DHA YURT BÜLTENİ-9

Bursasporlu futbolculara takım otobüsünde saldırı (2) (Yeniden)



Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında dün deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Bursaspor kafilesini taşıyan otobüs, Osmangazi Köprüsü çıkışında bir grup taraftar tarafından durduruldu. Kapıyı açıp içeri giren taraftarlar, bazı futbolculara tekme tokat saldırdı. Bazı futbolcuları darp eden, otobüsün ön camını kıran taraftarlardan bazıları gözaltına alındı.

Kasımpaşa yenilgisinin ardından dönüşe geçen Bursasporlu futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan takım otobüsü, Osmangazi Köprüsü çıkışındaki bir grup yeşil-beyazlı taraftar tarafından durduruldu. Burada otobüse giren taraftarlar, futbolculara saldırdı. Futbolcuların da karşılık vermesi üzerine arbede çıktı. Yaklaşık 5 dakikalık arbedenin ardından taraftarlar otobüsten güçlükle indirildi. Arbede sırasında takım otobüsünün ön camı kırıldı, başta kaleci Harun Tekin olmak üzere bazı futbolcular darp edildi.

Bursasporlu yöneticilerin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, otobüse saldıran bazı taraftarları gözaltına aldı.

2. BAŞKAN ADEMOĞLU OLAYI DOĞRULADI

Bursaspor Kulübü 2. Başkanı Ali Ademoğlu, Osmangazi Köprüsü çıkışında bir grup taraftarın futbolculara saldırdığını doğruladı, "Maalesef olay doğru. Taraftarlar Harun Tekin'i darp ettiler. Hastaneden rapor aldı. Olanlara kulüp ve yönetim olarak üzüldük" dedi.

YEŞİL-BEYAZLI TARAFTARLAR, YÖNETİMİ PROTESTO ETTİ

Bursaspor'da bir grup taraftar, Özlüce Tesisleri önüne gelerek yönetimi istifaya çağırdı. Yeşil-beyazlı yaklaşık 100 taraftar, 4-0'lık Kasımpaşa yenilgisi sonrası Özlüce Tesisleri'nin önünde toplandı. Yaklaşık 2 saat boyunca tesis önünde bekelyen taraftarlar, 'Yönetim istifa' sloganları atarak Başkan Ali Ay'ı ve yönetimi protesto etti. Polis ekipleri, tesis çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemi aldı. İstanbul'dan gelen yönetim ve futbolcuları taşıyan otobüs, polis ekiplerinin eşliğinde tesislerin arka kapısından giriş yaptıktan sonra taraftarlar olaysız şekilde dağıldı.

BURSASPOR BAŞKANI ALİ AY: "YAŞANAN ÇOK ÜZÜCÜ"

Kasımpaşa maçı sonrası dün gece Bursa'ya Osmangazi Köprü'nden geçiş yaparak dönen Bursaspor kafilesini taşıyan takım otobüsü, Gemlik'teki gişelerde hız kestiği sırada alınan sonuçları protesto eden bir grup taraftarın önce süzlü saldırısına uğradı. Daha sonra takım otobüsünün kapısının açılması sonucu içeri giren ve birinin elinde bıçak olduğu öne sürülen taraftarlar, kavgaya dönen tartışmada kaleci Harun'u tartakladı. Haber verilmesi soncu olay yerine gelen jandarma ekipleri kafileyi eskort eşliğinde Bursa'ya gönderirken vücudunda morluklar olan Harun ise rapor aldı. Güvenlik güçlerinin kontrolünde Bursa'ya gelen takım otobüsü, futbolcuları benzer saldırının yaşanmaması için Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'ne değil de Sheraton Otel'e götürdü ve futbolcular özel araçlarla evlerine gönderildiler.

BAŞKAN ALİ AY: "OLAYLARIN BAZI KISIMLARIN OYUNU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Gelişen olaylar sonrasında Bursaspor Başkanı Ali Ay ve bazı yöneticiler, bugün toplantı yapıp durum değerlendirmesinde bulunacak. Düzenlenecek toplantı öncesinde basın mensuplarına konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Ali Ay, "Yaşanan olaylar gerçekten çok üzücü ve düşündürücü. Olayların bazı kısımların oyunu olduğunu düşünüyorum. Takımda futbolcular, özellikle yabancılar büyük panik yaşadı. Onları cumartesi günü oynayacağımız kritik Gaziantepspor maçına nasıl motive edeceğimizi bilemiyorum. Üzüntüm çok büyükö dedi.

ALİ ADEMOĞLU: "BURSASPOR ÜZERİNDE OPERASYON YAPILIYOR"

Bursaspor 2. Başkanı Ali Ademoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bursasporumuz üzerinde maddi, manevi ve sportif operasyon yapılıyor. Bunun çözümlenmesi gerekiyor. Gidiş hiç de hoş değil. Yaşananlar yönetim kurulunun boyunu aşan olaylar. Tüm birimler bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Başarılı bir takımın bu hale düşürülmesi insanı üzüyor" diye konuştu. Bu arada Bursaspor yönetiminin bugün basın toplantısı yapması bekleniyor.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan Gemlik'teki gişilerde yaşanan arbede sonrası olaylara karışıp kaçan 11 kişinin isimleri jandarma tarafından belirlendi. Yetkililer, "Arkadaşlarımız yakın olan ekip ile olaya müdahale etti. Kaçan kişilerin kimlik bilgileri bizde. Şikayetci olacağını söyleyen Bursaspor'un müracaatını bekliyoruz" dediler.

