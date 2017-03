DHA YURT BÜLTENİ-9

Orgeneral Huduti’nin de yargılandığı Malatya FETÖ davası

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan, dönemin 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile diğer sanık askerler, dün hakim karşısına çıktı ve akşam saat 18'de noktalanan mahkeme bugünden devam edeceği bildirildi. Jandarmanın öncü araçları eşliğinde cezaevi araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen Huduti ve Angun ile diğer 19 tutuklu sanık, jandarma eşliğinde salona alındı.

Yoğun güvenlik önlemi altında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen duruşmada, dönemin 2’nci Ordu Komutanı Huduti, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı Angun’un da aralarında bulunduğu toplam 21 tutuklu askerle bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar, müştekiler ve sanık yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya Malatya darbe girişiminin önemli isimlerinden olan ve tutuklu yargılanan eski 2’nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, eski 2’nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, 7’nci Ana Jet Üssü’nün eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, eski 2. Ordu Plan Hareket Eski Şube Müdürü Albay Bahadır Erdemli, 2. Ordu Eski Harekat Başkanı Albay Erkan Varol, İstihkam Alayı Eski Tabur Komutanı Yarbay Ahmet Üçbudak, 2’nci Ordu’da görev yapan Binbaşı İbrahim Dede tutuklu bulundukları cezaevlerinden mahkemeye Sesli ve Görüntülü Sistem üzerinden bağlanarak, Malatya’daki duruşmaya gelmediler. Tutuksuz sanıklardan ve TSK’dan ihraç edilen isimlerden olan eski 2’nci Ordu eski Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım duruşmada da hazır bulundu.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda dün görülmeye başlanan duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Mahkeme Başkanı Vedat Koç,

Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığının davaya müdahil olma talebine ilişkin dilekçenin mahkemeye sunulup bugün kabul edildiği öğrenildi.

Başkan Koç, mahkeme heyetinin öğleden sonra mahkemenin devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Tutuklu sanıkların görüntüsü

-detaylar

Haber-Kamera: Mikail PELİT/MALATYA, () -

===========================================

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak istiyor (2)

ÜZERLERiNDE 'EVET' YAZILI EKMEKLERLE KARŞILANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vakfıkebir ilçesinde özel hazırlanmış, üzerlerinde "Evet", ‘Daima evet’, ‘Kararımız evet’ ve ‘Tek millet’ yazılı ekmeklerle karşılandı. İlginç karşılamadan çok memnun kaldığı gözlenen Bakan Soylu, esnaf ve vatandaşları selamladıktan sonra da halka hitap etti. Güneydoğu’da terör örgütünün insanlara baskı yaptığını anlatan Soylu, terörle mücadelede kararlı olduklarını belirterek şöyle konuştu: "7 Haziran’da iştahı kabaran kimlerdi? Bu ülkede birileri dedi ki, ‘Artık bizim zamanımız geldi.’ Kimdi o birileri? Hafif yüzde 10’un üzerine çıkıp şımaranlar. ‘Millet bize oy verdi’ dediler. Millet size özerklik ilan edin diye oy vermedi, adam gibi siyaset yapın diye oy verdi. Millet size PKK’ya mühimmat, cephane taşıyın diye oy vermedi. Bu ülkenin derdini düşünün diye oy verdi. Ve özerklik ilan etmeye başladılar. ‘Şurası, burası özerk olacak, şurayı biz idare edeceğiz’ dediler. Hadi bugün özerklik ilan et de görelim seni. Belediyelerin her birini terör aracı haline getirdiler. Milletin vergisini topladılar, milletin maaşlarından aldılar. Çünkü artık kendilerine güveniyorlardı. Terör örgütü orada insanlara baskı yaptı, ‘Buralar bizim verginizi bize vereceksiniz’ dediler. Hadi alın da görelim. Sadece şehirde değil dağlarda da peşinizdeyiz, her yerde peşinizdeyiz. Nereye kaçarsanız sonuna kadar gideceğiz, sonuna kadar.ö

