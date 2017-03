DHA YURT BÜLTENİ-9

Lice operasyonunda çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Önce uçaklar, sonra komandolar vurdu

DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçeleri ile Bingöl il sınırı arasında devam eden hava destekli operasyon kapsamında çıkan çatışmada, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Lice ve Hani ilçeleri kırsalında, PKK terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il hududu arasında barınan ve kış üslenmesine giren, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla Hava Kuvvetleri desteğinde 05 Mart 2017 Pazar günü saat 05.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-41 Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu başarıyla devam etmektedir" denildi.

ÖNCE UÇAKLAR, SONRA KOMANDOLAR VURDU

Valilik açıklamasında, devam eden operasyonda dün saat 17.00 ile bugün saat 13.00 arasında yaşanan çatışmalar, ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili detaylı bilgilere yer verildi. Valilik açıklamasında, bugün saat 13.00'a kadar devam eden operasyonda yaşanan gelişmelere tek tek yer verilerek, şu bilgilere yerverildi: "İcra edilen operasyon kapsamında, 06 Mart 2017 günü saat 17.00 ile 07 Mart 2017 günü saat 13.00 itibariyle; Lice ilçesi, Güldiken köyü Eskiköy Mezrası mülki sınırları içerisinde temas araması faaliyeti esnasında saat 18.05 sıralarında tespit edilen 4 kişilik dinamik bölücü terör örgütü mensubu Hava Kuvvetleri unsurlarınca saat 22.20 sıralarında ateş altına alınmış, bölgede temas araması icra etmek maksadıyla 2 jandarma komando timi saat 23.00 sıralarında hava hücum harekatıyla hedef bölgesine sevk edilmesi sonucunda girilen silahlı çatışma sonrasında 4 terörist silah ve teçhizatı ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, 1 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 11 adet kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, 120 adet kaleşnikov piyade tüfeği mühimmatı, 7 adet el bombası, 1 adet glock marka tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet tabanca mühimmatı, 3 adet sırt çantası, 2 takım kar elbisesi, 3 adet silah temizleme yağı, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Yapılan ön incelemede cesetlerden birinin 22 ayrı suçtan aranma kaydı (7 adet devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, 8 adet silahlı terör örgütünü üye olma, 1 adet kamu malına zarar verme, 2 adet adam öldürme, 4 adet kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma) bulunan ve kriminal inceleme raporlarına göre Diyarbakır ilinde 7 ayrı mayın/El yapımı patlayıcı patlatması olayının faili olan bölücü terör örgütü mensubu Erhan-Siser (K) Edip Yetüt'e ait olduğu değerlendirilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı emir komutasında Diyarbakır-Bingöl il sınırları kuzeyindeki Bingöl ili mülki sınırları içerisindeki birlikler de dahil olmak üzere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Operasyon bölgesine hareket halinde olan askeri araçlar

Silahlı askerlerin ilerleyişi

Ele geçirilen silah ve malzemeler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, ()

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

Darbe girişimine savaş gemisi göndermişler

SAHİL Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer, FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer, gözaltına alındı. Halen görevde olan Albay Özer ile birlikte 9 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

DARBE GİRİŞİMİNE SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERMİŞLER

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmanın ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yurtta Sulh Konseyi'nin talimatıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait Dost Savaş Gemisi'nin darbe girişimine katılmak üzere Samsun Limanı'ndan ayrıldığı tespit edildi. Yapılan tespitin ardından polis Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya'nın da katılımıyla bu sabah 30 adrese 164 polisin katılımıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile komutanlığa bağlı grup komutanlıkları, bot ve gemiler ile Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Gaziantep, Muğla, Kocaeli. Sinop ve Trabzon illerinde yapılan operasyonda 'Anayasal düzeni ortadan kaldırlaya teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Hükümete karşı suçlar' ve 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi' oldukları iddia edilen ve halen görevde olan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Hava Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Hakan Küçükberber, Kıdemli Yüzbaşı Mert Küçük, Yüzbaşı Ferit Ahmet Orbeyi, Yüzbaşı Hasan Baş, Kıdemli Üsteğmen Ömer Koç, Üsteğmen Kadir Emrah Çıkrıkçı, Üsteğmen Hakkı Bircan, Üsteğmen Orhan Uyaroğlu, Kıdemli Üsteğmen Ömer Binici, Üsteğmen Gazi Atalay, Teğmen Murat Tuğrul Tekin, Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Hüseyin Yılmaz, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Yolcu, Astsubay Üstçavuş Murat Deniz, Astsubay Çavuş Mesut Yeniay, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Tayfun Yılmaz, Astsubay Çavuş Furkan Kara, Astsubay Çavuş Mehmet Çaycı, Astsubay Çavuş Mustafa Kesenek, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda işçi olarak çalışan Ertan Saraç ile 1 emekli astsubay gözaltına alındı. Gözaltına alınınan 22 şüpheliden 16'sının Bylock kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ele geçen suç ve suç unsurarına el kondu. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

-SAHİL Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer'in görüntüsü

-dİğer şüphelilerin görüntüsü

Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN,()-

Suriyeli pilot ailesiyle telefonla konuştu

HATAY'ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye rejimine ait MIG 21 tip savaş uçağının pilotu 56 yaşındaki Albay Mehmet Sufhan ailesiyle telefonla görüştürüldü.

4 Mart'ta Yaylacık Mahallesi'nde düşen Suriye uçağından fırlatma koltuğu ile atlayan pilot Albay Mehmet Sufhan da 9 saat süren arama kurtarma çalışması sonucu enkaza 40 kilometre uzaklıkta, bitkin halde bulundu. Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde dün ameliyat edilen Sufhan bugün telefonla ailesiyle görüştürüldü. Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşayan ailesiyle görüşen pilot, sağlık durumunun iyi olduğunu, endişe etmemelerini istedi.

Tedavisi süren pilotun ameliyatının da başarılı geçtiği bildirildi.

