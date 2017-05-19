DHA YURT BÜLTENİ-9

DİYARBAKIR'DA 19 MAYIS COŞKU İÇERİSİNDE KUTLANDI

1)ÖĞRENCİLER DEV TÜRK BAYRAĞIYLA TÖREN ALANINA GİTTİ

DİYARBAKIR'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, coşku içerisinde kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 98'nci yılı Diyarbakır'da da coşkuyla kutlandı. Valilik önündeki kutlamalara Vali Hüseyin Aksoy, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaş katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan kutlamalar sırasında keskin nişancı özel harekat timleri çatılarda güvenlik önlemi aldı. Sabah erken saatlerinde kentin çeşitli okullarında toplanan öğrenciler sıkı güvenlik önlemleri altında ve kortej halinde kutlamaların yapılacağı valilik önüne geldi. Ekinciler Caddesi'nden geçen ve 500 metrelik Türk Bayrağı taşıyan öğrenciler, törenin yapılacağı alana kortej halinde geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Çeşitli spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle devam eden törende, öğrencilerin akrobasi gösterileri büyük ilgi gördü. Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Folklor ekibinin, yöresel gösterisi ise büyük beğeni topladı. Protokolün alkışlayarak izlediği halk oyunları gösterisi sonrası tören sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Alınan güvenlik önlemleri

-Kutlamanın yapıldığı alana protokolün gelmesi

-Törene katılan protokol

-Okunan şiirler

-Gösterilerden detaylar

-Akrobasi gösterileri

-Folklor gösterileri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

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2)LİSELİLERDEN İZMİR MARŞLI 19 MAYIS KUTLAMASI

ANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, lise öğrencilerinin korteji, çelenk töreni ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösterileriyle başladı. Atatürk'ün canlandırıldığı kutlamalarda liseli gençler kortej ve meydandaki törenin ardında İzmir Marşı'nı söyleyip, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı attı.

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı Türkan Saylan Anıtı önündeki kortejle başladı. Kortejde lise öğrencileri Türk bayrakları taşırken, Türk bayrağı desenli tişörtler giydi. Kortejde yağlı güreş, okçuluk, eskrim ve değişik spor dallarında kurs gören sporcular da yer aldı. Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej boyunca lise öğrencileri İzmir Marşı'nı seslendirdi. Gençlik Marşı'nı da söyleyen öğrenciler 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı attı. Korteje, cadde üzerindeki evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar alkışlarla destek verdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Antalyalılar evlerinin balkonlarına Türk bayrakları ve Atatürk posterleri astı. Bir binaya ise Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi asıldı.

CHP'LİLER ÇELENK SUNUMUNA KATILDI

Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çelenk sunma töreni yapıldı. Törene CHP Antalya milletvekilleri Mustafa Akaydın ve Devrim Kök, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü, meslek örgütü ve sendikalardan temsilci ve üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelengi, CHP, MHP'nin ve diğer sivil toplum örgütlerinin çelenkleri anıta bırakıldı.

MEYDANDA ATATÜRK'Ü CANLANDIRDILAR

Çelenk töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlama programına Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisi ile vatandaşlar katıldı. Mehter takımı ve senfoni orkestrasının birlikte gösteri sunduğu törende, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nden öğrencilerin İstiklal Savaşı'nı anlatan gösterisinde, Mustafa Kemal Atatürk canlandırıldı. Büyük alkış alan gösterinin ardından kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler Vali Karaloğlu tarafından ödüllendirildi.

