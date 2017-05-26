DHA YURT BÜLTENİ-9

1046 ASKERİN GIDADAN ZEHİRLENDİĞİ, 1 ASKERİN ÖLDÜĞÜ KIŞLADA YEMİN TÖRENİ (EK)

1)MANİSA VALİSİ "BAKTERİYLE BAĞIRSAK ENFEKSİYONU SALGINI'

Manisa Valisi Hakan Güvençer, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki gıda zehirlenmesi olayıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Olaydan etkilenen asker sayısının 1046 olduğunu, 211 askerin hastanelerde tedavi gördüğünü açıklayan Güvençer, 2 askerin yoğun bakımda olduğunu ayrıca 194 askerin bugün taburcu edileceğini bildirdi. Güvençer, "Sağlık Bakanlığı 15.00'ten itibaren Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığımızdan uzman bir ekibi ilimize gönderdi. Bugün Halk Sağlığı Kurumu Başkanı da Manisa'da. Sebep olabilecek tüm kaynaklara ilişkin örnekler alındı. Birden fazla laboratuvara gönderildi. Ön bilgi, bulgular alındı. Bizim ön değerlendirmelerimiz var. Ancak sebebe ilişkin kesin açıklamayı, netleşecek sonuçlara bağlı. Şuanda yaşanan hadisenin tam anlamıyla, bakteriyle bağırsak enfeksiyonu salgını olduğunu söyleyebiliyoruz. Halk sağlığı uzmanları bu bakterinin ve yarattığı rahatsızlığın mahiyeti gereği, ikinci 48 saat içinde. Hatta önümüzdeki 5-6 gün içinde bu bakteri ile muhatap olan kişilerin bağışıklık sistemlerinin vereceği tepkilere bağlı olarak yeni küçük vakaların yaşanabileceğini söylüyorlar. Ama ikinci 48'inci saatin başlarında artık stabilite sağlandı" dedi.

"ÖLÜM TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ"

Bugün 5 bin askerin yemin merasiminin tamamlandığını ve aileleriyle buluştuklarını duyuran Vali Güvençer, "Şuanda hastanede yatanlar değil ama geçmiş günler içinde hastaneye müracaat edip tedavi olan çocuklardan aileleri huzurunda yemin merasimine katılanlar oldu" dedi. Sosyal medyada bilgi kirliliği yaratıldığını belirten Güvençer, "Karşı karşıya kaldığımız bu enfeksiyon ölümcül değil. Basit bir antibiyotik tedavisiyle çözülebilir. Maalesef bir çocuğumuzu kaybettik. Ancak bu çocuğun vefat sebebinin bu enfeksiyondan olduğuna dair bir bilgi, bulgu yok. Daha önceden mevcut herhangi bir rahatsızlığın bu enfeksiyonla tetiklenmesi söz konusu olabilir. Çocuğumuzun vefatını bu enfeksiyona bağlamak yanlış ve tedirgin edici olur. Bundan sonra muhtemel ya da birden fazla ölüm tehdidi ile karşı karşıya değiliz" dedi.

Olayı gıda zehirlenmesi olarak tanımlamadıklarını söyleyen Güvençer, "Sebep gıda olabilir mi? 'Evet' ihtimallerden biri. Su ihtimali de söz konusu. Ancak yine tıbbi açıdan baktığımızda ilk laboratuar tetkiklerinde, eğer su ve gıdayı yan yana koyup kıyaslama yapacak olursak suyun bu hastalığa sebep olma ihtimali çok çok zayıf. Ama gıda zehirlenmesi demek ya da yenilenlerden kaynaklı bir enfeksiyon salgını demek için henüz erken" diye konuştu.

TEDAVİ GÖREN ASKERLERE ZİYARET

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, enfeksiyon sonucu hastaneye kaldırılan askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Hastanenin farklı servislerde tedavi gören askerli tek tek ziyaret eden Kaymakam Çorumluoğlu ve Başkan Çelik, askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan ziyarette tedavi gören askerlerin durumlarının iyi gittiği bilgisini alan Kaymakam Çorumluoğlu, hastane yetkilileri ile kısa bir toplantı yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Vali Mustafa Hakan Güvençer'in konuşması

- Açıklamadan detay görüntü, valilikten detay

- Vatandaş kamerasından yemin töreni



Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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POMPALI TÜFEKLE GİRDİĞİ EVDE KATLİAM YAPTI: 3 ÖLÜ (EK)