"KILIÇDAROĞLU DA 'EVET' DİYECEK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardan beri oyunu ne? Yüzde 25-24, 26-25. Bir ileri bir geri. Bir de başına bir adam getirdiler Kılıçdaroğlu diye. Adam ne dediğinin farkında değil. Bundan sonra bizim seçim otobüslerinin üzerine çıksa da Evet' in ne olduğunu anlatsaö dedi. Kalabalıktan ‘Kılıçdaroğlu da evet diyecek’ sözleri yükselmesi üzerine gülümseyen Bakan Soylu, “Ben 'evet' vereceğine inanıyorum. Onun bir korkusu var ama ben pek anlamıyorum. Aklı bir gidip geliyor. Niye hep 24-25' deler? Çünkü millete gitmiyorlarö diyerek açıklamalarını noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Soylu’nun konuşması

Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN / TRABZON ()

===============================================

Şırnak Valisi Su askeri üs bölgeleri ziyaret etti

ŞIRNAK Valisi Ali İhsan Su, Güneyçam 1'inci Motorlu Piyade Bölük Komutanlığı, Görmeç 4'üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı ve Siyahkaya Hudut Bölük Komutanlığı'nda askeri birlikleri ziyaret ederek askerlere moral verdi.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile birlikte askeri üs bölgelerini ziyaret eden Vali Ali İhsan Su, görevli askerlere moral vererek, son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Vali Su ve beraberindekiler, Siyahkaya Hudut Bölük Komutanlığı'nda yapılan güvenlik korucularının emeklilik törenine katıldı. Burada konuşma yapan Vali Su şöyle dedi:

"Güvenlik kuvvetlerimizin en önemli destek kaynaklarından bir tanesi de kahraman korucularımız. Askerimiz ve polisimizle beraber her yerde, vatanın her parçasında kutsal vazifeyi yapan, canını ortaya koyan kahraman korucularımız. Ben bu süre zarfında yaptığınız büyük hizmetlerden, gösterdiğiniz kahramanlıklardan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökümü

-------------------

FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK, () -

===========================================

Adil Öksüz'ün FETÖ sanığı kardeşi: Adil Öksüz'ü ağabey olarak kabul etmiyorum

KARABÜK'te, 14'ü tutuklu, 1'i firari, 1'i tutuksuz 16 akademisyenin yargılandığı FETÖ/PDY davasında hakim karşısına çıkan FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz, "Darbeye karışan Adil Öksüz'ü ağabey olarak kabul etmiyorum. Aynı soyadı taşımak istemiyorum" dedi.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanıklar Ahmet Öksüz, Alaaddin Yılmaz, Cahid Özdeveci·, Erdal Bi·ber, Hakan Suvak, Hüseyin Ci·noğlu, Hüseyin Çevi·k, Turgay Türker, Süleyman Semi·z, Serkan Esen, Salih Yıldırım, Mustafa Kurt ve Mahmut Çelik ile tutuksuz sanık Rüveyda Kılıçbay, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu Seymen Kahraman ise Burhaniye F Tipi Cezaevi'nde telekonferans sistemiyle duruşmaya katıldı. Firari Halil İbrahim Demirci ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 84 sayfalık iddianame okundu. Sanık Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özksüz, savunmasında, Dörtyol İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu, üniversiteyi Bakü Devlet Üniversitesi'nde okuduğunu, 2010 yılına kadar Kafkas Üniversitesi'nde çalıştığını, 2010 yılından bu yana ise Karabük Üniversitesi'nde görev yaptığını söyledi. Ahmet Öksüz, FETÖ firarisi ağabeyi Adil Öksüz ile ilişkilerinin iyi olmadığını, görüşmelerinin bir elin parmaklarını geçmeyeceğini, en son 16 Mart 2016 tarihinde baldızının düğününde gördüğünü söyledi. Ağabeyenin darbeye karıştığını medyada öğrendikten sonra onunla aynı soyadı taşımak istemediği için mahkemeye başvurduğunu söyleyen Ahmet Öksüz, şöyle dedi: "Soyadımı değiştirmek istedim. Darbeye karışan Adil Öksüz'ü ağabey olarak kabul etmiyorum. Aynı soyadı taşımak istemiyorum. Aram zaten soğuk. Bir atasözümüz var: Her koyun kendi bacağından asılır. Ama ben ağabeyim Adil Öksüz yüzünden cezaevinde olduğumu düşünüyorum."