- Suriyeli pilotun yatması

- Cep telefonu ile konuşması

- Suriyeli pilotun konuşması

Haber-Kamera:Ramazan ÇELİK/ HATAY, () -

Çorum'da ByLock kullandıkları öne sürülen 13 kişi adliyeye sevk edildi

ÇORUM'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında öğretmen, polis ve doktorların da bulunduğu 13 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bir süre önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddia edilen biri kadın 13 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan S.Y., T.A., T.Y., A.Y., N.Y., İ.Y., E.K., E.M.C., B.P., A.A., F.K., S.T. ve S.Y. adlı şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

- Şüphelilerin adliyeye getirilmeleri

- Detaylar

Haber- Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

Hurda lastik depolama sahasındaki yangın havadan görüntülendi

ADAPAZARI'nda hurda lastik depolama alanında çıkan ve şehrin dumanlarla kaplanmasına neden olan yangının havadan çekilen görüntüleri yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Pazar günü Adapazarı Karaköy Mahallesi'nde hurda lastik depolama sahasının yanında toplanan çalıların yakılması sonrasında alevler lastik deposuna sıçradı. Lastikler yanarak dumanlar şehrin üzerini kapladı. Sakarya'nın bir çok ilçesinden görülen yangın Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ile bir saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü. Adapazarı'nda yaşanan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale edişi ve siyah dumanların gökyüzünü sarması multikopter ile havadan görüntülendi.

Havadan çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

Yaprak Selin Keskin artık gerçek havuzda çalışacak

AFYONKARAHİSAR'da kendi imkanlarıyla yaptıkları sünger havuzdaki atlama çalışmalarıyla birçok madalya kazanan milli sporcu 16 yaşındaki Yaprak Selin Keskin, çalışmalarını artık gerçek havuzda sürdürecek. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sporcunun Ankara'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışacağını açıkladı. Karara sevinen sporcu, "Gerçek bir havuzda çalışmalarımı devam ettireceğim için çok mutluyum" dedi.

Afyonkarahisar'da kendi imkanlarıyla yaptıkları içi sünger dolu havuzda çalışarak şampiyonalara hazırlanan ve birçok madalya kazanan atlama sporcusu lise 2'nci sınıf öğrencisi Yaprak Selin Keskin'e Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan destek geldi. Bakan Kılıç, dün akşam twitter hesabından yaptığı açıklamada Keskin'in bundan sonra Ankara'daki çalışacağını duyurdu. Kılıç mesajında, "Milli sporcumuz Yaprak Selin Keskin antrenmanlarını bundan böyle Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'mizde sürdürecek. Yaprak kardeşimiz, yarışmalara ve spor yaşantısına artık çok daha konsantre ve rahat şekilde hazırlanacak. Bakanlık olarak geleceğimizin en büyük değerleri olan genç sporcularımızın gelişimi ve refahı adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Bakan Kılıç dün akşam saatlerinde Yaprak Selin Keskin'i ve ailesini de telefonla arayarak görüştü.

'BAKAN KILIÇ ARADI'

Bakan Kılıç'ın kendisini aradığını söyleyen Yaprak Selin Keskin, hayallerinin gerçek olmasından dolayı mutlu ve şaşkın olduğunu belirtti. Keskin, "Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç aradı ve destek vereceğini söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçek bir havuzda çalışmalarımı devam ettireceğim için çok mutluyum. Bu mutluluğumu da sınıf arkadaşlarımla paylaşıyorum" dedi.

Kızıyla gurur duyduğunu belirten anne Nurhan Kesin, Bakan Kılıç'a teşekkür ederek, "Umarım bu olaylar diğer çocuklarımızın da önünü açar. Tek temennim sadece kızımın değil diğer çocukların da kurtarılması" diye konuştu.

'HEPİMİZE ONUR VERDİ'

Baba Osman Keskin de kızına gerçek bir havuzda çalışma imkanı sağlanmasından dolayı herkese teşekkür etti. Keskin, "Yaprak Selin Keskin gibi başarılı çocukların elinden tutulması hepimize onur verir. Bu çocuklarımızın elinden tutulması ülkemizi dünya devletleri arasında daha iyi yerlere taşıyacaktır. Yoğun çalışmaları arasında Yaprak Selin Keskin'in sorunlarıyla ilgilendiği, yardım elini uzattığı için Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Akif Çağatay Kılıç'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yaprak Selin Keskin'in eğitim öğretim gördüğü Ali Çağlan Anadolu Lisesi Müdürü Tevfik Öztürk de Keskin'in sadece sporda değil derslerinde de başarılı bir öğrenci olduğunu belirtti. Öztürk, "Okulumuzun yetiştirdiği Yaprak Selin Keskin ile gurur duyuyoruz. Kızımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

ARKADAŞLARI ALKIŞLARLA KUTLADI

Yaprak Selin Keskin'in başarılarını alkışlarla kutlayan sınıf arkadaşları ise kendisini hem derslerinde hem de sporda başarılı olduğunu anlattı. Arkadaşları, Keskin'in bundan sonraki müsabakalarında da başarılı olacağına gönülden inandıklarını söyledi.

havuz görüntüsü (DÜN GEÇİLDİ)

RÖP 1: Yaprak Selin Keskin (Sporcu)

-RÖP 2: Tevfik Öztürk (Okul Müdürü)

-RÖP 3: Sınıf arkadaşları (3 öğrenci)

-Sınıfta ders işleme detayları

-RÖP 4: Nurhan Keskin (Anne)

-RÖP 5: Osman Keskin (baba)

HABER KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

Sosyal medyadan PKK propagandasına 5 gözaltı

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ayrıca devlet büyüklerine hakaret ettiği öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bergama'dra yaşayan 5 kişinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını ve devlet büyüklerine hakaret ettiğini belirledi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 3 ruhsatsız av tüfeği, 6 cep telefonu, 1 terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 1 tablet bilgisayar, 1 CD ve 2 eski tip videokaset ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TERÖRE FİNANSA 1 TUTUKLAMA

Öte yandan terörle mücadele kapsamında yapılan bir diğer operasyonda; Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'ya finansal destek sağladığı belirlenen ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet gerekçesiyle yakalama kararı bulunan M.Ö.'yü operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 3 sim kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Yakalanan M.Ö. işlemlerinin ardınran sevk edildiği adliyede tutuklandı.

