DHA YURT BÜLTENİ-9

1)HDP GAZİANTEP EŞ BAŞKANI GÖZALTINDA

GAZİANTEP'te, HDP İl Eş Başkanı Erkan Şahin polis tarafından gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçundan hakkında daha önce yakalama kararı bulunan HDP İl Eş Başkanı E.Ş. gözaltına alınmıştır."

GAZİANTEP, () -

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2)AĞRI BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANAN VALİ IŞIN: HİÇBİR HİZMET YOK

DBP'li Sırrı Sakık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması üzerine Ağrı Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Vali Musa Işın, "Ben dünden beri bakıyorum Belediye yok. Hiçbir şey yok, hiçbir hizmet yok, hiçbir çalışma yok" dedi. Ağrı Belediye Başkanlığı'na kayyum atanan Vali Musa Işın, aralıklarla düzenlediği yaptığı toplantıların bir benzerini, görevinin ilk gününde Gazi Mahellesi'nde düzenledi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı Zeki Aydemir taziyevinde Musa Işın, güne yöreye özgü üzerine eritilmiş tereyağı dökülen ve yaklaşık 12 saatte pişen etli bulgur pilavı olan 'Halise' yemeği yiyerek başladı. Sorunları dinleyen Musa Işın, "Aslında olmayan bir Belediyeyi devraldık. Ben dünden beri bakıyorum Belediye yok. Hiçbir şey yok, hiçbir hizmet yok, hiçbir çalışma yok. Ben aslında kimseyi suçlamak istemiyorum. Eğer bir ilin sorumluluk hizmetlerini üstleniyorsan sorumluluk gereği, vicdan gereği, onu yapman gerekir. Biz aslında boş olan bir belediyeyi devraldık. Yani kimsenin olmadığı bir belediyeyi devraldık. Ama halkımıza layık olmaya çalışacağız. Valilikte yaptığımız çalışmaların aynısını yaparak halkımızın taktirini kazanacağız. Bunu da göreceksiniz" diye konuştu.

Temizlik seferberliğine 92 araçla başladıklarını anlatan Musa Işın, "Her taraf çamur, her taraf kar. İnsanlar yürüyemiyor. Ya biz buna layık değiliz arkadaşlar. Halk sokakta rahat yürüyecek, Halk sokakta rahat geçecek. Kısa bir sürede temizlik işini bitireceğiz. ar yağdığı ikinci gün kar kaldırılacak, köy yolları gibi birinci gün temizlik yapılacak" dedi.

Kent merkezinde bugün başlatılan temizlik seferberliğine il ve ilçe özel idare müdürlükleriyle Karayolları'ndan alınan 92 iş makinesi katıldı. Cadde ve sokaklara giren iş makineleri ile kar ve çöpler kamyonlara yüklendi ve kent dışına çıkarıldı.

Görüntü Dökümü



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-Vali halk toplantısında konuşurken

-Kent merkezinde kar çalışması

(Haber-Kamera: AĞRI, ()

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3)SERİK'TE HORTUM RESTORANI DAĞITTI

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde denizde çıkıp karada ilerleyen hortum ahşap ve demirden yapılma restoranı dağıttı, spor tesisinin ünitesine zarar verdi. Hortumun uçurduğu restoran çatısı 100 metre ileride bulundu.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Karaya doğru ilerleyen ve yaklaşık 2 dakika süren hortum Serik Belediyesi'ne ait Kadriye Beach Park Tesisleri içinde şahsa ait bir restoran ile spor tesisine zarar verdi. Demir ve ahşaptan yapılma restoranın bir bölümünü söküp ters çeviren hortum, içerideki malzemeleri dağıttı. Restoranın tuvalet bölümünün çatısı ise hortumla birlikte uçarak yaklaşık 100 metre ilerideki 5 yıldızlı bir otelin tenis kortunun yakınına düştü. Spor tesisinin trombolin parkı da hortum nedeniyle yıkıldı.

Kış sezonu nedeniyle kapalı olan restoran hortumdan büyük zarar gördü. Olay yerine gelen işletme sahipleri ve çalışanlar etrafa saçılan malzemeleri toplamaya çalıştı. Çandır Mahallesi'nde ise bazı bölgelerde dolu yağışının etkili olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Yıkılan restorandan görüntüler



- Spor tesisinin yıkılan trombolin parkı



- Tenis kortunun yakınına düşen çatıdan görüntü



- Hortum anı görüntüleri ek geçilecek

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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4)400 ÖĞRENCİ, 1 DAKİKA 15 SANİYEDE OKULU BOŞALTTI

SİVAS'ta 1-7 Mart Deprem haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu'nda deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta yaklaşık 400 öğrenci 1 dakika 15 saniyede okulu tahliye etti. Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu'nda Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından düzenlenen tatbikatta, ilkokul çocuklarına deprem anında ve sonrasında nasıl hareket etmeleri konusunda bilgiler anlatıldı. Tatbikata AFAD İl Müdürü Nazif Ekici de katıldı. Ekici, 2'inci sınıf öğrencilerine olası deprem sırasında bina içerisinde nelere dikkat etmeleri konusunda bilgiler verdi. Ekici'nin verdiği bilgileri minik öğrenciler dikkatlice dinledi. Tatbikat programı kapsamında şiddetli bir depremin ardından ve çalan siren sesiyle birlikte verilen komutlarla öğrenciler, deprem senaryosuna göre okulu 1 dakika 15 saniyede boşalttı. Okulu boşaltma esnasında bazı öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. Tatbikat sonrası konuşan AFAD İl Müdürü Nazif Ekici, öğrencileri tebrik ederek, "Planlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu tatbikat 1 dakika 15 saniyede gerçekleşti. Gördüğünüz gibi zamandan daha önemli bir şey de kimse kimseye çarpmadan en ufak bir sıkıntı yaşamadan acil durumlarda güvenli bir şekilde binaları boşaltmak mümkündür. Burada yapılacak en önemli şey, binada kaç çıkışımız varsa bu çıkışları eşit şekilde paylaşmaktır. Bu tatbikatta da bunu gerçekleştirerek en kısa sürede binayı boşalttık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Depremle ilgili öğrencilere bilgi aktaralması



-Sirenlerin çalınması ve tahliye işlemi



-Öğrencilerin okulu boşaltması



-AFAD Müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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5)MALATYA TREN GARINDA 2.400 PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Malatya’da tren garına giriş kapısının önünde bulunan X-RAY cihazından geçen 2 yolcunun valizlerinde toplam 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Malatya Tren Garı’nda yolcuların girişi sırasında, Malatya’dan Adana’ya gitmek için 2 yolcu valizlerini X-RAY cihazına koydu güvenlik güçlerinin durumundan şüphelenerek iki valizde de aramada yaptı. Yapılan arama sonucunda her iki valizde çeşitli markalarda toplam kartonlar halinde açılmamış 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.Güvenliğin şüphelenmesinin ardından 2 yolcu da valizleri gar girişine bırakarak hızlı bir şekilde kendilerini gara getiren beyaz renkli bir arabaya binip kaçtılar.



Olay yerine gelen Malatya Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlar şube ekiplerince valizde detaylı arama yaptılar. Ekiplerin açtıkları valizin içerisinden çeşitli markalarda sigara çıkarken, olay yeri inceleme ekipleri de parmak tespiti yapmak için detaylı incelemelerde bulundu.



Gardan hızla kaçan şahıslar kayıplara karışırken, polis ekipleri alarma geçti.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Grüntü Dökümü



Mikail PELİT/MALATYA, () -

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6)BİNGÖL'DE ASTSUBAY, 2 KİLO ESRAR İLE YAKALANDI

BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde polis tarafından durdurulup aranan ve bir Astsubaya ait olduğu belirtilen araçta 2 kilo 140 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta Genç-Lice kırsalından uyuşturucu madde temin ederek, bu uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği bilgilerine ulaşılan Jandarma Astsubay A.A. isimli şahıs kullanmış olduğu 12 plakalı aracın Genç ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, araçta yapılan aramada 2 kilo 140 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği ve A.A. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü



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-Narkotik köpeğinin araçta arama yapması



-Şoför koltuğu altında uyuşturucunun bulunması



-Genel ve detay görüntüler



-Haber-Kamera: BİNGÖL,()-

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7)ÖZAYLARIN ACI GÜNÜ

ÜNLÜ oyuncu Gupse Özay'ın amcası, çevre davalarıyla tanınan avukat Senih Özay'ın kardeşi ve kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Mehmet Haşim Özay, Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.İzmir'de açtığı çevre davaları ile tanınan avukat Senih Özay'ın üç kardeşinden biri olan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden fotoğraf tutkunu Mehmet Haşim Özay, Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Senarist, oyuncu, yönetmen ve yapımcı Gupse Özay'ın da amcası olan Mehmet Haşim Özay, Küçük İmam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çapaklı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.Evli ve iki çocuk babası Mehmet Haşim Özay'ın cenaze törenine CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, kardeşleri Senih Özay ve Levent Özay ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazından detay görüntü.

Haber - Kamera: Ekrem ÇAĞLAR / SALİHLİ (Manisa), ()

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8)ESKİDEN ÇALIŞTIĞI PİZZACININ ŞUBELERİNİ SOYAN HIRSIZ YAKALANDI

İZMİT'te daha önce çalıştığı pizzacıdan hırsızlık yapması nedeniyle tutuklanan 21 yaşındaki H.İ. serbest kaldıktan sonra aynı pizzacının 4 şubesine daha girerek hırsızlık yaptı. Çaldığı paraları arkadaşının eline verip fotoğraf çeken H.İ. polisin takibi sonucu yakalandı.



Geçen yıl Şubat ayında İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan daha önce çalıştığı pizzacıya girerek hırsızlık yapan H.İ. yakalandı. Tutuklanarak cezaevine konulan H.İ. serbest kaldıktan sonra aynı pizzacıya ait şubelerden hırsızlık yaptı. H.İ. ilk olarak geçen hafta İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan şubeye girerek yaklaşık 4 bin TL para ve çek defterini çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelerken, hırsızlık olayında kullanılan kiralık otomobilin plakasını belirledi. Yapılan inceleme sonucunda aracı kiralayan kişinin H.İ. olduğu belirlendi. H.İ'nin Bursa'ya gittiğini belirleyen ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Bursa'dan Samsun'a gittiği tespit edilen H.İ. yeniden Bursa'ya gelince yakalanarak gözaltına alındı. H.İ'nin kullandığı otomobilde yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullanıldığı aletler ile çaldığı çek defterleri ele geçirildi.



H.İ'nin aynı pizza firmasının Ankara şubesinden hırsızlığa teşebbüs ettiği, Çorum'da girdiği şubeden 7 bin TL ve Sapanca şubesinden ise 8 bin TL para ve çek defterini çaldığı tespit edildi. Pizza şubelerinin kapılarının, kasalarının nasıl açıldığını, paranın ne zaman toplandığını bilen hırsızın bu nedenlerle aynı pizza şubelerinden hırsızlık yaptığı belirlendi. H.İ.'nin çaldığı paraları arkadaşının eline vererek fotoğraf çektiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından H.İ. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmesi



Fotoğraftan görüntü

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN-İZMİT(Kocaeli), () -

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9)400 YILLIK MEŞE AĞACININ KORUMA ALTINA ALINMASI İSTENİYOR

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Bey Köyü yakınlarındaki 400 yıllık meşe ağacının koruma altına alınması isteniyor.



Bey Köyü Muhtarı Tuncay Kocabaş, Kıran Harmanı mevkiinde bulunan gövdesi boş olan ve bir insanın içine rahatlıkla girebildiği tarihi meşe ağacının çevre düzenlemesi yapılarak koruma altına alınmasını istedi. Muhtar Kocabaş şöyle konuştu:



"Çevre köylerden hatta civar illerden çok sayıda kişi gövdesi boş olan asırlık meşe ağacını görmeye geliyor ve içine girip hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Meşe ağacının gelecek nesillere tarihsel bir miras olarak kalması için Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillenerek bakım çalışması yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu mevkide yakacak odun için kaçak meşe kesen kişilerin tarihi meşe ağacına da zarar vermelerinden korkuyoruz."



Bey Köy'de oturan Ünal Katıran da "bu meşe ağacının zarar görmemesi için mücadele ediyoruz. Devletimizden 4 asırlık ağacının koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:



-Bey Köyü Muhtarı Tuncay Kocabaş'ın konuşması,



-Köy halkından Ünal Katıran'ın konuşması,



-Meşe ağacının çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Mustafa AKÇAY-HİSARCIK,(Kütahya)/

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10)SİLOPİLİ ÖĞRENCİLERDEN, İSTANBUL'A MEKTUP KARDEŞLİĞİ

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'ne bağlı Çukurca Köyü İlk ve Ortaokulu'nda görev yaparken İstanbul Bahçelievler Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu'na tayin olan Beden Eğitimi Öğretmeni Pınar Demiray, eski ve yeni öğrencileri arasında mektup kardeşliği başlattı. Mektup kardeşliğinin 3'üncü yılına girdiğini belirten Pınar öğretmen, mektup kardeşliğini yürüten eski ve yeni öğrencilerini buluşturmak istediğini söyledi.



Silopi İlçesi Çukurca Köyü İlk ve Ortaokulu'nda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yaptığı 2014 yılında, İstanbul Bahçelievler Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu'na tayin olan Pınar Demiray, eski ve yeni öğrencileri arasında mektup kardeşliğini başlattı. Çukurca Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencileri hiç tanımadıkları Mustafa Kemal Ortaokulu 7/H sınıfı öğrencilerine duygu ve düşüncelerini anlattıkları mektuplar yazdı. Mektup zarflarının üzerine çiçek ve gülücükler çizen öğrenciler, bu mektupları hiç tanımadıkları İstanbul'daki öğrencilere gönderdi.



3 yıl boyunca karşılıklı mektuplaşmaların sonunda Silopili öğrenciler, bu vesile ile İstanbul'a giderek çok sevdikleri Pınar Öğretmeni görmek istiyor. Bazı öğrenciler de mektup kardeşleri ve Pınar Öğretmenlerinin köylerini ziyaret etmesini istedi. Geçtiğimiz hafta içersinde gönderilen mektupları teslim alan Pınar Demiray ve İstanbul'daki öğrencileri de, mektupları sınıfta açarak okudu. Mektuplar için teşekkür eden 7/H sınıfı öğrencileri de Silopi'deki arkadaşlarına mektup yazarak onları görmek istediklerini gönderdikleri mektupta dile getirdi.



Mustafa Kemal Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Pınar Demiray, mektup kardeşliği projesinin 3'üncü yılını kutladıklarını, buradaki amacının kültürlerarası bir bağ oluşturmak olduğunu söyledi. Şırnak'taki öğrencilerini çok özlediğini ifade eden Demiray, eski öğrencilerini İstanbul'a davet edip öğrencileri ile buluşturmak istediğini kaydetti.



Çukurca Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Emrullah Atilla da, Pınar öğretmeni çok sevdiğini belirterek, "Pınar hocanın eski öğrencileriyiz. Pınar hocaya ve İstanbul'daki öğrencilerine mektup yazdık. Onun yanına gitmek istiyoruz, ya da onlar buraya gelsin" dedi. Çukurca Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Aysel Söndüç, yazdıkları mektupların cevaplarını heyecanla beklediklerini anlatarak, "Mektup yolladık. Cevaplarını bekliyoruz. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Biz Pınar hocamızı çok özledik. Buraya gelmenizi çok istiyoruz. Buradan İstanbul'a sevgilerimi yolluyorum" diye konuştu.



Çukurca Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni İpek Kayar ise, öğrenciler sayesinde İstanbul'daki meslektaşıyla diyaloga geçtiğini kaydederek, "Pınar hocadan sonra gelen beden eğitimi öğretmeniyim. Hocamızın daha önceden yürütmüş olduğu bir çalışma vardı. İstanbul ile Silopi arasında gönül bağı adı altında mektuplaşmalar olmuştu. Benden bunu devam etirmemi istedi. Çocuklar da çok mutlu oldu. Orayı görmek istiyorlar. Merak ediyorlar. Kısmet olursa çocukları oraya götürmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Çukurca ortaokulu öğrencileri



-Öğrencilere kağıt dağıtılması



-Öğrencilerin mektup yazması



-Mektupların zarfa konması



-Yapılan konuşmalar



-Mektupları alan Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri



-Mektupların okunması



-Öğretmen Pınar Demiray'ın konuşması



-Genel ve detay görüntüler



-Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak)-

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11)ÇATIDA İPE DOLANAN KARGAYI İTFAİYE KURTARDI

YALOVA'da bir apartmanın çatısında ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.



Merkez Gaziosmanpaşa Mahallesi Girne Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısında ayakları ipe dolanan kargayı fark eden bina sakinleri, durumu Yalova İtfaiyesi’ne bildirdi. Merdivenli araçla çatıya kadar ulaşan itfaiye ekipleri, kargayı ayağına dolanan ipi keserek kurtardı. Karga doğaya salındı.

Görüntü Dökümü

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-İftaiyecinin kargayı kurtaması

(SÜRE: 03.11) (BOYUT. 33.9 MB)

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

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12) MERSİN' DE TOPLU TAŞIMADA SİVİL TRAFİK POLİSİ DÖNEMİ

MERSİN'de, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen toplu taşıma araçlarında sivil denetim dönemi başladı.Trafik polislerinden kurulan 5 kişilik sivil ekip, müşteri gibi toplu taşıma araçlarına binerek sürücü hatalarını kaydetti. Durak dışı yolcu indirip bindirme, seyir halinde telefonla konuşma ve kırmızı ışık ihlali gibi sürücü hatalarını yazan sivil ekip, aracı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Akkent Mahallesi Polisevi önünde kurulan trafik denetleme alanında durdurdu. Minibüsten içeri giren komiser Deniz Ünsal, meraklı bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalışan yolculara durumu izah etti. Sürücülerin kural ihlalleri ile tutum ve davranışlarını denetlemek, yol kullanıcılarını seyahat sonrasında bilgilendirmek, trafik kuralları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla sivil trafik polisi görevlerinin araçlarda düzenli olarak görev yapacağını anlatan Ünsal, hata yapan sürücülere cezai işlem uygularken, hatasız seyreden şoförlere ise gömlek hediye etti. Şoförlerin şaşkınlıkları yüzlerinden okunurken, vatandaşlar da denetimden dolayı ekiplere teşekkür etti. Amaçlarının ceza yazmak değil, farkındalık yaratmak olduğunu kaydeden Ünsal, seyir halinde hiç hata yapmayan İzzet Tan'a hediye verdi.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerden görüntüler

- Araçlardan görüntüler

- Polislerin araçları kenara çekmesi

- Sivil trafik memurları üniformalı amirlerine bilgi verirken

- Sürücülere ceza yazılması

- Komiser Deniz Ünsal'ın bilgi vermesi

- Yolcu Güler Güngördü'nün konuşması

- Sürücü İzzet Tan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüleri

SÜRE: 06'29 " BOYUT: 432.50 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()