Törende tekvando, boks, eskrim, yağlı güreş, bisiklet, break dans, cimnastik gösterilerinin yanı sıra 500 kişilik Türk bayraklı tişörtler giyen halk oyunları topluluğunun gösterisi ilgiyle izlendi. Törenin yarısında başlayan yağmur, törenin sonlarına doğru hızlandı. Meydandaki 8 katlı bir binanın tepesine dev Türk bayrağı asılırken, bir genç iple binanın tepesinden aşağı inerek, yanında getirdiği Türk bayrağını Vali Münir Karaloğlu'na armağan etti. Fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Bayraklarla yürüyen gençlerin görüntüsü

Gençlerin marş söylerken görüntüleri

Balkondan yürüyüşü izleyenlerin görüntüsü

Güvenlik kontrolünden geçilmesi

Cumhuriyet meydanından çelenk koyma töreninden görüntü

Vatandaşların ve partililerin çelenk sunma töreninde alkışlamaları

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

CHP Antalya il başkanı Mustafa Erdem'in açıklaması

Detaylar

397 mb 05.49

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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3)TRAKYA’DA 19 MAYIS KUTLAMALARI

19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Edirne’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sabah saat 09.30’da 25 Kasım Stadı önünde oluşturulan kortejle başladı. Öğrencilerin yer aldığı yürüyüş korteji Edirne Belediye bandosu eşliğinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyarak Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serhat Ocak'ın Atatürk Anıtı'na öğrencilerle birlikte çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, diğer kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, gençlerin güçlü Türkiye’nin mimarları olacağını ifade ederek, “Zamanların ruhunu anlamak, gelişmeleri doğru tahlil edebilmek için çok okumalı, çok araştırmalı, mevcut bilgilerimizi doğru kaynakları kullanarak yenilemeli, istida ve kabiliyetlerimizi geliştirmeli teknolojik yeniliklere ve değişimlere açık olmalısınız. Evrensel değer olarak kabul gören demokrasiyi insanları haklarını, farklı düşüncelere, farklı kültürlere saygıyı ve demokratik değerlere bağlılığı hukukun üstünlüğünü özümsemelisiniz. Nitelim sizler değişimin anahtarı, güçlü Türkiye’nin mimarları olacaksınız" dedi.19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde düzenlenen etkinliklerle devam edildi.

TEKİRDAĞ’DAKİ KUTLAMALAR

Tekirdağ’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla valilik bahçesindeki Atatürk anıtında tören düzenlendi. Törene Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, öğrenciler ve gaziler katıldı. Anıttaki program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla tamamlandı. Sahil dolgu sahada devam eden ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da yer aldığı etkinliklerde öğrenciler halk oyunları, spor aktiviteleri ve şiir dinletisini sundu.

ÇORLU’DA 19 MAYIS COŞKUSU

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’ndeki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 98’nci yıldönümü Atatürk anıtındaki programla başladı. Çorlu Kaymamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan’ın da katıldığı kortej çelenk sunulmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’na gelen yürüdü. Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik spor Bayramı’nın kutlamanın heyecanının yaşandığını belirterek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün siz değerli gençlerimize armağan ettiği bu bayramı hepinize kutlu olsunö dedi. Cumhuriyet parkında Çorlu Anadolu lisesinden 1059 öğrencisi verdikleri mini konserin ardından Türkiye haritası ve Mustafa Kemal Atatürk imzasından oluşan koreografisi yaptı.

Görüntü Dökümü

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(EDİRNE)

-Bando geçişi

-Dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri geçişi

-Kalabalık genel detay

-Engelli öğrencilerin geçişi

-Atatürk Anıtı önüne gelmeleri

-Çelenk Sunma

-Saygı duruşu İstiklal Marşı

-Serhat Ocak konuşması

-Halk oyunu ekibi gösterisi

-Genel görüntüler

(ÇORLU)

-Çelenk konulması

-Yürüyüş

-1059 kişilik öğrenci korosu

-Harita koreografisi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ,()-

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4)ŞANLIURFA’DA 19 MAYIS KUTLAMALARI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Şanlıurfa’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs'ın 98'nci yıldönümü Şanlıurfa’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şehitler Abidesinde Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, kortej yürüyüşü ile devam etti. Yoğun önlemin alındığı kortej yürüyüşüne katılan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, öğrencilerle birlikte dev Türk bayrağı taşıdı.

