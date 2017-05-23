DHA YURT BÜLTENİ-9

Alman Büyükelçi Erdmann Adana'da: İncirlik krizini çözmek için çalışmalara devam ediyoruz

ALMANYA'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, İncirlik Üssü'nün bulunduğu Adana'daki açıklamasında, Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'ndeki askerlerin ziyaretine izin verilmemesi nedeniyle yaşanan krizi çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, eşi Marion Erdmann ve beraberindeki heyetle birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Büyükelçi Erdmann, Adana'ya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti. Sonrasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yle makamında buluşan Büyükelçi Erdmann, Adana'nın çok önemli ve güzel bir şehir olduğunu söyledi. Konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Sözlü ise, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ve terör örgütü PKK'nın Almanya'daki faaliyetleri nedeniyle çeşitli eleştirilerde bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Erdmann, İngiltere'de meydana gelen terör saldırısıyla ilgili "Terörün her türlüsü ve çeşidi Almanya'da olduğu gibi Türkiye'de de şiddetle lanetlenmektedir. Düşüncelerimizle yakınlarını kaybeden ailelerin yanındayız" dedi.

'ZİYARETİN İNCİRLİK KRİZİ İLE AYNI ANDA OLMASI TESADÜF'

Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nde bulunan askerlerinin ziyaretine ilişkin yaşanan gelişmeleri değerlendirip 'Bugün İncirlik ziyaretiniz olacak mı?' sorusunu yanıtlayan Büyükelçi Martin Erdmann, şunları kaydetti:

"Bu üzücüdür fakat bu sorunun çözülmesi için çalışmalara devam ediyoruz. İncirlik'i daha evvel 2 kez ziyaret ettim. Ziyaret programımda bugün İncirlik'e zaman ayıramıyorum, bugün yoğun bir programım var. İncirlik krizi ile benim Adana ziyaretimin bu şekilde aynı anda gerçekleşmesi bir tesadüftür fakat benim Adana'yı ziyaret etmem çok uzun zamandan beri planlanan bir programa dayanmaktadır. Zira Adana'yı bilhassa ziyaret etmemdeki sebep, uzun yıllar boyunca büyük başarıyla hizmet vermiş olan Almanya Federal Cumhuriyeti Fahri Konsolosu sayın İbrahim Paksoy için bir veda töreni düzenleniyor bu akşam. Bu vedası nedeniyle ziyaret ediyorum kenti."

Görüntü Dökümü

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- Araçların valiliğe gelişi

- Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın araçtan inişi

- Kendisini karşılayan heyetle selamlaşması

- Büyükelçi Erdmann'ın Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile selamlaşması

- Valilik Şeref defterini imzalaması

- Valinin makamında konuşması

- Valilikten çıkışı

- Valilik binasından detaylar

- Büyükelçi Erdmann'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile makamında otururken görüntüler

- Büyükelçi Erdmann'ın belediye binasından çıkışında yaptığı açıklama

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Halil Can ÖNDEMİR/ADANA, ()

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Türkiye'de 2016'daki trafik kazalarında 7 bin 300 kişi öldü

EMNİYET Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Türkiye'de 2016 yılı boyunca meydana gelen trafik kazalarında toplam 7 bin 300 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi için düzenlenen 'Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın beşincisi Gaziantep Polisevi'nde yapıldı. Toplantıya; Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, 13 ilin trafik şube müdürü ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Mehmet Akdeniz, geçen yıl yurt genelinde meydana gelen 1 milyon 182 bin trafik kazasında 7 bin 300 kişinin öldüğünü belirtti. 307 bin 619 kişinin yaralandığı 1 milyon 182 bin trafik kazasında 30 milyar liralık hasar meydana geldiğini anlatan Akdeniz, şunları söyledi:

"Ülkemizde 2016 yılında meydana gelen 1 milyon 182 bin trafik kazası sonucunda 7 bin 300 kişi hayatını kaybetti, 307 bin 619 kişi yaralandı ve 30 milyar Türk Lirası değerinde maddi hasar meydana geldi. 2020 yılına kadar trafik kazasına bağlı olarak ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedeflendi. Ülkemizde son 15 yılda yollarımızın altyapıları ve standartları, dünya ülkelerini imrendirecek şekilde değiştirildi. Sürücülerin basit hataları ve kurallara uymaması nedeniyle trafik kazaları olmaya devam ediyor. Yaptığımız analizlerde, kazaların yüzde 35'inin hız sınırı ihlali, yüzde 20'sinin de dönüş kurallarına uymamaktan kaynaklandığını tespit ettik. Trafik kazalarının yüzde 88.7'si sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Sürücülerin basit hataları ve kurallara uymaması nedeniyle trafik kazaları olmaya devam ediyor. Yaptığımız analizlerde, kazaların yüzde 35'inin hız sınırı ihlali, yüzde 20'sinin de dönüş kurallarına uymamaktan kaynaklandığını tespit ettik."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Mehmet Akdeniz'in konuşması