İddianamede yer alan suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Öksüz, mahkeme başkanının, "15 Temmuz'dan sonra telefonunu neden değiştirdin?" sorusuna, "Telefonumun bir kaza sonucu camı kırıldı. Tamire getirdiğimde telefonun eski bir sürüm olduğu için 21 gün içinde teslim edilmeyeceği söylendi, bunun üzerine yenisini aldım ve eskisini çöpe attım" dedi. "Telefonu saklama gereği hissetmediniz mi?" sorusuna Öksüz, "Hayır. 15 Temmuz'da yıllık izinde İstanbul'da bulunuyordum. İş yerimdeki bilgisayar ve hard diskimi yanıma almıştım. O yüzden işyerimde, evimde yapılan aramalarda bulunmadı. Daha sonra bunları teslim ettim" dedi. Öksüz, sosyal hesabı olmadığını, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u 15 Temmuz'dan sonra duyduğunu ve kullanmadığını ileri sürdü.

Öksüz, mahkeme başkanının, "Eşiniz ByLock kullandığı için gözaltında, bundan haberiniz var mıydı?" diye sorması üzerine, "Haberim yoktu" dedi. "Bu normal mi?" sorusuna da Öksüz, eşine güvendiğini, onun yanlış bir iş yapmayacağına inandığını kaydetti. Bank Asya'daki hesap trafiğinin ve toplu para yatırmalarının birikim için olduğunu savunan Öksüz, çocuklarının FETÖ ile bağlantılı okullarda eğitim almasının nedenin ise kaliteli eğitim verildiğini düşündüğü için olduğunu belirtti.

Öğlen verilen aradan sonra duruşma diğer sanıkların savunma yapması için devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Cezaevi araçları adliye önüne yaklaşırken

-Adil Öksüz’ün cezaevi aracından inmesi

-Diğer tutukların cezaevi araçlarından inmesi

-Adliyeden detay

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

================================================

Cumhurbaşkanına suikast timi davasına yine protestolarla devam edildi (2)

KULAKLIĞIMI ALIP, "YANLIŞ BİR ŞEY YAPMIYORUZ, SAKİN OLUN" DEDİ

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ifade veren sanıklardan, Gaziemir 3'üncü Kara Havacılık Alayı'nda görevli helikopter teknisyeni Astsubay Üstçavuş Murat Gösterit (36), "Tabur komutanı 4 helikopterle VIP uçuşu yapılacağını, saat 22.00 gibi herkesin helikopter başında olması gerektiğini söyledi. Marmaris'e gidileceğini bildirdi ama görev ile ilgili bilgi vermedi. Helikopterlere geldiğimizde telefonları kapatmamızı söylediler. Motorları çalıştırmamızdan sonra askerler gelip, bindi. Zeki Albay'a havalandıktan sonra, 'Komutanım uçuşla ilgili bilgi vermediniz' dedim. Sonra yanımdaki komutan, 'Ne oldu' diye sordu. 'Komutanım, nereye gidiyoruz? Ne yaptığımızı bilmiyorum' dedim. Benden kulaklığımı alıp, 'Yanlış bir şey yapmıyoruz, sakin olun' diye karşılık verdi. Kulaklığım alındığı için daha sonraki gelişmelerden bilgim olmadı. Örgüt üyesi değilim, kimseye bu konuda yardım etmedim. Darbeci değilim. FETÖ'cü hiç değilim. Silahlı Kuvvetler'de kendi yandaşlarını koruyan örgüt üyesi olsaydım şimdi daha yukarılarda olacaktım. Çünkü çok başarılı geçen yazılı sınavın ardından sözlüde elediler. Suçlamalara kesinlikle katılmıyorum" dedi.

"BÖYLE SAÇMA BİR SUİKAST PLANI PROGRAMI OLMAZ"

