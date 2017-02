DHA YURT BÜLTENİ-9

1)82 YAŞINDAKİ KADINA CAMİ NÖBETİ CEZASI

MANİSA'nın Soma ilçesinde 82 yaşındaki Fatma Sazan'a, evinin önünde gerçekleşen bir kavgayı ayırmak isterken değnekle bir kişiye vurarak yaraladığı iddiasıyla 5 ay hapis cezası verildi. 3 bin lira paraya çevrilen bu cezasıyı ödeme gücü olmadığı için kamu görevi cezası verilen yaşlı kadın, yaklaşık beş aydır her gün soğuk havada dört saat cami nöbeti tutuyor.

Soma'da yaşayan Fatma Sazan'ın, Karamanlı Mahallesi'ndeki evinin önünde, 13 Şubat 2014 tarihinde iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Sazan, kavga edenlerin yanına gidip, değneğiyle ayırmaya çalıştı. Kavga eden kişilerden birinin kendisine sopayla vurması üzerine Sazan değneğiyle karşılık verdi. Kavgaya karıştığı ve bir kişiye değnekle vurduğu ileri sürülen Sazan hakkında, kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle Soma 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı. Mahkeme geçen 15 Mart'ta Sazan'a kasten yaralama suçundan 4 ay hapis cezası verdi. Bu cezası suçun silah sayılan değnekle işlenmiş olması nedeniyle yarı oranında arttırılıp, 6 aya çıkarıldı. Duruşmadaki iyi hali gözönünde bulundurulan yaşlı kadının bu cezası daha sonra 5 aya indirilip, 3 bin lira paraya çevrildi.



PARA CEZASINI ÖDEYEMEYİNCE CAMİ NÖBETİ VERİLDİ



3 bin liralık adli para cezasını taksitle bile olsa ödeyecek gücü olmadığını belirten yaşlı kadına, cami bekleme cezası verildi. Sazan, geçen ekim ayından bu yana Karamanlı Mahallesi'ndeki evinden çıkıp güçlükle yaklaşık 500 metre ilerideki İlim Işıktır Camisi'ne giderek nöbetini tutmaya başladı. Yaklaşık beş aydır her gün camiye giderek nöbet tutuğunu belirten Sazan, gözleri dolarak yaşadıklarını anlatıp, "Evimin önüne, komşum olan iki aile arasındaki kavgayı ayırmak için çıktım. Bu sırada elimdeki değnekle kavgayı ayırmak istedim. Ancak, değneğim birinin başına çarpıp, yaralanmasına neden oldu. Kimseyi bilerek yaralamadım. Kazayla oldu, suçsuzum. Cezam 10 Mart'ta bitecek. O karlı ve soğuk günlerde burada bekledim. Üşüdüm. Zaten hastayım. Cami içerisinde sobası, kaloriferi olmayan kuran kursunda ve cami bahçesinde bekledim. Sadece bir kızım var, onun da kocası felçli. Yemek yok, evime gidip bir parça bir şey yiyip geri geliyorum. Bu yaştan sonra bunlar başa geldi. Bu yaşıma kadar karakol yüzü bile görmemiştim" dedi. Sazan, her gün cami imamı tarafından denetlendiğini ve imza attığını da söyledi.

Görüntü Dökümü



---------------------------



-Camide nöbet tutarek cezasını çeken Fatma Sazan ile röp.



-İlim Işıktır Camisi'nden görüntü



- muhabirinin anonsu



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), ()

======================================================

2)HDP'Lİ TOĞRUL: REFERANDUMDA YÜZDE 56-57 'HAYIR' ÇIKACAK

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, çok farklı ve hiç uzlaşmaz kesimlerin, Cumhurbaşkanlığı referandumu konusunda bir arada olduklarını ve farklı gerekçelerle 'Hayır' görüşünü savunduklarını söyledi. Toğrul, 16 Nisan'da yüzde 56-57 oranında 'Hayır' çıkacağını öne sürdü. HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, memleketi Gaziantep'te referandumla ilgili gezilere başladı. Toğrul, Ak Parti'ye oy veren ciddi bir kesimin de "Hayır'ı düşündüğünü iddia etti. Toplumun çok farklı kesimlerinin, Cumhurbaşkanlığı referandumuyla ilgili çok farklı gerekçelerle 'Hayır' görüşünü savunduklarını kaydeden Toğrul, şöyle dedi:

"Biz, toplumun çok farklı kesimlerinin, çok farklı gerekçelerle 'Hayır' dediğini görüyoruz. Aslında hayır denilen cephenin 'Hayır' deme gerekçeleri birbirinden farklı. Mesela biz öteden beri Türkiye'nin bir Anayasa ihtiyacı olduğunu ifade ediyorduk ve bu Anayasa'nın çoğulcu olması, tüm Türkiye'deki Anadolu, Mezopotamya coğrafyasının farklılıklarını içine alması, barındırması, onların da bir yurttaş olarak 'Benim Anayasam' diyebileceği çoğulcu ve yerinde yönetimi esas alan bir Anayasa. Bizim edindiğimiz hissiyat AKP'ye oy veren önemli bir kesiminin de kafasının bu seçimde 'Ya daha ne istiyorlar?' gibi sorgulamaya başladığı ve bu referandumda 'Hayır'ı tartıştığı görüyoruz. Ben şuna inanıyorum; AKP'ye farklı gerekçelerle şimdiye kadar oy vermiş, yüzde 25- 35'lik bir kesimin en azından kafasında 'Evet'i düşündüğü kadar, 'Hayır'ı da düşünmeye başladığını görüyoruz."



Referandumdan güçlü bir şekilde ve yüzde 56-57'nin üzerinde 'Hayır' çıkacağını savunan Toğrul, şunları söyledi:



"MHP'nin tabanının, geçmişte Devlet Bahçeli'nin hükümetle ilgili söylediklerine baktığımızda sonuçta çok şeyin değişmemesine rağmen, tavrın çok değiştiğini görüyoruz. Çok farklı zeminlerin, hiç uzlaşmaz, bir araya gelmez kesimler baktığımızda bir aradalar ve farklı gerekçelerle 'Hayır' diyorlar. Ben dolayısıyla toplumun ciddi bir kesiminin 'Hayır' çıkması noktasında tavır koyacağını düşünüyorum. Bu referandumda AKP referanduma gittiği için yavaş yavaş pişmanlık duymaya başladığı algısını, onların söyleminde de hissediyoruz. Güçlü bir şekilde 'Hayır' çıkacağını düşünüyorum en az yüzde 56-57'nin üzerinde."

Görüntü Dökümü



------------------------------------------



- Mahmut Toğrul'un açıklaması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 136 MB

=================================================

3)DONAN SU BORULARINA DÜDÜKLÜ TENCERELİ ÇÖZÜM

VAN'ın Başkale İlçesi'nde oturan Nihat Kaya, soğuk havalar nedeniyle donan su borularını düdüklü tencere kullanarak açıyor. Su kaynattığı düdüklü tencerenin hava deliğine hurtum bağlayan ve bu hortumdan gelen buharla da borulardaki buzu çözdüğünü anlatan Kaya, yöntemin çok kolay ve kesin sonuç verdiğini söyledi.

Başkale İlçesi'nde geçen hafta etkil olan kar yağışı ardından etkili olan ve geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilerken, içme suyu borularını da donmasına neden oluyor. Yeni Mahalle'de oturan ve su boruları donan Nihat Kaya ile İbrahim Koç donan su borularını ilginç bir yöntemle çözüyor. Piknik tüpü üzerinde su kaynattıkları düdüklü tencerenin buhar tahliye aksamına hortum bağlayan ve bu hortumdan gelen buharla da borulardaki buzu eriten Kaya ve Koç, kullandıkları yöntemin kesin çözüm olduğunu ve çok kısa zamanda borulardaki buzu eritebildiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------------



-Düdüklü tencere yardımıyla donan boruların açılmaya çalışılması



-Çalışmalardan detaylar



-Nihat Kaya ve İbrahim Koç'un konuşmaları

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), ()-

===================================================

4)EVLİLİK YALANIYLA DOLANDIRICILIK İDDİASI

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde yaşayan 30 yaşındaki İrfan Kartal, evlenmek istediği 21 yaşındaki A.A.'nın, aldırdığı altınlarla kaçtığını söyleyip dolandırıldığını iddia etti.