- Ali Yerlikaya'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

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MOBESE'ye yansıyan kaza görüntüleri ( ANKARA BÖLÜMÜNDEN GEÇİLDİ)

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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Van'da PKK'dan gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı

VAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen hafta 12 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. PKK/KCK operasyonunda Ö.B., D.A., Ş.B., S.Y., A.A., B.K., İ.B., A.B., R.D., M.N.V., M.Ç., A.D. gözaltına alındı. Sorgu sırasında bu kişilerden Ö.B, savcının talimatıyla serbest bırakılır, 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.A., B.K., İ.B., A.B., R.D., M.N.V., M.Ç. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken D.A., Ş.B., S.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yapılan ev baskınları

-Gözaltıların emniyete getirilmesi

-Aractan indirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat ÇAĞLAR/VAN, () -

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Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Saldırı olacağını biliyordu

MARDİN'in Derik İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı suikastta şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Akif Şentürk, "Korktuğumuz başımıza geldi. Oğlum kendisine saldırılacağını biliyordu fakat görevini terk etmedi" dedi.

Gaziantep'in Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Anneler Ortakolu'nda Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına 'Kayıp Hazinelerin Keşfi' projesi yapıldı. Proje kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bugün düzenlenen törenle ödül verildi. Okulun toplantı salonunda düzenlenen törene; Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve şehit kaymakam Safitürk'ün babası Akif Safitürk katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kuran tilavetiyle devam etti. Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ün hayatının anlatıldığı filimi izleyen baba Akif Safitürk gözyaşlarını tutamadı. Törende Konuşan baba Safitürk, şehit olan oğluna uyarılarda bulunulmasına rağmen ilçede görevi başından ayrılmadığını ifade etti. Baba Safitürk, şöyle konuştu:

"Ağabeyi şehit olan oğlumu ziyarete gitmişti. Onun anlattığı kadarıyla kaymakamlıkta otururken orta yaşlarda bir kadın geliyor ve gözyaşları içinde Muhammet Fatih'e 'Kaymakamım sizi öldürmek için planlar yaptılar hainlikler yaptılar. Öldürüleceklerin başında siz varsınız' diyor. Oğlum ise tepki vermiyor. Ağabeyi, 'Muhammet bu kadın neler söyledi neden buradasın?' diye sorunca, şehit oğlum anlının göstererek, 'Bu yazıyı ben yazmadım' diyor. İlçeden ayrılmıyor görevini bırakmıyor. Bizim korktuğumuz başımıza geldi. Şehit olana kadar Muhammet Fatih'i bizim oğlumuz zannediyorduk oysa 80 milyonun oğluymuş. Herkes onu bağrına bastı."

Protokol üyelerinin de konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu tarafından dua okundu. Daha sonra proje kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören sonrasında okulun toplantı salonuna Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ismi verilip tabela asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törenin yapıldığı salon

- Törene katılanlar

- Akif Safitürk'ün konuşması

- Ödül töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

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Sur İlçesi'ndeki kamulaştırılan yapılan yıkılıyor

DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi'nin Alipaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında aralarında metruk yapıların da bulunduğu bazı binaların yıkımana yoğun güvenlik önlemleri altında başlandı.

Merkez Sur İlçesi'nin Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamında daha önce kamulaştırılan ve yıkım kararı alınan bina ve evlerin yıkımına başlandı. Mahallede oturan sakinlerin tepkilerine rağmen bugün, Alipaşa Mahallesi'ndeki yıkım için çevik ekipleri olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait işi makinaları sabah saatlerinden itibaren mahalleye girerek önceden suyu ve elektriği kesilen binaları ve evleri yıkmaya başladı. Çevik kuvvetin yanısıra polise ait TOMA ve zırhlı araçların bölgede aldığı önlemler devam ederken, yıkım çalışmalarının da süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Yıkımdan görüntü