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü olan Kurmay Albay Osman Kılıç (42) da savunma yaptı. Kurmay Albay Kılıç, "Kurmay başkanlığı görevi yaptım. Herhangi bir terör örgütü veya FETÖ ile ilgili bir ilgim, bağlantım yok. FETÖ'nün ilgili bankalarında herhangi bir hesabım olmadığı gibi ByLock programı da telefonumda yoktur. Daha önce Ankara'da verdiğim ifademi tekrarlıyorum. Olay günü Ankara'daydım ve izinliydim. Vatanımı seven bir subayım. Şükrü Seymen (Binbaşı) ile herhangi bir toplantıya katılmadım. Bu telefonlarımın kayıtlarından da tespit edilebilir. Ne olay öncesi ne sonrası örgütle ilgili bağlantım yoktur. Bana uçuşların yapılacağı bilgisi verildi, ancak görev hakkında bilgi verilmedi. Burada adı geçen personelin de hiçbirini tanımıyorum. 25 yıllık askerim. Böyle bir plan, böyle bir suikast, darbe planı, programı olamaz, olsa olsa saçma bir kumpas planı olur. Böyle bir saçmalığın içinden ancak kumpas çıkar" dedi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Albay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın arasında gerginlik yaşandı. Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın sorularına Ankara'da süren dava nedeniyle yanıt vermeyeceğini söyledi. Avukat Aydın, bu kez "Fethullah Gülen'i seviyor musun" diye sordu. Albay Kılıç, "Bununla ilgili ifadem dosyada" dedi. Gerginlik sırasında tutukluların bölümünden Cumhurbaşkanı'nın avukatlarına yönelik, "Kesin sesinizi" diye bağrışlar geldi. Avukat Aydın'ın bunun üzerine işaret ettiği Binbaşı Şükrü Seymen, "Nasıl emin oluyorsunuz? Adalet mülkün temeli ise ben de onlardan şikayetçiyim" dedi.

"YURTTA SULH KONSEYİNİ 15 TEMMUZ'DAN SONRA ÖĞRENDİM"

Kurmay Albay Kılıç, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un bir sorusu üzerine Genelkurmay Başkanı Akıncılar Üssü'ne getirildiğinde orada olduğunu belirtip, "O gece Akıncılar Üssü'ne gittiğimde beni başka bir odaya aldılar. Genelkurmay Başkanı'nın getirileceğini ve geldiğini duydum. Ama görmedim. Ama o andaki Marmaris saldırısı ile ilgili hiçbir bilgim yok. Hatırladığım kadarıyla Cumhurbaşkanımız televizyonlarda açıklama yaptığı söylentisini duydum. Bu söylentiden sonra telefonlarımızı topladılar. Sabaha kadar telefonlarımız yanımızda değildi. Telefonu açık vaziyette teslim ettim. Sonrada beni tevkif ettiler. Yurtta Sulh Konseyi'nin ne olduğunu bilmiyorum. Orada görev almadım, üyesi değilim. Bu konseyi 15 Temmuz tarihinden sonra duydum, konseyin herhangi bir toplantısına katılmadım. Sadece konseyde, görevim gereği tanıdığım insanlar vardır. Suikast girişimi içerisinde olmadım. Görev icabı sadece alay komutanımızla görüştüm" dedi.

Haber: MUĞLA ()

=============================================

FETÖ sanığı Tuğgeneral Doğan'da, '17-25 Aralık işleri kolaylaştırdı' notu

KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli 38'i tutuklu 81 askerin yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Tuğgeneral Cemalattin Doğan'ın ajandasında, '"17-15 Aralık işleri kolaylaştırdı' yazılı notu soruldu. Doğan, sözleri Genelkurmay ikinci başkanının eğitimde söylemesi üzerine not tuttuğunu öne sürerek, "Bu cümleyi devletin o dönemde paralel yapıyı deşifre ederek kararlılığını anlatmak maksadıyla söyledi. Eğer bu kelime suç teşkil ediyorsa, bu suç bana ait değil, Genelkurmay ikinci başkanına aittir" dedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araçlarla İstanbul'a gitmek için yola çıkan ve vatandaşlar tarafından durdurulan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Halk Eğitim Merkezi salonundaki süren duruşmada Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, Tuğgeneral Doğan'a ajandasında yazılı bulunan, '17-25 Aralık işleri kolaylaştırdı' şeklinde yazılı notu sordu. Soru üzerine Tuğgeneral Doğan, "General, amiral oryantasyon eğitiminde dönemin Genelkurmay ikinci başkanı eğitimde söyledi. Eğitimde tuttuğum tüm notlarım ajandamda bulunuyor. Genelkurmay ikinci başkanının konuşmasındaki, '17-25 Aralık işleri kolaylaştırdı' sözlerinde bir art niyet bulunmamaktadır. Bu cümleyi devletin o dönemde paralel yapıyı deşifre ederek karalığını anlatmak maksadıyla söyledi. Eğer bu kelime suç teşkil ediyorsa, bu suç bana ait değil, Genelkurmay ikinci başkanına aittir" dedi.

Heyet Başkanı Koçer'in, "Bu notları neden tutma ihtiyaca duydunuz" sorusuna Tuğgeneral Doğan, "Askeriyede komutanlar boşuna konuşmaz anlayışıyla not ettim" dedi.

