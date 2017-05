DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ VURUŞKAN, GÖLBAŞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

ŞIRNAK'ta araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş 43 yaşındaki Musa Vuruşkan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şırnak'ın Küpeli Dağı Görmeç Bölgesi'nde geçen Pazartesi günü arazi arama ve taraması sırasında, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan 3 çocuk babası Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan, dün tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Dün akşam uçakla Adıyaman'a getirilen Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan için ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Vali Abdullah Erin, milletvekilleri, Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, şehidin babası Mehmet, annesi Hüsne, eşi Fatma ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin çocukları Oğuzhan (14), Elif (6) ve Berat Muhammed (5) ise cenaze törenine askeri üniformalar giyerek katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası Mehmet Vuruşkan görevliler tarafından teselli edilirken, eşi Fatma ve annesi Hüsne ise uzun süre gözyaşı döktü. Gelini Fatma ve torunlarıyla birlikte oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döken şehidin annesi Hüsne Vuruşkan, "Siz ağlamayın. Sizin yerinize ben ağlarım" dedi. Tabuta sarılan Vuruşkan ailesi, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilirken, sinir krizi geçirenlere sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Şehidin büyük oğlu Oğuzhan törende tabutun önünde duran babasının fotoğrafını uzun süre öperek ağladı.

Tabutuna tankçı beresi konulan şehit Uzman Çavuş Vuruşkan'ın cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınarak götürüldüğü Hamzalar Köyü'nde toprağa verildi.

2)BAKAN SOYLU: BU KIŞ BİN 100 MAĞARA VE SIĞINAKLARINI ETKİSİZ HALE GETİRDİK

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu törerle mücadeleye dikkat çekerek, “Sadece bu kış bin 100'ün üzerinde mağarayı veya onların sığınaklarını etkisiz hale getirdik. Dağlar bizimdir diyorlardı. Dağlar sizin değil. Dağlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu güzel milletindir" dedi.

Altınova Belediyesi'nin yapımı tamamlanan yeni hizmet binası bugün Yalova'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hizmete sokuldu. Burada yapılan törende konuşan Bakan Soylu, “Büyük bir gurur ve onurla söylüyorum. 1699’dan itibaren bizi, Karlofça Antlaşmasından itibaren, gerilemeye mahkum ettiler. Bugün öyle bir noktadayız ki, öyle güzel bir noktadayız ki, o kadar moralli bir noktadayız ki onlar ne düşünürse düşünsünler. Son 300 yılın en güçlü Türkiye’sindeyiz. Son 300 yılın en güçlü noktasındayız" dedi.

Türkiye'nin yol gösteren bir ülke konumuna geldiğini belirten Soylu, "biz bunları başkasının hakkını yiyerek yapmadık. Biz bunları başkasına zulüm ortaya koyarak yapmadık. Biz bunları korkutarak ve ürküterek yapmadık. Bir iftihar tablomuz da budur. Biz bunları oyla yaptık, sandıkla, demokrasiyle ve kardeşlikle beraber yaptık" diye konuştu.