Kortej yürüyüşü ile Rabia meydanına ulaşılması ile düzenlenen etkinliğe: Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın ile vatandaşlar katıldı.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı törende konuşan ve Türkiye’nin büyümesinde gençlere büyük görevler düştüğünü ifade eden Vali Tuna, şöyle dedi:

“Mustafa Kemal Atatürk, 98 sene önce bu gün milletin hakimiyetine, milli iradenin hakimiyeti esasına bağlı bir devlet özlemi ile Samsun’a ayak basmıştır. Cumhuriyet tarihimiz boyunca onun bu özlemini taçlandıran dönüm noktası hiç şüphesiz 15 Temmuz gecesidir. Cumhuriyet tarihimize dönüp baktığımızda farklı yöntemlerle gerçekleştirilen çok sayıdaki darbelerle, asıl darbenin milli iradeye, milletin kendisine yapıldığını görüyoruz. 15 Temmuz gecesi milletin iradesine kurşun sıkan hainlere karşı bıçak kemiğe dayında diyen onların karşısında duran ve yılmayan bir gençlik vardı. Öldürmeyi değil, tıpkı ecdadı gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek yaşatmayı gaye edinmiş bir gençlik istiyoruz. Elindeki silahı milletine doğrultan değil, elinde kalemle milletinin belini doğrultan, hayırlı ve vatanperver gençlik istiyoruz. Bu gün sınırlarımızın dibinde Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarına mal olan bir vahşet karşısında duyarlılığımızı asla kaybetmemeliyiz. Mehmet Akif Ersoy’un ecdat dediği topraklar bu gün enkaza dönmüştür. Ortadoğu kan ağlıyor. Bütün bunlar karşısında vicdan kulağımızı tıkayamayız. İnsan hakları denilince mangalda kül bırakmayan batının bu vahşet karşısında sustuğunu, göçmenlere karşı kapılarını kapattığını hep birlikte gördük. 2023 hedeflerine özgüvenli ilerleyen Türkiye’miz bu noktada büyüklüğünü göstermiştir. Şanlıurfalılar peygamber ahlakını bir kez daha sergilemiştir. Tek dişi kalmış medeniyetiyle gurur duyan batının asla gösteremeyeceği bir insaniyet ve gönül zenginliğiyle Şanlıurfalılar göçmenleri ağırlamaya devam etmektedir."

Görüntü Dökümü

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- Atatürk Anıtına çelenk konulması

- Kortej yürüyüşü

- Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali’in öğrencilerle birlikte bayrağı taşıması

- Spor gösterileri

- Vali Tuna’nın konuşması

- Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Mustafa Hakan Keşküş’ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 290 MB

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5)BURSA'DA ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NDA İŞARET DİLİYLE İSTİKLAL MARŞI



BURSA'da yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Geçnlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde istiklal marşı bando eşliğinde sağır ve dilsiz olan gençler tarafından işaret dili ile okundu.Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Bursa'da saat 09.30'da Heykel'deki Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunulması töreni ile başladı. Daha sonra Tophane Saltanat Kapısı'nda Atatürk'ü Anma ve Genlçik Yürüyüşü yapıldı. Resmi protokolün katıldığı kutlama programı saat 11.00'de Kent Müzesi önünde Vali Vekili Abdin Uysal Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Ödünç, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Ali Öztürk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin'in katılımı ile yapıldı. Bando eşliğinde gençlerin işaret dili ile İstaklal Marşı'nı söylemesi ile başladı. Karagöz Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi, şiir okunması, kata gösterisi ile devam eden törenler, Zeki Müren Güzel Sanatlar lisesi öğrencilerinin müzik şöleni, jimnastik, eskrim, zeybek ve Wushlu gösterilerinin ardından Atatürk ve Gençlik Kuşusu'nda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-İstiklal marşının işaret dili ile söylenmesi

