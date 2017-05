DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ŞEHİT POLİSİN CENAZESİNİ AYNI ÇATIŞMADA YARALANAN SİLAH ARKADAŞLARI GETİRDİ

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi 25 yaşındaki Mesut Yılmaz'ın cenazesi memleketi Samsun’a getirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Mesut Yılmaz'ın cenazesini taşıyan askeri uçak saat 11.42’de Samsun Çarşamba Havalimanı’a indi. Buradaki karşılama törenine Samsun Valisi İbrahim Şahin, şehit babası Mehmet Yılmaz, şehidin iki kız ve bir erkeke kardeşi, yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bekar ve 2014 yılında polis olduğu belirtilen Mesut Yılmaz'ın, cenazesi tören mangası tarafından askeri uçaktan indirildi. Bir süre Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşındı. Şehit Yılmaz’ın aynı çatışmada yaralanan iki silah arkadaşı aynı uçakla Samsun'a geldi. Silah arkadaşlarını biri kolundan diğeri ise ayağından yaralı olması nedeniyle diğer özel harekat polisleri yürümelerine yardımcı oldu. Şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz’ın tabutunun cenaze aracına konulmasının ardından araç eskort eşliğinde İlkadım İlçesi Çatalarmat Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü.

2)ABD BÜYÜKELÇİSİ BASS, ADANA'DA

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, İncirlik Üssü'nün de bulunduğu Adana'da Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

Kentte dün bir dizi etkinliğe katılan Büyükelçi Bass, bugün de ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht ve beraberindeki heyetle Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bass, bir süre Demirtaş ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Büyükelçi Bass, herhangi bir açıklama yapmadan Valilik binasından ayrıldı.

3)KÖMÜRCÜ KARDEŞLERİN EKMEK KAVGASI

OSMANİYE'de Sercan ve Mehmet Akkaş adlı 2 kardeş, ağaç parçalarını özel yöntemle yakarak mangal kömürü haline getirip satarken, el işçiliği ile geçim savaşı veriyor.

Merkeze bağlı Dervişli Köyü'nde kiraladıkları arazide çalışan iki kardeş, satın aldıkları ağaç parçalarını üst üste yığarak 5 metrelik tepe oluşturup, üzerini toprak ve naylonla kapatıyor. Daha sonra özel bir yöntemle yakılan ağaçlar, 20 gün boyunca süren bir işlemin ardından mangal kömürü haline geliyor. 10 yıldan bu yana mangal kömürü üretimi yaptıklarını belirten Sercan Akkaş, "5 ton odundan, 1 ton mangal kömürü elde ediyoruz. Yaptığımız zor bir iş, az para kazanabiliyoruz. Ancak, özel bir iş yaptığımız için mutluyuz" dedi.

Satın aldıkları ağaç parçalarını günler süren bir çalışmayla kule şeklinde dizdiklerini belirten Mehmet Akkaş ise şöyle konuştu:"Dışarıdan aldığımız belli cinslerdeki odunları ince ve kalın olmak üzere sık sık dokuyarak kule haline getiriyoruz. Ocağı bu hale getirdikten sonra ortasındaki ağacı çekerek içerisine ateş yakıp atıyoruz. Üzerini kapattıktan sonra ocağımızın ateşsiz bir şekilde yanması yaklaşık 20 gün sürüyor. Ardından bu ağaç parçaları mangal kömürü haline geliyor. Mangal kömürlerini daha sonra Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'da toptan olarak pazarlıyoruz."

4)UCUZ ET KUYRUĞU

Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Erzurum Kombina Müdürlüğü ait satış mağazalarında ucuz et kuyruğu uzamaya başladı. Kombinada kıymanın kilosu 28,75'ten, kuşbaşının ise 31 liradan satılıyor. Merkez Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt Kurumu'nun iki satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşlar, ucuz et alabilmek için saatlerce bekledi. Kıymanın kilosunun 28.75, kuşbaşının 31, bifteğin 36, pirzolanın 50, Bonfilenin 65 liradan satıldığı kombina satış mağazasında sıraya girenler 20'şerli gruplar halinde içeriye alınıyor. Kuyruktaki vatandaşlar, satış mağaza sayısını artırmasını isterken, kasaplar kombina ile aralarında 10 liralık fiyat farkı bulunduğunu belirttiler. Vatandaşlar, "Her şeyin bir bedeli var. Ucuz ve kaliteli et almak için saatlerce bekliyoruz" diye konuştu.

Erzurum Et ve Süt Kombinası yetkilileri, iki satış mağazasında günde ortalama 3 ton kıyma, 3 ton da kuşbaşı olmak üzere 6 ton et satıldığını bildirdi. Ramazan ayının gelemesi nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirten yetkililer, "Bu satışlarımız her gün var. Ramazan ayının gelmesi nedeniyle kuyruk uzadı" dediler.

