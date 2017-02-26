DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ÇAVUŞOĞLU: KAMMENOS, KOALİSYON HÜKÜMETİNİN ŞIMARIK ÇOCUĞU

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kardak'a gelsinler, nasıl gideceklerini görelim" açıklaması yapan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u koalisyon hükümetinin şımarık çocuğu olarak nitelendirdi. Çavuşoğlu, "Türk askerinin yeri geldiği zaman ne yapabileceğini en iyi onlar bilir. O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar. Bizim de sabrımızı zorlamasınlar" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu'na Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer ile Antalya Milletvekili Mustafa Köse eşlik etti. Vali Münir Karaloğlu'nun da katıldığı ziyarette Bakan Çavuşoğlu, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, ne kadar terör örgütü varsa hepsinin de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişiklik paketine hayır dediğini söyledi. Bu konuda son kararı milletin vereceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, soruları da yanıtladı.

"İNŞALLAH AYRANLARI VARDIR İÇMEYE"

Bir soru üzerine Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un bir televizyon kanalında yaptığı “Kardak'a gelsinler nasıl gideceklerini görelim. Yunan silahlı kuvvetleri her ihtimale hazırlıklıdır" sözlerini değerlendiren Çavuşoğlu, "İnşallah ayranları da vardır içmeye" dedi.Yunanistan Savunma Bakanı'nın yabancı düşmanı, ırkçı bir partinin lideri olduğunu, sürekli kışkırtıcı söylemlerde bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan hükümetine öneri bulunurken şöyle dedi: "Kardeşim bu savunma bakanınıza sahip çıkın, biz eğer buna cevap vereceksek, ilişkilerimiz zedelenir. Yunanistan ile ilişkilerimize önem veriyoruz. Ege'de adalar konusunda, kıta sahanlığı konusunda, uçuş hattı konusunda farklı düşünüyoruz ama bununla ilgili mekanizmalarımız var. Görüşmelerimiz var. Gerginlik artmasın diye bunu yapıyoruz. Ama bu koalisyon ortağınız sürekli bizim bu anlayışımızı ortadan kaldıracak adımlarda bulunuyor. Tahriklerde bulunuyor." Bakan Çavuşoğlu, Yunan makamlarının bu bakanla ilgili kendilerine “Efendim aslında iyi bir çocuk, idare edin" diye yanıt verdiğini belirterek şöyle dedi: "İyi de nereye kadar idare edeceğiz. Almışsınız, mecbur kalmışsınız koalisyona. Sen idare et de benim de bir sabrım var. Sabrımın sınırı var. Yani sonsuz sabrım yok. Tamam olgunluk gösteriyoruz da. Bazı şeyleri kendi aramızda olduğu için söylemek istemiyorum. Esasen şu andaki hükümetin de bu şımarık çocuk olan bakandan rahatsızlığını biliyoruz. Avrupa'nın şımarık çocuğu, koalisyonun şımarık çocuğu, nedir bu? İşimiz gücümüz şımarık çocukları idare mi etmek bizim işimiz. Onları mı oyalamak bizim işimiz? Türk askerinin yeri geldiği zaman ne yapabileceğini en iyi onlar bilir. En iyi hükümet bilir. O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar. Bizim de sabrımızı zorlamasınlar."

GÜVENLİ BÖLGELERE O ŞEHRİN İNSANI YERLEŞTİRİLMELİ

Suriye'yle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin anlayışının Suriye'den terör örgütlerinin hepsinin temizlenmesi olduğunu anlattı. Bir taraftan da muhaliflerle rejim güçleri arasındaki çatışmaları durdurup siyasi çözümü teşvik ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konuda kilit ülke olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Elbette bizim bir başka anlayışımız da terörden arındırılmış, temizlenmiş güvenli bölgeler oluşturmak. Güvenli bölgelere de insanlar geri dönebilsin. Suriyeliler yerleşebilsin. Fırat Kalkanı operasyonu başladığı günden bu yana Türkiye'deki 50 bin civarında Suriyeli sınırı geçerek buralarda yaşamaya başladı. Biz sınırın öbür yanındakilere suyunu, elektriğini veriyoruz. İnsani yardımlarımızı yapıyoruz" dedi.

"TANITIM STRATEJİLERİNE AĞIRLIK VERİLİYOR"

Terörle sadece şehirlerde değil, dağlardaki yapılanmalarla da mücadele ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, kırsal alanda da bu mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Çavuşoğlu, terörle mücadelede şehitlerin seve seve şehit olmaya gittiklerini belirtti.

Büyükelçiler konferansını önümüzdeki yıl Antalya'da yapmayı düşündüklerini anlatan Çavuşoğlu, vizeleri kolaylaştırdıklarını söyledi. İran'dan Alanya ve Antalya'ya uçuşların başlaması için çaba gösterdiklerini anlatan Çavuşoğlu, turist sayısını artırmak için Ukrayna ile pasaportsuz seyahat anlaşması yaptıklarını hatırlattı. Avrupa'dan daha fazla turist getirmek için daha sistematik çalışma yapılacağını söyleyen Çavuşoğlu, ilişkilerin normalleşmesiyle Rusların yeniden Türkiye'ye ilgisinin arttığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması

- Plaket töreni



02.30ö



HABER: Mustafa KOZAK- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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2)FARE VE BÖCEKLERİN GEZDİĞİ ÜRÜNLERİ 'ORGANİK' DİYE SATIYORLARMIŞ

İZMİR'de Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin, Buca Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir depoya düzenledikleri baskında, böcek ve farelerin üzerlerinde gezindiği 3 ton kuruyemiş, cezerye, kuru incir, kayısı ve kuru üzüm ele geçirildi. İşletme sahibi Z.A.'nın ürünlerini, kent pazarlarında 'organik ürün' diye tanıtarak satış yaptığı belirtildi.Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Buca Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ekipler depoda gördükleri karşısında şaşkına döndü. Farelerin yavrulayıp çoğaldığı, haşerelerin gezdiği depoda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, kuru domates, cezerye, pestil, bitki çayı ve kuruyemiş bulundu.