-Yürüyüşten görüntüler

-Gösterilerden görüntüler

-Detaylar

Halil ÖZÇOBAN/Faruk KAHRAMAN/BURSA ()-

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6)ERZURUM'DAKİ 19 MAYIS KUTLAMALARINA YAĞMUR MOLASI

ERZURUM'da, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da katıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine, sağanak yağmur yüzünden ara verildi. Yaklaşık 10 dakikalık aradan sonra güneşin açması ile tören kaldığı yerden devam etti.Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından kortej yürüşüyüne geçildi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşüyle Yakutiye Kent Meydanına geçildi. Bakan Recep Akdağ, programlar başlamadan önce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dağıtılan şapkalardan taktı. Fotoğrafçısını yanına çağıran Akdağ, cep telefonunu vererek "Beni böyle çek, şapkadaki yazı görünsün, Çağatay'a göndereceğim" diyerek poz verdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çeşitli spor dallarında yaptığı gösteriler beğeni topladı. Geçen yıl yapılan Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası’nda birinci olan down sendromlu Sümeyye Uruk’un yaptığı hareketler ise alkış topladı.

Halkın ilgi ve heyacanla izlediği gösteriler, sağanak yağmur nedeniyle durdu. Protokoldekiler için korumalar hemen şemsiye açarken, öğrenciler ve izleyiciler kaçışmaya başladı. Bakan Akdağ ve beraberindekiler Yakutiye Medresesi'nin içerisine girdi. Akdağ, görevlilere öğrencilerin meydana kurulan çadırlara alınması talimatını verdi. Yağmurun 10 dakika sonra durması ile tekrar program kaldığı yerden devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşün başlaması

-Bakan Akdağ'ın öğrencilerle bayrak taşıması

-Vatandaşlarla yürümesi

-Davul-zurna eşliğinde yürüyüş

-Bakan Akdağ'ın şapka ile fotoğraf çektirmesi

-Öğrencilerin gösterisi

-Yağmurun başlaması

-Kaçışanlar

-Protokolün içeriye girmesi

-Gösterilerin yeniden başlaması

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, ()

(280 MB 4.35 DK)

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7)KİLİS'TE 19 MAYIS COŞKUSU

Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkalt tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kilis Valisi İsmail Çataklı ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın, öğrencilerin bayramını kutlamasıyla devam eden etkinlikler kapsamında Halk Eğitim Merkezi tarafından halk oyunları, öğrenciler tarafından ise tekvando gösterisi yapıldı.

Kutlamalar, 19 Mayıs kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Tören alanı ve protokol

-Gösteriler ve ödül töreni

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:107 MB

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8)SİVAS'TA 19 MAYIS TÖRENLE KUTLANDI

SİVAS'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak gençlik yürüyüşü ile başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dört İşletme Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Yürüyüşe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç'ın yanı sıra, okul müdürleri, öğretmenler, antrenörler, sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Yürüyüşte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü Okçuluk Kulübü öğrencileri ve minik okçular ilgi yoğun ilgi gördü. Yürüyüş kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç anıta çelenk sundu. Ardından Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi bahçesinde halk oyunları, muay thai, jimnastik gösterileri, wushu gösterileri sergilendi. Kutlamalar kapsamında ayrıca 3'üncü Buruciye Satranç Turnuvası düzenlendi. Buruciye Medresesi içinde düzenlenen turnuvaya 11 ilden 260 öğrenci katıldı. İki gün boyunca devam edecek turnuvada, dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Gençlik yürüyüşü

-Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Anıta çelenk sunulması

-Halk oyunlaır ve spor gösterileri

-Satranç turnuvası

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

(164 mb)

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9)MERSİN'DE COŞKULU 19 MAYIS KUTLAMALARI

MERSİN'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.Kutlamalar, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Vali Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, öğrenciler katıldı. Yürüyüş sırasında vatandaşlar alkışlarıyla korteje destek verirken, gruptan bazı kişiler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı. Programın ikinci kısmı ise sportif etkinliklerle geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte Vali Çakacak, bir konuşma yaptı.