( jandarma kamerası)

- Operasyonda ele geçirilen malzemelerden görüntü

- Bayındır'da gözaltınaalınan M.Ö.'den görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN - İZMİR, ()

Kamyonun motosiklete çarpma anı kameralara yansıdı

SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde kamyon kavşaktan geçen motosikletliye çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, D-650 Karayolu Gölkent kavşağında meydana geldi. Mehmet Ali Polat idaresindeki 54 BF 592 plakalı kamyon kavşaktan kontrolsüzce geçmeye çalışan Avni Töngel idaresindeki 54 UD 975 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet yola savrulurken, çevredekiler ve kamyon sürücüsü yaralanan sürücünün yanına koştu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Avni Töngel'e ilk müdahalede bulundu. Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avni Töngel buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber; Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ(Sakarya), () -

Kadın öğretmenlerin ‘çiçek’ okulu

EDİRNE’de 130 öğrencisi olan müdürü ile 12 öğretmeninin yanı sıra yardımcı hizmetlilerinin bile kadın olduğu İnönü İlkokulu, temizliği ve verdiği kaliteli eğitimiyle dikkat çekiyor. Kadın dayanışmasının yaşandığı okulda koridorlarına ve sınıflarına yapılan resimler ve motiflerle bina, adeta 'çiçek okula' dönerken, öğrencilerin mutluluğu da yüzlerine yansıyor.

Edirne’nin Sabuni Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan İnönü İlkokulu'nda bir erkek idareci dışındatik tüm görevliler kadınlardan oluşuyor. Son 7 yıldır birbiri ardına atanan kadın öğretmenlerin bir araya gelmesiyle adeta 'kadın öğretmenler okulu' haline gelen okulda 130 öğrenci eğitim görürken, okul Müdürü Esra Altınbalık’ın yanı sıra 12 kadın branş öğretmen, 2 yardımcı hizmetli kadın hizmet veriyor.

İnönü İlkokulu Müdürü Esra Altınbalık, 7 yıldır görev yaptığı okulda, bir müdür yardımcısı dışında tüm kadronun neredeyse kadınlardan kurulu olduğunu söyledi. Kendisini bu anlamda çok şanslı gördüğünü anlatan Altınbalık, "Okulumuz tarihi bir bina. Biz kendi aramızda hep aynı cümleyi kullanıyoruz. İçimiz çok temiz. Sınıflarımız dahil olmak üzere koridorlar, kadın kadromuzla birlikte tam olarak ilkokul çocuklarının yaş gurubuna göre kendi imkanlarımızla süslendi. Birbirimize destek olarak okulda görev yapıyoruz. El ele ve sırt sırta vererek, en önemlisi severek işimizi yapıyoruz. Öğrencilerin keyif alacağız ortamlar yaratmaya çalıştık. Koridorlara, kelebek ve balonlar sokağı isimlerini verdik. Her öğretmenimizin mutlaka eli değmiştir" dedi.

8 Mart Kadınlar gününde, sorunlardan çok kadınların ümitlerinin ve başarılarının paylaşılması gerektiğini ifade eden Altınbalık, "Kadınların şiddetten uzak kaldığı, sorunlarından çok ümitlerinin, başarılarının, sevinçlerinin paylaşıldığı nice 8 Mart’lar dilediği kadınlarımızı günlerini kutluyoruz. Buradaki kadınların bir araya gelmesi tamamen kadınların tesadüfü. Gerçekten enerjisi bir olan insanların bir araya geldiği bir okuldayız ve bundan çok gururlu ve sevinçliyiz. Son 7 yıldır kadın öğretmenlerimiz var, emekli ettiğimiz erkek öğretmenlerimizde oldu. Şimdi okulun kantininde, hizmetli kadrosunda bile kadınlar görev yapıyor" şeklinde konuştu.

"OKULU KADIN GÖZÜYLE YENİLEDİK"

Sınıf öğretmeni Habibe Aydoğdu, kadın gözüyle okulda değişiklikler yaparak çok keyifli bir ortam hazırladıklarını söyledi. Öğrencilerinde kendilerini okulda çok rahat hissettiklerini anlatan Aydoğdu, "Hep kadınlarla çalışmak çok verimli ve çok keyifli. Zaten okulun içerisinde girildiğinde herkesin kadınların çalıştığı bir olarak fark ettiğine eminim. Kadınlar birer anne olduğu için çocukların ihtiyacını da çok daha iyi hissediyor. Sınıflarda koridorlarda çocukların rahatın uygun ve keyif alacağız alanları kadın gözüyle oluşturduk, yeniledik" dedi.

"KADIN DAYANIŞMASI ÖĞRENCİ BAŞARISINA YANSIDI"

Okulun İngilizce öğretmeni Sevil Doğanay, kadın dayanışmasıyla birlikte öğrencilerin başarılarında da artış gözlendiğini söyledi. Kadınlar olarak okul dışında da iletişimi sürdürdükleri için aile gibi olduklarını anlatan Doğanay, "13 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Kadınlarla görev yapmak benim için çok büyük şans oldu. Çok zevkli, bir güne gittiğin gibi düşünürsen o kadar rahat ders işliyoruz, okul dışında da beraberiz. Eve gittikten sonra bile mesajlaşarak paylaşımlara devam ediyoruz. Hem kafamızı açık tutuyoruz, hem de birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Özel okuldan çok daha özel bir okul haline geldi. Buda öğrencilerin başarına yansıyor. Çok başarılı öğrencilerimiz var. Hem kültürel açıdan geliştirdik, hem de bilgi açısından geliştirdik. Bu anlamda çok iyi durumda olduğumu düşünüyorum" dedi.

Sınıf öğretmenlerinden Serpil Sert ise kadınlarla görev yapmanın çok avantajlı yönlerini yaşadıklarını belirterek, "Olumsuz bir tarafını görmedik. Bundan sonra da bunun devam edeceğini ve öğrenciler için faydalı olmayı sürdüreceğini düşünüyorum" dedi.

