DHA YURT BÜLTENİ-9

1)AĞBAL: MEVCUT SİSTEM TÜRKİYE'Yİ İLERİYE TAŞIYACAK YAPIDA DEĞİL

MALİYE Bakanı Naci Ağbal mevcut parlamenter sistemin sürekli engeller çıkardığını belirterek, "Mevcut parlamenter sistem bütün aksaklıklarıyla, eksiklikleriyle, yanlışlarıyla Türkiye'yi ileriye doğru taşıyacak bir yapıda değil" dedi.Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün ile Mustafa İsen, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ve oda üyeleri katıldı. Bakan Ağbal yaptığı konuşmada parlamenter sistemin Türkiye'yi ileriye taşıyacak durumda olmadığını ifade ederek, "Niye bu anayasa değişikliğini yapıyoruz? Nereden çıktı? Çünkü sistem sürdürülebilir değil. Mevcut parlamenter sistem bütün aksaklıklarıyla, eksiklikleriyle, yanlışlarıyla Türkiye'yi ileriye doğru taşıyacak bir yapıda değil. Sürekli sıkıntılar çıkarıyor, sürekli bir takım engeller çıkarıyor" diye konuştu.Ekonomide köklü bir değişim yaşanmazsa Türkiye'nin ülkeler arasındaki yarışta geride kalacağını ifade eden Bakan Ağbal, "Ekonomide köklü değişim diyoruz. Biz ekonomide köklü bir değişim ve dönüşümü başarmazsak bir şekilde bu yarışta geri kalırız. Teknolojiye daha fazla önem vereceğiz. Ar-Ge'ye daha fazla önem vereceğiz, inovasyona daha fazla önem vereceğiz. Teknolojik, katma değeri yüksek bir ürün ve sanayi yapısına geçeceğiz" dedi.

Bakan Ağbal, mevcut sistemde yasama, yürütme ve yargının birbirine girdiğini ve yeni anayasada bu durumun düzeleceğini kaydederek şöyle konuştu:

"Kuvvetler arasındaki iş bölümü bilinçsiz. Bugün yasama ile yürütmenin yetki alanları birbirine girmiş durumda. Bazen yürütme yasama gibi hareket ediyor, yasama yürütme gibi hareket ediyor. Yargı da hepsi gibi hareket ediyor. Bazen bir bakıyorsunuz yargı, yasamanın yerine geçmiş icraata yön veriyor. Bu anlamda bu sistem bütün kuvvetleri kendi olmaları gereken alanda yeniden konumlamış oluyor. Siyasetimizde uzlaşıyı sağlayacak. Artık siyaset, çok daha geniş halk kitlelerine hitap eden programlar, projeler üretmek zorunda kalacak. Siyaset yumuşatılacak. Yeni anayasa seçim dönemlerini bir gerginlik dönemi olmaktan çıkaracak"

Muhasebecilerin sorunlarını dinleyen Bakan Naci Ağbal, oda üyelerinin kendisine yönelttikleri soru üzerine 4'üncü dönem geçici vergi beyannamesinin tamamen kaldırılacağını belirtti.

Görüntü Dökümü

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Bakanın açıklamaları

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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2)MÜEZZİNOĞLU, CHP’Lİ VEKİLE BAKARAK CHP’Yİ ELEŞTİRDİ

BURSA’da Balkan Rumeli Çalıştayı’na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, referandum çalışaları nedeniyle CHP’yi eleştirdi. Programa katılan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a bakarak CHP’yi eleştiren Müezzinoğlu, "CHP Bursa Milletvekili Erkan kardeşimiz beni burada mazur görsün. Sürece CHP'nin daha güçlü bir destek vermesini beklerdim" ifadelerini kullandı. Konuşmasını yaptıktan sonra masaya dönen Bakan Müezzinoğluna CHP’li Aydın, "Sayın Bakanı, 24’üncü dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda 60 maddede uzlaşma sağladık. Ama siz başkanlığı masaya getirince masa dağıldı" dedi. Bakan ve Aydın’ın konuşması gülüşmelere sebep oldu. Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Balkan Rumeli Çalıştayı’na katılan ve CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile aynı masada oturan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı. 16 Nisan’da yapılacak referanduma ilişkin CHP'nin tutumunu eleştiren Bakan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:"Önümüzde bir halk oylaması var. Bu süreçte iki farklı bakış ‘Hayır’ ve ‘Evet’ tamamen vicdanlarımıza aittir. Bizler dünyayı gören, Türkiye’nin gerçeklerini bilen, büyük ülke olma ideali olan bir milletin mensuplarıyız. Önümüzdeki dönemde Türkiye daha istikrarlı ve daha şeffaf bir sürece katkı sağlayacak. Esasında CHP Bursa Milletvekili Erkan kardeşimiz beni burada mazur görsün. Sürece CHP’nin daha güçlü bir destek vermesini beklerdim. Çünkü şu anda seçimle gelen bir cumhurbaşkanı ve başbakan var. Böyle olunca istikrarlı bir nöbetin sürdürülebilmesi eşyanın tabiatına aykırı. Bunu mutlaka düzeltmek gerekirdi. Bu düzeltmeyle ilgili CHP’den beklentimiz, alternatifli teklifleri getirebilmesiydi. Geçtiğimiz Ağustos ayında sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Başbakan Binali Yıldırım, ‘Sayın Kılıçdaroğlu, biliyoruz başkanlık sistemine ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne karşısınız. O zaman parlamenter sistemle ilgili önerilerinizi getirin. Her iki öneriyi milletin huzuruna götürelim. Milletimiz hangisine evet diyorsa onu kabil edelim’ dedi. Ama ne yazık ki buna CHP katkı sağlamadı."