-Vatandaşların beklemeleri

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Selim KAYA/DİYARBAKIR, () -

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Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaza anı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde kontrolden çıkan minibüs takla attı. 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında yol kenarında bekleyen bir kişi, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Hacı Karaaslan yönetimindeki 21 UD 140 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Karaaslan ile minibüste bulunan Yasemin Karaaslan ve Ahmet Karaaslan yaralandı. Kaza sırasında yol kenarında bekleyen 1 kişi ise minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülürken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan minibüsün üzerine doğru gittiği kimliği belirsiz yaya, kendisini son anda yola atarak aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza anı

- Son anda kurtulan vatandaş

- Takla atan minibüs

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet SEZGİN-Kamera: ŞANLIURFA-)

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Sulama kanalına uçan aracın sürücüsü öldü

OSMANİYE'de sulama kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü 21 yaşındaki Enver Evgi boğularak yaşamını yitirdi.

Kaza, merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. Tüysüz Beldesi'nde oturan ve babası ile birlikte lokantacılık yapan Enver Evgi, DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında çalışan işçilere yemek bıraktıktan sonra dönüş yolunda, havanın da yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon kontrolünü yitirerek, yönetimindeki 80 DR 812 plakalı aracıyla sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ve olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu araç, kanal içerisinden çıkarılırken, sürücü Enver Evgi'ye ulaşılamadı. Kanaldaki su kesilirken, olay yerine gelen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, genç sürücünün cansız bedenini aracın düştüğü yerden 3 kilometre uzakta buldu. Enver Evgi'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yağmur yağarken araç içinden çekilen olay yerindeki araçların detay görüntüleri

- Jandarma ve ambulans

- Sulama kanalından genel görüntü

- Jandarma görevlisi

- AFAD aracının gelişi

- Kanal kenarındaki malzemeler

- Kanala düşen aracın çekici üzerindeki görüntüsü

- Enver Evgi'nin sağlık fotosu

- Olay yerine gelen Rıza Yıldırım ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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Askeri minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde jandarma minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 1'i jandarma er, 5 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 23.30 sıralarında Tavşanlı İlçesi Adliye kavşağında meydana geldi. Kütahya yönüne giden jandarma er B.Ş. (21) yönetimindeki 43 JAA 106 plakalı askeri minibüs, H.K.'nin (66) kullandığı 16 LTF 43 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri B.Ş. ve H.K. ile hafif ticari araçta bulunan F.K. (61), A.S. (49) ve B.S. (17) yaralandı. Sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtilen 5 yaralı, ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

-Kaza yerindeki araçların,

-Ambulanstaki yaralıların,

-Bir polisin kazada hafif yaralanan askeri minibüsün sürücüsü jandarma er B.Ş.'yi sarılarak teselli etmesi,

-Araçların kaza yerinden kaldırılmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya),()

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14 yaşındaki uyuşturucu satıcısı yakalandı

Yaşanan kovalamacada silah sesleri

ADANA'da uyuşturucu operasyonu yapan polis, aralarında 14 yaşındaki F.B.'nin de bulunduğu 9 kişiyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon yaptı.

Polis ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir İlçelerindeki Çamlıbel, Uçak, Akkapı ve Hürriyet Mahallelerinde sokakta uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Geniş güvenlik önlemi altında eş zamanlı operasyon yapan polis, uyuşturucu satıcıları F.B.(14), Veysel B. (19), Yakup D. (21), İzzettin A. (22), Eren K. (25), Fırat Ö. (27), Osman K. (31), Yunus Y. (32) ve Ramazan R.'yi (40) yakaladı. Yapılan aramalarda 450 paket esrar, 2 bin 375 uyuşturucu hap, 90 gram eroin, 350 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği açıklanan 9 bin 400 lira ele geçirildi. Yapılan operasyon, polis ekipleri tarafından kamera ile kaydedildi. Görüntülerde, polisi fark eden zanlıların kaçmaya çalışması, ekiplerin havaya uyarı atışı yaptığı görülüyor.

