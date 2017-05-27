DHA YURT BÜLTENİ-9

Şehit uzman onbaşı Ferhat Gözen son yolculuğuna uğurlandı

SİİRT'in Eruh İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman onbaşı 23 yaşındaki Ferhat Gözen, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Vatani görevini 2 yıl önce tamamlayan ve 10 ay önce uzman onbaşı olarak göreve başlayan Ferhat Gözen, Eruh'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Şehit Gözen için Yeşilkent mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Durdu Yetkinşekerci, ilçe belediye başkanları, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cami avlusuna getirilen şehit Gözen'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Asiye Gözen, "Kınalı kuzum, ev alacaktık tabut aldık. Damatlık giyecektin kefen giydin" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Törende şehidin babası Mehmet Gözen ise güçlüklü ayakta durabildi. Gözyaşlarına boğulan, şehidin kız kardeşleri Zeynep, İpek ve Zehra Gözen'i de törene katılanlar teselli etti. Şehidin cenazesi İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı namazın ardından Yeşilkent Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze namazı

- Dua edilmesi

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının şehitliğe gidişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 173 MB

Haber: Eyüp BURUN -Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP,()

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Kaybolan alzheimer hastası kadının cesedi, derede bulundu

ANTALYA'da, kaybolan 4 çocuk annesi 64 yaşındaki Mediha Çakır'ın cesedi Acısu Deresi'nde bulundu.

Aksu İlçesi Özlü Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası, Mediha Çakır'dan sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, cami hoparlöründen anons yaptırdı. Buna rağmen sonuç alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Polis ve mahalle sakinlerinin arama çalışması sonucu Mediha Çakır'ın terlikleri evinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki Acısu Deresi'nin yanında bulundu. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırılırken, saat 14.00 sıralarında derede yapılan aramada Çakır'ın cesedine ulaşıldı. Cesedi gören kadının yakınları fenalık geçirdi. Deniz polisinin yaptığı çalışma sonucu dereden çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Yakınları, Mediha Çakır'ın hastalığı nedeniyle kendisini ailesine yük olarak gördüğünü ve sürekli intihar edeceğini söylediğini öne sürdü.

Diğer yandan Mediha Çakır'ın ağabeyi Adem Göbüş'ün de yaklaşık 15 yıl önce traktörüyle dereye düştüğü ve boğularak hayatını kaybettiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ölen kadının terliğinden görüntü

- Dere ve kadının terliğinden görüntü

- Ölen kadının yakınlarından görüntü

- Ölen kadının yakınlarının ağlaması

- Dalgıç deniz polisinin olay yerini değerlendirmesi

- Kalabalığın koşması

- Ölenin kadının yakınlarının feryatları

- Ölen kadının deredeki görüntüsü

- Ağlayanlardan detay görüntüler

- Dereden detay görüntüler

- Dalgıç polislerin suya girmesi

- Dalgıç polislerin cesedi kıyıya çıkarması

- Cesedin battaniyeye sarılması

- Cesedin ambulansa taşınması

- Ölen kadının yakınlarının ağlaması

- Ambulansın gidişi

-Kalabalıktan ve ölenin yakınlarının ağlaması

311 MB - 5.07'

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Kemer'de işçi minibüsü devrildi: 5 yaralı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde günübirlik çalışan turizm işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kemer-Kumluca karayolunun Karabucak mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 37 yaşındaki Serkan Dilbaz idaresindeki 20 H 3641 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sağ tarafının üzerinde sürüklenen minibüs yolun dışına savruldu. Kazada, minibüste bulunan 24 kişiden 5'i yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, sürücü Serkan Dilbaz ile araçta bulunan diğer yolcular ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Minibüsün içerisinde koltuk olmadığı ve yolcuların kilim üzerinde seyahat ettiği belirlendi. Polis olayı soruştururken, minibüsteki yolcuların çoğunluğunun 5 yıldızlı bir otele günübirlik çalışmak için gittiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazanın olduğu yerden detay

-Polisin ölçümünden detay

-Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı'nın minibüs şoförü ile konuşması

-D-400 karayolu ve araçtan detay

-Aracın içiresinden detay

-Olay yerinden detay

-01:15 dakika ve 40,3 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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Suriyeli öğrencilerin mezuniyet sevinci

MERSİN'de Suriyeli mülteci ailelerin çocuklarına yönelik projeler üreten Maya Derneği, Kent Konseyi'nin desteğiyle Kış Okulu adı altında eğitim verdiği 30 Suriyeli çocuğu mezun etti.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak merkez Akdeniz İlçesi'ndeki Adanalıoğlu Mahallesi'ne sığınan ailelerin çocukları mezuniyet sevinci yaşadı. Mahalle Evi'nde eğitim alan 30 Suriyeli öğrenciye Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törenle diplomaları verildi. Törende konuşan Dernek Başkanı Volkan Gültekin, "Bu çocukların ülkelerinden gelip Adanalıoğlu Mahallesi'nde çadırlarda yaşamasıyla başladı hikayemiz. Çocuklarımızı okula alıp entegrasyon süreci başlatmak için Türkçe eğtiimi ve hobi çalışmaları yaptık. Şimdiye kadar 3 kur eğitim verdik ve 120 Suriyeli çocuk bu eğitimlerden faydalandı" dedi.

Konuşmanın ardından Suriyeli öğrencilerden oluşan koro, Türkçe ve Arapça şarkılar seslendirdi.

Görüntü Dökümü

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-Salondan görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Suriyeli öğrencilerden görüntüler

-Öğrenciler şarkı söylerken

-Dernek başkanı Volkan Gültekin'in konuşması

-Öğrencilere diplomaları dağıtılırken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02:52 BOYUT: 94.00 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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Patara'da at safari ilgi görüyor

Antalya'nın Kaş İlçesi'ndeki Antik Patara Plajı'nda kum, deniz ve güneş turizmine alternatif olarak düzenlenen at safariler turistlerin ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı turistler önce atlarla tanıştırılıyor. Ardından kasklarını takan turistler, yardımcılar eşliğinde atlara biniyor. Önce Patara Mahallesi'nin kenarından ve denizde yaklaşık 300 metre yükseklikten doğanın içinden geçiliyor. At üstünde deniz, Antik Patara Kenti ve doğa seyrediliyor. Ardından doğanın içinden papatya çiçeklerinin arasından geçilerek Patara Antik Kenti geziliyor. Gidiş- dönüş 14 kilometre süren tur için kişibaşı 120 lira ödemek gerekir.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çiftlikte atları seven turistler

- Ata biniş ve çıkış

- Doğadan geçişler ve arkadan bölümler

- Antik kente iniş ve antik kentin kıyısından geçiş

- Doğanın içinden geçiş

- Patara Plajı'na iniş

- Patara Plajı'nda ve gün batımında at üstünde tur

- Gün batımı ve dönüş

- Röportajlar

278 MB /// 08.44"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), ()



