DHA YURT BÜLTENİ-9

1)EL BAB'DA, 4 TÜRK ASKERİ YARALANDI



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 4 Türk askeri, Kilis ve Gaziantep'te tedaviye alındı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde öğle saatlerinde 4 Türk askeri yaralandı. Ayrıntısı bilinmeyen olayda yaralanan askerler, sınır hattına ulaştırıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 3'ü Kilis 1'i ise Gaziantep'te tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü



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- Kilis Devlet Hastanesi



- Ambulansların gelişi



- Yaralıların acil servise taşınması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU - KİLİS -)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 101 MB

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2)75 LİRALIK TEŞVİK 700 BİN TON PATATESİ ÇÜRÜMEKTEN KURTARACAK

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Başbakan Binali Yıldırım’ın patatese ton başına 75 TL teşvik açıklamasıyla Niğde ve Nevşehir’de depolarda bekleyen 700 bin ton patatesi çürümekten kurtulacağını söyledi. Teşvik açıklamasının ardından hareketlilik başladığını belirten Kenar, gelişmeleri şöyle anlattı: “Bir süredir patatesle alakalı teşvik konusunda bir çalışmamız vardı. Nevşehir’deki mitinginde sayın Başkanımız bize müjdeli haberi verdi. Müjdeli haberi verince çiftçilerimizin tüccarlarımızı bu konuda rahatlatmış oldu. Patatesteki ton başına 50 dolar gibi bir teşvik talebinde bulunmuştuk. Sayın başbakanımız soğulsun yarı yarıya verdiler. 75 lira elimize bir teşvik verilmiş oldu. Buda çiftçilerimiz, tüccarlarımızı rahatlamış oldu. Bu teşvikin verilmesinin amacı sadece tüccarların ton başına ihracata gönderdiği patatesler içindir. Buda ihracatçının patatesi devletten geleceği 75 lirayı baz alarak burada aldıktan sonra maliyetine Suriye, Irak, Azerbaycan, Gürcistan gibi yakın sınır bölgelerine gönderilecek. 75 kuruşluk desteğin nereye yarayacağını çiftçiler ve vatandaşlar bu konuda ne işe yarıyor diyebilirler. 40 kuruştan, 30 kuruşa düşmüş patates. 75 kuruş teşvik çok görünmeyebilir ama tüccar aldığı fiyata satsa dahi bir kazanç elde etmiş oluyor. Güne birlikte zarar etmemiş oluyor. Hal böyle olunca tüccarlar günlük ticaretini daha çok hızlandırıyor. Eskiden 1 araba 2 araba yapan tüccarlar bugün 3-4 araba patates gönderiyorlar. O yüzden bölgede patates çillenmeye yavaş yavaş başlamıştı. Teşvikle birlikte patatesin para etmesinden çok depolarda patateslerimiz kalmayacak.



Niğde ve Nevşehir’de bulunan depolarda yaklaşık 700 bin ton patates bulunduğuna dikkat çeken Kenar,: “İlimizde geçtiğimiz günlerde 400 bin ton patates olduğunu Nevşehir Bölgesinde de 300 bin tona yakın patates olduğunu iki bölgede toplam 700 bin ton patates olduğunu biliyoruz. Adana’daki taze patatesin çıkmasına 2 ay var. 2 ayda bu patatesin iç piyasada tüketilmesi zor olacağı için teşvikle birlikte bu stoklarımız tükenecektir. Teşvikten dolayı sayın başbakanımıza Niğdeli çiftçiler adına teşekkür ederimö diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Veli Kenar’ın açıklaması



- Depolarda bulunan patateslerden görüntü



- Patates ambarında bulunan yıkanan patateslerden görüntü



- Ambarda çalışan kadınlardan detay görüntü

SÜRE: 04'20" BOYUT: 283 MB



Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()



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3)KADINLARDAN SURİYE'DEKİ TÜRK ASKERİNE ANLAMLI DESTEK

MERSİN'in merkez Mezitli İlçesi'nde bir araya gelen bir grup kadın, ördükleri bere, kazak, atkı, eldiven gibi malzemeleri Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapan Türk askerine gönderdi.



Üretici pazarında çalışan kadınlar, hazırladıkları hediye paketleri Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katıldığı törenle askeri birliklere yolladı. Kadınların hazırladıkları hediye paketleri üzerine yazdıkları notların bazılarının Başkan Tarhan tarafından okunması ise duygusal anlara sahne oldu. Kadın duyarlılığının bir kez daha ortaya çıktığını belirten Başkan Tarhan, "Biz Kadın Üretici Pazarı projemizi ortaya hazırlarken asıl amacımız kadınlarımızın toplumsal alanlarda daha fazla öne çıkması ve seslerini duyurabilmekti. Kadınlarımız ürettiklerini satarak kendi ailelerine destek olmakla kalmıyorlar, toplumsal sorunlara da her zaman duyarlı oluyorlar. Üretici kadınlarımız yaptıkları bere, kazak, atkı, eldiven gibi malzemeleri Suriye'de savaşan Mehmetçiklere göndermek üzere hazırladılar. Kadın duyarlılığı işte burada kendini bir kez daha gösteriyor. Bize de bunları o askerlerimize ulaştırmak düşüyor" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Kadınların hediye paketleri üzerine yazdıkları notlar



