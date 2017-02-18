DHA YURT BÜLTENİ - 9

Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış (6)

BAKAN SOYLU ŞEHİT BEKÇİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan mahalle bekçisi 2 çocuk babası 27 yaşındaki İbrahim Kete’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İlçeye bağlı Karatepe Mahallesi'ne geçen Bakan Soylu, camide şehit Kete'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Terör saldırısının amacının milletin huzuru bozmak olduğunu yineleyen Bakan Soylu, şehidin kanın yerde kalmayacağını, bunun hesabının sorulacağını söyledi. Bakan Soylu’nun açıklaması sırasında Karatepe Mahallesi'nde toplanan kalabalık grup sık sık tekbir getirip 'Şehitler ölmez vatandan bölünmez', 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.

Burada acı kahve mırra ikram edilen bakan Soylu, daha sonra Fatiha okuyarak beraberindeki heyetle birlikte Viranşehir Hudut Taburu'ndan helikopterle Şanlıurfa’ya hareket etti.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz: Kayafoğlu'nun paylaşımını HSYK değerlendirir



ANTALYA Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu'nun Twitter hesabından 'referandumda hayır oyu kullanacakların PKK'ya destek olacağı ve PKK ile aynı muameleyi göze alacağı' yönündeki paylaşımını, HSYK'nın değerlendireceğini açıkladı. Antalya Baro Başkanı Polat Balkan ise HSYK'ya başvuracaklarını söyledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda idari ve güvenlik konularıyla ilgili Başsavcıvekili olarak görev yapan Cevdet Kayafoğlu'nun twitter hesabından yaptığı "PKK anayasa referandumunda 'hayır' çağrısı yapmış. Sandıkta 'hayır' diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok" ve "Vereceğiniz oy, aynı zamanda PKK'ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin" paylaşımları tepki çekti. Paylaşıma yapılan yoğun tepkiler üzerine korumalı takip edilebilen ve 147 takipçisi bulunan @CKayafoglu isimli hesapta Cevdet Kayafoğlu, profil fotoğrafını kaldırdı.

BAŞSAVCI: HSYK DEĞERLENDİRİR

Sosyal medyada eleştiri konusu olan paylaşımla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, konuyu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) değerlendireceğini söyledi.

Paylaşıma ilişkin haberin bugün gazetelerde yayınlandığını belirten Başsavcı Solmaz, "Nedir ne değildir bilmiyorum. Onunla ilgili olarak herhangi bir teyit de yapma imkanımız olmadığı için önce bir konunun değerlendirmesini yapmak lazım. O anlamda, onunla ilgili de zaten HSYK değerlendirir. İddia ne kadar doğru, iddia gerçek mi değil mi, hesap doğru mu, fake hesap mı?" diye konuştu.

BARO BAŞKANI: KABUL EDİLEMEZ

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, öncelikle hiçbir hukukçunun bu bakış açısını asla kabul edemeyeceğini söyledi. Başsavcılık makamında oturan bir kişinin bu paylaşımlarının edilemeyeceğini belirten Polat Balkan, şunları söyledi:

"Hele hele başsavcıvekili makamında oturan birinin toplumu bu şekilde tehdit eder biçimde düşüncelerini dile getirmesi kabul edilebilir değil. Bu toplumu korkutmak, korkutarak da alt bir devlet politikasının hizmetine soyunmaktır. Bunun başka bir anlamı yok. Hitler'in halkı aydınlatma ve propaganda bakanı Goebbels'in bir sözü var, 'yargı devlet hayatının efendisi değil, devlet politikalarının hizmetkarı olmalıdır.' Bu anlayışın bir sonucu olarak ne yazık ki günümüzde bazı yargı üyeleri de düşüncelerini bu şekilde dile getirebiliyorsa, bu bana kalırsa açıkça toplumu tehdit etmek, toplum üzerinde bir korku iklimi yaratmak amaçlı bir paylaşımdır. Asla kabul edilemez."