Törende , engelli öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü trambolin, jimnastik ve akrobasi takımları birbirinden zor hareketleri başarılı şekilde gerçekleştirdi. Capoira ekibinin gösterisi ilgi ile izlenirken, kutlama çeşitli müsabakalarda başarılı olan sporculara ödüllerin takdim edilmesi ile son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Gençlik yürüyüşünden görüntüler

-Protokol üyeleri yürüyüş yaparken

-Öğrenciler dev Türk bayrağı ev Atatürk fotoğrafı taşırken

-Öğrenciler ellerinde bayrak ve döviz taşırken

-Slogan atan öğrenciler

-İstiklal Marşı okunurken

-Vali Özdemir Çakacak'ın konuşması

-Engelli sporcuların halk oyunu gösterisi

-Capoira, trambolin ve cimnastik gösterileri

-Başarılı sporculara madalyaları dağıtılırken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05:00 BOYUT: 162.00 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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10)BU TANK DALIŞ TURİZMİ İÇİN BATIRILACAK

TÜRKİYE'nin önde gelen dalış merkezlerinden Antalya'nın Kaş İlçesi'nde bir tank, dalış turizmi için batırılacak. Daha önce batırılan gemi ve uçağın ardından yarın batırılacak tank, turizme hizmet edecek.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun çabalarıyla Türkiye'nin önemli dalış noktalarından Kaş'ta yeni bir dalış noktası oluşturmak amacıyla tank batırılacak. Dalış turizmini geliştirmek hedefiyle batırılacak tank, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sağlandı. ABD yapımı 45 ton ağırlığında 1960 model tank Konya'dan Kaş'a getirildi. Görev süresi tamamlanan ve 4 personel taşıyabilen tankın üzerinde 105 milimetre top yer alıyor. Büyük bir vinçle eski Kaş Yat Limanı'nda indirilen tank, uzman dalgıçlar tarafından balonlarla su yüzeyine taşınacak. Tank, bir tekne yardımıyla Kaş'ın yaklaşık 1,5 mil açıklarındaki Güvercin Adası Bölgesi'nde yarın saat 16.00'da batırılacak.

ANTALYA'NIN SUALTI ZENGİNLİKLERİ

Antalya'nın, Kemer'de 1917 yılında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul tarafından batırılan Paris 2 batığı ve Antalya Yat Limanı açıklarında 1942 yılında batırılan St. Didier Fransız savaş gemisi ile Manavgat'ta yer alan 1944 yılında batmış olan B-24 ABD savaş uçağı gibi sualtı zenginlikleri bulunuyor. Dalış turizmini artırmak amacıyla 2008 yılından sonra Antalya sularında 3 gemi ve 1 uçak daha batırıldı. Kaş açıklarında 2011 yılında da 50 yıllık Sahil Güvenlik botu batırıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda da kullanılan ve 1998 yılında hurdaya ayrılan Dornier tipi savaş uçağı ise 2012 yılında ise Antalya Yat Limanı açıklarında turizm için batırılmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Tankın suya indirilmesi

- Limandan görüntü

- Vali Mümir Karaloğlu'nun dalış yapması

- Detay

Haber- Kamera: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), ()

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11)DOĞALGAZDAN ZEHİRLENEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

KAYSERİ'de, yeni taşındığı evde doğalgazdan zehirlenen 41 yaşındaki Sertap Sarı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay, merkez Melikgazi ilçesi Belsin Tınaztepe Mahallesi'nde yaşandı. Dün eve taşındığı öğrenilen Sertap Sarı doğalgazdan zehirlendi. 112 ekiplerini arayarak yardım isteyen kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların Adli Tabipliğe gelişi ve çıkışı

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

DV 1 DOSYA, 44 saniye/ 24 MB

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12)FİDYE İÇİN REHİN TUTULAN İRANLI MÜHENDİSİN, SAHTE PASAPORT ÇETESİ LİDERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

KONYA'da fidye için rehin alınan ve 5 gün boyunca el ve ayakları bağlı halde işkence yapıldığı ileri sürülen İranlı Kazem Moradı (43), polisin operasyonuyla kurtarıldı. Moradı'yı rehin alan Afganistan uyruklu 6 kişi de gözaltına alındı. Ancak Moradı'nın kendisini rehin alan Afganlılarla birlikte para karşılığı sahte pasaport hazırladıkları ortaya çıktı.