İnönü İlkokulu’nda ana sınıfı öğretmeni olan Fatma Kaçak Bulut, eğitimci kadroda en küçük yaşta olmasına rağmen çok büyük tecrübe edindiğini belirterek, "Okulun en küçük öğretmeni benim. Kadınlarla birlikte çalışmanın en güzel tarafı hepsi benim ablam gibi hissediyorum. Bana meslektaşlığın yanı sıra abla, anne, hatta kaynana bile oldular. Herkesin kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

VALİ GÜNAY: KADIN ELİ DEĞDİĞİ BELLİ OLUYOR

Daha önce okulu ziyaret eden Edirne Valisi Günay Özdemir, okula girildiği andan itibaren her yere kadının elinin değdiğinin hemen anlaşıldığını söyledi. Özdemir, "Okulumuzun özelliği, bütün öğretmenlerimizin kadın olmasıdır. Okulumuza girişten itibaren kadın elinin değdiği, düzenlenmesi, tertibi, temizliği ile her şeyiyle görülüyor. Bundan dolayı örnek ve özel bir okulumuz. Biz bu okulumuzu çok seviyoruz" dedi.

YARDIMCI HİZMETLİSİ BİLE KADIN

Okul Müdürlüğünü Esra Altınbalık yaparken, eğitimci kadrosunda ise şu isimler yer alıyor: Müdür Yardımcısı Sadi Aktaş, okul öncesi öğretmeni Fatma Kaçak Bulut, sınıf öğretmenleri Serpil Sert, Fehmiye Küçük, İlknur Yılmaz, Habibe Aydoğdu, İlknur Kılıç, Seher Özdamar, Özlem Özen, İngilizce öğretmenleri Sevil Doğanay ve Özlem Gökçe Kahyacı. Okulun yardımcı hizmet kadrosunda ise Kader Kirişada ve Aylin Pandel görev yapıyor.

Okul tabelası dışardan

Kadın öğretmenlerin ders anlatması

Sınıf içinden detaylar

Kadın öğretmenlerden genel detay

Okul içi resimli korudorlar genel detay

Öğrencilerin sınıfların çıkması

Okul bahçesinde oynayan öğrenciler ve onları izleyen öğretmenlerden detay

Öğretmenler öğrenciler ile oynaması

Öğretmenlerin okulla girişi

Öğretmenlerin toplantı yapması

Toplantıdan detay

Öğretmenlerden genel detay

Okul müdürü Esra Altınbalık ile röp

Öğretmen Habibe Aydoğdu ile röp

Öğretmen Sevil Doğanay ile röp

Öğretmen Serpil Sert ile röp

Öğretmen Fatma kaçak Bulut ile röp

Öğretmenler öğrenciler ile koridordan detay

Öğretmen ve öğrencilerin kameraya el sallasması

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

==========================================

Tuhafiye dükkanında kadınlara örgü öğretiyor

AMASYA’da 5 yıl önce açtığı tuhafiye dükkanında kadınlara yönelik yeni bir uygulama başlatan 45 yaşındaki Hatice Güler, işyerinde internetten örgü dersleri vermeye başladı.

Amasya'da yaşayan Hatice Güler, 15 yıl hemşirelik mesleğini yaptıktan sonra sağlık problemleri nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Hayata tutunabilmek için 5 yıl önce açtığı tuhafiye dükkanında ev hanımlarının da aile bütçelerine katkı sağlayabilmeleri için örgü kursları vermeye başladı.

Hatice Güler şunları anlattı: "3 yıl görsel sanatlar üzerinde boyama, ahşap ve terzilik üzerinde kurslara gittim ve tasarım okudum. 5 yıl önce tuhafiye dükkanı açmaya karar verdim. Çünkü bu öğrendiğim bilgileri paylaşabileceğim bir yer olması gerekiyordu. Kadınlara yararlı olabilmek için bu dükkanı açtım. Burada kendi yaptıkları ürünlerin satışını yaparak ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyorlar. Ayrıca örgü bilmeyen ev hanımlarına da örgü örmeyi öğretiyorum. Buraya gelip, interneti açıyoruz ve hep birlikte örgü örüyoruz. Burada istedikleri gibi el işi öğrenebiliyorlar."

---------------------

-Tuhafiye dükkanından detay

-Bayanlara örgü öğretirken detay

-Röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

============================================

Kız öğrenciler şehitler için 250 Türk bayrağı dikti

RİZE’de bir grup liseli kız öğrencinin okuldaki atölyelerinde 3 ayda, yaklaşık 200 metre kumaş kullanarak el emeği ile diktikleri 250 Türk bayrağı, şehit ailelerine gönderildi.

Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretimi Teknolojisi bölümünde 9 kız öğrenci, şef öğretmenleri Esma Öztürk ve Engin Şenol öncülüğünde, ‘250 Şehide 250 Bayrak' projesi için 3 ay boyunca çaba harcadı. Yaklaşık 200 metre kumaş kullanan öğrenciler, el işlemeli 250 Türk bayrağı hazırladı. Bayrakların 248'i, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine, diğer ikisi de, Kayseri’deki patlamada şehit düşen Rizeli er Uğur Korkmaz ve şehit yakını olan Rize Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu’ya postayla gönderildi.

Proje koordinatörü Engin Şenol, projenin temel amacının 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak ve bayrağın manevi değeri ile birlikte şehit ailelerinin kalbinde yer edinebilmek olduğunu söyledi. Şef öğretmen Esma Öztürk ise öğrencilerin bayrakları Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki dikim tekniklerini kullanarak el işi çok özel bir çalışma ile tamamladıklarını ifade etti.

Öğrencilerden Ayşe Pakoğlu’da şehit ailelerine destek için bayrak dikip mektup yazdıklarını dile getirdi, “Kaç tane bayrak diktiğimi hatırlamıyorum ama çok duygulandım. Bayraklardan iki üç tanesinde gözyaşım var. Gerçekten çok özel bir çalışma oldu. Onların kalbine bir nebze olsun dokunmak istedik." diye konuştu.

Türk bayrakları detayları

Okulda bayrak diken öğrencid etayları

Öğrencilerle röp.

Öğretmenlerle röp.

Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE- ()

=========================================

Oğlunu göremeyen baba, duruşmada intihara kalkıştı

KARABÜK'te, inşaat işçisi 46 yaşındaki Asım Akman, velayet davası açtığı eşinin duruşmaya gelmemesine sinirlenip, "18 aydır çocuğumu göremiyorum" diyerek duruşma salonunda hakimin gözü önünde pencereye çıkarak intihara kalkıştı. Akman, itfaiye aracının sepetindeki polis tarafından yakalanıp içeri sokuldu.