2)ÖZEL HAREKAT ÇATILARDA ZANLIYI ARADI

Edirne'de eniştesi, kız kardeşi ve yeğenini öldürdekten sonra kaçan Nedim Merdin'in aynı mahallede görüldüğü ihbarı polisi harekete geçirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ekipleri Kobra aracıyla mahalleye girerken, asayiş şubesinin yanı sıra çevik kuvvet ekipleri de sokaklarda ve çatılarda arama yaptı. İhbarların olduğu bölgedeki evlerin çatılarınatek tek çıkan özel harekat ekipleri ellerinde uzun namlulu silahlarla katil zanlısı Nedim Merdin'i aradı, ancak bir ize rastlanmadı. Polisin uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından çok sayıda sabıka olduğu tespit edilen katil zanlısı Nedim Merdin'i arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Mahalleye gelen polis ekipleri

-Özel Harekat ve Kobra aracı

-Çatılarda yapılan aramalar

-Mahallede toplananlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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3)TOKAT'TA SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

TOKAT'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası ana caddede oluşan sel nedeniyle trafik durma noktasına geldi, vatandaşlar iş yerlerine sığınarak yağmurdan korundu. Tokat'ta öğle saatlerinde gök gürültüsü ve ardından yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış hayatı felç etti. Bir anda etkili olan sağanak yağış sonrası vatandaşlar açık olan iş yerlerine sığınarak yağmurdan korundu. Cumhuriyet Meydanına çıkan ara caddelerden birikerek gelen yağmur suları, bulvarda sele dönüştü. Trafik durma noktasına gelirken Ardala Sokak'ta etkili olan sel sonrası, yol üzerinde bulunan bazı esnafların kaldırım üzerinde bulunan malzemeleri sel ile birlikte yola indi. Tokat Belediyesi ekipleri ise yağmurun dinmesinin ardından Gazi Osman Paşa Bulvarında çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kent merkezinden görüntüler

-Yağış görüntüleri

-Caddede oluşan sel

-Vatandaşların koruma çabalyarı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()

(88 mb)

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4)ÇORUM'DA 49 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇORUM'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde 41'i Afgan, 8'i Pakistan uyruklu 49 kaçak göçmen yakaladı.Çorum çevre yolu üzerinden Ankara istikametine gitmekte olan bir otobüs firmasına ait 34 FA 0543 plakalı yolcu otobüsü, gelen bir ihbar üzerine jandarma kontrol noktasında durduruldu. Otobüste aralarında çocukların da olduğu 41'i Afgan, 8'i Pakistan uyruklu 49 kaçak göçmen yakaladı. Gözaltına alınan 49 kişi polis ekiplerine teslim edilirken, sorgularının yapılması için Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.

Burada bir tercüman yardımıyla polise bilgiler veren kaçak göçmenler, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarını, Ankara'ya gitmek istediklerini söyledi. Yakalanan 49 kişinin pasaportsuz oldukları belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, göçmenler, Göç İdaresine teslim edildi. Otobüsün sürücüsü ile muavin gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Yakalanan 49 kişinin emniyete getirilişi

- Otobüs görüntü

- 49 kişinin eşyalarının otobüsten indirilmesi

- Detaylar

(SÜRE: 1. 47 - BOYUT: 118 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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5)BAŞSAVCI ALPER'E VEFA KLİBİ

DENİZLİ'de makam şoförü Muzaffer Akşehirli ile birlikte trafik kazasında yaşamını yitiren Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper için mesai arkadaşları video klip hazırladı. Denizli Adliyesi çalışanlarının hazırladığı Başsavcı Mustafa Alper'i anlatan 4 dakika 43 saniyelik video klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'de ilk askeri darbe iddianamesini hazırlayan ve FETÖ soruşturmalarında etkin bir isim olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı, evli ve iki çocuk babası 48 yaşındaki Mustafa Alper, geçen 10 Mayıs'ta, şoförü Muzaffer Akşehirli ile birlikte trafik kazasında öldü. Suikast iddialarının da yoğun olarak gündeme geldiği kazayla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürürken, Denizli Adliyesi çalışanları yaşamını yitiren Başsavcı Alper'e vefalarını hazırladıkları video kliple gösterdi.