Bergama'nın Topallar Mahallesi'nde yaşayan maden işçisi İrfan Kartal, çiftçi olan babası 54 yaşındaki Mustafa Kartal'a evlenmek istediğini belirtti. Baba Kartal, oğlunun bu isteği karşısında uygun bir eş bulmak için araştırmaya başladı. İlçede uygun bir aday bulamayınca, daha önce askerliğini yaptığı Hatay'a giderek gelin adayını aramaya karar verdi. Hatay'da taksici olduğunu iddia ettiği M.C.'yle tanışan Mustafa Kartal, kente geliş sebebini paylaştı. Bunun üzerine M.C., akrabası olduğunu söylediği A.A.'yı Mustafa Kartal ile tanıştırdı. A.A. teklifi kabul edince Mustafa Kartal, oğlunun Hatay'a çağırdı. Kız evine giden İrfan Kartal, müstakbel gelinle anlaşınca A.A.'yı da yanlarına alarak Bergama'nın yolunu tuttu. Öncesinde ise A.A.'nın ailesine 'süt parası' adı altında 8 bin lira verdi. Bergama'ya gelip iki gece Mustafa Kartal'ın evinde kalan A.A., damat adayıyla geçen pazartesi günü şehir merkezinden önce kıyafet, çanta ve ayakkabı alışverişi yaptı. Daha sonra 2 yüzük, 1 küpe ve 4 bilezik alındı. İrfan Kartal marketten alışveriş yaparken, iddiaya göre, A.A. alınan ziynet eşyalarıyla ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan İrfan Kartal, Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Toplamda 15 bin lira dolandırıldıklarını söyleyen baba Mustafa Kartal, "Hatay'a vardım. Orada M.C. isimli bir vatandaşla tanıştım. Bana 'bizim burada akrabalarda bir kız var, oğlunla onu görüştürelim' dedi. Kızın evine vardık. Oğlanla kız görüşüp anlaştı. Hatay'da 8 bin lira, kızın süt parası verdik. Bergama'ya geldim. Takıları yaptık. Burada bulunan bir marketin önünden oğlan alışveriş yaparken sıvışıp kaçmış. Toplam 15 bin lira param dolandırıcılar tarafından gitmiştir. Hiçbir şeyim kalmadı. Sıfıra düştüm. Bunların yakalanmasını istiyorum" dedi.

Dolandırıcıların biran evvel yakalanmasını isteyen İrfan Kartal ise; "Ben mutlu olayım, çadırda da olsa dururum' dedi. Aynı gün Bergama'ya yola çıktık. Hafta sonu olduğu için cumartesi, pazar evde kaldık. Pazartesi alışveriş için Bergama merkezine geldik. Önce 301 liralık giyim eşyası aldık. Daha sonra ayakkabı ve çanta alışverişi yaptık. Ardından kuyumcuda takı ve ziynet eşyası yaptırdık. Buradan bir markete gittik. Ben aldıklarımın parasını öderken, 30 saniye içerisinde kayboldu gitti. Bizi dolandıran bu kişilerin biran önce yakalanıp, adalete teslim edilmesini istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü



------------------------



- Baba Mustafa Kartal ve oğlu İrfan Kartal'ın olayı anlatması



- Bir pidecide yemek yerken güvenlik kamera görüntü

(Süresi: 4.54 dakika)



Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

====================================================

5)BİTLİS MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bitlis merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkezli 16 ilde yapılan operasyonlarda aralarında meslekten ihraç edilen ve 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı. Açıklamada şöyle denildi:



"Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında; Bitlis Merkezli 16 ilde yapılan operasyonlarda aralarında meslekten ihraç edilen ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski emniyet personelleri ve yakınları hakkında 22 Şubat 2017 günü eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyon kapsamında aralarında Şube Müdürü, Emniyet Amiri ve Komiser rütbesindeki şahısların da bulunduğu eski emniyet mensubu şüphelilerden Bitlis ilinde 10, diğer illerde de 18 olmak üzere toplam 28 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanması mümkün olmayan şüpheliler hakkında çalışmalar devam etmektedir."

Görüntü Dökümü



--------------------------



-Göz altına alına şüphelilerin hastaneye getirilmeleri



-Hastane önünden detaylar



-Polis kontrolünde araçlarla hastaneye getirilmeleri



-Hastane çıkışları

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,()-