Görüntü Dökümü

---------------

-(GECE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER)

-Tesisler önünde bekleyen taraftarların görüntüsü

//////

-Saldırının yaşandığı Gemlik gişelerden görüntü

-Takım otobüsünden görüntü

-Kırılan camın görüntüsü

-polis ekipleri

-tesislerden görüntü

Haber-Kamera: Cemal EKENTOK- Mehmet İNAN /BURSA,() -

=========================================

Polis, şüpheli çantayı patlattı, bir kadına ait çamaşırlar çıktı



ÇORUM’da Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde yol üzerine bırakılan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan kadın iç çamaşırı ve giysiler çıktı.

Çorum'un Eşref Hoca Caddesi'nde bugün sahipsiz çanta görenler polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik çemberi oluşturarak burada bulunanları uzaklaştırdı. Sevk edilen bomba uzmanı polis özel kıyafetlerini giyerek, şüpheli çantaya fünye yerleştirerek kontrollü patlama gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonrası çantadan kadın iç çamaşırı ve giysiler çıktı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()-

=============================================

Gece çalınan otomobil, gündüz bulundu

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeyken çalınıp zarar verilen otomobil, boş arazide bulundu.

Olay, öğleden sonra Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Öztürk, sabah evden çıkınca park halindeki 63 EU 122 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını fark ederek polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, çevredeki vatandaşların ifadelerini alıp bölgedeki güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Arama çalışmaları sürürken, Barbaros Hayrettin Mahallesi'ndeki boş bir arazide terk edilmiş ve camları kırılmış bir otomobil olduğu ihbarıyla ekipler, bölgeye gitti. Yapılan incelemede camları kırılarak kaportasına zarar verilen otomobil, polisin parmak izi alıp incelemesinin ardından sahibi Mustafa Öztürk'e teslim edildi. Otomobili çalan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

- Çalınan otomobil

- Kırılan camlar

- Otomobilin üzerindeki taşlar

- Polislerin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

=================================================

Öldürülen DHKP/C'li oğlunun cesedi göçükte kaldı diye açlık grevi başlattı

TUNCELİ'de geçen yıl düzenlenen hava operasyonu sırasında öldürülen terör örgütü DHKP/C'nin 11 üyesinden sığınak içinde meydana gelen göçük nedeniyle cesedi çıkarılamayan Murat Gün'ün babası Kemal Gün ve Aysun Saban'ın amcası Sebahattin Saban, Seyit Rıza Meydanı'nda açlık grevi başlattı.

Geçen yıl Kasım ayında alınan bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, Tunceli'nin Geyiksuyu Köyü yakınlarındaki Çed Deresi Vadisi içinde bir grup DHKP/C'li terör örgütü üyesi bulunduğunu tespit etti. Bölgenin yoğun kayalık olması nedeniyle düzenlenen hava operasyonunda, bombalanan sığınak içinde gizlenen terör örgütü DHKP/C'nin 11 üyesi öldürüldü. Hava operasyonunun ardından yapılan arazi aramasında sığınak içinde bulunan 7 teröristin cesedi çıkarılarak Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 4 kişinin cesedi ise sığınak içinde meydana gelen göçük nedeniyle çıkarılamadı. Operasyonda öldürülen 11 kişinin arasında bulunan Murat Gün'ün babası Kemal Gün ve Aysun Saban'ın amcası Sebahattin Saban, cesetlerin çıkarılarak kendilerine verilmesi için Tunceli seyit Rıza Meydanı'nda açlık grevi başlattı.

Tek isteğinin oğlunun cenazesini almak olduğunu belirten Kemal Gün, Bombardımanda öldürülen 11 kişi içinde oğlum Murat Gün de bulunuyor. Biz bu durumu öğrendikten sonra bütün makamlara başvurduk, cenazemizi istedik. Ancak şu ana kadar bir bilgi verilmedi. Biz de çaresiz kalınca cenazelerimizin verilmesi için süresiz açlık grevi başlattık. Biz sadece çocuklarımızın cenazelerinin verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü;

-----------------------

- Açlık grevi yapan kişilerden görüntü

- Seyit Rıza meydanından görüntü

- Oturanların ellerindeki dövizler

- Kemal Gün'ün açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:TUNCELİ,() -

==============================================

Kamyon takla attı: 2 ölü



DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde, bir kamyonun takla attığı kazada, 2 kişi araçta sıkışarak öldü.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında, Çameli İlçesi Cevizli Mahallesi Sarıyer Mevkii'nde meydana geldi. Çameli İlçe merkezi yönüne giden Hüseyin Öçal, yönetimindeki 03 KL 750 plakalı kamyonun direksiyon kontrolünü yitirdi. Yolun dışına çıkan kamyon takla attı. Şoför Hüseyin Öçal ile yanındaki Abdullah Aktürk, araçta sıkışarak öldü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kamyona sıkışan Öçal ve Aktürk'ün cesetleri, itfaiye ekipleri tarafından uzun süren çalışma sonrası çıkarıldı. Ölenlerin cesetleri otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () -

==============================================