DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsal kesiminde sürdürülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş 25 yaşındaki Ali Şirin, bugün memleketi Çorum’un Dodurga İlçesi'nde 5 bin kişinin katıldığı tören ardından gözyaşları arasında topağa verildi.

Diyarbakır’ın Lice İlçesi'nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin için bugün memleketi Çorum'un Dodurga İlçesi Dikenli Köyü'nde tören düzenlendi. Köy meydanındaki törene İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, bürokratlar, siyasiler ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Törende şehidin eşi Hülya Şirin, annesi Fatma Şirin, babası Mustafa Şirin, ağabeyi Mehmet Şirin ve kız kardeşi Sevda Şirin Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Fatma Şirin, “Yavrum, bir tanem, karagözlü Ali’m. Seni böyle mi görecektim?" diyerek ağıt yaktı. 1 yıllık evli ve hamile olan şehit eşi Hülya Şirin’in feryatları ise yürekleri dağladı. Şehidin eşi, "Ali’m ben sana gelinlikle gelmiştim, sen niye kefen giydin?" diyerek gözyaşı döktü.



Şehidin eşi cenaze töreni boyunca tabutun yanından ayrılmazken, aile fertleri ise güçlükle ayakta durabildi.



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin’in cenazesi, öğleleyin köy meydanında kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-Mustafa ULUSOY/ÇORUM, ()

ÖZDAĞ: SALDIRILARIN SORUMLUSU BAHÇELİ'DİR (EK)



2)TÜM TÜRKİYE'Yİ DOLAŞACAĞIZ

Nisan ayının 16'sına kadar bütün Türkiye'yi dolaşacaklarını belirten Özdağ, şöyle devam etti: "Bu süre içerisinde yapacağımız toplantılar sırasında bize yönelik her saldırıdan, kesin ve açık dille açıklıyorum, sorumlu Devlet Bahçeli'dir. Dün akşam bir programa katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı, bunun saldırı değil demokratik bir protesto olduğunu söyleyerek suçu övmüştür. Kendisi ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Yine kendilerinin yeni siyasi müttefikleri Ak Parti milletvekilleri Burhan Kuzu twitterda suçu övmüş, Mehmet Metiner ise televizyondan bunun demokratik hak kullanımı olduğunu söyleyerek suçu övmüştür. Kendileri ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Silifke'de saldırıyı gerçekleştirenlerin kim olduğunu biliyoruz. Elimizde hem isim listeleri, hem görüntüleri var. Kendileri ile ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Cezalandırılması için dava açılmasını isteyip davanın takipçisi olacağız."

ÖLÜM DAHİL HER ŞEYİ GÖZ ALDIK

Silifke'de bir grup tarafından yapılan baskında ağır şiddet kullanımının gerçekleştiğini ifade eden Özdağ, ölüm dahil her şeyi göza aldıklarını ifade ederek şöyle devam etti:



"Anamur İlçe Emniyet Müdürü'ne de teşekkür ederim çünkü bunu Anamur'da da denediler ama emniyet etkili bir önlem almış. Polis Akademisi'nde yıllarca öğretim üyeliği yapmış biri olarak ve güvenlik konularında uzman bir kişi olarak söylüyorum ki, Silifke'de İlçe Emniyet Müdürünün olayların bu hale gelmesinde açık görev kusuru vardır. Türkiye'nin her yerinde bu mücadeleyi verirken, bize saldırmayı, yaralamayı, öldürmeyi düşünen herkes bilsin ki biz anayasayı, Türkiye'nin birliğini ve dirliğini korumak için bunu göze aldık. Ölüm dahil her şeyi göze aldık ve yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bunu bilin ve ona göre saldırın."

BÜTÜN MESELE HAYIR KORKUSU

Referandumu ortaya koyanların, 'halktan milletten korkmayın' diye yola çıktıklarını ama şimdi halkın tercihini engellemek için baskı ve şiddet dahil her türlü şeyi yapmakta olduklarını kaydeden Yusuf Halaçoğlu ise şunları söyledi:



"Madem referandumdan bu kadar korkacaklar ve baskı yapacaklardı, o zaman tek maddelik referandum yapsalardı ve hayırı kaldırıp evet deselerdi. Çünkü referandumda ya evet ya hayır diyeceksiniz. Ama Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak, Başbakan ve Adalet Bakanı, dün yapılan saldırıyı görürseniz MHP Genel Başkanı dahil olmak üzere, sanki hayır demeyi engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Terörizmle işbirliği içinde olduğumuzu, FETÖ ile işbirliği halinde veya onlarla aynı düzeyde olduğumuzu söylüyor Cumhurbaşkanı. 15 Temmuz'da şehit olanlar evet diyenlermiş, hayır diyenler de 15 temmuz ile eşdeğer olan kişilermiş. Madem böyle söyleyecektiniz neden referanduma gidiyorsunuz? Bütün mesele korku ve halkın çoğunluğunun hayır diyor olması. Halkımız tek adam yönetimini kabul etmiyor."