Adliye personeli tarafından hazırlanan 4 dakika 43 saniyelik video klipte, Başsavcı Mustafa Alper'in, Denizli'de göreve başladığı 2015 yılı Temmuz ayından yaşamını yitirdiği güne kadar katıldığı etkinliklerdeki konuşmalarından bölümler verildi. FETÖ soruşturmalarıyla ilgili yaptığı konuşmalar, açıklamalar ve gazete kupürleri gösterildi. Alper'in zeybek oynama görüntüleri de görüntüde yer aldı. Bozkurt Kadın Açık Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlüler için oluşturulan atölyelerdeki üretimlere yer verildi. Adliye çalışanlarının vefa klibi, "Mekanın cennet olsun, seni unutmayacağız" mesajıyla sona erdi. Alper'in mesai arkadaşları, hazırladıkları klibi, sosyal medya hesaplarından, duygularını da dile getirerek paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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- Klipten görüntü

Haber- Kamera: Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()

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6)6 AYDA 5 TON KİLO VERECEKLER

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde üretim tesisi bulunan 650 çalışanlı Eker Süt ve Süt Ürünleri A.Ş. çalışanları 6 ay boyunca diyet yaparak 5 ton kilo vermeyi hedefliyor. 'Sağlıklı yaşam projesi' kapsamında ilk olarak fabrika çalışanlarının yemek menüleri değiştirildi. Hedefi tutturan çalışanlara ise fabrika bisiklet hediye edecek. Bursa'da süt ve süt ürünleri alanında üretim yapan Eker Süt Ürünleri A.Ş. fabrikada 'Sağlıklı yaşam projesi' başlattı. Etkinlik kapsamında tek tek tartılan 650 çalışanın kilosu 50 ton çıktı. Bunun üzerine fabrika yönetimi ve çalışanları 6 ay içinde 5 ton kilo vermek için program yaptı. Zayıflama programı kapsamında fabrikada 2 diyetisyen doktor görevlendirildi. Diyetisyenler ilk olarak fabrikadaki yemek menüsünü değiştirdi. Menüde pirinç pilavının yanına bulgur pilavı eklenirken, çalışanlara her gün salata verilmesi de kararlaştırıldı. Kalorisi düşük yemeklerin yanı sıra fabrikada dinlenme odalarına atıştırmalık meyveler konuldu. Ayrıca masa başında çalışan işçilerin hareket etmesini sağlayacak programlar geliştirildi. Bunun yanı sıra evinin önünden servise binen işçiler bundan sonra bir durak önce inerek yürüyecek ve böylelikle hareketli yaşam sağlanacak.

Etkinlik hakkında bilgi veren Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Amacımız insanlara hareketli alan kazandırmak ve bu sayede sağlıklı yaşama ulaşmak. Sağlıklı yaşam projesiyle çalışanlar hem kilo verecek hem de kilolarından dolayı yakalandıkları hastalıklardan kurtulacaklar. Bu gönüllülük esasına göre yapılan bir etkinlik dedi.6 ay sonra 5 ton kilo vermek hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Eker Fabrika Müdürü Gökhan Kiraz ise, "650 fabrika çalışanıyla tek tek tartıldık ve 50 ton çıktık. Sonra kendi kendimize bir hedef koyduk ve 6 ay sonunda 5 ton kilo verelim dedik. Bunun için yemek menülerine kalorisi az olan yiyecekler ve salata ekledik. Çalışanlarımız her hafta diyetisyenlerimizin kontrolünden geçiyor.Kontrol sırasında ne kadar kilo verdiği, vücut yağı, metabolizma yaşı hepsi çıkıyor ve ona göre kişiye dikkat etmesi gerekenleri söylüyoruz. Hedefi tutturan çalışanlara bisiklet hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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Tayar ve Kiraz'ın konuşması

Yemekhaneden görüntü

İşçilerin yemek alması

İşçilerin diyetisyenler eşliğinde tartılması

BOYUT:264 mb

SÜRE:8,18Edip TEKİN / MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), () -

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7)BİTLİS'TE PKK'DAN BOMBALI TUZAK; 1 ASKER YARALI

BİTLİS'in Hizan İlçesinde yürütülen operasyonlar sırasında, teröristler tarafından araziye daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu 1 asker yaralandı.