"ŞU ANDA SİZİ YARGILIYORUZ"

Akranlarından 1 yıl önce terfi etmesine ilişkin savunmada bulunan Doğan, "Akranlarıma göre bir yıl önce terfi ettim. Terfim teamüllere uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Çünkü ben yüksek lisans yapıyordum ve bu nedenle akranlarımdan önce terfi ettim. Benim terfim Yüksek Askeri Şura üyelerince gerçekleştirilmiştir. Bu eğer suç ise bu kararı uygulayanlarda zan altında tutulmalı. Tabi bu iddialar hayalden ibarettir. Terfimi de onaylayan sayın Cumhurbaşkanımızdır. Eğer bu haksız bir terfiyse silahlı kuvvetlerinde erken terhis sistemi kaldırılmalıdır. Benim hakkımda FETÖ'cü diyenler asıl FETÖ'cüdür" dedi.

Heyet Başkanı İzzet Koçer, Tuğgeneral Doğan'ın bu sözlerine tepki göstererek, "Bununla ilgili savcılığa su duyurusunda bulunabilirsiniz, biz şu anda sizi yargılıyoruz" dedi.

Duruşmaya daha sonra tanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Jandarma araçlarının gelişi

Sanıkların indirilmesi

Sanıklardan detaylar

Alınan güvenlik önlemleri

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ,()

===================================================

Kadınlar Günü değerlendirmesi: "Kadınlarda antideprasan kullanımı arttı"

CHP Kayseri Kadın Kolları üyeleri, Kayseri’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle pankartlarla basın açıklaması yaptı. CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanı Şehriban Peker, “2003 yılında antidepresan kullanma kutu sayısı 14 milyon iken bu sayı 2015 yılında 55 milyona ulaştı. Mutsuz insanlar yaratıldı, mutsuz bir toplum yaratıldı. Artık insanlar mutlu olsun diye kadınların kararı hayırö dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Kadın Kolları üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. ‘Kadın emektir’ , ‘Kadın anadır’ , ‘Kadın Anadoludur’ , ‘Kadın eğitimcidir’ , ‘Kadın vatandır’, ‘Kadın Sevgidir’ yazılı pankartlarla dikkat çeken CHP’li Kadınlar adına basın açıklamasını Kayseri Kadın Kolları İl Başkanı Şehriban Peker yaptı. “8 Mart’ta kadınlar hayırda seslerini yükseltecek, 16 Nisan’da kadınlar hayırda güçlerini birleştirecekö diyen Peker, 8 Mart’ın kadına şiddetin, eşitsizliğin, adaletsizliğin gölgesinde kutlanan bir gün olduğunu belirtti. Peker, “ 8 Mart’ın çıkış noktasının ötesinde bugün ülkemizde bambaşka tehlike ve kaygılarla yüz yüzeyiz. Ekmeğimizin, özgürlüklerimizin bugüne dek kazanılmış her türlü haklarımızın ötesinde Laik demokratik Cumhuriyetimiz ve ülkemiz tehdit altında. Terör, şiddet, yolsuzluk, yoksulluk, adaletsizlik gibi sorunlar ve zorluklarla dolu ülke gündeminde hiç yeri yokken, saray saltanatını ve tek adam yönetimini meşrulaştırma amaçlı bir anayasa değişiklik paketi bizlere dayatılmaktadır. 16 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında, ancak gerçekte bir rejim değişikliği oylamasına gidilmektedir. Bu nedenle biz kadınların kararı hayırdırö diye konuştu.

Eğitim sisteminin yap-boz tahtası haline dönüştürüldüğünü savunan Peker, 2015-2016 eğitim yılında 143 bin 62 kız çocuğunun okula devam etmediğini belirtti. Peker, şunları söyledi: “ 2003 yılında antidepresan kullanma kutu sayısı 14 milyon iken bu sayı 2015 yılında 55 milyona ulaştı. Mutsuz insanlar yaratıldı, mutsuz bir toplum yaratıldı. Artık insanlar mutlu olsun diye kadınların kararı hayır. Biz biliyoruz ki 16 Nisan’da geleceğimizin hayırına sayımız da gücümüz de yeter. Eşit ve özgür günler için geleceğimizi birlikte inşa edelim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.ö