İran'da elektronik ürün üzerine fabrikası bulduğu belirtilen elektronik mühendisi Kazem Moradı, geçen 11 Mayıs günü turist olarak İran'dan Denizli'ye arkadaşının yanına geldi. Moradı, bir gün sonra da Konya'ya gelip, Afganistan uyruklu arkadaşı Majit Shekarı (31) ile buluştu. Bir kaç gün sonra Moradı'nın İran'daki eşine onun elleri, ayakları ve gözü bağlı, boğazına bıçak dayanmış fotoğrafı gönderilerek 150 milyon İran riyali (yaklaşık 16 bin 300 lira) istendi. Eşi de, Denizli'deki arkadaşları İran uyruklu Morteza Sarsangi'ye, kocasının rehin alınmasıyla ilgili fotoğrafları gönderip, kurtarılmasını istedi.

KAÇIRILMA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE BİLDİRİLDİ

İranlı Sarsangi'nin Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne başvurması üzerine, durum Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Moradı'nın İran'daki eşiyle konuşan polis, ondan aldığı bilgiye göre Moradı'nın, Konya'daki arkadaşı Afganlı Majit Shekarı'nın yanına geldiğini tespit etti. Polis, Afganlıların yoğun olarak yaşadığı merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi'nde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Majit Shekarı geçen Çarşamba günü kaldığı evde yakalandı.

İRANLI MÜHENDİS OPERASYONLA KURTARILDI

Majit Shekarı'nın verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmasını yürüten Gasp Büro Amirliği ekipleri, Moradı'nın kaldığı evi tespit edip operasyon düzenledi. El ve ayakları bağlı, terk edilmiş olarak bırakılan Moradı, yapılan operasyonla kurtarıldı.

Moradı'yı rehin alan diğer şüphelilerin ise Majit Shekarı'nın polis tarafından gözaltına alındığını duyunca, evin kapısını kilitleyip kaçtıkları saptandı. Majit Shekarı ve Kazem Moradı'nın ifadeleri doğrultusunda diğer şüphelilerin kaldığı evin adresleri belirlendi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Meram ve Karatay ilçelerinde üç adrese yapılan baskınlarda Afganistan uyruklu diğer şüpheliler Mohammadaref Yıldız (24), Gholam Farogh Akbarı (32), Qudratullah Fedaıe (23), Abdulhalık Muhammed Şerif (20) ve Mohammod Dod Mohammod Eyup (23) gözaltına alındı.

SAHTE PASAPORT ŞEBEKESİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Afganlı şüpheliler, suçlamaları kabul edip Kazım Moradı'yı rehin alıp, 5 gün boyunca işkence yaptıklarını söyledi. Şüphelilerin ifadelerinde Moradı ve kendisini rehin alan Afganlıların, sahte pasaport şebekesi olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler ifadelerinde, Moradı ile sahte pasaport yapıp, İran ve diğer ülkelerden Türkiye'ye gelmek isteyenlere para karşılığında sattıklarını itiraf etti. Majit Shekarı'nin müşterileri bulduğu, Moradı'nın da onlara pasaport sağladığı belirtildi. Şüpheliler ayrıca Moradı'nın zengin olduğunu bildiklerini bu nedenle de fidye istediklerini ileri sürdü.

