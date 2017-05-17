DHA YURT BÜLTENİ-9

Kamyonun çarptığı yayanın metrelerce sürüklenmesi kameraya yansıdı

BURSA'da karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye kamyonun çarpması ve metrelerce sürüklenmesi güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Akan trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen 50 yaşlarındaki vatandaş trafiğin durduğu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Orta şeritten koşarak geçen vatandaş sol şeritten gelen kamyonu göremedi. Sol Şeritten gelen kamyonun çarptığı adam 5 metre sürüklendi. Ağır yaralanan adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Güvenlik kamerası Kaza anı

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

================================

Avukatların maskeli eylemine müdahale

İZMİR'de Çağdaş Avukatlar Grubu ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukat, meslekten ihraç edildikleri için Ankara'da açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'na destek olmak için İzmir Adliyesi'nde 'Dayanışma zinciri' adı altında maskeli, sessiz eylem yaptı. Polis, adliye önünde oturma eylemi yapan gruba biber gazı sıkıp, dağıttı.

Kanun hükmünde kararname meslekten ihraç edildikten sonra 'İşimi geri istiyorum' diyerek Ankara'da, Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'na destek olmak isteyen Çağdaş Avukatlar Grubu ve Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir şubesi üyesi yaklaşık 30 avukat İzmir Adliyesi'nde sessiz eylem yaptı. Yüzlerinde ameliyat maskesi olduğu halde, Gülmen ile Özakça'nın fotoğraflarını yakalarına takıp zemin katta el ele tutuşan avukatlar 'Dayanışma zinciri' oluşturdu. Polis, eylemin izinsiz olduğunu, ayrıca adliye içerisinde yapılamayacağını belirtip, avukatlardan dışarı çıkmalarını istedi. Dışarı çıkmak istemeyen grup, polis tarafından karga tulumba adliye dışına çıkarıldı. Slogan atan grup, daha sonra İzmir Adliyesi C kapısı girişinde merdivenlerde oturma eylemi yapmaya başladı. Polis, dağılmaları için yine ikaz etti. İkaza rağmen dağılmayan avukatlara, biber gazı sıkıldı. Avukatlar daha sonra eyleme son verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İzmir Adliyesi önünde eylem yapanlardan kısa görüntü

Haber-Kamera: Bahri KARATAŞ / İZMİR, ()

==========================================

Atatürk posterini defalarca öpen Cevriye Kartal : Yolda yürüyorsak nefes alıyorsak Atatürk'e borçluyuz

Muğla'nın Boddrum ilçesinde iki gün önce belediye meydanındaki dev Atatürk posterinin önüne gelip Atatürk'ün defalarca ellerini öpen 76 yaşındaki Cevriye Kartal, "Gençler bugünümüzün değerini bilsin, yolda yürüyorsak nefes alıyorsak Atatürk'e borçluyuz. Atatürk'e dile uzatanların dilini keserim, elinide öperim ayağınıda öperim, nefesim yettiğince gelip burada hem dua ederim hem Türk bayrağını ve bize bugünleri armağan eden Atatürk'ümün ellerini öperim" dedi.

MEYDANDAKİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Bodrum'da iki gün önce Bodrum Belediye Meydanı'nda Bodrum Belediyesi tarafından bir yıl önce asılan 60 metrekare büyüklüğündeki dev Atatürk posterinin altına gelerek Atatürk'ün defalarca ellerini öpen ve bu görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaşlı teyzenin üç yıl önce Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Karaağaç köyünden Bodrum'daki oğlu internet işletmecisi Kazım Kartal'ın yanına gelen 4 çocuk 4 torun sahibi 76 yaşındaki Cevriye Kartal olduğu ortaya çıktı. Kartal bugün yine Atatürk meydanına geldi posterin altında dakikalarca Atatürk'e dua etti ellerini defalarca öptü. Cevriye Kartal geçtiğimiz yıllarda çok daha sık geldiğini ancak yürümekte zorluk çektiği için haftada üç dört kez gelebildiğini belirtirken yaşlı teyzeyi görenler ve medya ile sosyal paylaşım sitesinde görenler ellerini öptü, teşekkür etti. El sanatları sanatçısı 48 yaşındaki Sema Tunç “Bu teyzenin elleri öpülmezde kimin elleri öpülür,. Öyle bir zamanda öyle bir dönemde o kadar güzel mesajlar verdiki hepimize ders ve örnek oldu, o nedenle O'Nu bugün burada görünce hemen ellerini öptüm ve teşekkür ettim, Ulu Önder bize bu günleri armağan ettiğini asla unutmamalı unutturmamalıyızö dedi.Cveriye Kartal meydandaki herkesi duygulandırdı.

ATATÜRK'E DİL UZATANLARIN DİLİNİ KESERİM

Cevriye Kartal belediye meydanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ayağında terlikleri başında baş örtüsü ve doğal Anadolu kadını kıyafeti ile gelen KartalöBen okula gitmeden Atatürk sevgisini annemden babamdan öğrendim, Atatürk olmasaydı bugün nefes alamazdık, Atatürk olmasa ne yapardık biz, her şeyimiz O'na bağlı yolda yürüyemezdik, O'nun yaptıklarını nasıl unuturuz, bize emanet ettiği Cumhuriyet' imizi nasıl korumayız. Atatürk'e dil uzatanların dilini keserim, elini defalarca öperim ayağınıda öperim, bu zamanın gençleri O'nun kıymetini bilsin bilmeyene ne diyim ben,O'nsuz olmaz Atatürk'süz olmaz O her şeyimiz, ayaklarım ağrıdığı için bu ara çok gelemiyorumö dedi.

Yaklaşık 15 dakika posterin altında kalan Cevriye Kartal ilgi odağı oldu yerli ve yabancı turistler Kartal'ın Atatürk posterindeki elini öpmesini ve dua etmesini izledi.

Görüntü dökümü

-Cevriyle Kartal'ın meydana gelmesi Atatürk için dua etmesi posterdeki eli öpmesi dualar etmesi röp.

-Vatandaşların yaşlı teyzenin elini öpmesi teşekkür etmesi

-Sema Tunç ile röp.

Haber-Yaşar ANTER - KAMERA: Hülya ELTEŞ / BODRUM,)

=====================================

Diyarbakır'da polisin 'Huzurlu sokaklar' operasyonunda dilenciden 14 bin lira çıktı

DİYARBAKIR'da, polis "Huzurlu Sokaklar" sloganıyla kent sokaklarında özellikle sürücülere musallat olan çocuk dilenciler, dilenciler, cam siliciler ve mendil satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda bir dilencinin üzerinden çıkan 14 bin lira polisi hayrete düşürürken, polis, sokak'ta çalıştırılan çocukların ailelerini uyararak, çocukların tekrar satıcılık yapmaları halinde koruma altına alınacağını söyledi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Çocuk Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polislerden oluşan mobil ekipler, merkez Sur ve Yenişehir ilçesinde, "Huzurlu Sokaklar" adı altında operasyon düzenledi. Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulucami, Hz. Süleyman Cami, Gazi caddesi, Dağkapı, Sur dipleri başta olmak üzere Yenişehir ilçesindeki Sanat sokağı, Gevran Caddesi ve Ofis bölgesinde polis ekiplerince uygulama yapıldı. Ekipler, cadde ve sokaklarda özellikle sürücülere musallat olan çocuk dilenciler, dilenciler, cam siliciler ve mendil satıcılarına yönelik uygulama yaparak, çeşitli bölgelerde aralarında Suriye'lilerinde bulunduğu dilencilerin kimliklerini inceledi. Çocuklarını kullanarak dilenen dilencilerin üzerinden çıkan paralar polisleri hayrete düşürürken, bir dilenciden yaklaşık 14 bin lira para çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan paralara polis el koyarken, paraların hazineye devredileceği belirtildi.

