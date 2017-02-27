DHA YURT BÜLTENİ-9

Diyarbakır'da yük trenine bombalı saldırı

DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nin Bağıvar Mahallesi yakınlarında teröristler, demiryoluna yerleştirdikleri patlayacıyı, ham petrol taşımacılığında kullanılan yük treninin geçişi sırasında inflak ettirdi. Patlamada 8 boş vagon raydan çıkarken, saldırıda yaralanan olmadı.

Bugün saat 13.00 sıralarında Batman'dan Diyarbakır'a gelen ham petrol taşımacalığında kullanılan boş yük treninin geçişi sırasında, teröristlerce raylara döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamanın öğrenilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Ancak saldırıda can kaybı ve yaralanan olmazken, patlamanın şiddetiyle boş 8 vagon raydan çıktı. Olay yerine giden polis ekiplerinin incelemesi devam ederken, bölgeye sevk edilen ambulanslar da ihtiyaç duyulmadığı için istasyonlarına geri çağrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen vagonların görnütüsü

-detaylar

Haber-Kamera: Ahmet ÜN- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR,()-

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El Bab'da 3 Türk askeri yaralandı

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcı temizliği sırasında, meydana gelen patlamada yaralanan 3 Türk askeri, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde EYP temizliği sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle 3 Türk askeri yaralandı. Yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste tedavisine başlanan askerlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Ambulansların gelişi

- Yaralıların indirilişi

- Acil servisteki hareketlilik

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Minik Zehra Nur'un öldüğü kavganın şüphelileri adliyede (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: 6 GÖZALTI

Gaziantep'te, iki grubun kavgası sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Zehra Nur Gökdoğan'ın ölümüne ilişkin Valilik açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, cumartesi günü 2 kişinin tartışmasının ardından pazar günü yakınlarının katılımıyla kavga ettikleri belirtildi. Olay sırasında Zehra Nur Gökdoğan'ın ağır yaralandığı ve hastanede öldüğü belirtilen açıklamada, kavgaya karışan 6 kişinin yakalandığı belirtilerek şöyle denildi: "İlimiz Şahinbey İlçesi Esentepe mahallesinde 26.02.2017 tarihinde meydana gelen olayda tabanca ile ateş edilmesi sonucu 2014 doğumlu Z.G. isimli çocuk hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanmış olup kaldırıldığı hastanede aynı gün vefat etmiştir. Aynı olayda A.B. isimli şahıs ise kesici alet yaralanması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda; şüphelilerden V.B. ile A.O. isimli şahısların 25.02.2017 tarihinde tartışarak kavga ettikleri 26.02.2017 tarihinde A.O.’nun yakınlarıyla olay yerine geldiği ve bir gün önceki kavga nedeniyle tekrar kavga ettikleri, bu kavga esnasında G.B. adlı şahsın tabancayla ateş ettiği, o sırada sokaktaki bir bakkaldan alışveriş yapan ve olayla bağlantısı bulunmayan 2014 doğumlu Z.G. isimli kız çocuğunun yaralandığı, sevk edildiği Şehitkamil Devlet Hastanesinde vefat ettiği anlaşılmıştır. Olay yerinde 5 adet 9 mm kovan, olayda kullanılan suç aleti 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve tabancaya ait şarjör elde edilmiştir. Olaya karıştıkları tespit edilen A.B., G.B., M.B., V.B., T.B. ve A.Ö. isimli şahıslar olaydan kısa süre sonra yakalanmış olup, tahkikatı devam etmektedir."

Haber: GAZİANTEP ()

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Dilovası'nda iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsünün bacağı koparken, oluşan konvoyda bir aracın aniden fren yapmasıyla 5 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

TEM Otoyolu Dilovası Ankara istikameti Osmangazi Köprüsü girişinde Macaristan'dan toz kömür getiren Gyorfi İmre yönetiminde 2L049 plakalı TIR bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan TIR'ın çekicisi yan yattı. TIR sürücüsü Gyorfi İmre hasar gören araçta sıkışırken, sol bacağı koptu. Kazayı gören sürücüler polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gyorfi İmre tedavi altına alındı.

TEM Otoyolu Muallimköy mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada ise 5 kişi yaralandı. İddiaya göre bariyerlere çarpan kaza nedeniyle trafik sıkışınca Metin Dülger yönetimindeki 37 EA 294 plakalı hafif ticari araç ani fren yaptı. Arkadan gelen Rıfat Özalp yönetimindeki 34 RFT 29 plakalı otomobil, Yaşar Gündoğar yönetimindeki 43 EU 029 plakalı otomobil, Yalçın Akdoğan yönetimindeki 33 DRZ 86 plakalı kamyonet ve Hasan Yılmaz yönetimindeki 34 TL 1536 plakalı yolcu otobüsü kazaya karıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, Yalçın Apaydın, Münire Apaydın, Meral Toptamış, 7 aylık bebek Elanur Toptamış, Sultan Gündoğar, otobüsü şoförü Hasan Yılmaz ve ismi öğrenilemeyen otobüsteki bir kişi yaralandı. Gebze ve Derince'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan ve bacağı kopan TIR sürücüsü ve kimlik fotoğrafı