TECAVÜZ ETMEK İSTEMİŞLER

Afganlı şüphelilerin İranlı Moradı'ye cinsel saldırıda bulunmak istediği, ancak Moradı'nın altını kirlettiği için tecavüzden vazgeçtikleri iddia edildi. Sahte pasaport yapma suçunu kabul etmeyen İranlı Kazem Moradı'nın, gelmeden önce İran'dan kendi adına kargoyla Türkiye'ye gönderdiği Konya'daki evde çıkan 3 pakette ise çok sayıda sahte pasaport, damga, yazıcı, kaşe, dijital baskı makinesi, mühür gibi ekipmanlar bulundu. İranlı Kazem Moradı ve 6 Afganlı, yapılan sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(Görüntü Dökümü

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- Evin dışından detay

- Evin içinden detayv e polisin inceleme yapması

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

(Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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13)İDEKAD GENEL BAŞKAN VEKİLİ TUNAY: KALKINMANIN YOLU, İŞ DÜNYASINDAN GEÇİYOR

İŞ Dünyası Ekonomik Kalkınma Strateji Derneği (İDEKAD) Genel Başkan Vekili, eski CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay, "Türkiye'nin kalkınmasının yolu, iş dünyasından geçiyor. Aslında dünyadaki bütün devletlerin kalkınmasının yolu, iş dünyasından geçiyor. Ekonomi iyiyse, para varsa, zenginlik, refah varsa, ülke iyidir, yoksa ülke sıkıntılıdır" dedi.

İDEKAD Genel Başkanı Elçin Çelebi, Genel Başkan Vekili Faik Tunay, Kayseri Şube Başkanı Tuğba Yörük Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Genel Başkan Çelebi, "İş dünyası ile düşünce derneğini birleştirerek, farklı bir oluşum kurmak istedik ve İDEKAD ortaya çıktı. Bu amaçla yola çıktık. Türkiye'nin ulaşmak istediği hedeflere iş dünyası olarak destek vermek istedik. Biz şubeli bir derneğiz ve Türkiye'nin her ilinde şubemizi açmayı düşünüyoruz. İlk şubemizi de bugün Kayseri'de açtık" diye konuştu.

İDEKAD Genel Başkan Vekili ve 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay da, "Binlerce sivil toplum kuruluşu ve dernek var. İDEKAD'ın farkı nedir, diye bir soru akla gelebilir. İDEKAD'ın Genel Başkanı bir hanımefendi, yönetiminde de erkeklerden çok kadınlar var. Bu çok güzel bir şey. Ben, 18 yaşından beri siyasetin içindeyim. Bir erkek olmama rağmen, erkek hegemonyasından bıkmış birisiyim. Çünkü kadınların olmadığı bir yerde, incelik olmaz, zarafet olmaz, aslında kalite de olmaz" ifadelerini kullandı.

Tunay, Türkiye'nin kalkınmasının yolunun, iş dünyasından geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Aslında dünyadaki bütün devletlerin kalkınmasının yolu, iş dünyasından geçiyor. Ekonomi iyiyse, para varsa, zenginlik, refah varsa, ülke iyidir, yoksa ülke sıkıntılıdır. Türkiye'nin büyümesi için, ilerlemesi için yeni bir atılıma ihtiyacı var, tekrar yeni bir ruha, anlayışa ihtiyacı var. O yeni ruh ve yeni anlayış da yeni insanlarla, yeni kafalarla, vizyoner kafalarla olur. Vizyon olmadan başarının geleceğine de inanmıyorum. 15-30 sene önceki dünyayla bugünkü dünya bir değil ve 15-30 sene sonra da çok başka bir dünyayla karşı karşıya kalacağız. Gelişimi, Ar-Ge'yi, teknolojiyi takip eden kazanır, takip etmeyen ise kaybeder. İDEKAD olarak bizler de bunları harmanlayan, milli ve manevi değerlerine bağlı geçmişini inkar etmeyen, doğu ile batının sentezini yapan bir dernek olarak yolumuza devam edeceğiz."

Görüntü Dökümü

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-İDEKAD Genel Başkanı Elçin Çelebi'nin konuşması

-İDEKAD Genel Başkan Vekili Faik Tunay'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ )

DV 1 DOSYA, 2 dakika, 41 saniye/86,1 MB

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