Türkiye'nin son 4-5 yıldan bu yana başlattığı büyük yolculuğun çeşitli vesilelerle duraksatılmaya çalışıldığını, buna herkesin şahit olduğunu belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Ne günlerden geldiğimizi biliyoruz. Bu ülkede terörle mücadele etmek için insansız hava uçaklarını İsrail’den Heron aldığımız günleri hatırlıyoruz. Terörün en mücadeleli zamanı içerisinde bozuldu, geri gönderdik, 'tamir edin geri getirin' diye. Bize vermedikleri günleri biliyoruz. Ama bugün eski Türkiye değil. Bugün Allah’a şükürler olsun bizim evlatlarımız, bizim mühendislerimiz, bizim gençlerimiz kendi insansız hava uçaklarını üretiyor. Kimseye de ihtiyaç duymuyoruz. Şimdi bu insansız hava uçaklarıyla neler yapıyoruz; Daha bu sabah 04.30’da bir mağaraya saklanmış 6 tane daha teröristi etkisiz hale getirdik. Daha bu sabah. Bir gün önce Muradiye’de İlçe Başkan Yardımcımız gecenin 02.00’sinde evine giderken teröristler yolunu kesmiş onun amcasının oğlunu orada şehit etmişler. Biz duvara yazdık. 'Bu iş karşılıksız kalmayacak' diye. Bu gece o evladımızı şehit edenlerin kanı da yerde kalmadı. 3’üne gerekli cezayı güvenlik kuvvelerimiz verdi. Türkiye’yi eski Türkiye ile karıştıranlara hem büyüyerek, hem ekonomimizi zenginleştirerek hem de geleceğe doğru güvenli adımlar atarak cevaplarımızı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yaklaşık 30 gündür nerede, Şırnak’ta. Geçen hafta oradaydım. Kato Dağı’nda, İncebel’de korucularımız, polis özel harekatımız, jandarma özel harekatımız, askerlerimiz hep birlikte bir mücadele ortaya koyuyorlar. 53 mağaraya girilmiş şu ana kadar. Sadece bir çerçevede söylüyorum. Bakın buralardan neler temin ettik; yaklaşık 533 tane kalaşnikof, yani orayı bir lojistik merkezi haline getirmişler ve bir mağara düşünün uzun zamandır girilmeyen bir yer. 300 metre. Altında 10 metre ip merdivenle bir mağara daha o da 300 metre. Altında yine ip merdivenle 200 metre daha bir mağara. Ve altında kendilerine ait kışın istedikleri gibi kalabilecekleri bir yer oluşturdular. Şunu söylemek istiyorum, sadece bu kış bin 100’ün üzerinde mağarayı veya onların sığınaklarını etkisiz hale getirdik. 'Dağlar bizimdir' diyorlardı. Dağlar sizin değil. Dağlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve bu güzel milletindir. Hiç kimseye buralarda, bizim dışımızda hareket kabiliyeti ortaya koymayacağımızı bilmenizi istiyoruz. Güçlü bir milletimiz, devletimiz ve güzel bir ülkemiz var. Bunu hiç kimseye zayıflatma kabiliyeti ortaya koydurtmayız. 150 bin silah mühimmatı, 3,5 ton patlayıcı madde ve yaklaşık 276 el bombası. 5 ton undan tonlarca erzaka kadar. Depolamalarını yapıyorlar, oradan Türkiye’nin her tarafına bir şekilde, Güneydoğu’ya göndermeye çalışıyorlar. Şaşkınlık içerisindeler. Telsiz konuşmalarından bunu net bir şekilde görüyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Yalova gezisinde valiliği de ziyaret etti.

3)O TEYZENİN EVİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde meydandaki dev Atatürk posterinin önüne gelip resimdeki ellerini öpen 76 yaşındaki Cevriye Kartal'ın evi ziyaretçilerle doldu taştı. 10 metrekarelik bir odada başucunda Atatürk resmiyle yaşayan Kartal'ın mutlu bir şekilde yaşamını sürdürdüğü görüldü.

Bodrum Belediye Meydanı'na ilçe belediyesi tarafından bir süre önce asılan, 60 metrekare büyüklüğündeki dev Atatürk posterinin altına üç gün önce gelerek, Ata'nın resimdeki ellerini öpen ve bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen 4 çocuk ve 4 torun sahibi Cevriye Kartal, hareketli günler yaşıyor. Kartal'ın, Çarşı Mahallesi Eski Hükümet Sokak 26 numaradaki evi, ziyaretçi akınına uğradı.

Zaman zaman evinden çıkıp bastonu ile 300 metre uzaklıktaki Belediye Meydanı'na giderek dev Atatürk posterinin altında dualar eden Kartal'ı, mahalle haklı da yalnız bırakmadı. Bir haftalık tatil için Avustralya'dan eşi Vicki Bülbül ile birlikte Bodrum'a gelen ve Melborn kentinde bir şirketin depo sorumlusu olarak çalışan 40 yaşındaki Mustafa Bülbül, eşi ile birlikte Kartal'ın elini öptü, teşekkür etti. Bülbül, "20 yıldır Avustralya'dayım ama eşim ve ben Atatürk hayranıyız. Sosyal paylaşım sitelerinde ve medyada gördüğümüz Atatürk sevgisi ile ilgili ders veren teyze ile aynı kentte olduğumuzu öğrenince sora sora evini bulduk ve gelip kendisini tanımak görmek istedik çok mutlu olduk" dedi.

Vicki Bülbül ise İngilizce olarak, "Atatürk'ün çok önemli, değerli ve tarihte büyük bir insan olduğunu biliyorum. Ancak bir lidere sevginin böylesini görmemiş, tanık olmamıştım, çok heyecanlandım" diye konuştu.