5)"DİYARBAKIR'IN YANLIŞ VE HAKSIZ ALGISI DEĞİŞECEK"

TÜRKİYE Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır, Diyarbakır'a yönelik bir haksız ve yalnış algının olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ın dışarıdan görünen, fakat Diyarbakır'a gelindikten sonra bu algının tamamen yanlış bir algı olduğunu, tamamen bir takım dedikodulara dayandığını hisseder gibi olduğunu hissediyorsunuz. Muhakkak yatırımcılar da bunun farkına varacaklar ve geri dönecekler" dedi. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır, geldiği Diyarbakır'da ilk olarak Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Vali Aksoy'u makamında ziyaret eden Başkan Bayındır ile beraberindeki heyet, daha sonra Vali Aksoy'a teşekkür plaketi verdi. Plaket takdiminin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayındır, kentte yaşanan olaylardan kaynaklı bazı zincir otellerin yatırımlarını durdurduklarını bu konuda girişimde bulunup bulunmayacağı sorusu üzerine, "Biz tabi ki kimseyi zorlayamayız bu konuda ama şimdi buranın bir algısı var. Diyarbakır'ın dışarıdan görünen, fakat Diyarbakır'a gelindikten sonra bu algının tamamen yanlış bir algı olduğunu, tamamen bir takım dedikodulara dayandığını hisseder gibi olduğunu hissediyorsunuz. Muhakkak yatırımcılar da bunun farkına varacaklar ve geri dönecekler" dedi.

Kentte şu anda yabancı 2 zincir otelin yanısıra, bir başka zincir otelinin inşaatının sürdüğünü belirten Bayındır, "Bu halka muhakkak ilerleyecek ve bizim de ülke olarak komşularımızla daha iyi münasebetlere geçip, biraz daha bu hareketli halden kurtulmamız lazım. Hareketli halden kurtulup, daha sakin bir hale gelmemiz lazım. Turizm zaten sulh ve keyif isteyen bir iştir. Böyle adamı döverek, turizm yaptıramazsınız, o muhakkak içinden gelmeli, gittiği yerde dinlenebilmeli, keyif alabilmeli, onun için muhakkak bunlar Diyarbakır'da gerçekleşecek biz öyle gördük" diye konuştu.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır ve beraberindeki heyeti ağırlayan Vali Aksoy da, Diyarbakır'da turizmi hareketlendirme adına yürütülen çalışmaların olduğunu hatırlatarak, "Diyarbakır'daki otelcilerle işbirliği içerisinde önümüzdeki dönemde turizmi Diyarbakır'da daha geliştirme adına neler yapabilirizi etraflıca konuşulacak, tartışılacak ve Diyarbakır'da turizmde, Diyarbakır'ı daha iyi bir noktaya taşıma adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek. Diyarbakır gerçekte gezildiğinde ön algıyla, fiili durumun örtüşmediğini buraya gelen herkes ifade ediyor. Bizim de bütün gayretimiz Diyarbakır'ın, Türkiye'nin diğer büyükşehirlerinden bir farkının olmadığını, buraya herkesin gönül rahatlığıyla gelip turizm faaliyeti ve ticaret faaliyeti içerisinde bulunabileceğini ifade ediyoruz. Bunun için en etkili yöntem, herkesin eğer imkanı olanlar varsa, karar verici konumda olanlar varsa Diyarbakır'a gelmeler. Biz ne kadar söylersek söyleyelim insanların kendi gözüyle görmeleri çok daha anlamlı oluyor. İş adamları, seyahat acenteleri ve Turizm Birliğini buraya gelmiş olması bu anlamda bu algının yıkılmasına çok önemli katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

6)ÇORUM'DA RAMAZAN DAVULCULARI HAZIR

ÇORUM Belediyesi, Razaman ayı nedeniyle davulcularına eğitim verdi. Çorum Belediyesi ile Davulcular Derneği işbirliğiyle belirlenen 45 kişi, Ramazan ayı süresince vatandaşlara sahur vaktini haber verecek.

Çorum'da Ramazan ayında vatandaşları sahur vakti uyandırmak için sokak sokak gezip davul çalacak olan "Ramazan davulcuları" özel eğitime tabi tutuldu. Çorum Belediyesi ile Davulcular Derneği işbirliğiyle belirlenen 45 kişi, yarın akşam başlayacak olan Ramazan ayı süresinde vatandaşlara sahur vaktini haber verecek. Çorum Belediyesi'nin Mehteran Takımı'nda görevli mehter başı Selahattin Delice tarafından çalıştırılan Ramazan davulcuları kentte görev yapacak. Ramazan davulcuları, başlarına fes takıp, beyaz gömlek üzerine yelek giyecek.

Davulcularla mehter marşı çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi'nin Mehteran Takımı'nda görevli mehter başı Selahattin Delice "Bir kaç yıldır sürdürdüğümüz Osmanlı geleneğini bu yılda devam edttireceğiz. Davulçularımız mehter marşını icra edecekler. Verilen derslerle herkes aynı tempoyu tutturdu iyi bir çalışma yaptık ve iyi bir eğitimden geçildiö dedi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kanat Ramazan ayında davulcuların disiplin içerisinde görev yapacaklarını belirterek, "Kıyafetleriyle, davullarıyla örnek olarak görev yapıp, vatandaşlarımızı sahura kaldıracaklar. Çorum Belediyesi olarak davulculara para ödenmeyecek. Halkımızın gönüllülük esasına göre davulcularımıza bahşiş verebilirler. Verseler iyi olur. Dediğim gibi belediye hiçbir ücret ödemeyecekö dedi.

