DHA YURT BÜLTENİ- 9



İzmir'de 3 bin 215 paket kaçak sigara ele geçirildi

İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 215 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 22 kişi de gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik olarak, belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 3 bin 215 paket kaçak sigara, 145 paket pipo tütünü, 118 elektronik sigara, 10 adet puro, 72.5 kilogram kıyılmış tütün, 447 elektronik sigara likidi, 41 şişe sahte içki, 1 tabanca, 1 içimlik esrar ve 15 biber gazı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyondan görüntü

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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Eşini öldürdü çocuklarını jandarmaya sordu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuklarını yan odaya kapatıp eşini kafasından vurarak öldüren 36 yaşındaki Cihan Eren Adliyeye sevk edildi. Şüphelinin teslim olduktan sonra sürekli olarak jandarmaya çocuklarını sorduğu öğrenildi.

İnegöl'ün Hasanpaşa Mahallesi'nde oturan Cihan Eren bu sabah saat 07.00'de ailevi nedenlerden dolayı eşi Hatice Eren ile tartıştı. Gürültü üzerine kalkan kızlarını oturma odasında koyup kapıyı kapatan Cihan Eren daha sonra ruhsatsız olduğu öne sürülen tabancası ile yatak odasında bulunan eşi Hatice Eren'i başına yakın mesafeden ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası cep telefonu ile aynı mahallede oturan akrabalarına haber veren Eren, tabancayı dereye atıp jandarmaya teslim oldu. Bu sırada gelen Eren'in akrabaları evlerinin oturma odasında oynayan ve yaşananlardan haberdar olmayan Sıla ve Ela isimli kardeşleri evden uzaklaştırırken, Hatice Eren'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İlk ifadesinde, "ailevi nedenlerden dolayı eşimi öldürdüm" diyen Cihan Eren, bu gün adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye sevkini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına zanlının yakınları saldırı girişiminde bulundu. Bu arada Cihan Eren'in jandarmada kaldığı süre içersinde sürekli olarak evde bıraktığı çocuklarının durumunu sorduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlının adliyeye sevk görüntüsü

-Olayın arşiv görüntüsü

-Adliye binası görüntüsü

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Yaşaması için kampanyalar düzenlenen Eymen bebek öldü (2)

"AFFET OĞLUM SENİ KURTARAMADIK"

Sakarya Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde SMA hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Eymen Çapkın'ın cenazesini alan Metin ve Neziha Çapkın çifti büyük üzüntü yaşadı. Metin ve Neziha Çapkın çifti çocuklarının cenazesini kucaklarına alırken gözyaşlarına boğuldu. Neziha Çapkın, "Affet oğlum seni kurtaramadık" diye ağlarken, çocuğunun cenazesinin tabuta konulmasını istemedi. Çapkın çiftinin üzüntüsü herkesi ağlattı. Metin ve Neziha Çapkın çifti kucaklarına aldıkları çocuklarının cenazesi ile cenaze aracına bindi. Eymen bebek toprağa verilmek üzere Karasu Adatepe Mahallesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Anne ve babanın çocuklarının cenazesini taşıması

-Annenin feryatları

-Cenaze aracından görüntü

Haber:SAKARYA,()

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Yalvaç'ta kaza: 3 yaralı

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. 46 yaşındaki Birol Şişci'nin kullandığı 32 LK 535 plakalı minibüs, kavşakta 33 yaşındaki Fatma Başer yönetimindeki 32 YB 969 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Birol Şişci ve Fatma Başer ile minibüsteki yolcu 16 yaşındaki Arzu Şişci yaralandı. aralılar ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülürken polis kaza yerinde gerekli ölçümleri yaptıktan sonra araçları yoldan kaldırttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden

- Kaza yapan araçlardan görüntüler

62.5 MB /// 01.57"

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ, ()

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Sandıklı'da kaza: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde hafif ticari aracın çarptığı Melahat Dursun yaralandı.

Kaza, saat 15.00'te Çay Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Mikerrem Sayın idaresindeki 03 LB 828 plakalı hafif ticari araç, yaya Melahat Dursun'a çarptı. Sağ ayağından yaralanan Melahat Dursun'un yardımına çevredekiler koştu. Melahat Dursun kaza yerine çağrılan 112 ekiplerinin yardımı ile kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hafif ticari araç sürücüsü Mikerrem Sayın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. aza sonrası bazı vatandaş çevredeki araçların çift sıra park etmesi ve bölgedeki inşaatın yolu daralttığını belirterek tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden

- Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirirken

48.2 MB /// 01.30"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, ()

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Çaldıkları minibüsle polisten kaçarken kaza yaptılar, yakalandılar

GAZİANTEP'te çaldıkları minibüsle, polisten kaçarken kaza yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Ulus Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Tosun'a ait 27 YJ 640 plakalı minibüsün anahtarını bir çalışanı, kontakta bırakarak pastaneye girdi. Minibüsün bir süre sonra hareket ettiğini gören Tosun'un çalışanları, minibüsün çalındığını fark edince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, mahalleyi ablukaya alarak minibüsün peşine düştü. Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde minibüsün peşine düşen polis, şüphelilere 'Dur' ihtarında bulundu, ancak şüpheliler polisin çağrısına uymayıp kaçmaya devam etti. Polisten kaçarken kontrolden çıkan minibüs refüje devrildi. Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan adları öğrenilemeyen 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına aldı. Kullanılanaz hale gelen minibüs, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Devrilen minibüs

- Polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER,GAZİANTEP,()

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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus donanmasına ait Kashin sınıfı 870 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'Semetlivy' Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait Kashin sınıfı 870 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'Semetlivy' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne açıldı. Bugün saat 14.00'de Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan güdümlü füze destroyeri 'Semetlivy' saat 15.30'da boğazın en dar noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği güdümlü füze destroyeri Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir kalesi önünden geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale boğazından geçen güdümlü füze destroyerinden görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE / ()



