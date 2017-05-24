DHA YURT BÜLTENİ-9

Sınırdaki ABD bayrakları ile PYD/YPG flamaları, yıpranınca indirildi

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'ne komşu Suriye'nin terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu PYD denetimindeki Telabyad'a asılan ABD bayrakları ile PYD/YPG flamaları, hava şartları nedeniyle yıpranınca, indirildi. Bayrakların yerine yenileri çekilmedi.

Akçakale'nin karşısında bulunan PYD denetimindeki Telabyad'ın yüksek yerlerine, ABD bayrakları ile PYD ve örgütün silahlı kanadı YPG flamaları asılmıştı. İlçedeki hava şartları nedeniyle bayrak ve flamalar tahrip oldu. Yıpranan bazı bayrak ve flamalar tamamen, bazıları da kısmen yerinden söküldü. Türkiye'den de görülebilen ve karşısında dev Türk bayrağı dalgalanan bayrak ve flamalarının yerine yenilerinin çekilmediği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sınırda çalışma yapan askerler

- Bayrak ve filemalar

- PYD bayrağının direği

- Telabyad gümrük binası

- Yıpranan bayrak ve flamalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-)

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Yuvacık Barajı'nın çevresindeki tesislerin yıkımında biber gazlı müdahale

KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'ndeki Yuvacık Barajı çevresinde kaçak yapıldığı belirlenen konaklama tesislerinin yıkımında polis direnen işletme sahibi ve yakınlarına biber gazı sıkarak müdahalede bulunurken, 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajı havzasında bulunan 10 bungalov ev ve restoranın kaçak yapıldığını belirledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait iş makineleri ve çok sayıda jandarma, zabıta ekibi yıkım için bölgeye geldi. Tesislerin giriş bölümünü araçlarla kapatan işletme sahibi ve yakınları yıkım ekibi ve jandarmanın girmesine izin vermedi. Olay yerine destek olarak Çevik Kuvvet ekibi gönderildi. Park edilen araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol açıldı. Bu sırada işletme sahibinin yakınları yıkımı yapacak iş makinelerinin anahtarlarını gizlice alarak yıkımın yapılmasını engellemek istedi. Görevliler anahtarları alan kişilerle görüşerek araçların anahtarlarını aldı.

Yıkımı engellemeye çalışan tesislerin sahibi Sedat Karaaslan elindeki hançer ile kendine zarar vereceğini söyledi. Jandarma ve Çevik Kuvvet ekibi tesislere girince işletme sahibi ve yakınları arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Polis direnen 1'i kadın 10 kişiyi gözaltına aldı. Bazı kişiler bungalov evlerin çatılarına çıkarak yıkıma engel olmaya çalışırken, tesisleri kendilerinin yıkacağını bildirdi. Yıkım ekipleri tesislere girerken, direnen kişilerle görüşmeler yapılmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jandarma ve polisin müdahalede bulunması

-Biber gazı sıkmaları

-Gözaltına almaları

-Jandarma ve polis detayları

Haber : BAŞİSKELE(Kocaeli), () -

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(ÖZEL) Tramvayda 'ilerle' diyen genç bıçaklandı

KAYSERİ’de, iddiaya göre tramvay içinde tanımadığı kişiye “ilerleö diyen 17 yaşındaki Nuri Ö. bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi İldem 1 tramvay durağında yaşandı. İddiaya göre, Nuri Ö. tramvayda tanımadığı kişiye ilerlemesini söyledi. İsminin Ali Y. (17) olduğu öğrenilen kişiyle bu söz üzerine çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda lise öğrencisi Nuri Ö. sol kolundan bıçakla yaralandı. Tramvaydaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan lise öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nuri Ö’nün hastaneye getirilişi

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

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Tekme atıp yaşlı kadını gasp ettiler

ANTALYA'da tek başına yaşayan 80 yaşındaki Fatma Bahçivan'ın kapısını çalan kimliği belirsiz kişiler, ağzını elleriyle kapatıp bacağına tekme attı. Bahçivan'ın beline sardığı kuşaktaki 300 TL'yi alan gaspçı kayıplara karıştı. Bahçivan, "Şaka yapıyorlar sandım, gerçekmiş" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa İlçesi Şarampol Caddesi, Üçgen Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan Fatma Bahçivan'ın kapısını çalan kar maskeli kimliği belirsiz kişi, eliyle yaşlı kadının ağzını kapatırken ayağına tekme attı. Elini Bahçivan'ın belinde sarılı bulunan kuşağa sokan saldırgan, kuşaktaki çorap içine bulunan 300 TL'yi alıp kaçtı. Gasp edilen Fatma Bahçivan'ın yardımına komşuları koşarken polisten yardım istendi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, Bahçivan'ı hastaneye götürmek istedi. Hastaneye gitmek istemeyen Bahçivan, "Önce bu olayı çözelim" dedi. Olayın şokunu atlatamadığını belirten Fatma Bahçivan, "Kapı çalınca komşular sandım. Kapıyı açtığımda karşımda yüzü maskeli biri vardı. Önce şaka sandım. Daha sonra hızla üstüme atladı. Bir eliyle ağzımı kapatırken diğer elini de belimde bulunan kuşağın içine soktu. Çorabın içinde bulunan 300 TL'yi alıp kaçtı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fatma Bahçıvan polise bilgi verirken görüntüsü