10 metrekarelik odasında iki çekyat ve minik bir televizyonu ile 3 metrekarelik bir mutfak ve küçük bir banyoya sahip olan Cevriye Kartal, yan odada kalan oğlu 45 yaşındaki Kazım Kartal ve eşi Azerbaycanlı Mahbuba Kartal (40) ile birlikte mutlu bir şekilde yaşadığını söyledi. Evinin kapısının girişinde Türk bayrağı, odasında ise yatağının başında Atatürk fotoğrafları olan Kartal, "Oğlum ve gelinim bana çok iyi bakıyor. Sabah erken kalkarım, gücüm yettiğince ilk iş olarak Ata'ma giderim, dua ederim, ellerini öperim, sonra mahallemizdeki çay olacağında ve komşu esnafın bulunduğu sokağımızda otururum, onlarla sohbet ederim. Fırsat buldukça Atatürk ile ilgili düşüncelerimi söylerim, konuşuruz. Evimde kendi işlerimi ben yaparım ama çoğunlukla oğlum ve gelinim yardım eder, akşam ise televizyonda dizi izlerim. Atatürk fotoğraflarını baş ucumdan eksik etmem. Allah herkese böyle güzel bir lider nasip etsin. Son nefesime kadar Ulu Önder'imizin elini öpmeye O'na hayır dualar okumaya devam edeceğim" dedi.

Kartal'ın oğlu Kazım Kartal ise "Annemiz mahallelinin annesiydi, üç yıl önce gelmesine rağmen Bodrumlular O'na sahip çıktı, çok sevdi. Ziya Karaben isimli bir vatandaşımızın çektiğini öğrendiğimiz görüntülerden sonra annem sadece mahallelinin teyzesi değil artık tüm Türkiye'nin teyzesi oldu. Bizler babamızdan, dedemizden gördüğümüz Atatürk sevgisi ile büyüdük, çocuklarımızı o şekilde büyüttük. Annem Atatürk'e bizden daha çok sahip çıktı, annemle gurur duyuyoruz" dedi.

Cevriye Kaplan'ın görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 936 bin kez tıklandığı, 18 bin 622 kez de paylaşıldığı görüldü. Sabahtan itibaren Kartal'ın evine 4 saatte yaklaşık 150 kişinin ziyarete geldiği belirtildi.

4)CHP'LİLER, SİLOPİ'DE PANZER FACİASININ YAŞANDIĞI EVİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilleri Selina Doğan ve Onursal Adıgüzel, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Şırnak ve Silopi teşkilat başkanları ile birlikte 2 çocuğun ölümüne neden olan panzer faciasının yaşandığı evi ziyaret ederek, çocukların ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilleri Selina Doğan, Onursal Adıgüzel ve Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Şırnak İl Başkanı Mehmet Uğur ile birlikte Karşıyaka Mahallesi 715'inci Sokak'ta bulunan Mesut Yıldırım'a ait evi ziyaret etti. CHP'li heyet, kazada ölen Muhammed ve Furkan için fatiha okuyarak, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Olay günü yaşananları baba Mesut Yıldırım anlatırken, CHP'li Adıgüzel de anlatılanları yanındaki kağıtlara not aldı. Daha sonra basına kapalı bir şekilde aile ile görüşen CHP'li heyet, panzerin çarptığı evde de incelemede bulundu. Dehşetin yaşandığı evi bir süre inceleyerek notlar alan CHP heyeti adına Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıklama yaptı. Aileye başsağlığı dilemek ve yaşananlarla ilgili rapor hazırlamak üzere Silopi'ye geldiklerini belirten Ağbaba, "Mesut'a, ailesine ve Şırnak'a başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Burada araştıracağız. Mesut ile konuştuk. Ailesi ile konuştuk. Kaymakam ile konuştuk. Ulaşabilirsek polis memuru ile cezaevinde konuşacağız. Araştırma yapacağız. Geçtiğimiz yıl başka yerde yaşanan olayları da inceleyeceğiz. Bununla ilgili detaylı bir rapor hazırlayacağız. Bu olayların yaşanmaması için, önlem alınması için kamuoyunun dikkatini çekeceğiz. Hükümet ile paylaşacağız, partimiz ile paylaşacağız bu raporu. Tekrar hepinize çok geçmiş olsun. Ailenin her türlü yanında olacağız" dedi.

Panzer faciasında çocuklarını kaybeden Baba Mesut Yıldırım da, "Bu tür olaylar yaşanmasın. Bizim ciğerimiz yandı, başkasınınki yanmasın. Yetkililerden buna bir önlem alınmasını istiyoruz. Zırhlı birlikleri uyarlamalarını istiyoruz. Sürat yapıyorlar. Milletçe bundan şikayetçiyiz. Tek dileğimiz bu" diye konuştu.