Olay, saat 10.30 sıralarında 5 katlı Karabük Adliyesi binasında meydana geldi. Asım Akman, 1.5 yıl önce boşandığı eşine 10 yaşındaki oğlu için Aile Mahkemesi'nde velayet davası açtı. Asım Akman, davanın görülmesi sırasında eşinin duruşmaya gelmemesine sinirlendi. Akman, 5'nci kattaki duruşma salonunda hakimin gözü önünde koşarak pencereye çıkıp, "18 aydır çocuğumu göremiyorum" diyerek intihara kalkıştı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri Akman'ı ikna etmeye çalıştı. Ancak Akman, duruşma salonuna gelen polisleri yanına yaklaştırmadı. İtfaiye ekibi yerde branda açarken, bir polis ve itfaiye memuru, itfaiyenin merdivenli aracının sepetiyle Akman'ın yanına yaklaştı. Akman, eline aldığı çay bardağını da onlara atarak tepki gösterdi. Pencerenin altındaki klimanın üzerinde duran Akman, salondaki polislerle konuştuğu sırada itfaiyenin sepetinde arkasından yaklaşan polis ve itfaiyeci tarafından yakalanıp pencereden içeriye sokuldu. Akman, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

-İtfaiyenin branda açması

-Asım Akman penceredeyken

-Polisin itfaiye eriyle birlikte merdivenli itfaiye aracının sepetinde Asım Akman’ı tutup bina içerisine doğru itmesi

-Asım Akman polis aracına götürülmesi

Haber- Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

Down sendromlu Mine'nin gelişimi yüz güldürdü

DENİZLİ'nin Çal İlçesinde yaşayan down sendromlu 10 yaşındaki Mine Kılınçarslan, kendisi için hazırlanan özel sınıfta aldığı eğitimle büyük gelişme kat etti. Eğitime başlamadan önce neredeyse evinden hiç çıkmayan, yalnızca 3 kelime konuşabilen Mine, öğretmenlerinin özverili çalışması sonucu artık 50 kelime telaffuz edebiliyor.

Çal'ın Belevi Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu 10 yaşındaki Mine Kılınçarslan, yaklaşık 2.5 yıl önce başladığı Belevi Halil Uzun Ortaokulunda öğretmenlerinin özverisi sayesinde büyük bir aşama kaydetti. Ev hanımı anne ve çoban babanın kızı olarak dünyaya gelen Mine Kılınçarslan, doğduğundan beri neredeyse evinden hiç çıkmadı. Haftada bir gün kent merkezindeki rehabilitasyon merkezine giden Kılınçarslan, 2013 yılında mahallelerindeki ortaokula başladı. Kendisi için açılan özel eğitim sınıfında tek başına eğitim gören mimik Mine, özel eğitim öğretmenleri Mehmet Kadiroğlu ve Nagihan Bozkurt'un özverili çalışmasıyla büyük gelişme gösterdi.

Okula başladığı dönemde yalnızca 3 kelime konuşabilen Mine Kılınçarslan, artık 50 kelimeyi telaffuz edebiliyor. Orta seviyede down sendromlu olmasının yanında bedensel yetersizliği de bulunan Mine Kılınçarslan, öğretmenlerinden aldığı kas motor, dil, zeka, el becerileri, görsel sanatlar eğitimi sayesinde zihinsel olarak ilerleme gösterdi. Fiziksel aktivitelerini de rahatlıkla yerine getirmeye başladı. Eğitimden önce yalnızca 3 kelime konuşabilen Mine Kılınçarslan, şuan bazı renkleri ve cisimleri tanıyabilmenin yanında kendi başına yemek yiyerek tuvalet ihtiyacını da karşılayabiliyor. Ayrıca dişlerini fırçalamayı da ihmal etmiyor.

Özel eğitim sınıfının sorumlu öğretmeni Mehmet Kadiroğlu, 2 yıl önce okula başladığını, 1 aylık çalışmaların ardından Mine Kılınçarslan'da konuşma yetersizliği olduğunu saptadığını belirterek, "Mine eğitime ilk başladığımızda sadece 3 kelime söyleyebiliyordu. Tuvalet ihtiyacını dahi tuhaf seslerle ifade ediyordu. İlk etapta sınıfa ve kendimize alıştırma etkinliklere alıştırma çalışmaları yaptık. Telaffuz anlamında şuan 50'den fazla kelimeyi aştık" dedi.

"DİŞLERİNİ FIRÇALAYINCA MUTLU OLUYOR"

Kavram çalışmaları, renkleri ayırt etme, renkleri tanıma, isimleri telaffuz etme çalışmaları yaptıklarını aktaran Kadiroğlu, "Tuvalet ihtiyacını diğer hocamızla birlikte kısmi şekilde başarılı olduk. Beslenme ihtiyaçlarını daha önce annesi karşılıyordu. Beslenme eğitimimiz sayesinde şuan kendi sofrasını kurar, belli bir sıra izleyerek yer. Yedikten sonra kendi başına sofrasını toplar. Ellerini yıkama ve sabunlama işlemini yaptıktan sonra koşarak gelip diş fırçasını alıyor. Diş fırçalama alışkanlığı da kazandırdık. Aynaya da bakıp dişleri parlak olduğunda mutlu oluyor. Şuan 7-8 görseli gösterdiğimizde adını söyleme çalışmalarına devam ediyoruz. Geçen yıla oranla büyük değişiklikler oldu" diye konuştu.

"SOSYAL VE İLETİŞİM YÖNÜNDEN ÇOK GELİŞTİ"

Mine Kılınçarslan ile ilgili hedeflerinin tek kelimeyle ihtiyaçlarını anlatabilmek olduğunu söyleyen Kadiroğlu, "Geldiğimizde evden hiç çıkmamış. 2.5 yıldır özel eğitim alıyor. Asosyaldi, oynamanın ne olduğunu bilmiyordu. Hırçın davranışları söz konusuydu. Şimdi eskiye göre gayet iyi durumda. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Oyun oynamasını öğrendi. Diğer çocuklara sarılıyor. Sosyal ve iletişim yönünden çok gelişti. 23 Nisan etkinliklerine katılıyoruz. Diğer çocuklar Mine bizimle katılsın istiyor. Daha iyi duruma getirebilmek için çalışmalar yapacağız. 2 yılda kat ettiği mesafe az değil onu mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz" dedi.