ELEŞTİRİLERE CHP’Lİ AYDIN YANIT VERDİ

Konuşmasını bitirdikten sonra masaya dönen Bakan Müezzinoğlu’na CHP’li Erkan Aydın, “Sayın Bakanım. 24’üncü dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda 60 maddede uzlaşma sağladık. Ama siz Başkanlık Sistemi’ni masaya getirince masa dağıldı. Biz şu anki sistemin eksikliklerini biliyoruz. Ve gelin beraber düzeltelim dedik. Ama siz sürekli bizim kırmızı çizgimiz olan Başkanlık Sistemi’ni masaya getiriyorsunuz ve biz de bunu kabil etmiyoruzö diyerek eleştirilere yanıt verdi. Bakan Müezzinoğlu ile Aydın’ın sohbeti salondakiler arasında gülüşmelere sebep oldu.

Konuşmasında yurt dışındaki üniversitelerden alınan belgelerin Türkiye’de geçerli olmasını sağlayan ‘Denklik Belgesi’nin Balkanlar'daki soydaşlar için bir zamanlar zor alındığını hatırlatan Bakan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:"Denklik belgesinin ne kadar zor alındığını 1970 yılında 14 yaşında elimde tasdikname ile Türkiye’ye geldiğimde anladım. 40 günlük Ankara serüveninde bir işin ancak bir dayı ile çözülebileceğini yaşamış ve Türkiye’de tanıdık bir dayının ne kadar anlamlı olduğunu bilen bir kardeşinizim."

PASAPORT SÜRESİ KADAR İKAMET SÜRESİ

Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk gibi Balkan ülkelerinden gelenlerin Türkiye’de kalma sürelerinin pasaport süreleri kadar olacağını belirten Bakan Müezzinoğlu şöyle konuştu:



"Kısa süreli ikametlerin yaşattığı sıkıntıları İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresiyle ele aldık. Bundan sonra 5 yıllık pasaport süresi varsa 5 yıllık da ikamet süresi olacak. İkamet teskeresi için sıra almak, gün almak kayda ödemek bedel ödemekten insanlarımızı kurtaracağız."

GENEL SAĞLIK SİGORTASI SOYDAŞLAR İÇİNDE GEÇERLİ OLACAK

Sağlık alanında da yeni bir düzenleme yaptıklarını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Yeni bir yasal düzenleme yaptık. Cumhurbaşkanımızın onayında. Bu hafta içinde onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayınlanacak. Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında kalan vatandaşlarımıza aylık 53 liralık genel sağlık sigortası yapıyoruz. Dedik ki bu kapsama balkanlardaki soydaşlarımızı da alalım. Bundan sonra artık 53 liralık sağlık sigortası primini ödeyen balkanlardaki soydaşlarımız Türkiye’deki her türlü sağlık sigortasından yararlanabilecek" dedi.

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ

Balkanlar'daki soydaşların emeklilik ve vatandaşlıkla ilgili sıkıntılarının da en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı müjdesini veren Müezzinoğlu, 26 Mart’ta Bulgaristan’da yapılacak erken seçimler için vatandaşların mutlaka sandığa gitmeleri gerektiğini söyledi. Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Burada oy kullanma hakkı kim varsa mutlaka bu hakkı kullanmalı. Oylar bir bir toplanıyor. ‘Bir oy eksik olsa ne olur’ dememek lazım. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak oradaki vatandaşlarımız geleceğe daha güçlü bakabilmesi için Dost Birliği Hareketinin öne çıkmasını sağlamalıyız."

Görüntü dökümü:

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Salondan detay

Bakanın konuşması

Bakanın Erkan Aydın ile sohbeti

SÜRE: 10,13 dakika

BOYUT: 1,09 GB

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

3)ŞEMDİNLİ'DE YOL KENARINA TUZAKLANMIŞ PATLAYICI İMHA EDİLDİ

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde jandarma tarafından yapılan operasyonda tespit edilen el yapımı bir patlayıcı imha edildi.Konuyla ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 04.03.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Boğazköy yolu girişinde yol kenarında patlayıcı madde olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde ile ilgili olarak yapılan incelemede kayalıklar arasına gizlenmiş patlatılmaya hazır 1 adet piknik tüpünden yapılmış el yapımı patlayıcı olduğu anlaşılmıştır. El yapımı patlayıcı düzeneği usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlayıcının imha anı

-Yoldan görüntüler

HAKKARİ,()-

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4)KAYSERİ' DE UYUŞTURUCUYA 4 GÖZALTI

KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, şüpheliler A.E., A.K., R.Ö. ve T.E. bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde, araçta ve bir işyerinde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişinin polisteki sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların Adli Tabipliğe getirilişi ve çıkışları

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )

DV 1 DOSYA, 1 dakika 19 saniye/44 MB