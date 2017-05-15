DHA YURT BÜLTENİ-9

MUĞLA' DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER UĞURLANIYOR

1)GELİN GÖRÜMCE TOPRAĞA VERİLDİ

MUĞLA'daki kazada hayatını kaybedenlerden Leyla Konakçı, görümcesi Fermudiye Ay, son yolculuklarına uğurlandı. İki çocuk annesi Leyla Konakcı ile 4 oğlu olan Fermudiye Ay'ın cenazeleri, Eyüp Sultan Cami'ne götürüldü. Burada iki kadının yakınları ve çocukları tabut başında gözyaşı döktü. Leyla Konakçı'nın gezi gününe kadar tura katılmayı istemediği ancak sabah görümcesinin eve gelip kendisini aldığı öğrenildi. Öğle vakti kılınan namazdan sonra iki kadının cenazeleri son yolculuklarına uğurlandı. Acılı aileleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile AK Parti ve CHP milletvekilleri de yalnız bırakmadı.

ÖĞRENCİLER LEMAN ÖĞRETMENSİZ KALDI



Türkiye'yi yasa boğan trafik kazasında yaşamını yitiren Leman Kılıç için Buca Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene Kılıç'ın eşi Muharrem Kılıç, oğlu Eray Kılıç, kardeşi Hasan Kılıç, çok sevdiği öğrencileri ve sevenleri katıldı. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı Levent Pişitina’da katılarak baş sağlığı diledi. Leman öğretmenin teyzesi Fatma Yıldırım’da törende ağıt yaktı. Anaokulu öğretmeni 1 çocuk annesi Leman Kılıç'ın törende konuşan eşi Muharrem Kılıç, "Her şeyimizi kaybettik. Bir insanın uzaklaşması gitmesi değil. Üzüntülüyüz. Hayat noktalanıyor. Kazanın neden olduğunu bilmiyoruz. Kazayı yaşayanlar bilebilir ihmal var mı yok mu? Biz ancak duyduklarımızla uzaktan konuşuyoruz. Araştırılıyor. Eşim anaokulu öğretmeniydi. Anaokulumuz vardı, kapatıp kız öğrenci yurdu açmıştı. Öğrencileri de annesiz kaldı" dedi.

KARDEŞİ GAR SALDIRISINDA YARALANMIŞ

Leman Kılıç’ın Patent Enstitüsü'nde çalışan kardeşi Hasan Kılıç’ın Ankara’daki Gar patlamasında yaralandığı ve 6 ay hastanede yattığı öğrenildi. Törende konuşan Hasan Kılıç, “Kardeşimle birlikte 24 kadınımızı kaybettik. Güzel insanlarımızı kaybettik. Katliam gibi kaza. Bu ülkede artık trafik kazalarında insanlar ölmemeli. İnsana yönelik, insanın yaşamasına yönelik bir takım değerleri ön plana çıkarmalıyız. Bu topraklarda onların kadın ve anne olmalarından dolayı yüreğimizde ayrı bir yeri vardır. Bu insanların tüm dünya da kutlanan Anneler Günü'nde böyle bir kazada kaybetmiş olmamız hepimizi üzmüştür. Hepsi bizim için değerlidir. Hatıralarını yaşatmaya çalışacağız. Kaza olan bölgenin düzeltilmesi gerekir. İnsanlarımızı teknik hatadan, yol hatasından kaybetmemeliyiz. Bin insan kolay yetişmiyor. Bu hatalarla ilgili önlemlerin alınması gerekiyor" dedi.

ÖĞRENCİLERİ CENAZEDE FERYAT ETTİ: O BİZİM ANNEMİZDİ

Anaokulu öğretmeliğinden sonra kız öğrenci yurdunda da çalışan Leman Kılıç’ın yurtta kalan öğrencileri de cenazeye katıldı. Öğrencilerin feryatları, gözyaşları yürekleri dağladı. Öğrenciler “O bizim öğretmenimiz değil, annemizdi" dedi. Yurt sahibi Kasım Akdağ’da, “Leman çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Herkes onu çok severdi. O da öğrencileri çok severdi" şeklinde konuştu.

ANNESİNİ DE ANNELER GÜNÜ ÖNCESİNDE KAYBETMİŞ

Öte yandan Anneler Günü öncesinde hayatını kaybeden Leman Kılıç'ın 2015 yılında Anneler Günü öncesinde annesi Fadikcan Kılıç'ı kaybettiği öğrenildi. Leman Kılıç'ın annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını o dönemde sosyal medya hesabından "Analık nedir Annem?" derdim de anacığıma; “Ben ol da bil" derdi Mevlânaca. Ben ol da bil. Sen, oldum annem bak. Sen oldum ve bildim neymiş bu işin yürekcesi. Zormuş anam. Meğer ölümüne bir kara sevdaymış analık. Olduk, gördük, bildik bak nur içinde yat annem" sözleriyle paylaştığı görüldü.

Buca Cemevi’nde cenaze namazı kılınan Leman Kılıç, Bornova Gökdere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenazeden görüntü.

Yakınlarının görüntüsü.

Cenaze namazından görüntü.

Katılanların görüntüsü.

Görüntü Dökümü

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- Cemevi'nden görüntü

- Cenaze töreninden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Timur TARLIĞ-Mehmet CANDAN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ - Yasin TİNBEK / İZMİR ()

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ESTETİK MAĞDURU HEMŞİRE İYİLEŞİYOR

2)TABURCU OLMAK İSTİYOR

ADANA'da kalıcı dolgu yaptırdığı dudakları birden şişince hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki hemşire Merve Keleş'in sağlık durumu iyiye doğru gidiyor.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Servisi'nde tedavisi süren Merve Keleş, son halini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Artık taburcu olmayı beklediğini söyleyen Keleş, dudaklarına yapılan tıbbi işlemlerin ayrıntılarını da takipçilerine anlattı. Merve Keleş'in tedavisini üstlenen Prof. Dr. Metin Yavuz da, "Hastanın dudaklarına ne gibi bir madde konulduğunu saptamak için dudağında küçük bir tıbbi işlem yaptık. Şişen dudaklarının inmeye başladığı görülüyor. Durumu iyi ama dudağına ne gibi bir materyal konulduğunu saptamaya çalışıyoruz. Bunu saptadığımızda tam tedavi için ne yapılacağı belli olacak" dedi.

TABURCU OLMAK İSTİYOR

Kalıcı dolgu yaptırdığı dudakları birden şişince gündeme gelen ve 33 gündür tedavisi süren Merve Keleş, artık taburcu olmak istediğini söyledi. Hasta yatağında konuşan Merve Keleş, "Kendimi gayet iyi hissediyorum. Bunun için mutluyum. Tedavilerim devam ediyor, biyopsi alındı. 33 gündür hala yatıyorum. İyiye gitmesi beni umutlandırıyor. Hala pipetle içiyorum suyu, bardakla içemiyorum. Yemek yerken dikkatli olmalıyım. Hastane ortamında, güvenilir bilindik doktorlar tarafından yapılmalı tüm işlemler. Arkadaşımız yaptırdı diye böyle bir operasyon yaptırmasın kimse" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Merve Keleş'in hastane yatağında otururken görüntüsü

- Yüzünden yakın görüntü

- Dudağından yakın görüntü

- Merve Keleş ile röp.

- Merve Keleş'in pipetle su içmesi

- Hastane koridorunda görüntüleri

SÜRE: 03'10" BOYUT: 194 MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,()

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3)BANDIRMA’DA BATAN GEMİDE BULUNAN 12 TON YAKIT TAHLİYE EDİLECEK

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde limandan yük aldığı sırada hatalı yükleme sonucu yan yattıktan sonra batan 'Ali Ağa' adlı genel kargo gemisindeki 12 ton yakıt, çevre kirliliğine neden olmaması için tahliye edilecek. Yakıt ve yük tahliyesi ardından geminin çıkarılması işlemine başlanacak.

İzmir Aliağa Limanı’ndan, Bandırma Çelebi Limanı’na Etimaden’e ait malzemeyi almaya gelen 70 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde 1998 grostonluk 'Ali Ağa' isimli genel kargo gemisi, iddiaya göre, hatalı yükleme yapıldığı için yan yattı. Bunun üzerine liman römorkörleri ile sancak tarafından destek olmak ve geminin yatışını önleme çalışması yapmak üzere gidilirken, geminin baş ve kıç halatlarının kopmasıyla gemi düzeltme operasyonu yapılamadı ve gemi, iskele kısmı su üstünde kalacak şekilde sancak tarafından denize battı. Gemi yan yattığı sırada personel tahliye edilirken 1'i gemi personelin 2’si liman görevlisi olmak üzere 3 personel yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavileri ardından taburcu edildi.

Çelebi Limanı’ndan dün gece yapılan açıklamada, çevre ve deniz kirliliği ile ilgili tüm tedbirlerin alındığı ve deniz kirliliği konusunda yetkilendirilmiş uzman firmanın çalışmalarına başladığı belirtilmişti.

Geminin batmasıyla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bandırma Liman Başkanlığı da çalışmalara başladı. Liman başkanı Abdullah Şalcı, gemide 12 ton yakıt bulunduğuna bilindiğini kaydeden Şalcı, çevre kirliği için gerekli önlemlerin alındığını ve yakıtın kısa sürede tahliye edileceğini söyledi. Şalcı, şöyle dedi:

"Dün saat 15.50’de Çelebi Liman İşletmesi'ne ait 9’nolu rıhtımda Ali Ağa isimli gemi, yükleme sırasında elleçleme yükün yüzde 90’ının yüklendiği sırada batmıştır. Gemide olan personel sakin bir şekilde çıkartılmış, ikisinde ufak tefek sağlık problemi vardır. Çevreyle ilgili sintineden kaçak önlemek için tedbirler alındı ve sabaha kadar temizliği tamamlandı. Yine geminin hava flat kapaklarından ve diğer yerlerden olabilecek kaçağı engellemek için kaçak olabilecek yerlerin körlenmesi işlemleri tamamlandı. Geminin üzerinde 12 ton yakıt var. Yakıtın önümüzdeki kısa süre içinde tahliyesi tamamlanacak. Daha ileriki bir süreçte de Eti Madene ait olan malzemenin çıkartılmasından sonra geminin çıkartılma işlemlerine başlanacaktır.Bununla ilgili planlama çalışması devam ediyor.ö

Görüntü Dökümü

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-Çelebi Limanı

-Rıhtımda çevre kirliği için alınan önlemler

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bandırma Liman Başkanı Abdullah Şalcı açıklaması

BOYUT 158 mb

SÜRE 02.26

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), ( )-

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4)KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN CANINI TEHLİKEYE ATTI

ANTALYA'da bir sürücünün otomobiliyle seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu bariyerlere çarpma anı o sırada yoldan gecen başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Kepez Dumlupınar Bulvarı'nda lüks bir otomobil seyir halindeyken yola aniden köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıman otomobil yolda savrularak, demir bariyere çarptı. Hemen arkada seyreden taksi sürücüsü ise kaza yapan araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Feci kaza, taksideki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken otomobilde ise büyük hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan otomobilden

Haber- Tolga YILDIRIM- Kamera: Antalya-)

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5)İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN DANS GÖSTERİSİ

İL Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan dans gösterisi izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, engelliler ve aileleri katıldı. Programda açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “Engelliler için yaptığımız her hizmetin bir gün kendimize de lazım olabileceğini unutmayalım. Engellileri sahiplendiğimiz sürece onların hayatını engelsiz hale getirebiliriz. Bu ailelerimizi daha iyi anlamak için birazcık empati yapmamız yeterli olacaktır. Engellilere verebileceğimiz en büyük desteğin onlara karşı, bir tebessüm, bir selam, bir kucaklaşma, sana cevap vermese bile koluna girerek nasılsın? diye hatırını sormak olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde engellilere acıyarak değil, onlara hak ettikleri ve gereken değeri vererek yardımcı olmalıyızö ifadelerini kullandı.Yapılan konuşmanın ardından, program Emel Tarman Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan sema gösterisi ile başladı. Ardından 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından dans gösterisi yapıldı. Gösteriyi programa katılanlar ilgiyle izledi. Harman dalı zeybek oyunu ile devam eden etkinlik, engelli öğrencilerin çeşitli gösterileri ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-İl Milli Eğitim Müdürü Elmalı’nın konuşması

-Engelli öğrencilerin gösterileri

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

5 dakika 40 saniye/ 180 MB

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6)ŞANLIURFA'DA 37 TALEBE İÇİN İCAZET TÖRENİ



ŞANLIURFA'da Mevlana Aşıkları Derneği'nde (MAKSAD-DER) dini eğitim gören 37 talebe için icazet töreni düzenlendi. İcazet alan talebelere Kuran-ı Kerim hediye edilirken, törene katılan 2 bin kişiye yemek ikram edildi.

MAKSAD-DER tarafından Beykapısı Mahallesi'nde bulunan medresede mezuniyet töreni düzenlendi. Medresede Kuran, Arapça, fıkıh, tefsir, hadis, muamelat ve İslami davet gibi eğitimler gören 37 talebe için icazet töreni adı altında mezuniyet etkinliği düzenlendi. Tek tip kıyafet giyen talebeler, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Seyyid Ali hoca, Abdülhakim Taşkın, Nakşibendi şeyhi Molla İzzeddin Aksan ve Şeyh Mehmet Ali Aslan’ın eline öperek mezuniyet belgelerini aldı. İcazet töreniyle ilgili konuşan Abdülhakim Taşkın, "Başta Seyyid Ali hocamız olmak üzere emeği geçen müderrislerimize teşekkür ediyorum. Talebelerimize Allah'tan başarılar diliyorum. İcazet alan talebelerimize, ilmiyle amel etmeleri, ilmlerini yaymalarını, ilim bayrağını ufuklara kadar taşımayı Allah nasip etsin. İlim olmasa insanlar harap olur. İnsanın kurtuluşu ancak ilimledir. Bizi önce cahilleştirip sonra tepemize bindiler. Bu programımıza katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

İcazet törenine aralarında Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile bazı bürokratların da bulunduğu törenin sonunda 2 bin kişiye yemek ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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- İcazet töreninin başlaması

- Mezun olan talebeler

- Şeyhlerin ellini öpen talebeler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 297 MB