-Zincirleme kazaya karışan araçlar ve yaralılar

-112 ekiplerinin müdahalesi

-Yolda oluşan konvoydan görüntü

HABER: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-Haluk TURGUT-KAMERA: Orhan UZUN / KOCAELİ ()

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Köprülü kavşakta otomobil takla attı: 1 yaralı



BURSA'nın İnegöl İlçesi'ndeki Hikmet Şahin köprülü kavşağı üzerinde meydana gelen kazada köpek leşine çarpmamak için ani manevra yapan otomobil devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

İnegöl’den Bursa yönüne giden 29 yaşındaki Önder T. Yönetimindeki 16 CKP 82 plakalı otomobil OSB kavşağı üzerine çıktığı sırada bir anda önünde beliren köpek leşini fark edince aniden manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil tarlalar atanarak refüj üzerinden karşı şeride geçip ters dönerek durdu. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Karşı şeride geçerek ters dönen otomobil, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera; Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

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Suriyeli sahte doktor gözaltına alındı



BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, kendisini 'doktor' olarak tanıtarak hasta muayenesi yapan Suriyeli eczacı kalfası 32 yaşındaki Muhammed Sıddık A. gözaltına alındı.

İnegöl’ün Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki bir evde çevresindeki kendisini 'doktor' olarak tanıtıp muayenehanesine götürerek tedavi uyguladığı ihbarını alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılıktan alınan arama kararı ile eve baskın düzenledi.

Doktor muayenehanesi haline getirilmiş evde bulunan sahte doktor Muhammed Sıddık A. yakalandı. Evin içerisinde bulunan sedye, ilaçlar, serum, iğne, eldivenler, doktor önlüğü gibi malzemelere de ele konuldu.

Polis tarafından ifadesi alınan Muhammed Sıddık A.’nın Suriye’de eczacı kalfası olarak çalıştığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Muhammed Sıddık A. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

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İskenderunlu patenciler pist istiyor

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde paten tutkunu gençler, geniş pist istiyor.

Atatürk Anıt Alanı başta olmak üzere Yelken Kulübü köprüsüne kadar uzanan sahildeki bisiklet yolunu kullanan patenciler, kendilerini geliştirmek ve daha güvenli ortamda paten kaymak için yeni piste ihtiyaçları olduğunu söyledi. Şu anda kullandıkları alanın uygun standartlarda olmaması nedeniyle zaman zaman kazalar yaşandığını belirten patenciler, taleplerini şöyle dile getirdi:

"Pist çok küçük olduğundan dolayı, dışarılara çıkmak zorunda kalıyoruz. Pistin içinde en az 150-200 kişi oluyoruz, çarpışıyoruz. Ayda en az üç-dört arkadaşımızın ayağı bileği kırılıyor, burkuluyor. Düşe kalka bu sporu yapmaya alıştık. Belediyenin sesimizi duymasını istiyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Atatürk anıt alanında patenleri ile kayanlar

-Düşen patenci genç ve etrafında toplananlar

-Paten sporu yapan gençlerin toplu halde görüntüsü

-Merdivenden inerken gösteri yapanlar

-Gençler ile röp.

-Yeni paten kaynamayı öğrenen birinin düşmesi

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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Özel öğrencilerin ürünlerine talep, il dışına taştı

MANİSA'daki Yunusemre Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde 2013'te beri anaokullarına ve özel spor merkezlerine galoş üretimi yapan zihinsel engelli öğrencilerin ürünleri artık İstanbul'da ra kullanılacak. İstanbul'daki bir özel medikal firmasının talebi üzerine özel öğrenciler, 3 bin galoş siparişi yetiştirmek için çalışmaya başladı.

Yunusemre Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nin zihinsel engelli 45 öğrenci, 2013'ten beri, Yunusemre ile Şehzadeler ilçelerindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anaokulları ile özel spor merkezlerine galoş üretimi yapıyor. Merkez, pazarını genişletti. İl dışından, İstanbul'daki bir özel sağlık firmasının talebi üzerine özel öğrenciler, 3 bin galoş siparişi yetiştirmek için kolları sıvadı.

Yunusemre Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Murat Ceylan, ilk defa il dışından sipariş aldıklarını ve bu siparişin galoş üretimi yapan zihinsel engelli öğrencileri çok mutlu ettiğini dile getirdi. Ceylan, "Çocuklarımızın emekleri Manisa dışına taşmaya başladı. Okulumuzda çocuklarımızın yaptığı galoşlar, Türkiye genelinde kendinden söz ettirmeye başladı. İstanbul'dan özel bir sağlık firmadan galoş siparişi alarak ilk parti galoşlar gönderildi. Daha öncesinden de Erzincan'dan da bir firmadan galoş siparişi gelmişti. Ancak sipariş büyük olunduğu ve çocuklarımızı bu büyük siparişle sıkmamak için karşılayamayacağımızı ifade ettik. Ancak küçük gelecek olan talepleri karşılayacağız" diye konuştu.