CHP'li heyeti daha sonra Silopi Kaymakamı Savaş Konak ile makamında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin tamamlanması ile birlikte heyet Şırnak'a gitmek üzere Silopi'den ayrıldı.

5)MEYVE VE SEBZELERİN TAZELİĞİ ÖLÇÜLEBİLECEK

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Kemiklioğlu ve öğrencilerinin geliştirdiği meyve ve sebzelerin tazeliğini ölçen MeSeTa isimli cihaz, hem gümrüklerde hem de tüketiciler tarafından kullanılabilecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Emine Kemiklioğlu ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri Özlem Özen ile Berfin Gürboğa, meyve ve sebze sektöründe büyük ilgi görecek bir cihaz geliştirdi. MeSeTa ismi verilen cihazın örneklerinin bulunmadığını ve patent başvurusu yaptıklarını açıklayan Yrd. Doç. Dr. Emine Kemiklioğlu, "Genelde meyve ve sebzenin tazeliğini korumak üzerine çalışmalar yapılmış, ama tazeliği ölçen cihazlar yoktu. Biz de neden böyle bir cihaz yapmayalım, diye düşündük. Sanayi desteğimiz de vardı. Bu cihazın protatipini ortaya çıkardık" dedi.

Cihazın çalışma şeklini anlatan Kemiklioğlu, "Cihazın içinde bir devre var ve yazılım geliştirdik. Her bir meyve ve sebze için ilk olarak laboratuvarda sınır değerlerini belirledik ve kalibrasyon verilerini oluşturduk. Bunların programlarını yazıp her bir meyve sebze için cihaza yükledik. Bu sınır değerlere göre de bayat ise kırmızı ışık, taze ise yeşil, ara sınır değerde ise mavi renk yanacak" diye konuştu. Cihazın geliştirileceğini ifade eden Kemiklioğlu, patentin alınmasının ardından cihazın sektöre katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

LABORATUVARDA DEĞERLER BELİRLENDİ

Biyomühendislik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Özlem Özen de geliştirdikleri cihazın ithalat ihracat, tarım, hazır gıda sektöründe rahatlıkla kullanılabileceğini belirterek, "Meyve ve sebzelerden kaynaklanan israfı ve bozulmalarından kaynaklanan sağlık problemlerinin önlenmesi için MeSeTa adını verdiğimiz cihaz geliştirdik. Bu cihaz gümrüklerde kullanılabilir. Soğuk hava depolarındaki meyve ve sebzelerin taze olup olmadığını bu cihaz sayesinde öğrenebiliyoruz. Çiftçiler ve hazır gıda yapan fabrikalar da bunu kullanabilir" diye konuştu. Tüketicilerin de rahatlıkla kullanabileceğini söyleyen Özen, "Yeşil, kırmızı ve mavi ledler sayesinde tazelik anlaşılabilecek. Biz bu değerleri laboratuarda yaptığımız çalışmaların ardından belirledik. Her ürün için farklı değerler ölçüldü. Ayrı ayrı deneyler yapıldı. Şuanda domates, limon, portakal, biber, patates, çilek, muzda değerler belirlendi" diye konuştu.

6)DALGIÇ POLİSLER ZAP'TA KAYBOLAN KADINI ARIYOR

HAKKARİ'de Zap Suyu'na uçan araçtan fırlayıp akıntıda kaybolan 60 yaşındaki Miran Berk'in bulunması için AFAD ekipleri ve bölgede oturanların 3 günden bu yana sürdürdüğü arama alışmalarından bir sonuç alınamayınca sevk edilen dalgıç polisler kaybolan kadını bulmak için Zap Suyu'na dalış yaptı.

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortaköy'den hareket eden Hakkı Berk yönetimindeki 27 UB 395 plakalı hafif ticari aracın kontrolünü Hakkari- Van karayolunun 12'nci kilometresindeki 1'nci Tünel Mevkii'nde 3 gün önce saat 21.00 sıralarında yitirirken araç, Zap Suyu'na uçtu. Kazada sürücü Hakkı Berk ile araçta bulunan Salih Berk ve Halime Çetin sevk edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla yaralı kurtarılırken, Miran Berk ise, akıntıya kapılarak kayboldu. AFAD ekipleri ve yüzlerce kişinin 3 günden bu yana sürdürdüğü katıldığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın isteği üzerine bölgeye dalgıçlar sevk edildi. Van'dan bu sabah 5 kişilik polis dalgıç ekibi bölgeye gelerek arama çalışmalarına başladı.