Olay, Hizan ilçesi kırsalında sabah saatlerinde meydana geldi. PKK'lı teröristlerin araziye döşediği el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu yaralanan uzman çavuş, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,()-

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8)KİRAZLI ALTIN MADENİNE KARŞI HUKUKİ MÜCADELE BAŞLAYACAK

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Kirazlı köyündeki altın madeninin yakın bir zamanda işletmeye açılacağını duyup bir süredir bunu protesto eden çevrecilere Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile belediye meclis üyeleri de destek verdi. Madenin, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nı zehirleyeceği gerekçesiyle, Çanakkale Belediyesi konuyu yargıya taşıyacak.Bir süredir Kirazlı'da bulunan Balaban tepesi orman gözetleme kulesi sahasında yürütülen altın arama çalışmalarına karşı mücadele veren çevreciler, madenin yakında işletmeye açılacak olması nedeniyle yeni bir kamuoyu oluşturmaya hazırlanıyor. Çanakkale İda Dayanışma Derneği, Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi gibi sivil toplum örgütleri, olayın ciddiyetini anlatmak için bugün CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve bazı belediye meclis üyeleriyle birlikte kent merkezine bağlı Kirazlı Köyü bölgesindeki maden sahasına gitti. Katılımcılar, altın madenine karşı olduklarını anlatan pankartları gözetleme kulesine astı. İda Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Pirinçciler, konuyla ilgili olarak hazırladıkları dosyadaki bilgileri Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve meclis üyelerine anlattı. Pirinçciler, "Kirazlı altın madeni işletmesinin açılması Çanakkale suyunun ölüm fermanı olacak. Ton olarak buradaki siyanür girdisi 26 bin ton. ÇED raporundan çıkardık. Zehirli ağır metaller toplamı 40 bin ton. Bunun 17 bin 400 tonu arsenik, 87 tonu civa" dedi.

BAŞKAN GÖKHAN HALKI DESTEĞE ÇAĞIRDI

Çanakkale'nin 10 kilometre yakınında 51 milyon metreküp su kapasiteli Atikhisar Barajı'nın birçok yer altı ve yerüstü su kaynağıyla beslendiğini belirten Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Şu anda bulunduğumuz tepe, komple çukur hale getirilecek. Bu ormanlık alanda 600 metre çapında ve 400 metre derinliğinde bir çukur oluşacak. Buradan çıkarılacak olan kayaçlar, zehirli ağır metallerle, özelikle siyanürle işlenmek suretiyle ayrıştırılarak altın içinden alınacak. O topraklar olduğu gibi kalacak. Çünkü burası bir deprem bölgesi, burada en ufak bir çatlamada sızıntılar, sular buradan giderek, kılcal damarlar suretiyle bizim barajın içine girecek. Bu metaller barajı kirlettiği andan itibaren geri dönüşü yok. Biz de yasal sürece belediye olarak bilfiil katılmak amacıyla geçen ay bir meclis kararı aldık. Yazılarımızı yazdık. Cevaplar geliyor. Bu cevaplara karşı hukuki mücadeleyi başlatacağız. Bunun kararını aldık. Çanakkale halkının da harekete geçmesi gerekir. Artık sadece sivil toplum kuruluşu, gönüllüler yada sadece belediye ile kalmamalı bu iş. Burada herkesi davet ediyoruz. Sadece Çanakkale'yi değil, tüm Türkiye'yi bu konuya sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Altın madenine karşı düzenlenen etkinlik orman gözetleme kulesi önünde toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu. Toplu fotoğraf çekimi sırasında grup ellerini kaldırarak, 'dur' işareti yapıp, altın madeni işletmeciliğine 'dur' mesajı verdi.

Görüntü Dökümü

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-Atikhisar bölgesindeki incelemeden görüntüler,

-Atikhisar barajından genel ve detay görüntüler,

-Balaban tepesindeki ormanlık ve maden sahalarından görüntüler,

-İlhan Pirinçciler'in konuşması,

-Ülgür Gökhan'ın konuşması,

-Toplu fotoğraf çekiminden görüntüler,

-Anons.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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9)BARİYERLERE ÇARPAN TIR ALEV ALEV YANDI

DÜZCE'de, TEM yolunda bariyerlere çarpan TIR'da çıkan yangına müdahale eden sürücü Amir Ahmed, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırdı. İtfaiye yangını söndürürken TIR tamamen yandı.