"ÖNCEDEN KONUŞAMIYORDU"

Anne Ayşe Kılınçarslan, okula başladığından beri kızlarının daha iyi konuştuğunu ifade ederek, "Okulda konuşması için öğretmenleri yardımcı oluyor. Öğrenmesi için okula getiriyoruz. Okula gelmeden önce çok konuşamıyordu. Konuşması yoktu. Okulun 2 yıldır faydası var. Okula getirip götürüyorum. Kızımın bu durumda olması beni çok sevindiriyor ve mutlu ediyor" diye konuştu.

"AMACIMIZA ULAŞTIK"

Okul Müdürü Musa Sürer, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çal İlçe Milli eğitim Müdürlüğü'nün de direktifleriyle, özel eğitim konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirterek, "2.5 yıllık eğitimin sonunda öğrencimizden somut olarak gelişim almaya başladık. Çok mutluyuz. Amacımız Mine'yi diğer çocuklarla kaynaştırarak onlardan ayırt etmeden eğitim görmeseydi" diye konuştu.

- Mine Kılınçarslan'dan görüntü

- Oyun oynaması, telaffuz çalışması, diş fırçalaması

- Öğretmenini öpmesi, 23 Nisan çalışmalarında dans etmesi

- Özel eğitim öğretmeni Mehmet Kadiroğlu röp.

- Anne Ayşe Kılınçarslan röp.

- Okul Müdürü Musa Sürer röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

Denizli'de FETÖ davası sanığı Özer 'Başbakan'a ziyaretim darbe hazırlığı gibi gösterilmiş'



DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 43'ü tutuklu 67 işadamının yargılanmasına devam edildi. Savunma yapan tutuklu sanıklardan Denizli Ticaret Odası'nın eski Başkanı Necdet Özer, 13 Temmuz'da Ankara'ya darbe girişimi hazırlığı için gittiği yolundaki gizli tanık ifadelerini yalanlayarak, "13 Temmuz'da Ankara'ya TOBB Yönetim Kurulu toplantısı için gittik. TOBB Yönetimi ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret ettik. Darbe girişimi gecesi odada basın toplantısı düzenleyip, ardından bayraklarla meydanlara indik. Başbakan'ı ziyaretim darbe girişimi hazırlığı olarak gösterilmiş" dedi.

FETÖ/PDY'nin Denizli finans örgütlenmesine yönelik 43'ü tutuklu, 21'i firari, 3'ü tutuksuz 67 sanıklı davanın duruşmasına, Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönüştürülen EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde 7'inci celseyle devam edildi. Tutuklu sanıkların ifade verdiği duruşmada, Denizli Ticaret Odası'nın eski Başkanı Necdet Özer, 30 sayfalık yazılı savunmasını okuyarak hakkındaki suçlamalara yanıt verdi.

Terör örgütüne üye olmaktan tutuklu yargılanan, gizli tanık ifadelerinde örgütün bölge imamı olduğu, örgüte para aktardığı, kapatılan derneklere üye olduğu iddia edilen Özer, hakkındaki iddiaların tümünü reddetti. Örgütle bağı olmadığını söyleyen sanık Özer, savunmasında sık sık gizli tanıkların ifadelerine gönderme yaparak, kendisini başkanlıktan düşürmek isteyenlerin amaçlarına ulaştığına vurgu yaptı.

"GİZLİ TANIKLARIN ÇOĞUNUN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Savunması 3 saat süren Necdet Özer, aleyhinde ifade veren gizli tanıkların büyük bölümünün kimler olduğunu bildiğini belirtti. Gizli tanıklardan Battal'ın da şoförü olduğunu söyleyen Özer ifadesinde şunları söyledi: "Denizli İşadamları Derneği'nde (DİAD) (kanun hükmünde kararnameyle kapatılan) denetim kurulu üyesi olduğum iddiası doğru olamaz. Çünkü 2011 yılında Ticaret Odası Başkanıydım. Diyalog Kültür Derneği üyesi değilim. Evimde ve makamımda yapılan aramalarda 1 dolar çıkmamıştır. Ancak iddianamedeki polis ifadelerimde çıkmış gibi sorulmuştur. Gizli tanık Fatih çevreden duyduğu şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Kendisini tanırım. Köylüm olur. Ayrıca oğlunun bir partinin üst düzeyinde görev alması için yardımcı olmamı istemişti. Bu nedenle husumet beslemiş olabilir. Gizli tanık Mavi'nin 7 yıl önce Ticaret Odası'na başkan adayı olduğunu düşünüyorum. Benim tutuklanmam sebebiyle görevimin düşmesi yüzünden amacına ulaştı. İftiralarıyla seçim rövanşını da almış oldu. Kimlerle görüştüğüme dair 13 ajandayı saklamadım, polise teslim ettim. Gizli tanık Battal'ın şoförüm olduğunu düşünüyorum. Bu kişiyi ricayla işte tutuyordum. Bana yönelik mesnetsiz iddialarda bulunmuş. Sadece bu kişinin beyanlarıyla benim bu yapılanmanın başında olduğum iddia ediliyor. Ben tutuklandıktan sonra bu kişi, idare amirliğine terfi ettirilmiş."

"DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI İLK AÇIKLAMAYI BİZ YAPTIK"

Gizli tanık Battal'ın bir partinin milletvekili adaylarının kendi telkinleriyle belirlendiğini ileri sürdüğünü söyleyen Özer, "Bir partinin adaylarının benim görüşlerim doğrultusunda belirlendiğini söylemiş. Bu da doğru değil. Söz konusu parti adaylarını ön seçimle belirledi. Benim de böyle bir girişimim olmadı. 15 Temmuz gecesi darbe karşıtı ilk açıklamayı biz yaptık. 10 bin Türk bayrağını gelenlere dağıtıp, meydana çıktık. Sabaha kadar belediye başkanının odasındaydık. Ben beraat edeceğime inanıyorum. Ve sonrasında mücadeleye devam edeceğim. Sanayici olmadığıma şükrediyorum. Zira şu an iflas etmiş olacaktım" diye konuştu.