- Kadınların görüntüsü



- Hediye paketlerinin gösterisi



- Kadınlar Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı alkışlarken



- Başkan Tarhan konuşurken



- Başkan Tarhan, askerler için yazılan notları okurken



- Başkan Tarhan, Türk bayrağını açarken



- Genel ve detay görüntü

(BOYUT:236,84 MB)(SÜRE:03,02 DK)



Haber-Kamera:Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, ()

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4)OLPAK: " DÖVİZ KURUNUN NEREYE GİDECEĞİNİ BİLEMİYORUZ"

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen “Gelecek Senin Sahip Çıkö toplantısında konuşan Genel Başkan Nail Olpak, döviz kuruyla ilgili olarak, “Yüksek veya düşük döviz kurundan etkilendik ve halen de etkilerini yaşıyoruz ama bizi asıl etkileyen o değerden çok dövizin nereye gideceğini bilememektirö dedi. Bir otelde düzenlenen toplantıya MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, MÜSİAD üyeleri ve davetliler katıldı.



“DOĞRU SONUÇLAR VEREN ÖLÇÜMLEMELER BİZİM İÇİN ÖNEMLİö



Toplantıda açılış konuşması yapan Genel Başkan Olpak, iş dünyasını temsil ettiklerini belirterek, “Ekonomiyi konuşuyoruz. Ekonomi vücudun kan dolaşımı gibidir. Kan dolaşımının sıhhati vücudun sıhhatinin bir göstergesidir. Biz hayatta göstergeleri bir amaç için kullanıyoruz. Yani bir ölçümleme yapıyoruz. Oradan hareketle de ölçüm yaptığımız durum hakkında yorumlar gündeme getiriyoruz. İyi gidiyor ya da kötüye gidiyor gibi ifadeler kullanıyoruz. İş dünyası olarak doğru sonuçlar veren ölçümlemeler bizim için önemli. Çünkü iş dünyası önünü görmek ister. Yanlış zamanda yanlış yatırım yapmak istemez. Varlığı elinde olmasına rağmen yanlış bir yatırımın kurbanı olmak istemez. İstikrarın süreceğinden emin olmak ister. İş dünyasının dinamikleri bunlardırö ifadelerini kullandı.

“İŞ DÜNYASI İÇİN DÖVİZİN DEĞERİ ÖNEMLİDİRö

Kendisine döviz kuru tahminini sorduklarını söyleyen Olpak, “Ben şuana kadar herhangi bir döviz kuru tahmininde bulunmadı. Niye bulunmadın? derseniz Amerika Birleşik Devletlerinde 18 yıl görev yapan bir FED Başkanı vardı. Bir Merkez Bankası Başkanına hata yaptırmak isterseniz döviz tahmininde bulundurun demişti. Bu dünyada dövize yön veren bir kişi. O öyle söylüyorsa bizimde tahminde bulunmamamız lazım ama bunun dışında bazı yorumlarda bulunabilirim. İş dünyası için dövizin değeri önemlidir. Aşırı değerli ya da aşırı değersiz bir Türk lirasının başımıza getirdiği sorunları hepimiz biliyoruz. Biz dövizden daha çok Amerikan dolarını anlıyoruz. Elbette değeri önemlidir ama bana göre iş dünyası için Amerikan dolarının ya da dövizin değerinin değişimleri önemlidir. Yani önünü görememek çok daha önemlidir. Geçtiğimiz günlerde dolar 4 liraya kadar çıktı. Elbette olumsuz etkileri oldu. Yüksek veya düşük döviz kurundan etkilendik ve halen de etkilerini yaşıyoruz ama bizi asıl etkileyen o değerden çok dövizin nereye gideceğini bilememektir. Belirsizlikleri de ortadan kaldırmak kaydıyla biz iş dünyası olarak kendimizi mevcut duruma göre hazırlayabilen bir yeteneğe sahibizö şeklinde konuştu.

“MİLLETİN ONAYINA SUNULACAK DEĞİŞİKLİK TERCİH DEĞİL, İHTİYAÇTIRö

Referandum sürecine de değinen Olpak, “Mecliste kabul edilen ve 16 Nisan’da milletimizin onayına sunulacak olan bu değişiklik bana göre bir tercih değil bir ihtiyaçtır. İş dünyası olarak sürdürülebilir kalkınmanın peşindeyiz. Bu nedenle geleceğimize sahip çıkalım. Bu değişikli milletin bütün fertleri için önemlidir ama bizim için çok daha önemlidirö diye konuştu.