'DERHAL İNCELEME BAŞLATMALI'

Antalya Barosu olarak durumu HSYK'ya bildireceklerini belirten Polat Balkan, "Cumhuriyet Başsavcıvekili hakkında derhal HSYK tarafından bir inceleme başlatılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili hazırlıklara başladık ve pazartesi günü HSYK'ya başvurumuzu yapacağız. Ama genel olarak, üzücü fakat şaşırtıcı değil. Ne yazık ki özellikle bu referandum sürecinin yargıya yansıması da bu. Çok üzüldüm. Yargının anayasal siyasal tartışmalarda halkı tehdit eder, halk üzerinde bir korku yaratmak amacıyla bu tip paylaşımlarda bulunması hakikaten ülkemiz ve yargı dünyası adına üzücü" diye konuştu.

DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇU

Başsavcı vekilinin paylaşımının açık bir suç olduğunu da söyleyen Baro Başkanı Balkan, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek. Çünkü kendisi gibi düşünmeyene tahammülü olmayan, düşmanlaştıran bir anlayışın ürünü. Çok sağlıksız bir bakış açısı. Biz ne çektiysek bundan çektik. Teknik olarak da bu bakış açısının ürünü olarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçu oluşur diye düşünüyorum" dedi.

KAYAFOĞLU'NA CHP'DEN SERT TEPKİ

Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu'nun twitter paylaşımına CHP'den tepki geldi. CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara yaptığı açıklamada, "Adaleti tesis etme makamında olanların vatandaşı tehdit ediyor olması kabul edilemez" dedi.

Kayafoğlu'nun hemen görevden alınması gerektiğini ileri süren CHP'li Kara, "PKK ile çözüm süreci yürütülürken başkanlık pazarlıkları yapıldığını unutmadık. Terör örgütleri ile el ele, kol kola yürüyenlerin de kimler olduğunu unutmadık. PKK'nın kazdığı hendeklere göz yumanlar, silah depolarına ses çıkarmayanların bugün referandumda hayır diyecek vatandaşları terör örgütleri ile eş değer tutma çabaları acziyetten başka bir şey değildir" dedi.

'Evet' demek ne kadar meşru bir hak ise 'hayır' demek de o kadar haklı bir hak" diyen Kara, şunları kaydetti:

"Keşke hukuki gerekçeler ile neden evet denmesi gerektiğini anlatabilecek kadar sistemi savunacak durumda olabilse. Ancak 'evet' diyenlerin yapabildiği tek şey vatandaşı terörle tehdit etmek. Vatandaşı iç savaş ile tehdit ederek bir korkutma propagandası ile oy devşirmeye çalışıyorlar. Ayrıca bir kamu görevlisi düşüncesi ne olursa olsun kendi oyunu açıklamayı meşru görüyorsa, kendisi gibi düşünmeyen vatandaşlara da saygı göstermek zorunda. Sosyal medyadan tehdit mesajı yayınlayarak bir yerlere gelebileceklerini sanıyorlar ise yanılıyorlar. HSYK ve Adalet Bakanlığı derhal başsavcıvekili hakkında gerekeni yapmalıdır. HSYK'yı da göreve davet ediyoruz."



FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, ()-

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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan PKK'lı tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasadışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken yakalanan, PKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan aranan Doğubayazıt Belediyesi eski meclis üyesi S.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan aranan, Doğubayazıt Belediyesi eski meclis üyesi S.B., geçen perşembe günü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Sazık Mevkii'nde yasa dışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan S.B.'nin üzerinde yapılan aramada, 1 cep telefonu ile 605 Amerikan doları ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen S.B., tutuklandı.

Haber: AYVACIK (Çanakkale), () -

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KESK eyleminde 32 gözaltı

AYDIN'da, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilenlere destek için "İşimi geri istiyorum" sloganıyla eylem yapmak isteyen KESK üyelerine polis, 3'üncü gün de izin vermedi. Eylemde ısrarcı olan topluluğa müdahale eden polis, 32 kişiyi gözaltına aldı.

