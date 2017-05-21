DHA YURT BÜLTENİ-9

Bursa'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü 11 yaralı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde bu gün meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan yolcu midibüsü devrildi. 3 kişinin öldüğü kazada 11 kişi yaralandı.

Orhaneli'nin Yürücekler Mevkii'ndeki kaza, Orhaneli istikametine giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu midibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ile otoıbüste bulunan bir kişi yaşamını yitirken 11 kişide yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı

Görüntü dökümü

Kaza sonrası görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: ORHANELİ(Bursa)()-

==================================

Çanakkale feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu

ÇANAKKALE'de 3 günlük tatilin ardından başlayan dönüş yolculuğu nedeniyle feribot iskelesinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yeni Belediye Binası kavşağına kadar uzayan araç kuyruğu nedeniyle, İzmir istikametinden gelen araç sürücüleri, boğaz geçişi için Lapseki ve Çardak feribot iskelelerine yönlendirilmeye başlandı.

Hafta sonu tatilini 19 Mayıs ile birleştiren ve tatilini özellikle Bozcaada ve Edremit Körfezi'ndaki tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, yarın mesainin başlayacak olması nedeniyle dönüş için yollara koyuldu. Boğazın Avrupa yakasındaki Eceabat İlçesi ile Kilitbahir Köyü'ne geçmek isteyen tatilciler, Çanakkale feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Feribot iskelesinden Demircioğlu Caddesi'ne kadar uzayan araç kuyruğu, yeni belediye binası kavşağında son buldu. Trafik ekipleri, 2 kilometreye yaklaşan feribot kuyruğu nedeniyle bazı caddeleri şehiriçi trafiğine kapattı. Ayrıca, Ayvacık Trafik Kontrol noktasındaki görevliler, araç kuyruğunun daha da uzamaması için seyir halindeki sürücülere boğaz geçişi için Lapseki ve Çardak feribot iskelelerini önermeye başladı.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ise, tatil boyunca olduğu gibi bugün de yine çok sayıda feribot ile saatsiz olarak feribot seferlerini sürdürüyor. Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu hatlarında Gestaş firması feribotları hizmet verirken, Çardak-Gelibolu hattında ise özel şirkete ait feribotlarla seferler yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Feribot iskelesinden görüntü,

-Araç kuyruğundan görüntü.

Haber - Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

=======================================

Seri kapkaççılar yakalandı

ADANA'da son 2 haftada 8 kapkaç gerçekleştirdikleri iddia edilen 2'si kardeş 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana'nın merkez ilçelerinde son 2 haftada 8 farklı kapkaç olayının meydana gelmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamera kaydını inceleyen ekipler, motosiklet kullanarak kapkaç yapan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunan 29 yaşındaki Hakan Y., kardeşi 27 yaşındaki Harun Y. ve 27 yaşındaki Tahir G. olduğunu belirledi. Şüphelilerin gidebilecekleri yerlerde önlem alan polis, 3 şüpheliyi de merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Sakarya Mahallesi'ndeki bir alış veriş merkezi civarında yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. Sorguları tamamlanan 3 şüpheli, Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis araçlarına bindirilmesi

- Araçların gidişi

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,()

========================================

813 karayolları taşeron işçisi kadroya alındı

TEKİRDAĞ’ın da yer aldığı Karayolları 1’nci Bölge Müdürlüğü bünyesinde taşeron olarak çalışan 813 işçi, kadroya alındı. İşçiler kadroyu kurban kesip, birlikte yemek yiyerek kutladı.

Tekirdağ’da Atatürk Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda bir araya gelen Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde çalışan taşeron işçiler, kadro sevinçlerini kurban kesip davul zurna çaldırarak kutladı. Tekirdağ’daki toplantıya Yol- İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, 1’nci bölge müdür yardımcıları, otoyolları başmühendisleri, Yol-İş sendikası genel merkez yöneticileri ve işçiler katıldı. İstanbul Yol-iş Sendikası 1’nolu Şube Başkanı Ahmet Uçar, taşeron işçilere kadro müjdesi verdiklerini ifade ederek, “Bugün burada Karayolları 1. bölgede çalışan taşeron işçilerimize kadro müjdesi vermek için toplandık. Şu anda toplam 813 işçi arkadaşımız kadroya geçti. Bu arkadaşlarımız Hendek’ten Gelibolu’ya kadar alanda yani Marmara bölgesinde görevli işçi arkadaşlarımız. Türkiye genelinde, 19 Ekim 2015 tarihinden 15 Temmuz 2016 tarihine kadar toplamda 9917 taşeron işçi arkadaşımız kadroya geçirildi. Bugün burada hayırlı olsun töreni için bir araya geldik. Tüm Karayolları teşkilatımıza bu tören hayırlı olsunö dedi.

Konuşmaların ardından kadroya alınan işçiler, kurban kesip birlikte yemek yiyerek kadroya alınmalarını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Genel başkanın gelişi

-Dışarıda kurban kesilmesi

-Salon önündeki davulcular

-Salondan detay görüntüler

-Bölge şefi röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

==================================

'Denizli İçin Söyle' yayınlandı

DENİZLİ Valisi Ahmet Altıparmak'ın talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Denizli Türkülerini Söylüyor' projesi kapsamında hayata geçirilen 'Denizli İçin Söyle' klibi internet ortamında yayınlandı.

Denizli Türküleri'nin tanıtımını yapmak, öğrencilerin kültürlerini tanımalarını sağlamak ve ortak bir kültür algısı oluşturmak için başlatılan 'Denizli Türkülerini Söylüyor' projesi, tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde öğretilmek üzere uygulanmaya başladı. Çocukların kolay söyleyebileceği ve ezberleyebileceği 5 Denizli türküsü, okullarda müzik ve sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilere öğretildi. Denizli Türkülerini Söylüyor projesi kapsamında yürütülen 'Denizli İçin Söyle' çalışmasında 5 türküden 11 dakikalık bir potpori hazırlandı. Klibin hazırlanmasında, Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencilerinden 34 kişilik öğrenci ekibi ve il genelindeki okullarından 20 müzik öğretmeni yer aldı. İlçe koordinatör müzik öğretmenleri tarafından 19 ilçenin doğal, tarihi ve turistik yerlerinde görüntüler eşliğinde seslendirilerek hazırlanan Denizli İçin Söyle klibi, internet ortamında yayınlandı. Klip, yayınlanmasının ilk gününde yaklaşık 7 bin kişi tarafından izlendi.

Klipte Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz da Valilik binası önünde beraberindeki koroyla birlikte kamera karşısına geçerek Cemilem Türküsü'nü seslendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denizli İçin Söyle Klibi'nden görüntü.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

=========================================