9'U DA TUTUKLANDI

Gözaltına alındıktan sonra sorgulanan 9 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine götürülen şüphelilerden Veysel B., gazetecilere dönerek, "Büyük devletimizden özür diliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin aracı durdurması

- Araçtan çıkan şahısların üzerini araması

- Şahısları gözaltına almaları

- Bulunan narkotik maddeler

- Şahısların üzerinin aranması

- Araca bindirilmesi

- Polisin araçtan inmesi

- Kaçan şahısların görüntüsü

- Polisin koşması

- Silah sesi

- Bulunan narkotik maddenin polis tarafından alınması

- Polisin koşması

- Zanlıyı yakalaması

- Gözaltına alınan şahsın polis aracına bindirilmesi

- Polislerin boş arazide arama yapması

- Boş arazide bulunan narkotik maddeler

- Gözaltına alınan şahsın polis aracına bindirilmesi

- Aracın içindeki paralar ve hapların görüntüsü

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılmaları

- Polis aracına bindirilmeleri

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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Bursa’da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

BURSA’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, 5,6 büyüklüğündeki bir deprem sonrası yapılacak çalışmalar masa başında ve sahada uygulandı. Deprem sonrası enkaz altında kalan temsili yaralının kurtarılması çalışmaları gerçeğini aratmadı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce koordine edilen “Saha ve Masa başıö planlı deprem tatbikatına katıldı. Tatbikat öncesinde AFAD İl Müdür Vekili Yalçın Mumcu’dan kısa bilgi alan Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa’da gerçekleşebilecek 5,6 şiddetindeki bir deprem senaryosu üzerine kurgulanan tatbikatın masa başı bölümünde Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamalarını yerinde denetledi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, daha sonra olası afet durumunda İl Afet Yönetim Merkezi’nin kamusal destek birimleri ve Bursa Yerel düzey hizmet grupları arasında koordinasyonun sağlanarak işbirliğinin geliştirilmesi için düzenlenen tatbikatın saha çalışmalarını da yerinde inceledi.

Bursa’nın birinci derece deprem bölgesinde olduğunu ve daha önce bir çok deprem yaşandığını hatırlatan İzzettin Küçük, öAfete hazırlık, afet durumunda yapılacaklar ve afet sonrasında yapılacak konularla ilgili AFAD Teşkilatımızın ve en önemli destekçileri Kamu kurumlarının ve STK’ların hazırlıklarını ve mevcut durumlarını yerinde görme fırsatı bulduk. İnşaallah hiç deprem yaşanmaz ama bizim görevimiz depreme hazırlıklı olmaktır. Güçlü bir teşkilatımız var. Bu tatbikattaki deneyimlerimizi gözden geçirip varsa eksikliklerimizi gidereceğizö dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük tatbikata katılan gönüllüler ile de bir süre sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.

Gerçekleştirilen saha tatbikatına Bursa AFAD Arama ve Kurtarma birliği koordinesinde, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Bursa İtfaiye Arama Kurtarma Ekibi, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Ekibi, BUSKİ Arama Kurtarma Ekibi, EÜAŞ Arama Kurtarma Ekibi, DSİ Arama Kurtarma Ekibi, BURSAGAZ Arama Kurtarma Ekibi, Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi, Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Gürsu,Kestel, Mudanya Belediyeleri ekipleri, BOSCH,TOFAŞ,Asil Çelik Arama Kurtarma Ekipleri, Bursa AKUT, Bursa İHH, Ashab-ı Gençlik(ASKUT), Mavi Keyif, Gemlik Mahalle Afet Gönüllüleri(MAG), TRAC VE Uludağ Radyo Amatörleri Derneği ekipleri katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği deprem sonrası kurumların koordinasyonu ve müdahale çalışmaları ile çöken bir binanın enkazından yaralı kurtarılması operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler

-Vali İzzettin Küçük'ün kurtarma çalışmalarını denetlemesi

-Ekiplerin denetlenmesi

-Valinin açıklaması

Haber-Kamera: Faruk KAHRAMAN/BURSA, ()-

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Tekstil üreten Yüksekovalı aileye ATO desteği

EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'nde 4 yıl boyunca bir konfeksiyonda işçi olarak çalışıp evlendikten sonra 6 yıl önce 3 çocuğu ve eşi ile birlikte memleketi Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Köprücük Köyü'ne dönen Ercan Cankurtaran, kısa sürede işlerini büyüttü. Makina sayısını 20'ye, çalışan eleman sayısını 30 yükseltmeyi başaran Cankurtaran, gösterdiği başarıdan dolayı da Ankara Ticaret Odası tarafından çağrıldığını ve kendisine destek verildiğini söyledi.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük Köyü'nde eşi ile birlikte tekstil üreten 39 yaşındaki Ercan Cankurtaran'ın başarısı takdirle karşılanıyor. 10 yıl önce oturduğu ilçede iş bulamayan Cankurtaran, Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne göç ederek burada yaşamaya başladı. Bir tekstil atölyesine girerek çalışmaya başlayan Cankurtaran, kısa sürede işi öğrenip kalfa oldu. Ardından da Sivas'tan göç edip ilçeye yerleşen bir ailenin kızıyla tanışıp evlendi. Bir süre eşi ile birlikte bu atölyede çalışan Cankurtaran, atölye kurmak için de Uzunköprü Kaymakamlığı'na giderek yardım istedi. Kaymakamlıktan bir makina desteği alan Cankurtaran, atölyesini dönemin kaymakamı Mahmet Aydın'ın tavsiyesi üzerine Uzunköprü İlçesine değil, memleketi olan Yüksekova İlçesi'nin Köprücük Köyü'ne kurdu.