OHAL tedbirleri kapsamında çıkarılan KHK'larla kamu görevinden ihraç edilen KESK üyeleri ve destek veren arkadaşları, "İşimi geri istiyorum" sloganıyla eylem yapmak üzere bugün Kent Meydanı'na geldi. KESK üyeleri, pankart asıp basın açıklaması yapmak üzere hazırlanmaya başladı. Önceden olay yerinde önlem alan polis ekipleri ise pankart asılmasının yasal olmadığını belirtti. Ayrıca eylemin Valilik tarafından yasaklandığını ifade etti. KESK üyeleri eylemde ısrarcı oldu. Birkaç dakika süren tartışmanın ardından polis topluluğa müdahale etti. Eyleme katılan 32 kişi gözaltına alındı. Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne ve Emniyet Müdürlüğü B Hizmet Binasına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Eylemin ilk iki gününde toplam 10 kişi gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gözaltına alınmalardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN, )

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Elleriyle kazarak ceset aradılar

ADANA'da oturan 27 yaşındaki Gökhan Nas'ı döverek öldüren arkadaşları 28 yaşındaki Mehmet Sait Süslü ile 30 yaşındaki Halil Süslü cesedi molozların arasına gömdü. Cinayeti ortaya çıkartan polis, molozları elleriyle kazarak Nas'ın cesedini buldu.

Merkez Yüreğir İlçesi'nin Güneşli Mahallesi'nde oturan Gökhan Nas, dün akşam saatlerinde arkadaşları Mehmet Sait Süslü ve ağabeyi Halil Süslü ile buluşmak için evden çıktı. Bir arkadaşından emanet aldığı 01 DPP 54 plakalı otomobil ile buluşmaya giden Gökhan Nas, gece eve dönmedi. Sabah saatlerinde Gökhan Nas'ın emanet aldığı otomobil Güneşli Mahallesi'nde park halinde bulundu. İhbar üzerine gelen polisler, kapıları açık haldeki otomobili inceledi, içerisinde kan izleri olduğunu belirledi. Polisin plaka kayıtlarından ulaştığı otomobil sahibi, aracını emanet olarak arkadaşı Görhan Nas'a verdiğini söyledi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gökhan Nas'ı bulmak için çalışma yapan ekipler, ailesi ile temasa geçti. Nas'ın yakınları, "Akşam, arkadaşları Mehmet Sait ve Halil ile buluşacaktı. Gitti, geri dönmedi" diye ifade verdi. Bunun üzerine Mehmet Sait Süslü gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Mehmet Sait Süslü, cinayet bürosu dedektiflerine "Gökhan'ı öldürüp gömdük" diyerek suçunu itiraf etti.

DOLANDIRICILIK İDDİASI

Gökhan Nas'ın kendilerini dolandırdığını iddia eden Mehmet Sait Süslü, şunları anlattı:

"Gökhan, 'bir adam var dolandırıcağız' dedi. Adamın evine pimapen işi yapacaktık. Adamdan 4 bin lira almış, biz işe başladık, bize 50 lira verdi. Paranın az olduğunu söyledik, hepsini kendine aldı, bize vermedi. Vatandaştan almak isteyince de engel oldu. Akşam konuşmak için çağırdık, arabanın içerisinde konuşurken tartışma çıktı. Dövdük, hareketsiz kalınca da getirip gömdük."

MOLOZLARIN ARASINDA BULUNDU

Mehmet Sait Süslü'nün itirafı üzerine çalışma başlatan polis, Bahçelievler Mahallesi'ndeki eski kum ocağında bulunan moloz yığınları arasında Gökhan Nas'ın cesedini aradı. Elleri ile molozları kazan polis ekipleri, Nas'ın cesedini buldu. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Sait Süslü sorguya alınırken, cinayete karıştığı belirlenen Halil Süslü'nün yakalanması için ekipler araştırmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin molozları elleriyle kazarak cesedi araması

- Olay yerinde cesedin aranması

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

- Gökhan Nas'ın kullandığı aracın görüntüsü

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI ADANA,()

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Kabaran Karadeniz, mavi bayraklı plajda erozyona neden oldu

SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde kabaran Karadeniz, kıyı erozyonuna neden oldu. Mavi bayraklı Sahilpark Plajı'nın bir bölümünü deniz aldı.

Karasu'da 2010 yılında ilk kez gündeme gelen erozyonda Karadeniz'in kabaran sularının yaklaşık 100 metre kadar sahile ilerlemesiyle, kıyıdaki 100'e yakın yazlık ev sular altında kalarak yıkılmıştı. Bölgedeki kıyı erozyonunu durdurmak amacıyla 27 dalgakıran yapıldı. Ancak dalgakıranlar çözüm olmadı.