Dalgıçlar, aracın uçtuğu 30 metre yükseklikteki Zap Suyu kenarına çevredekilerin tuttuğu halat yardımıyla indi. Daha sonra Zap'a giren dalgıç polisler kayıp kadını bulmak için arama çalışmalarına başladı. Dalgıçlar tarafından yapılan aramalarda da şu ana kadar Miran Berk'e ulaşılamadı. Aramaların akşam saatlerine kadar devam edileceği belirtildi.

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgede polis geniş güvenlik önlemleri alırken, zap uçan ve hurdaya dönüşen hafif ticari araç ise olay yerine gelen vinç yardımıyla çıkartıldı. Berk'in yakınları, "3 gündür kayıp olan kadın akrabakımızı arıyoruz. Bütün ekipler ve herkes seferber oldu. Ancak şu ana kadar bulamadık. Bugün de Van'dan dalgıçlar geldi. Arama çalışmaları sürüyor" dedi.

7)ESKORT SİTESİ YÖNETİCİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAMSUN ve Adana merkezli 13 ilde polisin gerçekleştirdiği 'Son Kapı 1'operasyonunda gözaltına alınan ve eskort sitesi yöneticisi olduğu iddia edilen biri kadın 31 şüpheli bugün adliyeye sevk edilirken, içlerinde travestilerin de bulunduğu 292 eskort emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 6 gün önce Samsun ve Adana merkezli 13 ilde 1781 polisin katılımıyla 5 ayrı örgüte yönelik 'Son Kapı 1' adlı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında eskort sitesi kurup yönettikleri ve para akışını sağladıkları belirlenen birisi kadın 31 şüpheli ile eskort sitelerine abone olup fuhuş yaptıkları öne sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 731 eskort kadından 292'si yakalanarak Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve kaldıkları otel odalarında arama yapan polis; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve fişek, banka dokümanları, senet, tapu ve internet sitesi server belgeleri ele geçirdi. Polis ekipleri ayrıca şüphelilere ait piyasa değeri 2 milyon 75 bin TL olan 3 villa, 2 apartman dairesi ve 6 lüks otomobil ile 25 bankada bulunan yaklaşık 3.5 milyon TL paraya da Samsun Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan kararla el kondu.

292 ESKORT SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan ve içlerinde travestilerin de bulunduğu 292 eskortun emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, gözaltında bulunan eskort sitesi yöneticisi oldukları iddia edilen birisi kadın 31 şüpheli 'örgüt faaliyetleri kapsamında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarından bugün adliyeye çıkartıldı.

40 BİN STERLİNE CİNSİYET DEGİSTİRİYORLAR

Ayrıca polis tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sırasında eskort sitesi yöneticilerinin Türkiye'nin büyük illerinde site kurduğu, örgüte bağlı olarak çalıştığı, 668 kadının abone olduğu ve abonelik ücreti olarak 400 lira ödedikleri, örgütün bu paraları paravan hesaplardan transfer ettikleri belirlendi. Eskort sitesi yöneticilerinin bazılarının bilişim uzmanları olduğu, 1 kadının yıllık gelirinin 200 bin lira, site yöneticisinin ise 750 bin lira olduğu ortaya çıkarken, travestilerin bazılarının İngiltere'de 40 bin sterline cinsiyet değiştirme ameliyatı oldukları ortaya çıktı.



8)EFELER'DEKİ ALKOLLÜ İÇKİ SATILAN İŞLETMELER DENETLENDİ

AYDIN'ın Efeler İlçesi'nde alkolü içki satışı yapılan mekanlar denetlendi, 15'ine cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve ilçe Müdürlüğü, Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Efeler İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve Efeler Polis Merkezi Amirliği'nin içerisinde bulunduğu kurum yetkilileri tarafından ilçe merkezinde bulunan alkollü mekanlar denetlendi. 14 kişilik ekip, 4 gün boyunca alkollü mekanları tek tek dolaşarak kontrollerini yaptı. 72 alkollü mekan denetlenirken, 15'ine görülen aykırılıklardan dolayı cezai işlem uygulandı.

İlçe halkının huzuru için diğer kurumlarla koordineli çalışmalarının süreceğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mesut Özakcan, "Geçtiğimiz günlerde il ve ilçedeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları olarak ortaklaşa denetimler gerçekleştirdik. Denetimler boyunca her kurum kendi sorumluluğundaki konularda kontrolleri sağladı. İlçe halkımızın huzuru ve güveni için bu tür denetimlerimiz belirli periyotlar dahilinde devam edecek" dedi.