Görüntü Dökümü



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-Nail Olpak’ın konuşması



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

DV 1 DOSYA, 4 dakika 18 saniye/137 MB

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5)SİVAS'TA ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMINDA DUYGULU ANLAR

SİVAS'ta Polis Meslek Yüksekokulu tarafından terörle mücadelede şehit olan güvenlik görevlileri için 'Şehitleri Anma Töreni' düzenlendi. Törende şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı.



Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen programa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Yüksekokul Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Adnan Oran, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Programda ilk olarak 15 Temmuz'da şehit olan özel harekat polisi Şehit Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in adının verildiği atış poligonu ve terörle mücadelede geçen yıl şehit düşen özel harekat polis memuru Osman Yurt'un isminin verildiği kültür ve konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Sivaslı şehitlerin hayat hikayelerini anlatan sinevizyon gösterisi katılımcılara izletildi. Bu sırada şehit aileleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

"ŞEHİTLERİMİZ UNUTULDUĞUNDA ÖLÜRLER"

Programda konuşan Sivas Valisi Davut Gül, "Burada ay yıldızlı bayrak dalgalanıyorsa hiç şüphesiz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarından dolayıdır. Onların isminin yaşatılması, onlara bizim millet ve devlet olarak borcumuzdur. Biz şehitlerin ölmeyeceğine inanıyoruz. Şehitlerimiz unutulduğunda ölürler. Onların bu dünyada da unutulmaması lazım. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını biliyoruz. Bu konuda hem milletimizin hem devletimizin bütün terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor.Teknolojinin tüm imkanları terörle mücadele de kullanılmaya başlandı. Herkes şundan emin olsun, bu coğrafya terör örgütlerinin iştahını kabartsa da Türk devleti, Türk milleti bağımsızlığını devam ettirecek. Bu mücadele sizlerin desteğiyle de devam edecek. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bizim şehitlerimize ve şehit ailelerimize sonsuza kadar minnet borcumuz var" dedi.

Konuşmanın ardından Sivas Mevlana Kültürü Sema Derneği tarafından sema gösterisi yapıldı. Programda son olarak il protokolü tarafından şehit ailelerine plaket ve hediye verildi.

Görüntü Dökümü:



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-Programdan görüntüler



-Slayt gösterisi



-Şehit yakınlarının gözyaşları



-Salon ve poligonun açılışı



-Vali Gül'ün konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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6)KADINLAR, AKHİSAR'A DAYANIŞMA MERKEZİ İSTEDİ

MANİSA 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği, Akhisar ilçesine kadın dayanışma merkezi açılması için toplanan 4 bin 500 imzayı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Manisa 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği, geçen yıl düzenlediği anket çalışmasında 3 bin 886 kadınla birebir görüştü. Araştırma sonucunda, Akhisar İlçesi'ndeki kadınların yüzde 90'nın şiddet, taciz, tecavüz ve hukuksal sorunlarda nereye başvuracaklarını bilmediği tespit edildi. Ayrıca Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'nin geçen yılki rakamlarına göre alınan 995 tedbir kararında, Akhisar'ın birinci sırada olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda ilçeye kadın dayanışma merkezi talep eden dernek üyeleri, topladığı 4 bin 500 imzayı, ziyaret ettiği Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan'a teslim etti.



"TALEBİNİZİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"



İmzaları vermek için il müdürlüğü makamına geçen Dernek Başkanı Ayşen Uçar'ın, bir anda basın açıklaması yapması şaşırttı. Açıklamanın bitmesini bekleyen Konan, "Şiddet mağduru olan vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat ulaşmaya çalışıyoruz. Devletimizin imkanları çerçevesinde hem barınma anlamında hem de şiddet mağduru kadınlara psiko-destek anlamında bir çalışma içerisindeyiz. Sizin bu talebinizi de değerlendireceğiz. Bakanlığımız ve kurumumuz imkanları ile ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.



"TALEBİMİZİN ARKASINDA OLACAĞIZ"



Dernek Başkanı Ayşen Uçar, açıklamasında kampanya kapsamında kendilerine destek olan tüm Akhisarlı vatandaşlara teşekkür etti. Uçar, "Akhisar'da kadın dayanışma merkezi açılsın talebi ile imza kampanyası düzenledik ve 4 bin 500 imza topladık. Öncelikle Akhisar'da, Manisa merkez ve diğer ilçelerinde kadın dayanışma merkezlerinin açılarak, hizmete sunulmasını istiyoruz. Akhisarlı kadınlara ve Manisa'daki tüm kadınlarımıza kadın dayanışma merkezi talebimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzun sözünü veriyoruz. Sorunun parçasıyız, çözümünde parçası olacağız" diye konuştu.



Kadınlar daha sonra da yine imzaları teslim etmek için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne gitti.

Görüntü Dökümü:



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- Kadınlardan, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünden detay



- Ziyaretten ve odada Dernek Başkanı Ayşen Uçar'n okuduğu basın açıklaması



- İl Müdürü Murat Konan açıklama

(Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()