Bölgede sert geçen kış ile yaklaşık bir aydır aralıklarla çıkan fırtına dolayısıyla kumsala doğru ilerleyen dalgalar, Karasu'da Mavi bayraklı Sahilpark Plajı'nın bir bölümünü tahrip etti. Fırtına ile deniz sahilde 30-40 metre kadar kıyı şeridine girerken, plajın büyük bölümünü deniz suları aldı.

Haber: KARASU (Sakarya), () -

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Dalyan'daki festival balıkçıları yarıştırdı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi'nde "Kefali Dalyan'da yiyin" sloganıyla düzenlenen Dalyan Kefal Balığı Festivali'nde, en büyük balığı 135 gram 22.5 santimlik mercan balığı ile Ahmet Oklu tuttu.

Dalyan'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Dalyan Kefal Balığı Festivali'nde balık tutmak isteyenler bugün saat 08.00'de teknelerle Dalyan Boğazı'nı geçerek açık denize açıldı. Saat 12.00'ye kadar süren yarışma sonrasında 135 gram 22.5 santimlik mercan balığı ile Ahmet Oklu birinci, 100 gram 21 santimlik barbun balığıyla Nazım Zobur ikinci, 100 gram 19 buçuk santimlik levrek ile Murat Albatur, aynı santim ve gramdaki çipura ile de Neslihan Uyum üçüncülüğü paylaştı. Birinci Dalyan'da 5, ikinci 3, üçüncüler de 2'şer günlük ücretsiz konaklama kazandı. Dereceye girenlerin ödülünü Muğla Valisi Amir Çiçek verdi. Festivale katılanlar arasında Muğla Valisi Amir Çiçek'in yanı sıra Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Ali Mürşit Yağmur, Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile çok sayıda vatandaş yer aldı. İztuzu Plajı açıklarında Delikliada çevresinde başlayan balık tutma festivaline 250 kişinin katıldığını anlatan Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Ali Mürşit Yağmur, "Diğer misafirlerimizle bir günde Dalyan'da 5 bin kişiyi ağırlamaktan çok mutlu olduk. Dereceye giren arkadaşlarımız Dalyan'da konaklama kazandı. Festivalimizi önümüzdeki sene iki güne çıkartacağız. Amacımız bölgemizin kış turizmine katkı sağlamak ve bölge turizmini 12 aya yayabilmek. Bu festivali geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"KEFAL DALYAN'DA YENİR"

Muğla Valisi Amir Çiçek, Dalyan'da çok önemli işlere imza atıldığını söyleyerek "Mutlu olabileceğiniz her şey burada mevcut. Ortaca Belediye Başkanımız 'Dalyan kefal ile kefal de Dalyan ile anılır' diye çok güzel bir laf söyledi. Kefalin memleketi olarak bizler de Dalyan'ı biliriz. Kefal Dalyan'da yenir sözü zaten sürekli hatırdadır. Bu festivale yurt içi ve yurt dışından gelenlere de hoş geldiniz diyorum. Görüyorum ki burada Dalyan dostları var" diye konuştu.

ÇELİK COŞTURDU

Ödül töreninin ardından saat 14.00'de sahne alan Çelik birbirinden güzel şarkılarıyla izleyenleri coşturdu. Dalyan'a gelmekten mutlu olduğunu söyleyen Çelik sonraki festivallerde de birlikte olmak ve balık tutmak istediğini söyledi. Barlar Sokağı'nı dolduran yerli ve yabancılar zaman zaman Çelik'in şarkılarına eşlik etti.

Çelik'ten sonra sahne alan Gülçin ise birbirinden güzel parçalarıyla festivale katılanların hoşça vakit geçirmelerini sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sabah tekneye binerek hareket edenlerden görüntü

-Balık tutanlarla kısa röp

-Balık tutmalarından görüntüler

-Dalyan kanalından görüntüler

-Festival meydanından görüntüler

-Pişmiş Kefal Balık dağıtımından görüntü

-Vali Amir Çiçek'in balık dağıtmasından görünü

-Açılış konuşmalarından görüntü

-Ödül töreninden görüntü

-Çelik konserinden görüntü

Haber: Mustafa SARIİPEK - Kamera: Cihan KAYA / ORTACA(Muğla), (

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