Eşi Zeliha Cankurtaran ile birlikte 6 yıl önce memletine dönen Ercan Cankurtaran, derme çatma bir evi atölyeye çevirdi ve eşi ile birlikte burada çalışmaya başladı. Kısa sürede işlerini büyüten Cankurtaran gelen istekleri de karşılamak için işini büyüttü ve 1 olan makina sayısını 20'ye, eleman sayısını ise 30'a kadar yükseltti. Cankurtaran çiftinin bu başarısının haber olması üzerine de 1 ay önce Ankara Ticaret Odası tarafından çağrıldı. Ankara'dan mutlu döndüğünü anlatan Ercan Cankurtaran, şöyle dedi:

"Başarımızı tebrik ettiler. Her konuda bize yardımcı olmaya çalıştılar. Bazı işamadları bize destek vereceğini söyledi. Bu arada birçok işadamıyla da tanıştırıldık. Yaptığımız iş Ankara'daki işadamlarını sevindirmiş. Destek olacaklarını ve bizden işlerimizi büyütmemizi istediler. Verilen destekler ve ilgiden dolayı Ankara'dan mutlu ayrıldık. Aynı ilgili burada da görmek istiyoruz. Destek verilmesi halinde işsizliğin biteceğini ve göçün duracağına inanıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Atölyeden gör

-Çalışan İşçiler

-Ercan Cankurtaran'ın konuşması

-Genel Detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), ()-

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Hakkari'de TUBİTAK Bilim Fuarı'na yoğun ilgi

HAKKARİ'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen '4006 TUBİTAK Bilim Şenliği' yoğun katılım ile gerçekleşti. Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından açılan Bilim Fuarı'nda öğrenciler hünerlerini sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eski Valilik binası önünde kurulan 8 ayrı çadırın altında düzenlenen ve 2 gün sürecek '4006 TUBİTAK Bilim Şenliği'ne büyük ilgi gösterildi. Açılışı, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Hasan Ongu, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Milli Eğitim Müdürürü Veysel Durgut tarafından yapılan bilim şenliğinde 8 okuldan 40 proje yer aldı. Bilim şenliğindeki çadırları gezen Vali Toprak, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceleyip bilgi aldı.

Bilim Şenliği'nde konuşan Milli Eğitim Müdürü Durgut, Hakkari'deki Bilim Şenliği'nde il ve ilçelerde 120 projenin yarıştığını bu projeler arasında 8 okuldan 40 projenin seçildiğini söyledi.

Durgut, şöyle dedi: "Türkiye’de 2013 yılında başlayan TÜBİTAK 4006 5 ve 12'nci sınıfta okuyan öğrencilerin eğitim- öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde araştırma yaparak araştırılmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilimizde yapılan 230 başvurunun 120 tanesi kabul edilip destek edilmeye hak kazanmıştır. 120 projenin 80’i merkez , 20 tanesi Yüksekova ve 20 tanesi de Şemdinli ilçesinden kabul edilmiştir. Bugün yapılacak olan bilim şenliğimizde merkez ilçemize ait 8 okuldan 40 proje bulunmaktadır.Ayrıca TÜBİTAK ortaöğretim yarışmasına Sümbül Anadolu Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatı alanında Türkiye 2.si olmuştur.Bu projelerde başından bugüne kadar ortaya çıkmasında emeği olan öğretmen, öğrenci ve idarecilmize teşekkür ederiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bilim Şenliğinde genel görüntü

-Şenlikle projelerini tanıtan öğrencilerden genel ve detay

-Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgut'un konuşması

-Projelerden detaylar

-Vali Cüneyit orhan Toprak, bilim şenliğini gezerek öğrencilerden bilgi alması

-Valiye projelerini anlatan öğrenciler

-Yakın plan görüntü

-Öğrencilerle röportajar

-Projelerinden detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()-

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Mersin, maddeyle ilişkili ölüm istatistiğinde 6'ncı sırada

Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Mersin Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı'nda, Türkiye'de maddeyle ilişkili ölüm istatistiğine göre Mersin'in ilk 10 il içinde 6'ncı sırada olduğu açıklandı.