65 YAŞINDAKİ FATMA GÜNEŞ, ŞİİRİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan CHP’li kadınların 8 Mart etkinliğine katılan 65 yaşındaki Fatma Güneş de elinde tuttuğu ‘Kadın Anadoludur’ , ‘Kadın anadır’ , 'Kadın Emektir' yazılı pankartla dikkatlerden kaçmazken aynı zamanda şiir de okudu. 16 Nisan’da yapılacak referandum için “hayırö çağrısı yapan Güneş, “Cumhuriyetimiz sarsılmasın, hayır diyelim hayır gelsinö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

-CHP Kadın Kolları Başkanı Şehriban Peker’in açıklamaları

-65 yaşındaki Fatma Güneş’in şiiri ve açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()

==================================

Boydak grubundaki 9 bin 431 işçiye yüzde 12.75 zam

TASARRUF Mevduat Fonu (TMSF) tarafından işletilen boydak grubundaki şirketlerde çalışan 9 bin 431 işçiye ortalama yüzde 14.5 oranında zam yapıldı. 3 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi Hak-İş Konfederasyonu Genel başkanı Mahmut Arslan ile Boydak Holding Yönetim kurulu başkanı Yılmaz Şener ve CEO Ertunç Laçinel arasında imzalandı.

Boydak Holdinge ait Merkez Çelik binasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi törenine Hak İş Konfederasyonu Genel başkanı Mahmut Arslan, Öziplik -İş Sendikası Genelbaşkanı Murat İnanç, Çelik İş sendikası Genel başkanı Yunus Değirmenci, Özağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Karadeli,Boydak Holding yönetim kurulu başkanı Yılmaz Şener, CEO’su Ertunç Laçinel ve Holding İnsan Kaynakları Müdürü Sancak Basa ile sendikaların yöneticileri ile holding çalışanlarından bir grup katıldı. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, sözleşme için yapılan törende mobilya sektörü alanında Türkiye’nin bilinen ve tanınan markalarını bulunduran Boydak Holdingde yapılan 3 yıllık toplu sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Bolu’da meydana gelen trafik kazasında ölen kadın işçilere Allahtan rahmet, Türk-İş Sendikasına da başsağlığı dileyen Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘’ 15 Temmuz sonrası Boüydak Holdingde bir değişim meydana geldi. Holdingdeki bu değişiklik, hukuki anlamdan öte, Kayseri ekonomisi ve Türkiye ekonomisi açısından, önemlidir. Holdingin geçmişten gelen tecrübesi, ekonomiye yansımaktadır. Böyle bir kurumun varlığı için bırakın elimizi, gövdemizi sendika olarak taşın altına koyarız. Boydak holdinge bağlı fabrikaların bacaları tütmelidir. Yeni çalışanlarda olmalı,istihdam artışı da sağlanmalıdır. Sendikacılar olarak biz kendimizi bu kurumun ortağı olarak görmekteyiz. Sorumluluğumuzu da bu çerçevede görüyoruz. Boydak Holding daha çok kazanacak ve ileri gidecektir. Masada karşılıklı görüşmeler sonucu toplu iş sözleşmemizi gerçekleştirdik. FETÖ ile devletimizin mücadelesini asla unutmayacağız. Yürüyen yasal süreçte devletimize destek olmaya devam edeceğiz. İşyeri barışı konusunda elimizden geleni yapacak, emanet sahipleriyle diyaloğumuz istihdam konusunda da sürecektir’’

Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Şener’de, ‘’ Bu gün Boydak Holding için güzel bir gün oldu. Dünya Kadınlar Gününde güzel bir anlaşma imzaladık. Kadınlarımız tüm günlere layıktır. Çalışanlarımızın mali durumu daha iyi nasıl olur diye bir süaredir görüşmelerde bulunduk. Sıkıntısız bir süreç geçirerek toplu iş sözleşmesinde masaya oturduk. Bizler şu anda emanetçiyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar gereği buradayız. Şartlar böyle bir yönetimi getirdi. Emanetçisi olduğumuz Boydak Holdingi daha da büyütüp, ileriye götüreceğiz. Çalışanlarımız bizi bu hedefe ulaştıracaktır’’dedi. Boydak Holding CEO’su Ertunç Laçinel’de ‘’ Toplu iş sözleşmelerinde işveren ve işçi kesimini temsil eden sendikalar olarak iyi niyetliydik. İstihdamı ve ihracatı artırmak temel hedeflerimiz arasındaydı. İstihdam ve ihracat olmazsa olmazlarımız. Uzun soluklu çalışma hayatında maliyetlerimizi göz önünde bulundurup, ona göre zam yaptık’’ şeklinde konuştu.