Haber: İbrahim MAŞE -Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN, ()



3)KAZADA 7 KADININ ÖLDÜĞÜ OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ, İNEGÖL'DEN BURSA'DAKİ HASTANEYE KALDIRILDI

BURSA'nın İnegöl İlçesi yakınlarında, kullandığı otobüsün devrilmesi sonucu 7 kadın işçinin öldüğü, 39 kişinin ise yaralandığı kazanın ardından, yaralı şoför 55 yaşındaki Mehmet Tüzün, İnegöl Devlet Hastanesi'nden Bursa Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın şokunu henüz atlatamayan Mehmet Tüzün'ün geçirdiği ifade verecek durumda olmadığı belirtildi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlenecek olan Kadın İşçileri 22'nci Büyük Kurultayı'na katılmak üzere Ankara'ya giden Türk Metal Sendikası 1 No'lu Şube üyesi kadın işçiler, önceki gün sabah 4 otobüsle Bursa'dan yola çıktı. Bursa'nın İnegöl ve Bilecik'in Bozüyük ilçeleri arasındaki Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii'nde gelindiğinde tanıkların ifadesine göre sürücü Mehmet Tüzün yönetimindeki 16 KT 064 plakalı otobüsle önündeki aracı solladı ancak direksiyonu toparlayamadı. Refüzdeki yağmur suyu kanalına devrilen otobüste Leyla Çiçek, Meyse Keskin, Özlem İnan, Fatma Hacıoğulları, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan aralarında otobüs sürücüsü Mehmet Tüzün'ün de bulunduğu 39 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Mehmet Tüzün, bu sabah doktor kontrolünde 112 Acil Servis ambulansı ile Bursa Muradiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu arada kaza sonrası hastanedeki tedavisi devam eden sürücü Mehmet Tüzün'ün ifadesi henüz alınamadı. Mehmet Tüzün, Bursa'daki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınacak.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınacak olan Tüzün daha sonra, adliyeye sevk edilecek.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () -

4)HAMİLE KADIN İLE ORMANLIK ALANDA SEKS KAVGASI

SAYIN EDİTÖRLERİN DİKKATİNE

'Hamile kadını ormanlık alanda dövüp parasını gasp ettiler' başlıklı haberimizi kadının ifadesini değiştirmesi, gasp olayı olmadığı ve kadının fuhuş yaptığının anlaşılması nedeniyle yeniden veriyoruz.



YENİDEN

ADANA'da hamile 31 yaşındaki S.G., bu sabah yol kenarında baygın bulundu. S.G., fuhuş için tanımadığı 2 kişi ile ormanlık alana gittiğini, hamile olduğu için oral seks yapmayı teklif ettiğini, bunu kabul etmeyen aynı kişiler tarafından dövdüğünü söyledi.

Sabah merkez Seyhan İlçesi Büyükdikili Mahallesi otoyol kenarında baygın halde bir kadını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, hamile kadını Denizli Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. S.G., karakola çağrılan ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Montu ile yüzünü kapatan S.G., tedavi altına alındı.

İlk ifadesinde Gaziantep'te yaşadığını dün Adana'ya gelip kız arkadaşıyla gün boyu gezdiğini, gece olunca da dönüş için otobüs beklediği yere gelen 2 kişinin kendini kaçırıp Çukurova İlçesi'nde ormanlık alanda tecavüz etmek istediğini ileri sürdü. Tanımadığı kişilerin direnmesi üzerine dövüp, cep telefonu ve parasını gasp ettiğini, kendisini de yol kenarına bırakıp kaçtığını ileri süren kadın, tedavisinin ardından Gasp Bürosu ekipleri tarafından tekrar sorgulandı.



BİRLİKTE OLMAK İÇİN ANLAŞMIŞLAR



Poliste fuhuş yapmaktan kaydı bulunan kadın, polisin çapraz sorgusu üzerine ifadesini değiştirdi. Gaziantep'te hayat kadınlığı yaptığını anlatan S.G., Adana'da gece saat 03.00 sıralarında durakta beklerken yanına gelen tanımadığı 2 kişi ile birlikte olmak için anlaşıp Çukurova İlçesi'nde ormanlık alana gittiklerini, hamile olduğu için oral seks yapmayı teklif ettiğini, ancak bunu kabul etmemeleri yüzünden aralarında tartışma çıktığını ileri sürdü. Tanımadığı kişilerin kendini dövüp, yol kenarına bırakıldığını belirten kadın, tecavüz girişimi ve gasp iddialarının da doğru olmadığını, bu kişilerden de şikayetçi olmadığını söyledi.



Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Haber:Fatih KARAÇALI -Kamera:ADANA,()

5)BELEDİYELERDEN İHRAÇ EDİLEN PERSONELLERE FETÖ OPERASYONU: 7 GÖZALTI

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ile 3 ilçe belediyelerinde ki görevlerinden ihraç edilen 1'i kadın toplam 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önceden görevli oldukları Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik, İlkadım ve Atakum İlçe Belediyesi'nde ki görevlerinden ihraç edilen Süreyya Ç., Hüsnü K., Vedat Ş., Arif S., Osman Ş., Ahmet E.G. ve Sevki Y., bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tespit edildikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

6)AİLE SAADETİ KİTABI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

ÇANAKKALE Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, Gaziantep Şahinbey Belediyesi hakkında, dağıttığı 'Aile Saadeti' adlı evlilik kitapçığında suçu öven, halkı, kadını aşağılamaya, kin ve nefrete tahrik eden, kadının dövülmesini azmettiren ibareler taşıdığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyon Av. Güneş Pehlivan, beraberindeki komisyonu üyesi avukatlar ile birlikte bugün saat 13.00'de, adliye önünde bir araya geldi.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi hakkında 'Aile Saadeti' adlı kitapla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Pehlivan, "Hem basından hem de TBMM gündemine konu olmasıyla öğrendiğimiz üzerine, Gaziantep iline bağlı Şahinbey Belediyesi yeni evlenen çiftlere 'Aile Saadeti' isimli kitabı hediye ediyor. Kitapta yer alan ibareler, kadının yerinin evi olduğu ve mecbur kalmadıkça kadının sokağa çıkmaması gerektiğini öğütlüyor. Ayrıca erkeklere kadını nasıl ıslah edecekleri anlatılıyor. Kadını dövme talimatları veriliyor. Dayağın bir ilaç ve tedavi yöntemi olduğu iddia ediliyor. Öyle ki neredeyse kitapta sarf edilen her kelimenin suç karşılığı mevcut. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın her gün arttığı ülkemizde suçu öven, şiddete azmettiren, halkı kadını aşağılamaya, kadına kin, nefret ve ayrımcı duygular beslemeye teşvik eden uygulamalar çağdaş küresel toplum tarafından yazılmış her türlü hukuka aykırıdır. Bu sebeplerle Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri olarak bugün bahsi geçen kitabı ve bu kitabı hediye kisvesi altında yeni evlenen çiftlere dağıtan Şahinbey Belediyesini adalete ihbar ediyoruz" diye konuştu.



Açıklamanın ardından Pehlivan ve komisyon üyeleri, suç duyurusu dilekçesini Savcılığa teslim etti.

7)PAZARCI KARDEŞLERİ BACAKLARINDAN VURDU

İZMİT'te, semt pazarında tezgah açan esnaflar ile eski ortakları arasında çıkan tartışmada silah ateşlendi. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar panik içerisinde etrafa kaçışırken, bacaklarından vurulan 2 pazarcı kardeş kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Perşembe Pazarı alanında meydana geldi. Pazarda tezgah açan Ali Dinke ile Aydın Dinke kardeşler tezgahlarında kumaş satarken, yanlarına eski ortakları Ergün B. ve Bektaş B. geldi. İddiaya göre, Ergün B. ile Bektaş B. pazarcı kardeşlerden 4 bin 500 lira olan borçlarını ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından Ergün B. ile Bektaş B'den birisi üzerinde bulunan tabancasını çıkararak ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar panik içerisinde etrafa kaçıştı. Ali Dinke ile Aydın Dinke bacaklarından vurulması sonucu yaralanırken, Ergün B. ile Bektaş B. yaşanan kargaşadan yararlanarak kaçtı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan kardeşler 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibi incelemede bulundu. Polis, Ergün B. ile Bektaş B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () -



8)ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KUAFÖRLÜK HİZMETİ

ERZİNCAN'da, "Bir Güzellik Yap Kendine Projesiö ile köy okullarında öğrenim gören öğrenciler, mesleki eğitim merkezinde ücretsiz saç bakımı ve tıraşı oluyor.

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile "Bir Güzellik Yap Kendineö adı altında sosyal içerme projesi oluşturuldu. Merkez ve köylerde öğrenim gören öğrenciler 15 günde bir araçlarla okullarından alınarak, mesleki eğitim merkezine getiriliyor. Burada yine güzellik ve saç bakım hizmetlerinde eğitim gören çırak öğrenciler tarafından ücretsiz kuaförlük hizmeti veriliyor.

Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, proje kapsamında 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde merkez ilçeye bağlı ortaokul öğrencileri arasından 70'i kız 35'i erkek olmak üzere toplam 105 öğrenciye kuaförlük hizmeti verileceğini ifade etti. Gün, "Projenin amacı özellikle ortaokullarda ekonomik yönden zayıf olan ve okul idareleri tarafından tespit edilen öğrencilere 15 günde bir kuaförlük hizmeti vermek. Toplam 7 hafta sürecek ve her seferinde 10 Kız 5 Erkek öğrenci bu hizmetten yararlanacakö diye konuştu.

(Haber-Kamera Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()