Polis merkezlerinde haklarında işlem yapılan dilencilere 200 lira para cezası kesilirken, küçük yaşta çocuklarını çalıştıran ailelere de cezai işlem uygulandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına teslim edilen çocukların, tekrar satıcılık yapması halinde çocukların koruma altına alınacakları ailelere bildirildi. "Huzurlu sokaklar" adı verilen uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Tarihi bölgelerde konuşlanan polisler

-Polislerin cadde ve sokaklarda dilenci araması

-Dilencilerle yaşanan diyaloglar

-Polisin sur dipleri ve içerisnde arama yapması

-Bir dilencinin üzerinden çıkan 14 bin lira

-Cadde ve sokaklarda şüpheli şahıslarla ilgili kontrol

-Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

=======================================

Fındık üreticisine külleme hastalığıyla mücadele eğitimi veriliyor

GİRESUN Ticaret Borsası ile Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, fındıkta yaşanan külleme hastalığıyla ilgili mücadele yöntemini uygulamalı olarak göstermek için köylerde üreticilere yönelik çalışma başlattı.

Merkez Boztekke Köyü’nde üreticilerle buluşan ekipler ilaçlamanın nasıl yapılacağını ve ne gibi tedbirler alınması gerektiğini anlattı. Bahçede eğitim çalışmasına katılan Giresun Ticaret Borsası Başkanı Temel Yanıkoğlu, üç yıldır külleme hastalığının fındıkta rekolte düşüklüğü ve ihracat gelirinin azalmasına neden olduğuna dikkat çekti. İl ve ilçelerde oluşturdukları örnek bahçelerde hastalıkla mücadele çalışması başlattıklarını kaydeden Yanıkoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile hastalığa karşı ortak çalışma yürüttüklerini belirterek şunları söyledi:

“Fındıkta öncelikle üretimdeki sorunun çözülmesi gerekir. Hastalığa ve olası doğal afetlere karşı mücadele etmek zorundayız. Küresel iklim değişti, değişik şartlar oluştu. Dünyada üretiminin yüzde 75’ine sahip olduğumuz fındık artık tehlike altında. Dünyanın en büyük fındık ithalatçısı olan firma da Türki Cumhuriyetlerde artık planlı programlı dikim alanları oluşturuyor. Bu hastalık ve afetler de olursa fındığın geleceği tehlike altında. Artık herkes elini taşın altına koymak zorunda. Tüm kurumlarla birlikte fındıktaki sorunların çözülebileceğini düşünüyorum.ö

Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arif Kahya ise, ilaçlamanın yapılışı ve mücadeledeki yeni metotları anlattıklarını belirterek, “Basit bir hastalık olmakla birlikte mücadele yapılmadığında gelecek yıllardaki üretimi de olumsuz etkileyebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Hastalık ilk kez 2014 yılında ortaya çıktı. Küllemeyle ilgili bu sene üreticilerin irade koyup üstesinden gelebileceğini düşünüyoruz. Çünkü bize gelen dönüşümler hastalıkla mücadele yapılması konusunda üreticilerin hemfikir olduğunu gösteriyor. Fındık bölgemizin en önemli ürünü ve üretimin sürdürülebilmesi için mutlaka üreticilerin de külleme hastalığıyla mücadele etmesi gerekiyorö dedi.

Eğitime katılan fındık üreticisi İbrahim Şenel de, “Geçen sene mücadele ettim ve faydasını gördüm. İlaç atılmayan yerde hastalık var, ilaç atılan yerler güzel. Fark ortaya çıktı. Herkesin ilaçlı mücadele yapması gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü

Yapılan çalışmadan görüntüler

Temel Yanıkoğlu'nun açıklaması

Arif Kahya'ın açıklaması

Fındıklıklardan görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN ()

===================================