Polislerin görüntüsü

RÖP: Fatma Bahçıvan ( gasp mağduru yaşlı kadın )

Fatma Bahçıvan polis aracına binerken görüntüsü

Kızının polis aracına binmesi

Aracın polis merkezine gidişi

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Kına gecesi saldırısında yaralanan Emrullah'tan Şahin'e ziyaret

GAZİANTEP'te sokakta yapılan kına gecesi eğlencesine terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği canlı bomba saldırısında yüzünden yaralanan ve plastik cerrahi operasyonla sağlığına kavuşan 11 yaşındaki Emrullah Urtekin, doktoruyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Beybahçe Mahallesi'ndeki kına gecesine terör örgütü DEAŞ tarafından 20 Ağustos'ta düzenlenen ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda Emrullah Urtekin yüzünden yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenti ziyareti sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e talimat verip küçük Emrullah'a cerrahi müdahalede bulunulmasını istedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'a götürülerek özel bir hastanede tedaviye alınan Emrullah'a, kendisi de Gaziantepli olan Plastik ve Rekonstruktif Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Mutaf başkanlığındaki ekip tarafından cerrahi operasyon yapıldı. Sağlığına kavuşan Emrullah, babası Suphi ve Prof. Dr. Mehmet Mutaf ile birlikte Başkan Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.

Gaziantep’in yetiştirdiği önemli değerlerden Mutaf’a teşekkür ederek, onur duyduklarını belirten Şahin, "Bu şehrin yetiştirdiği önemli bir beşeri sermaye.Şehrimiz ve ülkemiz adına teşekkür ediyoruz, onur duyuyoruz. Sizin farklı bir dokunuşunuzla hayat bulan çok canlar var. Yine olağanüstü bir başarıya imza attınız. Anne kaburgasından kulak yaptınız. Yani bunlar olağanüstü şeyler ve bizim şehrimizden böyle bir hocamızın yetişmesi ve bu kadar uzmanlaşmasından da onur duyuyoruz. Allah razı olsun. Emrullah’ı ilk gördüğümde çok üzgündü. Şimdi okuluna gidiyor, çok güzel bir şekilde hayatına devam ediyor. Bu hocamızın beceri ve kabiliyetiyle oldu" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Mutaf ise, Cumhurbaşkanımızın emaneti Emrullah'ın yanak ve dudak bölgesindeki eksik bölgeleri dokularından faydalanarak tedavi ettiklerini söyledi.

Baba Suphi Urtekin da, böyle bir acının yaşanmamasını temenni ederek, Fatma Şahin ve Mutaf’a yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emrullah ve doktorun ziyareti

- Başkan Şahin'in karşılaması

- Konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-)

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Gaziantep'te gazetecilere sertifika

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) işbirliği ile kentteki basın mensuplarına yönelik düzenlenen 'Grafik tasarım-sayfa düzeni, haber yazım tekniği ile kamera ve fotoğraf çekimi teknikeri' eğitimleri tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayan gazetecilere sertifika verildi.

GGC toplantı salonunda düzenlenen sertifika törenine; GGC Başkanı İbrahim Ay, GGC Yönetim Kurulu Üyeleri, UKÜ Gaziantep Temsilcisi Hüseyin Akkaya, akademisyenler ve gazeteciler katıldı. Törende konuşan İbrahim Ay, gazetecilerin gelişen teknolojiye ayak uydurması gerektiğini belirterek, "Daha önceleri de üyelerimize yönelik eğitimlerimiz olmuştu. Teknoloji hızla gelişirken değerli basın mensuplarımızın da bu gelişime ayak uydurması gerektiğine inanıyoruz. bu sebeple Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile işbirliği yaparak 3 gün süren bir eğitim programı düzenledik. Bu eğitimlere katılan üyelerimize bugün sertifikalarını veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Hüseyin Akkaya ise, UKÜ olarak Gaziantep'e değer verdiklerini ifade ederek, "Gaziantep kültürüyle, eğitimiyle değer verdiğimiz bir şehir. Bu sebeple kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bugünde cemiyetimizin bize verdiği desteklerle üniversitemiz akademisyenlerinin katıldığı bir eğitim programı düzenledik. Umarım program verimli geçmiştir. Eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazanan basın mensuplarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verilirken, eğitim programını düzenleyen akademisyenlere de katkılarından dolayı plaket hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törenin yapıldığı salon

- Törene katılanlar

- İbrahim Ay'ın konuşması

- Hüseyin Akkaya'nın konuşması

- Plaket ve sertifikaların verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-)

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