Öte yandan,. Holding bünyesinde bulunan 8 bin 560 direkt ve 871 en direkt olmak üzere toplam 9 bin 431 işçİye kıdem durumlarına göre yüzde 10 ile yüzde 14.5 arasında, ortalamada ise yüzde 12.75’lik zam yapıldı. Sosyal haklarda da birinci yıl için yüzde 26’lık artış gerçekleştirildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması

-Boydak Holding CEO'su Ertunç Laçinel'in konuşması

-Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanının konuşması

-Toplu sözleşmenin imzalanması

-Detaylar

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ()

=============================================

TGT'nin 'Evet' TIR'ı Gaziantep'te

TÜRKİYE Gençlik Teşkilatı tarafından referandum öncesi oluşturduğu 'Evet' TIR'ı, Diyarbakır'ın ardından Gaziantep'e geldi.

Türkiye Gençlik Teşkilatı tarafından "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Evet Diyor Millet Devlet Oluyor" TIR'ı, öğle saatlerinde Gaziantep'e geldi. Demokrasi Meydanı'nda park edilen TIR'da vatandaşlara neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlatan sinevizyon gösterisi sunuluyor, kitapçıklar dağıtılıyor.

TGT İl temsilcisi İsmet Ayaz, 15 Temmuz darbe girişiminin tekrar yaşanmaması için 'evet' denilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer geleceği parlak bir nesil yetiştirmek istiyorsak referanduma 'evet' demeliyiz. 17 Nisan'da Türkiye'nin aydınlık bir sabaha uyanacağını şimdiden görüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Meydanda yar alan TIR

- İsmet Ayaz'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP -)

=============================================

Gaziantep'te, liseli öğrencilere yangın ve kurtarma tatbikatı

GAZİANTEP Kolej Vakfı Özel Liselerinde gerçeğini aratmayan yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri işbirliğiyle gerçekleştirilen yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı. Merdivenli itfaiye aracının da katıldığı yangın ve kurtarma tatbikatında çalan alarmla birlikte öğrenciler okul binasından tahliye edildi. Tahliye sırasında binanın üç ve dördüncü katında mahsur kalan öğrenciler merdivenli itfaiye aracı yardımıyla kurtarılırken okul bahçesinde çıkarılan sembolik yangına da okul öğretmenleri müdahale ederek söndürdü. Lise öğrencileri gerçekleştirilen tatbikatı ilgi ile izlerken, yangına müdahele eden öğretmenlerine tezahüratlarda bulundu.

İnsanların tabi afetler başta olmak üzere yangın gibi felaketler karşısında alınması gereken tedbirleri iyi bilmesi gerektiğini ifade eden lise müdürü İsmet Tiryaki, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle gerçekleştirdiğimiz ortak yangın ve kurtarma tatbikatı başarıyla tamamlandı. Öğrencilerimizin böyle bir durum karşısında önce sınıfları ve okul binasını tahliye etmesi ve ardından binada mahsur kalan öğrencilerin soğukkanlılıkla itfaiye araçlarının yardımıyla kurtarılması gerçeği aratmadı. Diğer taraftan sembolik yangınların öğretmenlerimizin yangın tüpleri aracılığıyla söndürülmesi uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bilinçlendirilmesi ve böyle bir tatbikatın gerçekleştirilmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Yangın tatbikatı

- Öğretmenlerin yangın tüpüyle yangına müdahalesi

- Öğrencilerin öğretmenlere tezahüratı

- İtfaiye aracının mahsur şahsı kurtarması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

============================================

Gaziantep'te cinayet şüphelisi adliyede

GAZİANTEP’te, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 32 yaşındaki İsmail Balaman'ı tabancayla ateş ederek öldürdüğü öne sürülen 29 yaşındaki Ekrem G., adliyeye sevk edildi.

Geçen Pazartesi günü sabah saatlerinde Yeşilevler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesiyle ağır yaralanan İsmail Balaman, kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amiriği ekipleri, Balaman'ın ölümüne yol açtığı öne sürülen Ekrem G.'yi saklandığı adreste yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan Ekrem G., öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Polis otosunun gelmesi

- Zanlının otodan indirilmesi

- Zanlının sağlık kontrolüne götürülmesi

- Zanlının polis otosuna bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

===================================================