Yıllık 60 bin ile 100 bin arasında galoş üretimi yaptıklarını dile getiren Ceylan, "Yıllık olarak yaklaşık 100 galoş üretimi yapabiliyoruz. Ancak bazı yıllarda çocuklarımızı fazla sıkmamak ve farklı el sanatları becerilerinin gelişmesi amacıyla 60 bine kadar bu sayı inebiliyor. Galoştan yıllık ortalama 10 bin TL arasında gelir elde ediyoruz. Bizim okulumuz Türkiye'de Özel İş Uygulama Merkezleri'nde döner sermayesi olan okullar arasında üçüncü sırada yer alıyor. Okulumuzda üretilen galoşlar ile belediyelerimize ürettiğimiz çiçeklerden elde ettiğimiz gelirin, gider kısmını çıkardıktan sonra hepsini çocuklarımıza paylaştırıyoruz. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz döner sermayeden paylarını almıyorlar ve okul aile birliğine veriyorlar" diye konuştu.

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde 10-19 yaş arasında 110 zihinsel engelli öğrencilerin bulunduğunu ifade eden Ceylan, öğrencilere fırsat tanındığı taktirde sağlıklı insanlar gibi çeşitli işleri yapabileceğini ifade etti. Merkez Müdürü Ceylan, İstanbul'daki özel bir medikal firmasından gelen 3 bin adet siparişi bir aylık zaman içerisinde karşılayacaklarını ve firmalardan siparişler beklediklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zihinsel Engelli öğrencilerin galoş üretirken görüntü

- Yunusemre Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Murat Ceylan'ın açıklaması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,)

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Öğretmenin güvercin sevgisi

KARABÜK'te sosyal bilgiler öğretmeni 45 yaşındaki Okan Özyaman, evinin bahçesinde yaptığı kümeste 35 güvercin besliyor.

Esentepe Ortaokulu’nda görev yapan Okan Özyaman, sahiplendiği güvercinler için evinin bahçesinde ahşap kümes yaptı. Özyaman, kümeste farklı türlerde 35 güvercin besliyor. Özyaman, güvercinlerin kendisine bir özgürlük ve sahiplenme duygusu verdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Onlar size muhtaç. Yemini ve suyunu siz veriyorsunuz, yavrularına siz bakıyorsunuz, siz seviyorsunuz, bir yuva verip sahipleniyorsunuz. Kuş sevgisi çok güzel. İnsana psikolojik bir rahatlama sağlıyor. Yorgunluğunuzu alıyor. Ben sahiplenmesem doğada yok olacaklar. Doğuştan ve hastalıktan sonra engelli olan güvercinler için ayrıca bir çaba sarf ediyorum. Bir tanesi aldığımda bir tanesi de geçirdiği ateşli bir hastalık sonucu birer gözleri görmeyen güvercinlerimle ayaklarından engelli güvercinim diğerlerinden farklı değil. Onları da sahipleniyoruz. Bu güvercinlere ölümüne kadar bakıyoruz. Bunlar benim bir nevi evlatlarım gibi. 35 güvercin demek 35 sevgi yumağı, dokunuş ve öpücük demektir. Onlara öyle bakıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kümesteki güvercinlerden detay görüntü

-Ayaklarından engelli bir güvercinin görüntüsü

-Okan Özyaman güvercinleri severken, bir güvercinin gözlerine ilaç damlatması, yem vermesi

-Okan Özyaman’ın açıklamaları

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Kesime getiren hayvanlara gebelik testi

GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi mezbahaneye kesim için getirilen hayvanları ultrason cihazı ile gebelik testinden geçiriyor.

İslahiye Belediyesi, küçük ve büyükbaş hayvan popülasyonuna olumlu katkı sağlamak amacıyla mezbahaneye kesime getirilen hayvanlara ultrason cihazı ile gebelik testi yaptıktan sonra kesime izin veriliyor. Testte hamile çıkan hayvanın kesimine izin verilmezken, sitemin dişi hayvan kesiminin yasaklandığı ayların dışında da yıl boyunca veteriner tarafından şüpheli görülen hayvanlara uygulanıyor. Veteriner hekim Mahmut Çevik, geçen hafta başlayan uygulama ile şu ana kadar gebe olduğu tespit edilen 12 hayvanın kesimini engellediklerin ifade etti.

Görüntü Dökmü

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- Mezbahada kesime getirilen hayvanlar

- Veteriner tarafından ultrasonla gebelik testi yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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