DHA YURT BÜLTENİ-9

CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST TİMİ DAVASININ GÖRÜLMESİNE 4 GÜN SONRA DEVAM EDİLDİ (EK)



1)DARBEYİ TELEVİZYONDAN İZLEYİNCE AĞLAMIŞ

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında ikinci sırada ifade veren MAK timinde görevli Astsubay Selman Çankaya, 15 Temmuz akşam saatlerinde Binbaşı Taner Berber'in kendilerini göreve çağırdığını ve üst düzey terör örgütü liderini alacaklarını söylediğini anlattı.Telefonların toplanmasından sonra Binbaşı Taner Berber'in kendileriyle toplantı yaptığını da ifade eden Astsubay Selman Çankaya, önce Okluk Koyu'na göre planlama yaptıklarını anlattı. Astsubay Çankaya, şunları söyledi:"Üst düzey terör örgütü liderini almayı gidiyoruz. Özel kuvvetler de katılacak. Benden timi toplamamı istedi. Ancak şifreli çağırmamı istedi. Ben de bunun üzerine timi spor yapma şifresiyle topladım. Toplantıda Tamer Berber bizlere, 'çatışma çıkabilir hatta şehit verebiliriz' dedi. Göreve gelmek istemeyen olup olmadığını sordu. Bize ilk gösterilen fotoğraf, Okluk Koyu'nun havadan görüntüsüydü. Buna göre planlama yaptık. Daha sonra gelen istihbarat doğrultusunda Marmaris'te oteller bölgesine gidileceği sivil ile turistlerin bulunduğu söylendi. Bu sırada helikoptere taktığımız silahın ağır bir silah olduğunu, ateş etmemiz durumunda sivillerin zarar görebileceğini söyledim. Gökhan Şahin Sönmezateş, kendilerine ateş açılmadığı sürece karşılık verilmeyeceğini söyledi."

ÇİĞLİ'YE DÖNDÜKTEN SONRA UYUMUŞ

Marmaris'e timleri bıraktıktan sonra havada tur attıklarını, operasyonun bittiği teröristin bulunamadığının söylenmesi üzerine de yere indiklerini söyleyen Astsubay Selman Çankaya, "Burada 10 dakika bekledik. Bu arada etrafta bir kalabalık toplandı. Ben operasyonu izlemeye gelenler olarak algıladım. Yaklaşmaya çalışanlar vardı. Gökhan Şahin Sönmezateş ilk önce eliyle uyardı, ardından aşağı inip havaya ateş etti. Bu arada pilotlar, yakıtının kritik seviyeye indiğini söylediler. Imsık Havalimanı'na gittik" dedi.

Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in burada yetkililerle görüştüğünü anlatan Astsubay Selman Çankaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Helikoptere geldi, bizi oyaladıklarını, yakıt verecek personel olmadığını söyledi. Bize yakıt koymasını bilip bilmediğimizi sordu. İçimizden kimse bilmiyordu. Bu sırada Gökhan Şahin Sönmezateş, Marmaris'te yerde polislerle çatışma olduğunu dikkatli olmamızı söyledi. Burada şüphelendim ama bir şey soramadım. 15 dakika sonra bir başka helikopter geldi. Malzemelerle diğer helikoptere geçtik. Silahların büyük çoğunluğunu almadım. Kasalarda 500 ile 800 arasında mermi vardı. Çiğli'ye geldik. Yaralıyı ambulansa teslim ettik. Gökhan General yanımızdan ayrıldı, bir daha kendisinden haber alamadık."

Çiğli'de yaşadıklarını da anlatan Astsubay Selman Çankaya, "Malzemeleri dershaneye bıraktık, buradaki kursiyerler tarafından darbeyi TSK'nın emir komuta içersinde değil, bir grup tarafından yapıldığını öğrendik. Yemekhaneye gidip uyuduk" dedi. Deponun açılmasıyla birlikte kıyafetlerini değiştirip otomobiliyle evine gittiğini belirten Astsubay Çankaya, "Evde televizyondan olayları öğrendim. Gözyaşlarına boğuldum. Aileme teslim olmam gerektiğini söyledim. Daha sonra babamla oturup mağdur olduğumu anlattım. İzmir'de Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldum. Alakam olmayan örgütün itirafçısı yapıldım. Şehit olmak için göreve giden ben, hain olarak ilan edildim. Bildiğim her şeyi güvenlik güçleriyle paylaştım. Ben sadece 2007 ile 2008 yılları arasında çocukluğumda dershanelerine gittim" dedi.



Selman Çankaya'nın ifadesine sorularla devam edilmek üzere duruşmaya ara verildi.

MUĞLA/

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2)CHP’Lİ BEKAROĞLU’DAN İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU’YA TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy'deki operasyonlara ilişkin yönelttiği sorular üzerine kendisine, ‘Bana niye soruyorsun. Git Kandil'e sor, Karayılan'a sor. O sana anlatsın ne olduğunu" yönünde cevaplar veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. Hedef gösterildiğini öne süren Bekaroğlu, “Bizim vatanseverliğimizi, milliyetçiliğimizi ve insanlığımızı Süleyman Soylu’nun tartışmaya hakkı yoktur, haddi değildir. Ne geçmişi, ne çağı, ne kalibresi buna müsait değildirö dedi.

Rize’de partisinin Merkez İlçe Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Mehmet Bekaroğlu, sosyal demokrat bir parti olduklarını belirterek, terörle mücadeleyi desteklemelerinin yanında yapılan her operasyonun hukuk içerisinde ve insan hakları duyarlılığının da ihmal edilmeden yapılması gerektiğine inandıklarını ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bunu bilmesine rağmen CHP’yi ve şahsını terörle ilişkilendirerek hedef gösterdiğini öne süren Bekaroğlu şunları söyledi:

“Bu açıklamayı ‘evet’ kampanyasını başlattığı bir toplantıda yapıyor. İnsan utanır. Süleyman Soylu’nun kalibresi bana çamur atacak derecede değildir. Bekaroğlu’nu Rize’de, Türkiye’de bilir. Hayatım insan hakları mücadelesi ile geçmiştir. Kim olursa olsun, kim mağdursa, kimin hakkı gasp edilmişse orada mücadelemi yürütmüşümdür. Bunu dünya biliyor. Süleyman Soylu’nun bunun üzerinden Bekaroğlu’nu karalaması, hele hele ‘gitsin bakalım Rize’de aday olsun da görelim’ demesi haddi değildir. Süleyman Soylu hadsizlik yapmıştır. Eğer referandum kampanyası yapacaksa yapsın. Anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini bu millete anlatsın. Biz de anlatıyoruz. Ama AK Parti, Cumhurbaşkanından başlayarak en aşağıdaki adama kadar herkes, hiçbir şekilde bu anaysa değişikliğinin içeriğini anlatmıyor. Anayasa değişikliğine karşı çıkanlara çamur atmakla geçiniyorlar. Rize’den de aday olurum. Geçmişte oldum da. Nerede aday olacağımın hesabını yapmak Süleyman Soylu’yadüşmez. Yaptığı iş ayıptır, yakışmaz, hadsizliktir.

“BAKANIN BİZİ HEDEF GÖSTERME HAKKI YOKTUR

Soylu’nun açıklamaları ile Trabzon ve Rize gibi duyarlı bir bölgede kendisinin hedef gösterildiğini öne süren Bekaroğlu, şöyle devam etti:

“Devletin Bakanı bütün yurttaşların can güvenliğinden sorumludur. Devletin İçişleri Bakanının yurttaşları ve beni, ya da başka birilerine hedef gösterme hakkı yoktur. Bu hadsizliktir, ayıptır. Süleyman Soylu’nun Mehmet Bekaroğlu’nun şahsını tartışmaya kalibresi, siyasi geçmişi ve tarihi yetmez. Gerçekten yapacağı ve söyleyeceği bir şey varsa söylesin. Kime soracağım? Bana, ‘Kandile sorsunlar ‘ diyor. Bir devletin İçişleri Bakanı'nın cevabına bak. Kandil kim? Kandil terör örgütü değil mi? Kandil terör örgütünün yuvası değil mi? Ben kime sormuşum? İçişleri Bakanına sormuşum. Ne sormuşum? ‘Bu konularla ilgili bir açıklama yapılmadı. Devlet açıklama yapmadığı için dünya kadar spekülasyon var. Bu devletimize de terörle mücadelemize de zarar veriyor. Bir açıklama yapın; ne oluyor orada?’ Bunu kime soracağım. ‘Kandil’e sorun diyor.’ Kandil’i ben muhatap almıyorum. Öyle anlaşılıyor ki İçişleri Bakanı, AK Parti muhatap olarak Kandil’i görüyor. Ben muhatap görmüyorum. Soylu’nun bu açıklamaları en basitinden ayıptır. Bizim vatanseverliğimizi, milliyetçiliğimizi ve insanlığımızı Süleyman Soylu’nun tartışmaya hakkı yoktur, haddi değildir. Ne geçmişi, ne çağı, ne kalibresi buna müsait değildir.ö

Görüntü Dökümü

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Mehmet Bekaroğlu'nun açıklamaları

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-

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3)KANTİNCİNİN YEĞENİ, DIŞARIYA YEMEK SİPARİŞ EDEN 4 ÖĞRENCİYİ BIÇAKLADI

ADANA'da amcası 29 yaşındaki Necati O.'nun işlettiği kantinde çalışan 17 yaşındaki O.O., okulun dışından yemek siparişi veren 4 öğrenciyi bıçakladı. Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Atakent Mahallesi'nde bulunan 75'inci Yıl Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan A.A. (17), M.A. (18), A.Ö. (17) ile B.B. (18) öğle arasında telefonla döner dürümü sipariş etti. Siparişlerini alan 4 öğrenci okulun bahçesinde karınlarını doyururken, kantin işletmecisi Necati O.'nun yeğeni O.O., yanlarına geldi. Öğrencilerin kantinden alış veriş yapmak yerine dışarıdan verdikleri siparişleri yediklerini gören O.O. iddiaya göre, "Burada kantin var neden dışarıdan yemek yiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Öğrenciler ile O.O. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, kantin işletmecisi Necati O.'da karışınca kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine kantinden aldığı bıçakla öğrencilere saldıran O.O., 4 genci çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan A.A. ile A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan B.B. ile M.A. ise ayakta tedavi edildi. Bıçaklama olayına karışan O.O. ise gözaltına alınarak, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken çocuk zanlı adliyeye sevk edildi.



-Güvenlik - Türkiye-Adana -

ODA BAŞKANI: ÖĞRENCİLERİN KANTİNLERDEN ALIŞVERİŞ YAPMA ZORUNLULUĞU YOK

Adana Kantinciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Tunç, meydana gelen olay nedeniyle üzüntü duyduğunu söyledi. Öğrencilerin kantinlerden alışveriş yapma zorunluluğunun bulunmadığını belirten Ahmet Tunç, meslektaşının karıştığı olayın, Türkiye'deki okul kantinleri yönetmeliklerindeki eksiklik ve yanlışlardan kaynaklandığını vurguladı. Tunç, "Sadece oda olarak bizim denetlememiz yeterli olmuyor. Milli Eğitim ve belediyelere de büyük görevler düşmekte. Öğrenciler bizim geleceğimiz, böyle bir olayın yaşanmasını tasvip etmiyoruz. Oda yönetimi olarak, idari ve hukuki olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Adana Kantinciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, öğrenci ve velilerimizden özür diliyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan 4 kişiyi yaralayan kantin çalışanı ile kantinci ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



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- Adana Kantinciler Odası Başkanı Ahmet Tunç ile Röp.



- Okulun dış görüntüsü



- Okul bahçesindeki öğrenciler



- Bir öğrencinin konuşması



BOYUT:420 MB

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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4)OĞLUNUN ÖLDÜĞÜ KAZA YERİNE GİDEN ANNE GÖZYAŞI DÖKTÜ

HATAY'ın Belen İlçesi'nde oturan 36 yaşındaki Gülistan Zundel, 10 gün önce ilkokul öğrencisi olan oğlu 9 yaşındaki Ali Rıza Zundel yaşamını yitirdiği kaza yerine giderek, başka çocukların ölmemesi için buraya üst geçit yapılmasını istedi.

Sarımazı Mahallesi'nde oturan Ali Rıza Zundel ile ablası 11 yaşındaki Fatmanur Zundel, 18 Şubat'ta arkadaşlarına gitti. Akşam eve dönen kardeşlerden Ali Rıza Zundel, Belen-İskenderun E-91 karayolundan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Oğlunu toprağa verdikten sonra kazadan yara almadan kurtulan kızı Fatmanur ile bugün olay yerine gelen anne Gülistan Zundel, gözyaşlarına boğuldu.



Gülistan Zundel, kazanın yaşandığı yerde aydınlatma dahi bulunmadığını belirterek, "Bir üst geçit, bir lamba bile yok. Oğlumu, canım ciğerimi yaktılar. Buralarda sürekli kazalar oluyor. Canlar yanıyor. Yetkililer neden buna bir çare bulmuyor. Ben artık yaşayan bir ölüyüm. Yavrum ile birlikte beni de toprağa gömdüler" dedi. .



Kızı Fatmanur'a sarılarak ağıt yakan ve yola üst geçit yapılmasını isteyen Gülistan Zundel,, komşuları tarafından güçlükle evine götürüldü.

Görüntü Dökümü



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-Ölen çocuğun sağlık fotoğrafı



-Kaza yerinde anne ve yanında kızı ağıt yakarken



-Anne Gülistan ile röp



-Kızı Fatmanur ile röp



-Yoldan ve geçen araçlardan görüntü



-Mahalle sakininin anneyi sakinleştirip eve götürmesi



-Evde oğlunun fotoğraflarına bakması



-Ölen çocuğun sağlık fotoğrafı

SÜRE: 05'10" BOYUT: 233 MB

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/BELEN (Hatay), ()

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5)HIRSIZLARA ENGEL OLMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde Kaya Gözen otoyoldaki dinlenme tesisinde park yerinde bulunan otomobilinin camını kırarak içiresinde bulunan eşyalarını çalan hırsızlara engel olmaya çalıştı. Hırsızların kullandığı otomobilin üstüne atlayan Kaya Gözen yaklaşık 40 metre sürüklendi. Yaralanan Kaya Gözen tedavi altına alınırken, hırsızlar ise kaçtı.

Olay öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Esentepe mevkiinde bulunan dinlenme tesislerinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Kaya Gözen, 34 YB 2276 plakalı ile dinlenme tesisine girerek otomobilini park etti. Tesise giren Kaya Gözen, otomobilinin yanına park eden bir araçtan inen kişilerin aracının sağ arka kapısının camını kırarak içerisinde bulunan eşyaları çaldığını gördü. Koşarak tesislerden çıkan Kaya Gözen, hırsızların kullandığı otomobilin üstüne atladı. Otomobile tutunan Kaya Gözen yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra yere düştü. Hırsızlar hızla olay yerinden kaçarken, tesiste bulunanlar polise ve 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kaya Gözen kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Tesislerde bulunan güvenlik kameraları incelenirken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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Otomobilden görüntü



Polis ekibinden ve tesislerden görüntü



Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () -

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6)TELEVİZYON HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'ndeki bir daireden 2 kişi tarafından yapılan televizyon hırsızlığı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçen cumartesi günü saat 01.00'de, Zeytinköy Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'ndeki bir apart dairede meydana geldi. Birinci kattaki apartın önüne gelen 2 kişi, önce çevreyi kontrol etti. Sonra biri gözcülük yaptı, diğeri ise duvarı atlayarak balkondan daireye girdi. Elinde televizyonla çıkan zanlı, gözcülük yapan suç ortağına balkondan televizyonu verdi. Daha sonra iki kişi, çaldıkları televizyonu duvarın altına gizledikten sonra çevreyi tekrar kontrol edip, kimsenin olmadığını görünce çaldıkları eşyayı da yanına alıp olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Hırsızlığı fark eden apart sahibi Bekir Göksu durumu, polise bildirdi. Güvenlik kameralarına yüzleri yansıyan hırsızların parmak izlerinden yola çıkan polis, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü



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- Hırsızların çevreyi kontrol etmesi



- Birinin apart dairesine girmesi ve televizyonla çıkması



- Televizyonu gözcülük yapanın alıp duvar altına koyması



- Hırsızların televizyonu götürmesi

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()