Prof.Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali Kaya ve 48 kurumdan 92 temsilci katıldı. Uyuşturucu maddede arz ve talebin azaltılması, uyuşturucuyla mücadelede kurumlar arası koordinasyon, uyuşturucu kullananların tanı tedavi ve rehabilitasyonu ile uyuşturucuyla mücadelede medya ve sivil toplum örgütleri konularında çözümler aranacak olan çalıştayda, kentin maddeyle mücadele haritası hazırlanacak.

MERSİN 6'NCI SIRADA

Dünya bağımlılık raporuna göre, 2016 yılında dünyada 247 milyon insanın en az bir sefer uyuşturucu madde kullandığını gösterdiğini ifade eden Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz, Türkiye'de en sık maddeyle ilişkili ölüm istatistiğinde, Mersin'in ilk 10 il içinde 6'ncı sırada olduğunu söyledi. 2013 yılı itibariyle Mersin'de madde kullanımına bağlı olarak 11 ölüm gerçekleştiğine vurgu yapan Prof.Dr. Şaşmaz şunları söyledi:

"Sosyo ekonomik dengesizliğin yanında ulaşım merkezi olmasından kaynaklı da bu risk artıyor. uyuşturucu ticaretinin dünyadaki boyutu 1.5 milyar dolar ve giderek artıyor. Bu sadece uyuşturucu trafiğinin parası. Bu insanların yaşadıkları sağlık sorunları ve sosyal sorunlarına harcadıkları paralar dahil değil. Bu trafiğin ardından cinsel istismar, çocuk istismarı, terör örgütü, mafya, silah kaçakçılığı ve kara para da var. Dünya nüfusunu 8 milyar kabul edersek nüfusun 32'de 1'i madde kullanmış. 29 Milyon kişi bağımlılıkla ilgili sorun yaşıyor ve sadece bu rakamın 6'da biri tedavi olabiliyor."

KONUMU UYUŞTURUCU RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Mersin'in Türkiye'de en çok göçe maruz kalan illerin başında olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, "Son 5 yıldır Ortadoğu'da yaşanan iç savaşlar nedeniyle dış göçün de önemli bir çekim merkezi olmuştur. Bu risk Mersin'in uluslararası yoğun bir deniz yolu ve beraberinde karayolu trafiği nedeniyle daha da artmaktadır. İlimizde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile uyuşturucuyla mücadelede işbirliği halindedir" diye konuştu.

Çalıştay, raporu hazırlandıktan sonra paylaşılacak.

Görüntü Dökümü

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-Katılımcılardan görüntüler

-Rektör Yardımcısı Ali Kaya'nın konuşması

-Prof. Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz'ın konuşması

-Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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Öğrenciler tahta arabalarla yarıştı

KÜTAHYA'nın Hisarcık İlçesi'nde ortaokul öğrencileri tahta araba yarışında birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Hisarcık İlçesinde, Hasanlar Ortaokulu tarafından yılsonu etkinlikleri kapsamında '3'ücü Geleneksel Tahta Araba Yarışları' düzenlendi. Yarışlara 16 öğrenci katıldı. Öğrenciler kendilere ait tahta arabalarla okul yakınındaki parkurda mücadele etti. Yarış sırasında bazı arabaların tahta tekerlekleri kırıldı.

Yarışmada birinciliği kazanan İsmail Kaçar'a 150 TL, ikinci Emre Kaplan'a 100 TL, üçüncü olan Halil Çınar'a da 50 TL para ödülü verildi.

Hasanlar Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç tahta araba yarışları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu etkinlikle 1990'lı ve 2000'li yılların başlarında sokakta oynamaktan evin yolunu unutan çocukları hatırlayarak şimdiki çocukların teknolojik cihazların ağlarına nasıl takıldıklarına dikkat çekmek istedik. Bu amaçla halk kültürümüzün bir parçası ve çocukluğumuzun vazgeçilmezi tahta arabaları anıların terk edildiği garajdan çekip aldık" diye konuştu.

(Görüntü dökümü:

-Hasanlar Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç'ın konuşması,

-Yarışlarla ilgili bir vatandaşın konuşması,

-Tahta araba yarışından çekilen görüntüler,

-Ödüllerin verilmesi.)

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY-HİSARCIK,(Kütahya) ()

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