyle anayasa değişikliği yürürlüğe girmemiş olsa bile alan razı veren razı" dedi.

İNSANLAR SİYASET SAHNESİNDEN SİLİNİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın yalnız kaldığını ifade ederek siyasetçilerin siyaset sahnesinden silindiğini belirten Karamollaoğlu, "Ama yarın bütün bu yetkiler tek kişide toplandığı zaman istişare mekanizması olmadığı için meseleleri doğru dürüst mütalaa etmeden kararlar alındığı zaman herhangi bir ihtilaf konusu adalet mekanizmasına havale edildiğinde adeta tek merkezde tayin edilen bu yetkililerin nasıl tavır sergileyecekleri bilinmediği için çok ciddi sıkıntıların içine girebiliriz. Yetkiyi toplamak kolay ama icrada bulunmak zor. Şu anda bizim gördüğümüz en ciddi problem bugün Sayın Cumhurbaşkanı kendisi ifade ediyor. 'Yalnız kaldım' diye, neden? Çünkü etrafında bulunup hoşuna gitmeyen teklifler söylendiği zaman o insanlar siyaset sahnesinden siliniyor. Kim kalıyor geriye 'Efendim ne güzel emir buyurdunuz' diyenler. O zaman yalnız kalıyor. Sadece kendi sedası geliyor kendisine ne derse, 'Ne kadar da güzel şeyler gelmiş. Ne kadar önemliymiş. Allah sizi başımızdan eksik etmesin' ya hepimiz kuluz. Hata yapma kulluğun bir özelliği. Bu hatanın yapılacağı bilindiği için şuura, istişare emredilmiş. Eğer o şuura o istişare mekanizmaları oluşturulmazsa ne olacak? Allah muhafaza etsin. Felakete doğru gideriz. Gittiğimizin farkına bile varmayız" diye konuştu.

Genel Başkan Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından yapılan kongrede seçime tek aday olarak giren mevcut il başkanı Temel Armutçu, 482 delegenin oyunu tekrar alarak 3 yıl daha il başkanı olarak seçildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Salondan detaylar

-Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Mollaoğlu'nun açıklamaları

(Süre: 03.59 DK) - (Boyut: 127 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()



======================================================

7)SİLOPİ'DE SOKAKTA İLK KEZ İFTAR SOFRASI KURULDU

ŞIRNAK'ın Silopi Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan ayı boyunca hergün Sanat Sokağı'nda 600 kişilik iftar sofrası kuruldu.

Silopi Belediyesi önceki yıllarda Yeşiltepe Parkı'nda kurduğu iftar çadırını, bu yıl sanat sokağına kurdu. 600 kişilik kurulan iftar sofrası Ramazan ayı boyunca açık olacak. Belediye, iftar çadırına gelemeyen muhtaç ailelere de evlerinde sıcak yemek servisi yapacak. Silopi Belediyesi olarak kurdukları iftar çadırına herkesi davet eden Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ökten, “Ramazan ayı süresince 600 kişiye günlük yemek vereceğiz. Muhtaç olan ailelerimize yine ayrı şekilde hizmetlerimiz olacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Sanat sokağına kurulan iftar çadırı

-İftar için kurulan masalar

-Ökten'in açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () -