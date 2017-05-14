DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BUCA'DA EN ACI ANNELER GÜNÜ; KAZA KURBANLARI TOPRAĞA VERİLİYOR

İZMİR'in Buca İlçesi'nde bugün en acı Anneler Günü yaşandı. Yaylacık Mahallesi'nden dün Marmaris'e günübirlik Anneler Günü etkinliği için gidenleri taşıyan iki tur midibüsünden birinin Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi rampasında virajda yaklaşık 30 metreden alt yola uçmasıyla yaşamını yitiren 21'i kadın 24 kişin cenazeleri toprağa verilmek üzere Buca'ya getirildi. Ölenlerin yakınlarının feryatları yürekleri dağlarken, gözyaşları sel oldu. Tur midibüsünde bulunan 34 kişiden kazayı yaralı atlatan 10 kişinin tedavileri Muğla ve Marmaris'teki hastanelerde sürerken, 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Anneler Günü gezisi için İzmir'in Buca İlçesi'nden dün sabah kalkan iki tur midibüsünden içinde 34 kişi bulunan 03 FR 747 plakalı midibüs dün saat 12.10'da Muğla- Marmaris yolundaki Sakar Geçidi'nden inişte kontrolden çıktı. Freninin boşaldığı söylenen ve viraja hızlı giren şoför Armağan Sertbaş yönetimindeki tur midibüsü, 30 metre savrularak yolun alt tarafında seyreden otomobilin üzerine düştü.

Korkunç kazada, Fatma Sevindik (58), Nesrin Öksüz (53), Habil Güler (57), Mükerrem Salcan (63), Selda Altay (41), Ayşe Kolcu (54), Melisa Şele (18), Feray Akın (55), Gülüzar Kılıç (52), Cemile Sönmez (59), Fermudiye Ay (49), Leyla Konakçı (46), Zeynep Öksüz (54), Ayşe Nur Namlıarkan (52), Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Armağan Sertbaş, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, Beyzanur Hano, Cahide Güler,Simge Sinur, Duygu Sertbaş ve10 aylık kızı Nehir Sertbaş, Muğla ve Marmaris'teki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Bircan Kıran, Duygu Sertbaş, Bahar Sinur ve Fatma Ecrin Ökten'in tedavileri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Beyza Nur Hano ve Cahide Özsakallı'nın Marmaris Devlet Hastanesi'nde, Nehir Sertbaş ile Simge Sinur'un ise tedavileri Özel Yücelen Hastanesi'nde sürüyor.

CENAZE TÖRENİNE BAŞBAKAN DA KATILDI

Tur midibüsü faciasında ölen 21'i kadın 24 kişinin cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bu sabaha karşı İzmir'in Buca İlçesi'ne getirildi. Cenazeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Kaynaklar Mezarlığı Gasilhanesi ile Yenişehir Mahallesi'ndeki Merkez Defin İşleri Gasilhanesi'ne konuldu.

Cenazelerin getirilişi sırasında ölenlerin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Ölenlerden 3'ünün cenazesi toprağa verilmek üzere Çanakkale'ye götürülürken, diğerlerinin Buca'daki birkaç camiden kaldırılmasına karar verildi. Buca Eyüp Sultan Camii'ndeki cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve siyasiler katıldı. Kazada ölenlerden şoför Armağan Sertbaş'ın cenazesi ile diğer cenazelerden ayrı olarak Kaynaklar Merkez Cami'nden kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ölenlerin çoğunun oturduğu Yaylacık Mahallesi'ndeki camide ikindi üzeri yapılacak cenaze törenine katılacak.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenazelerin helallik alınmak üzere evlerinin önüne getirildiğinde sokağa çıkan mahalleli, hayatını kaybeden komşuları ve yakınları için dua edip gözyaşı döktü. Ayşe Kolcu'nun bir yakını sinir krizi geçirdi. Kazada hayatını kaybedenlerden iki çocuk annesi Ayşenur Namlıerkan'ın komşusu Rabia Solanıgir, "Karşı komşum elimizde büyümüştü. İki gün önce balkonda torunumu görüp sevmek istedi. Tura gideceklerinden haberim yoktu. Haberim olsaydı belki ben de giderdim. Bir oğlu bir kızı var. Kızı Yasemin hastanede yaralıymış. Kendisi de hayatını kaybetti. Allah kızına şifa versin" dedi.

Namlıerkan'ın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen İlknur Bayır isimli komşusu ise "Beraber büyüdük. Hiç ayrılmamıştık. Daha önce ben de turlara gittim ama bu sefer evimde badana işleri olduğu için gitmedim" diye konuştu.

11 AYLIK NEHİR BABASINI KAYBETTİ, ANNESİ YOĞUN BAKIMDA

Tur midibüsü faciasında hayatını kaybeden sürücü Armağan Sertbaş ve ağır yaralanan Duygu Sertbaş çiftinin 11 aylık kızları Nehir, araçtan yola fırlayarak yaralandı. Başından ve kolundan yaralanan, olay sırasında yoldan geçen motosikletli bir kişi tarafından ağlama sesi sayesinde fark edilen minik Nehir, hastane odasında anneannesi ve teyzesi ile kalıyor. 'Mucize bebek' Nehir'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

ÜÇ KIZ KARDEŞİN ACI HİKAYESİ

Kazadan sonra acının düştüğü Yaylacık Mahallesi'ndeki evlerden feryatlar yükseldi. Her birinin ayrı hayat hikayesi olan 24 candan en dikkat çekenler ise üç kız kardeşin yaşattığı acı oldu. Birlikte eğlenmenin hayalini kuran kardeşlerden iki çocuk annesi Fatma Sevindik ve bir çocuk annesi Hatice Güllü hayatını kaybetti, kardeşleri bir çocuk annesi Bahar Sinur ağır yaralandı.

Üç kardeşten geriye kazadan yarım saat önce verdikleri molada turdaki diğer yolcularla ve kendilerini çektikleri mutluluk fotoğrafları kaldı. Üç kız kardeşin, geziden bir gece önce yakınlarının düğününde de bir arada oldukları ortaya çıktı.

Bahar Sinur'un, üç kız kardeş çektirdikleri fotoğrafları üzerine kalp çizip sosyal medya hesabında yayınladığını gören yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Geziye üç yakınıyla gitmekten son anda vazgeçen ölen üç kız kardeşin kuzeni Gönül Dişsiz, “Biz de aynı midibüste olacaktık ama son anda vazgeçtik. Bel ki bizde hayatımızı kaybedebilirdik. Ölen kız kardeşler yakınlarım. Çok mutluluklardı. Anneler gününü mutlu kutlamanın hayalini kuruyorlardı. Ama olmadı" dedi.

Kendisinin Şehnaz Dişsiz ve Nergis Gülbak ile tura katılmaktan son vazgeçtiğini belirten Gönül Dişsiz, "Nedenini bilmiyoruz ama gitmedik. Hepsi kuzenimdi. En son kuzenimin oğlunun düğünde görüşmüştük. Birlikte eğlenmiştik. Gece birlikteydik, sabah da hayatlarını kaybettiler. Çok güzel şeyler konuşmuştuk. 'Erkenden kalkıp valiz hazırlayalım' dediler. 'Siz neden gelmiyorsunuz? Çok eğleneceğiz' dediler ama biz istemediğimizi söyledik. Gelmemizi çok istediler ama sanki içimize bir şey doğdu ve gitmedik. Bugün Anneler Günü ama acı bir Anneler Günü. Çok genç yaşta gittiler" diye konuştu.

'ANNELER GÜNÜ'NDE ANNESİZ KALDI'

Kazada ölen Sultan Karadağ'ın kızı Beyza Karadağ'ın kazadan yaralı olarak kurtulduğunu anlatan arkadaşı Ayla Karakılıç, Beyza'nın Anneler Günü'nde annesiz kaldığını söyledi. Ayla Karakılıç şunları söyledi:

"Sultan'la çocuklarımızdan dolayı arkadaştık. Şimdi ben bu durumu çocuğuma nasıl anlatacağım, bilemiyorum. Bizi de geziye davet etmişti ama gitmedik. Benim gelemeyeceğimi öğrenince kızımın gelmesi için ısrar etti hatta 'O zaman kızın gelsin, Beyza ile iyi vakit geçirirler' dedi. Ben çocuğumu göndermedim. İyi ki göndermemişim. Sultan'la her gün görüşüyorduk şimdi kızı Beyza yaralı. Kızı Anneler Günü'nde annesiz kaldı" dedi.

MUHTAR: CEP TELEFONUNDAN TUR DÜZENLİYORLAR

Buca'nın Yaylacık Mahallesi Muhtarı Necdet Demirel, bir gece kalmalı olarak planlanan kişi başı 150 TL'lik Akyaka gezisine eşinin de davet edildiğini ancak kendisinin "Geçen yıl gitmiştin, bu yıl gitme gerek yok" diyerek vazgeçirdiğini belirtti ve şunları söyledi:"Geçen yıl yine aynı ekip tarafından aynı şekilde Akyaka turu düzenlendi. Yatılı değildi, günübirlik turdu. Eşim 60 TL vererek katılmıştı. Bu yıl adını yine yazmışlar, davet ettiler. Eşimi vazgeçirdim. Mahallede kadınlar yıllardır bu şekilde geziyor. Geçen hafta Bayındır Çiçek Festivali'ne gittiler, Tire Salı Pazarı'na gittiler. Bu turun denetimsiz olduğu yönünde benim de kulağıma dedikodular geliyordu ancak somut bir şikayet yoktu. Otobüs firmasının yazıhanesinin olmadığı, cep telefonu ile organize olunduğu yönünde bilgiler alıyorduk. Ancak kimseye 'Gitme' diyemezsin."

Kazada ölen Sultan Karadağ'ın arkadaşı Fahriye Aras, Karadağ'ın bir hastanede temizlik işçisi olarak çalıştığını, kendisini de geziye davet ettiğini ancak çocukları ziyaretine geldiği için gitmediğini söyledi. Fahriye Aras, "Çok iyi arkadaştık, hastanede temizlik işçisi olarak çalışıyordu. Geziye beni de çağırmıştı ama çocuklarım burada olduğu için gitmedim. Böyle mahalle arası düzenlenen turlardan vazgeçilsin ya da denetlensin. Bu kazada kesin ihmal var. İhmal olmasa bu kadar ölüm olmazdı. Ben de daha önce böyle turlara katıldım ama mahalle arasında düzenlenen tur değildi. Başımız sağ olsun" dedi.

KOCAOĞLU ZİYARET ETTİ

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile taziye yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Çoğunluğu Buca’da olan kadınlarımız, çocuklarımız, Anneler Günü etkinliği çerçevesinde Marmaris’e gidip bir gezi yapmak istiyorlar ama maalesef Muğla’yı geçtikten sonra Sakar’da, henüz belli olmayan nedenlerle, büyük ihtimal fren patlaması nedeniyle uçuruma yuvarlanıyor. 24 kardeşimiz vefat ediyor, 10 yaralımız var. İkisinin çok ağır olduğu bilgisini aldık. Hepimiz üzüntülüyüz. Çok büyük bir kayıp. Çok büyük bit facia. Yaraları sarmaktan, sabır etmekten ve hayatını kaybeden hemşehrilerimizin yakınlarına destek olmaktan başka çaremiz yok. Hepimizin başı sağolsun. Nur içinde yatsınlar. Yakınlarına sabır diliyoruz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze namazından görüntü

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun taziye ziyareti

- Kocaoğlu'nun açıklamaları

Taylan YILDIRIM, Mehmet CANDAN, Timur TARLIĞ, Mücahit BEKTAŞ, Yasin TİNBEK-İZMİR/

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2)BAKAN YILMAZ: TÜRKİYE DAHA ÇOK İLERLEYECEK

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye'ya bundan sonra uzlaşma gelecek. Türkiye bundan sonra birlik ve beraberlik doğrultusunda daha çok ilerleyecek" dedi.

Bakan Yılmaz 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması sonrası teşekkür ziyaretleri kapsamında kentte faaliyet gösteren özel bir restoranda AK Parti İl Teşkilatı üyeleri ile buluştu. Programa AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın ve ilçe belediye başkanları katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz referandumda Sivas'tan çıkan yüzde 71.3 'evet' oyunun Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

"TÜRKİYE BUNDAN SONRA DAHA ÇOK İLERLEYECEK"

16 Nisan'da yapılan halk oylamasının iki kutupta olan insanları bir araya getirdiğini söyleyen Yılmaz, "Bu halk oylamasında 'evet' çıkması 'hayır' diyenlerin de hayrına olmuştur. Niçin? İki kutupta olan insanları bir araya getirdi. 'Türkiye'ye uzlaşma iklimi getireceğiz' dedik. Dolayısıyla bu sistem ülkemiz için hayırlı oldu. Bundan dolayı Sivas'ta üzerine düşeni yaptı. Daha iyisi olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Niçin bu sonucu aldık. Sayın Devlet Bahçeli 'Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanlık sistemiyle ilgili ne teklifi varsa getirsin' diye 11 Ekim 2016'da bir çağrıda bulundu. Hayır kampanyasını Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlattılar. Halk oylamasına kadar 200 gün geçti. Erken kalkan yol alır derler ya onlar 200 günden fazla hayır kampanyası arkasında yürüdüler. Biz 25 Şubat'ta sayın Başbakanımızın AK Parti Evet Tanıtım Toplantısı'yla başladık. Yani biz başladığımızda onlar bizim 150 gün önümüzdeydi. Dolayısıyla birçok konuda insanımızın kafası ön yargılar ile dolduruldu. Herkes evlatlarına iyi bir miras bırakmak istiyor. Türkiye'ye bundan sonra istikrar gelecek. Türkiye' bundan sonra uzlaşma gelecek. Türkiye bundan sonra birlik ve beraberlik doğrultusunda daha çok ilerleyecek. İşte bunu sağlayan AK Parti kadrolarıdır" dedi. Programın ardından Bakan Yılmaz, TFF 1'inci Lig'de oynanacak olan Adana Demirspor, Sivasspor maçını izlemek üzere kentten ayrılarak karayolu ile Adana'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görüntüler

-Bakan Yılmaz'ın konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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3)ENGELLİLER 1 GÜNLÜK POLİS OLDU

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 4 engelli 1 günlüğüne polis oldu. Polis yeleği ve şapka takan engelliler yol denetiminde kimlik ve belge kontrolü yaptı, telsiz kullanıp, MOBESE sistemini inceledi.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Özel Umut Su Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile ortaklaşa yaptığı organizasyonda, engelliler 24 yaşındaki Tuğba Şengül, 34 yaşındaki Ahmet Çokgezer, 30 yaşındaki Emre Şekerci ve 28 yaşındaki Salih Uysal 1 günlüğüne polislik yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı ve ekibinin rehabilitasyon merkezine gelmesiyle başlayan etkinlik kapsamında, kıyafetler giyen ve şapka takan engelliler, ekip araçlarına binerek polis eşliğinde D400 karayolu üzerindeki uygulama noktasına gitti.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

Uygulama alanında heyecanları daha da artan engelliler araçları durdurarak, kimlik ve ruhsat kontrolü, araç arama gibi denetimler yaptı. Uygulamanın ardından Liman Caddesi üzerindeki polis merkezine geçildi. Burada çalışan memurlarla görüşen engelli polisler şarkılar söyleyerek eğlendi. Eğlence ardından tekrar iş başı yaparak MOBESE nasıl kullanılır dersi alan Tuğba Şengül, Ahmet Çokgezer, Emre Şekerci ve Salih Uysal daha sonra öğretmenleriyle birlikte İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı'yı ziyaret için Emniyet Müdürlüğü'ne geçti. Burada Emniyet Müdürü Karayakalı'ya çiçek veren engelliler, geçirdikleri güzel gün için teşekkür etti.

'SÖZ SAHİBİ OLDULAR'

Özel Umut Su Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucusu Sera Şimşek, "Organizasyonumuza 4 ağır engelli öğrencimiz katıldı. Biri down sendromlu, diğer 3'ünde zihinsel yetersizlik mevcut. Hayatları boyu sürekli raporları var. Sosyal anlamda aktif çocuklar aslında ama hayata katılmak istiyorlar tabi ki bir noktada. Onlar da meslek edinmek istiyor, evlenmek istiyor. Çünkü farklılıklarının farkındalar. Bu yüzden çok güzel bir organizasyondu. Onlar da sosyal yaşamın içerisinde üniformayla etkinliğe katıldı, söz sahibi oldular. Çok güzel etkili bir organizasyon oldu" dedi.

'BİZ ONLAR İÇİN VARIZ'

Kemer Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı da "Hayallerinin içerisinde her daim polis olmak, polislerle beraber yaşamak, polislerle görev yapmak arzu ve isteğiyle yaşayan ve bizleri çok seven 4 değerli gencimizle bu hayallerini gerçekleştirmek için bir araya geldik. Onları polis arabalarımızla gezdirdik. Uygulama noktasında bizim yapmış olduğumuz görevi aynen bizimle beraber görev yaparak, bu zorlu ve ulvi mesleği yaşattığımız için Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve aynı zaman Türk Polis Teşkilatı olarak mutluluk ve gurur duyduk. Biz onlar için varız" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Polislerin engelli merkezine gelişi

- Engellilere polis yeleği ve şapka giydirilmesi

- Engellilerin polisler eşliğinde merkezden çıkışı

- Engellilerin polis araçlarına binişi

- Siren eşliğinde uygulama noktasına geliş

- Bir engellinin araç durdurması

- Bir engellinin belge kontrolü yapması

- Engelli kızın ehliyet ruhsat sorması

- Bir engellinin aracı kontrol etmesi

- Bir engelli kızın telsizle araç plakası anons etmesi

- Engellilerin ekip aracına binip ayrılması

- Engellilerin polis merkezine gelişi

- RÖP 1: Sera Şimşek (Özel Umut Su Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Kurucusu)

- Emniyet Müdürü’ne çiçek verilmesi

- RÖP 2: Tevfik Karayakalı (Kemer Emniyet Müdürü)

- Emniyet Müdürlüğü binası önünde engellilerle toplu görüntü



257 MB // 08.04ö

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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4)Eşini ve engel olmak isteyen taksiciyi bıçakladı

*- ANTALYA'da 43 yaşındaki Nejdet Bayazıt, bindikleri takside tartıştığı eşi 31 yaşındaki Kıymet Bayazıt'ı iki çocuğunun gözü önünde bıçakladı. Bayazıt, kendisine engel olmak isteyen taksi şoförü Mehmet Eltunel'i de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez İlçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Menzil Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Nejdet- Kıymet Bayazıt çifti, iki çocuklarıyla birlikte Konyaaltı İlçesinden otogara gitmek için Mehmet Altunel yönetimindeki 07 T 3065 plakalı taksiye bindi. Arka koltukta çocuklarıyla oturan çift arasında tartışma çıktı. Tartışma uzayınca öfkelenen Nejdet Bayazıt, üzerindeki bıçağı çıkarıp, eşi Kıymet Bayazıt'ın bacağına sapladı. Taksi sürücüsü Mehmet Eltunel, kadının acı içinde bağırmasıyla otomobili kavşakta durdurdu. Kendisine engel olmak isteyen taksi şoförü Mehmet Altuneli'ni de boğazı ve elinden yaralayan Nejdet Bayazıt, çağrılan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Kelepçe takılan Nejdet Bayazıt'a, bıçaklanan taksicinin arkadaşları tepki gösterdi. Kıymet Bayazıt ve Mehmet Altunel çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürülürken, yaşananlara tanıklık eden iki çocuk, büyük korku yaşadı. Polis, Nejdet Bayazıt'ı polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

- Taksicilerin şüpheli şahsa tepki göstermeleri

- Taksi içindeki bıçağın polis tarafından alınması

- RÖP: Mehmet Altunel ( Taksici )

- Ambulansın hastaneye gidişi

- Polis aracının şüpheliyi polis merkezine götürmesi

- Detaylar

123 MB /// 02.01ö

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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5)ŞANLIURFA'DA SICAK HAVA BUNALTIYOR

ŞANLIURFA'da, hava sıcaklığının güneş altında 40 dereceye ulaşması nedeniyle sıcaktan bunalanlar parklara, çocuklar ise yüzme havuzlarına akın etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hissedilir derecede artan sıcaklıklarda bunalanlar, güneşten korunmaya çalışıyor. Kentte bunaltıcı sıcakların aniden birkaç derece yükselmesi nedeniyle özellikle öğle saatlerinde, cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiğinde normalin altına düştü. Sıcaktan bunalanlar, kentin en serin bölgelerinin başında gelen Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki park ve yeşil alanlara akın etti. Nefes darlığı çeken yaşlılar ağaç gölgeliklerinde çimlere uzanarak vakit geçirirken, çocuklar ise kentin çeşitli yerlerinde bulunan olimpik yüzme ve süs havuzlarında yüzerek serinlemeye çalışıyor. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de şapka ve gözlükleriyle sıcak havadan korunmaya çalıştığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Havuzda yüzen çocuklar

- Parkta uyuyanlar ve oturanlar

- Çimler üzerinde yatan vatandaşlar

- Güneşten korunmak için ağaç gölgeliğinde oturanlar

- Vatandaşlar röportaj

- Termometre

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 291 MB