'ORGANİK' DİYE SATIYORMUŞ



Ekipler rutubetten küflenmiş duvarlarla çevrili depoda yaptıkları incelemede, çuvallarda bekleyen ürünlerde kokuşma ve bozulma tespit etti. Firma sahibinin bu ürünleri semt pazarlarında 'organik ürün' diye tanıtıp sattığı öne sürüldü.

Ekipler insan sağlığını hiçe sayarak üretim yapan firma hakkında işlem yaparken, ürünlere de imha edilmek üzere el koydu.

Görüntü Dökümü

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-Baskından görüntüler

-Ele geçirilen malzemeler

-Böcek ve farelerin görüntüleri

-İmha edilmeleri



İZMİR, () -

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3)FOÇA'DA KIŞ ORTASINDA YAZ SEZONUNU YAŞADI

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da hafta sonu yazı aratmayan kalabalık yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen İzmir'liler ile çevre ilçelerden gelenler soğuk günlerin ardından doyasıya keyifli bir gün geçirdi.Özellikle bugün karayolunda araç konvoylarının oluşmasına, kent merkezinde park sorunları yaşanmasına neden olan yoğunluğa rağmen Foça tercihlerinden vazgeçmeyen Foça tutkunları, esnafı da sevindirdi.

Küçük ve Büyükdeniz sahilini tıklım tıklım dolduran, yürüyüş yapan, balık tutan, banklarda oturup, masmavi denizin kıyısında temiz havayı soluyan konuklar adeta eve kapandıkları günlerin acısını çıkardı. Foça'nın ünlü dondurmacısı, midye dolmacısı, buzlu bademcisi oluşan kuyruklara, müşterilerini darıltmadan yetişmeye çalıştı. Kafeler ve balık restoranlarında yaz günlerine benzer doluluklar görülürken, lokma dağıtılan sokaklarda hayra vesile olmanın yanısıra ağızlarda tadlandırıldı. Her pazar günü tezgah açan Foça Yeryüzü Pazarı bu kez gelen ziyaretçileri de ağırladı. Sayıları az da olsa denize girenler yaza ön hazırlıklarını yaparak maviliklerle buluştu. Gezi teknelerinin bir bölümü balık diğer bir bölümü ise gezi maksatlı olarak limandan denize açıldı.

Görüntü Dökümü



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-Küçükdeniz Limanı çevresindeki kalabalıktan görüntü

-Dondurmacı ve midyecilerin önündeki kuyruktan görüntü

-Sahibinin elinden dondurma yiyen bir papağanın görüntüsü

-Sahilde gezen, banklarda oturan, sahilde uzananlardan görüntü

-Manzaranın tadını çıkarıp o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirenlerden görüntü

-Yeryüzü Pazarı ve araç kuyruklarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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4)KUYAYA DÜŞEN 300 KİLOLUK ZEYNO, 5.5 SAATTE KURTARILABİLDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen 300 kilo ağırlığındaki bir inek Bodrum Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve İtfaiye ekipleri tarafından 5.5 saatlik çaba sonucunda güçlükle kurtarıldı.Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki, üç çocuk, beş torun sahibi Kadir Çakır, bugün sabah saatlerinde ineklerini otlatmak için tarlaya götürmek üzere yola çıktı. Sürüden kaçan, iki yaşındaki 'Zeyno' isimli 300 kilogram ağırlığındaki inek, girdiği yol kenarında bin mandalina bahçesindeki

su kuyusuna düştü. Komşularının durumu bildirmesi üzerine durumdan haberdar olan Çakır, ineğini kurtarmak için Bodrum Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve itfaiyeder yardım istedi. Bodrum AKUT lideri Saadettin Uslu, beraberindeki sekiz AKUT gönüllüsü ile 7 itfaiye eri Zeyno'yu içinde 1.5 metre derinliğinde su bulunan 14 metrelik kuyudan kurtarmak için seferber oldu. Halatlara bağlanan inek, vinç yardımıyla 5.5 saatlik bir çaba sonucunda güçlükle kuyudan çıkartıldı. Veteriner kontrolünden geçirilen ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen inek özgürlüğüne kavuşunca etrafta koşturmaya başlaması çevredekilerin "Burası İspanya'ya döndü" espirilerine neden oldu. Zeyno, daha sonar sürüdeki diğer ineklerin yanına ahırına götürüldü.İneğinin kurtarılmasının sevincini yaşayan Kadir Çakır, "Kilosunun ağır olması ve ineğin heyecanlanması nedeniyle kuyudan çıkartılması zor oldu. Ancak, yine de ekipler, kurtarmayı başardı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.AKUT Bodum Lideri Saadettin Uslu ise "Şimdiye kadar onlarca canlı kurtardık. Ancak, çok kuvvetli ve genç hayvan olduğu için ineği kurtarmak zor bir operasyon oldu. Neyse ki zorda olsa hayvanı kurtardık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kuyunun içindeki ineğin görüntüsü

-Kuyuya inen AKUT üyeleri ineği halatla bağlanması

-İnek kurtarılmadan önce sahibi ile olayın meydana gelmesini anlatan röp.

-İneğin kurtarılması

-İneğin sahibi Kadir Çakır ile röp.

-Bodrum AKUT Ekibi Lideri Sadetti Uslu ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera. Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()