"EKONOMİ BAKANI'NIN TELKİNİYLE ODA BAŞKANLIĞINA ADAY OLDUM"

Denizli Ticaret Odası Başkanlığı'na, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve AK Parti eski milletvekili Mehmet Yüksel'in telkinleriyle aday olduğunu söyleyen Necdet Özer, savunmasını şöyle sürdürdü: "Üstlendiğim görevler ve ticari rakiplerimin suçlamaları sebebiyle buradayım. Ticaret Odası'na benden önceki Başkan Mehmet Yüksel'in isteği ile yönetim kurulunda görev alarak adım attım. Yine Nihat Zeybekci'nin isteği ve talebi ile başkan oldum. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun talebiyle de TOBB Yönetim Kurulu'nda görev aldım. Çok sayıda dernek ve kuruluşun üyesi ya da yöneticisiydim. Bu dernek ve kuruluşların hiçbiri dosyada belirtilen terör örgütüyle bağlantılı değil. DTO başkan adayı belirlenirken birçok belediye ve siyasetçi ile istişarede bulunulur. 15 bin üyesi vardır. Amaç her kesimi kucaklamaktır. Herkesle bu konuda işbirliği yaptık. Böyle büyük ve çok üyeli kurumlarda cemaatlerle seçime girenler asla başarılı olamamıştır."

"BAŞBAKAN'I ZİYARETİMİZ DARBE GİRİŞİMİ HAZIRLIĞI GİBİ GÖSTERİLMİŞ"

Gizli tanık Battal'ın, 13 Temmuz'da yaptığı Ankara ziyaretini darbe girişimi hazırlığı toplantısı olarak ileri sürdüğünü, bunun gerçeği yansıtmadığını söyleyen Necdet Özer, "13 Temmuz'da Ankara'ya gittim. Ankara'da TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na ve TOBB Ekonomik Kurul toplantısına katıldım. Ayrıca TOBB Yönetimi olarak Başbakan Binali Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başbakan'a ziyaretim darbe girişimi hazırlığı olarak gizli tanık tarafından gösterilmiş. Bu doğru değil. Cankurtaran'daki yazlık evime gelip gidişlerim ise mobese kayıtlarından Antalya'da örgüt toplantılarına katıldığım şeklinde gösterilmiş. Bunlar doğru değil. Cankurtaran'daki evime gidip geliyordum" diye konuştu.

Savunmasının sonlarında ağustos ayından bu yana tutuklu olduğunu belirten Özer, eşinin rahatsız olduğunu söylerken ağlayınca Mahkeme Başkanı oturmasını istedi. Savunmasına devam eden Necdet Özer, hakkındaki iddiaları reddettiğini, örgütle bağlantısının olmadığını belirterek, "Oda seçimlerinde talep ettikleri yerlere gelemeyenlerin ve rakiplerimin iftiralarına maruz kaldım. Başkanlığım boyunca hak ettiğim ücreti bile almadım. Bu rakam 10 yılda 600 bin liraya ulaşıyor. İddianamede adı geçen otellerde bulunmadığım kayıtlardan belli olmasına rağmen oralarda sanki birçok arkadaşımla kalmış gibi gösterilmiş. 20 yıldır aynı telefon hattını kullanırım. Sadece mail alırım, mail atmam. Hiçbir sosyal medya hesabım yok. ByLock programı kullanmadım. KakaoTalk programını kullanmadım ve bilmem. Eğer bir tek kişi gazete aboneliği, burs, himmet gibi yardımda bulunduğumu ispat ederse savunmada bulunmaktan vazgeçip, cezama razı olurum" dedi.

Necdet Özer'in avukatlığını ise kızı Sena Özer Tuzcuoğlu ile birlikte çalıştığı Halil Sarı yaptı.

Davanın sabahki oturumuna ara verildi. Öğleden sonra diğer sanıkların dinlenmesine geçilecek.

Haber: Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, () -

AK Parti Gençlik Kolları'ndan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'evet' gazetesi

ESKİŞEHİR'de AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'evet' gazetesi gönderdi.

PTT Merkez Şubesi önünde toplanan AK Parti Gençlik Kolları Eskişehir İl Başkanı avukat Fatih Özata ile üyeler, basın açıklaması yaptı. Fatih Özata konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir radyo kanalında, "Yeni modeli kurduk halk seçti Cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak niye bunu söylemiyorlar millete" şeklinde beyanatı olduğunu söyledi. Özata, AK Parti Gençlik Kolları genel merkezi tarafından hazırlanan ve ücretsiz dağıtılan 'evet' gazetesini toplu halde Kemal Kılıçdaroğlu'na göndereceklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği krizi çözmek için hazırlanmış bir Anayasadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, kalıcı siyasi istikrar için yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hızlı ve etkili icraat için yapılmıştır. Bu sebeple sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na birazdan yollayacağımız evet gazetemizi okuma temennisinde bulunuyoruz."

AK Parti Gençlik Kolları Eskişehir İl Başkanı Avukat Fatih Özata, yapılan konuşmaların ardından PTT merkez Şubesi'nden Kemal Kılıçdaroğlu adına CHP Genel Merkezi'ne evet gazeteleri gönderdi.

-AK Parti İl Gençlik Kolları üyelerinin PTT binası önünde,

-Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata'nı konuşması,

-Gençlik kolları üyelerinin PTT binası içerisine girerek gazeteleri göndermelerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

AK Partili gençlerden Kılıçdaroğlu'na 'Evet' gazetesi

TOKAT'ta AK Parti Gençlik Kolları üyesi bir grup, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir radyo programında sarf ettiği sözler nedeniyle, CHP Genel Merkezine, 'Evet' gazetesi gönderdi.

AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından, referandum çalışması kapsamında Cumhuriyet Meydanında stant açılarak, genel merkez tarafından hazırlanan 'Evet' gazetesi dağıtıldı. Burada açıklamalarda bulunan Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir radyo programında, 'Düşünün yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka partinin genel başkanı, başbakanda başka partinin başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Asıl onu düşünmeniz lazım' şeklinde sözler sarf ettiğini söyleyerek, "Bu sözleri ülkenin maalesef ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi. Öncelikle CHP genel Başkanı olmak üzere CHP'liler anayasa değişikliğini temelde değiştirdiği bir kaç konudan bahsedelim. Öncelikle yapılan bir sistem değişikliğidir" dedi.

CHP GENEL MERKEZİNE GÖNDERDİLER

Başkan Aktürk, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından 'Evet' gazetesi gönderme kararı aldıklarını söyleyerek, "Onu okuyup bilgilenmesini ve içerisinde bulunan tüm maddeleri ayrı ayrı okumasına da gençlik adına tavsiye ediyoruz" dedi. Başkan Aktürk ve beraberindeki partililer daha sonra PTT'ye giderek CHP Genel Merkezine 'Evet' gazetesi gönderdi.

-Stanttan görüntü

-Gençlik kolları başkanı açıklama

-Evet gazetesinin gönderilmesi

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT,()

SHOEXPO 41. kez kapılarını açtı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen SHOEXPO-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı 41. kez açıldı. Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bir taraftan fuar hizmeti verip sektörü kalkındırmaya çalışırken, diğer taraftan da tasarım yarışmaları ile yeni modellerin, tasarımın, inovasyonun ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Seneye fuarımıza deri sektörünün ve çanta imalatçılarının da katılması için çaba gösterilecek. Hep birlikte sektörü kapsayacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıllarda İzmir fuarcılığı hızlı bir şekilde büyüyecek ve İzmir fuar sektörünün lokomotifi olacak" dedi.

Ekonomi Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İzmir Ticaret Odası (İTO), İzmir Ayakkabıcılar Odası ve Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği (EGEAYSAD) destekleriyle düzenlenen SHOEXPO-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı 41. kez kapılarını açtı. 7- 10 Mart tarihleri arasında düzenlenen fuarda, yurtdışından Pakistan, Hindistan, Hollanda; yurtiçinden İzmir, İstanbul, Manisa, Konya, Eskişehir ve Bursa'dan sektörün öncü markalarının stantları yer alıyor. Fuarda bu yıl, 7 bin 111 metre kare alanda 171 katılımcı ağırlanıyor.

SHOEXPO kapsamında geçen yıl 11 bin sektör profesyoneli Fuar İzmir'de buluştu. Bu yıl 13 bin ziyaretçinin beklendiği fuar ticaretin ve modanın bir kez daha buluşma noktası olacak. SHOEXPO'ya 'Alım Heyeti' programı kapsamında geçen yıl 49 ülkeden bin 10 yabancı satın alıcı gelirken, bu yıl 54 ülkeden bini aşkın yabancı satın alıcının fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

54 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Fuarı ziyaret etmesi beklenen ülkeler; İran, Ukrayna, Ürdün, Rusya, Kosova, Azerbaycan, Yunanistan, İsrail, Lübnan, Cezayir, Kuveyt, Filistin, Romanya, Gürcistan, KKTC, Almanya, Arnavutluk, Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti, Irak, Kazakistan, Hindistan, B.A.E, Moldova, Polonya, Pakistan, Makedonya, Kırgızistan, İtalya, Avustralya, Finlandiya, Mısır, Suudi Arabistan, İspanya, Portekiz, Tayland, Meksika, Kenya, İsviçre, Samoa, Bulgaristan, Belçika, Avusturya, Çin, Nijerya, Fransa, ABD, Danimarka, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İngiltere, Malezya, Sırbistan, Hollanda ve Gana'dan oluşuyor.

FUARDA 2 DEFİLE

41. SHOEXPO kapsamında, bu akşam iki ayrı defile gerçekleştirilecek. 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması'nın bu yılki teması "Transform" olarak belirlendi. Kadın ve erkek kategorilerinde toplam 19 ayakkabının jüri karşısına çıkacağı defile 18.30'da, Sertaç Delibaş Gala defilesi ise 19.15'te gerçekleşecek. Delibaş, 'Hayal' koleksiyonuyla fuarda, birbirinden özel tasarımlarını sergileyecek. 25 parçalık özel koleksiyon, 'Umut', 'Sabır' ve 'Hayal' üçlüsünden esinlenerek oluşturuldu.

TASARIM VE İNOVASYON ÖN PLANA ÇIKIYOR

Fuarın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Fuarda, 166 firmamız stant açıyor. Pakistan, Hindistan ve Hollanda olmak üzere 3 de yabancı firma katılıyor. Toplam 171 katılımcı var. Ayakkabı fuarımız büyüyerek, gelişerek devam ediyor. Geçen yıl 49 ülkeden, bu yıl 54 ülkeden alım heyetleri geldi. Bir taraftan fuar hizmeti verip sektörü kalkındırmaya çalışırken, diğer taraftan da tasarım yarışmaları ile yeni modellerin, tasarımın, inovasyonun ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Seneye fuarımıza deri sektörünün ve çanta imalatçılarının da katılması için çaba gösterilecek. Hep birlikte sektörü kapsayacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıllarda İzmir fuarcılığı hızlı bir şekilde büyüyecek ve İzmir fuar sektörünün lokomotifi olacak" dedi.

570 YABANCI SATIN ALIMCI

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, bu fuarın kendileri için umut haline geldiğini, ayakkabıcılık sektörünün İzmir ve Türkiye için önemli bir sektör olduğunu söyledi. Ayyabı sektöründe ihracat rakamının 35 milyon dolar olduğunu söyleyen Demirtaş, şöyle konuştu: "Biraz daha çaba göstermeliler. Biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Onları dünyaya taşıdık. Dünya alıcıları da İzmirli ayakkabıcılarımızın ayağına kadar getirdik. Bugün 27 ülkeden 155 alıcı var. Irak, İran, Almanya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 570 alıcı bugün bu salonda. Hepinize hayırlı işler diliyorum."

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşması

- İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş konuşması

- Genel ve detay görüntüler

- Stantları gezmeleri

Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