Ankara'dan İstanbul yönüne giden Amir Ahmed yönetimindeki CT9088CM plakalı TIR, TEM yolunun Gölyaka Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın patlayan lastiği alev aldı. Bir anda büyüyen yangın TIR ile birlikte arkadaki dorseye sıçradı. Sürücü Amir Ahmed, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Çevredeki diğer sürücüler de araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Amir Ahmed, yangına müdahale ederken dumandan etkilendi. Ahmed, çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. TIR ile arkadaki dorsenin bir bölümünü tamamen saran alevler itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak TIR tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangına müdahale eden TIR sürücülerinden Hasan Kartal, "20’ye yakın yangın tüpü ile müdahale ettik. Ancak lastik olduğu için durduramadık" dedi. Yangın nedeniyle TEM'de ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Çalışmanın tamamlanması ardından ulaşım normale döndü.

Görüntü dökümü

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-İtfaiyenin müdahalesi

-Yanan tır

-Yol

-Görgü tanığı röp.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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10)SİVAS'TA YEMİN TÖRENİ DUYGULU ANLARA SAHNE OLDU

SİVAS 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda üç haftalık temel askerlik eğitimini tamamlayan erler, düzenlenen törenle yemin etti. Erlerin tören sonrası aileleri ile buluşmasında duygulu anlar yaşandı.

Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda acemi eğitimi gören 1997-2 tertip 1'nci Kademe bin 933 er ile 367'inci kısa dönem 139 er için General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Törene Sivas Vali Vekili Sezgin Üçüncü, Garnizon ve 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun, bazı il protokol üyeleri ile yemin eden acemi erlerin aileleri katıldı. 3 haftalık temel eğitimden geçen acemi er ve ailelerinin heyecanlı olduğu görüldü. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bin 933 acemi er ve 139 kısa dönem erler iki grup halinde yemin etti.

"ŞEHİT ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI"

Törende temel eğitim süresince eğitimde, atışta ve sporda başarılı olan erlere 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip ve gaziler tarafından başarı belgeleri ve hediye verildi. Hediye takdiminde alana çağrılan 2010 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taner Özdemir'in annesi Cahide Özdemir gözyaşlarını tutamadı. Şehit annesini askeri yetkililer teselli etti. Törende ayrıca Sivas'ta askerlik yapan erlerin baba ve dedelerine katılım belgesi verildi. Törende konuşan Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, yemin eden askerlerin ulusun güvenliğine layık olacağına inandığını söyledi. Kip erlere seslenerek, "Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Cesaretin, fedakarlığın, vefanın ve sadakatin timsali kahraman ordumuz bu yiğit evlatlarımızla gücünü tazelemektedir. Ettiğiniz bu kutsal andın size ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Tören yürüyüş ile son buldu. Yemin töreninde tören alanına giren Sibirya cinsi kurt köpeği ise askerlere zor anlat yaşattı. Köpeği askerler tören alanından çıkartmakta zorlandı. Tören sonrası askerlerin aileleri ile buluşması sırasında duygulu anlar yaşandı. Askerler anne, baba ve çocuklarına sarılarak hasret giderdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yemin tören alanından görüntüler

-Ailelerinin görüntüleri

-Askerlere başarı belgeleri verilmesi

-Şehit annesine belge verilirken yaşanan duygusal anlar

-Yemin edilmesi

-Komutanın konuşması

-Tören alanına giren köpeğin askerlere zor anlar yaşatması

-Yakınlarıyla hasret gideren erler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

(240 mb)

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11)SİVAS'TA 'KARGA' KURTARMA OPERASYONU

SİVAS'ta soba bacasında mahsur kalan karga vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta Toptancılar Sitesi'nde yemekçilik işiyle uğrayan 36 yaşındaki Umut Polat işyerinin yazıhanesinde namaz kılarken soba bacasından sesler geldiğini fark etti. Bacayı açıp bakan Polat, içinde sıkışmış kargayı gördü. Bunun üzerine Polat, hayvansever arkadaşı Yakup Aydoğdu'ya haber verdi. Aydoğdu baca içinde sıkışan kargayı telleri keserek kurtardı. Kargayı kurtaran Aydoğdu hayvanın üzerinde biriken isleri temizledikten sonra kargayı salıverdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kargayı kurtarma çalışması (amatör kamera)

-Kurtarılan karganın üzerinin temizlenmesi

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

(67.8 mb)

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