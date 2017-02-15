DHA YURT BÜLTENİ-9

1)LİCE KIRSALINDA BOMBALI SALDIRIDA KULLANILACAK BİR ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi Tepe Köyü Kurucu mezrası yakınlarında düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca bombalı saldırıda kullanılmak için yağmalanan bir araç ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörist faaliyetlerinin tespiti, yakalanması, etkisiz hale getirilmesi, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi, patlayıcı yüklü araç ile saldırı türünde eylemlerin önlenmesi amacıyla çalışma ve operasyonlara devam edildiği belirtildi. Açıklamada terör örgütü üyelerince yağmalanmış bir aracın, 14 Şubat'ta patlayıcı yüklü araç saldırısı eyleminde kullanılacağı yönünde elde edilen istihbari bilgi üzerinde Lice İlçesi Tepe Köyü Kuruca Mezrası kırsal alanında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "İcra edilen operasyon kapsamında yapılan temas araması neticesinde; BTÖ mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan araç Kuruca Mezrası kırsalında bulunmuştur. Söz konusu araç, Patlayıcı Madde İmha Uzmanlarınca kontrol edilmesini müteakip, detaylı inceleme yapılması maksadıyla Lice İlçe J.K.lığına çekilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yeri incelemesi ve operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların ve kamu personelinin emniyetini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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-Fotoğraflar

Haber-Kamera: DİYARBAKIR ()

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TTK ekibi 'Kuyu'yu yılan yakalama aparatıyla kurtardı (EK)



2)TTK EKİBİ ZONGULDAK'A DÖNDÜ

İstanbul'da 'Kuyu' adı verilen köpeği kurtarma çalışmasına katılan TTK tahlisiye ekibi Zonguldak'a döndü. TTK Merkez Tahlisiye istasyonunda mesai arkadaşları tarafından karşılanan ekip, kurtarma çalışmasını anlattı. Tahlisiye ekibinden Şendoğan Aşık, oradaki ekiplerin de yardımıyla sistemi hazırladıklarını anlatarak şöyle konuştu: "İlk denememizde köpek düştü. Daha sonra sisteme piston ilave ettik. Biz sabaha karşı köpeği uyur vaziyette görünce harekete geçtik. Köpeğin üzerine geçirdik ve yukarı çektik. Sonra çok heyecanlandık, sevindik. Biz madenler, depremlerde kurtarma çalışmalarına katıldık. Her gittiğimizde görevimizi başarıyla tamamlayarak geri döndük. Orada da bir kuyu var ve içinde köpek var. Daha önce karşılaştığımız bir durum değildi. 'Ya alamazsak' diye düşündük. Bunun mahcubiyeti vardı. Sonra yapmış olduğumuz düzenekle bunu başardık ve sevindik."Maden Mühendisi Sedat Kısaer ise, "Bir an önce hayvanı almak istedik. Yoksa madencilik sistemleriyle kurtarılamazdı. Belki günler ve haftalarca sürebilirdi. Aparatı denemeye başladık ve sonunda başarılı olduk. Düzeneğin çalışma mantığı köpeği yakalayıp kavramak ve dışarı çıkarmaktı. Bunda da başarılı olduk. Çok neşelendik mutlu olduk. Hem insani bir vazifeyi yerine getirmiş olduk hem de ekip olarak sorumluluğumuzu yerine getirdik" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Kurtarma çalışmasına katılan ekip



-Röportalar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()

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3)ANNE VE ÇOCUKLARIN CENAZELERİ RUSYA'YA GÖNDERİLECEK

ANTALYA'da intihar eden Muammer Gün, intiharından önce tüfekle öldürdüğü Rus eşi Anna Gün ile zehirlediği çocukları Leyla Gün ve Viktor Gün'ün otopsisi yapıldı. Aksu İlçesi'nde tek katlı gecekonduda oturan 60 yaşındaki Muammer Gün, önceki gece yarısı çocukları 15 yaşındaki Viktor ve 13 yaşındaki Leyla Gün'e içine tarım ilacı koyduğu şekerlemeleri yedirip zehirledi. Muammer Gün, ardından Koçaş Temel Lisesi'nde İngilizce öğretmeni eşi 37 yaşındaki Anna Gün'ü, göğsüne pombalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Muammer Gün, dün saat 10.00 sıralarında 155'i arayarak, çocuklarını zehirleyip eşini tüfekle öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Ev adresini polise veren Muammmer Gün, ardından telefonu kapattı. Eşi ve çocuklarının adını, eşinin Rusya'da yaşayan anne, baba ve dayısının isimleriyle telefon numaralarını yazdığı kağıdı evin dış kapısına asan Muammer Gün, daha sonra pompalı tüfeği ağzına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi. İhbar üzerine eve gelen polis, Muammer Gün, eşi ve 2 çocucuğunun cesediyle karşılaştı. Muammer Gün, intiharından önce tüfekle öldürdüğü Rus eşi Anna Gün ile zehirlediği çocukları Leyla Gün ve Viktor Gün'ün cenazelerine bugün otopsi yapıldı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan otopsi işlemlerinde çocukların neyle zehirlendiğinin laboratuvar incelemesinin ardından belirleneceği ifade edildi. Otopsisi yapılan cenazeleri almaya Muammer Gün ve Anna Gün'ün yakınları ise gelmedi.



Diğer yandan Rusya'nın Antalya Başkonsolonsluğu yetkililerinin Anna Gün'ün Rusya'daki yakınlarıyla irtibata geçtiği öğrenildi. Yakınlarının isteği üzerine Anna Gün ve çocuklarının cenazelerinin özel bir cenaze hizmetleri şirketi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan bir kaç gün içinde alınarak Rusya'ya gönderileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Görüntü dün geçilmişti



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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4)ADANA'DA 81 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik Park alanındaki kontrol noktasına giren bir araçta arama yaptı. Aramada 3 ayrı büyük poşet içerisinde 79 pakette toplam 81 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bu güne kadar Türkiye'de ele geçirilen en yüksek miktar olan uyuşturucuya el koyan polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.Türkiye'de bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ileri sürülen uyuşturucunun piyasa değerinin 16 milyon lira olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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- Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin paket halinde görüntüsü



- Adana Emniyet Müdürlüğü dış görüntüsü ve tabelası



SÜRE: 01'10" BOYUT: 133 MB



Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI / ADANA, ()

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5)MERSİN'DE 49 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

MERSİN'de, Fetullahçı Terör Örgütü, PKK ve DAEŞ'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi.2 haftadır gözaltında bulunan 12 FETÖ, 11 DAEŞ ve 26 PKK mensubu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. İlk olarak, FETÖ soruşturması kapsamında bylock kullandıkları gerekçesi 2'si polis 12 kişi elleri kelepçeli olarak adliyeye sevkedildi. Ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen PKK ve DAEŞ üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dökümanların ele geçirildiği açıklandı. Birbirlerine kelepçeli olarak adliyeye alınan şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekerken, bazı şüphelilerin 'Rabia işareti yapması' gözlerden kaçmadı.

Görüntü Dökümü



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- Polis otobüsü adliyeye gelirken



- Çevik kuvvet polisleri çevre güvenliğini alırken



- Zanlılar sıra halinde beklerken



- Çevik Kuvvet polislerin arasında adliyeye götürülürken



- Zanlıların elleri kelepçeli görüntüsü



- Kadın zanlılar ön sırada elleri kelepçeli olarak götürülürken

SÜRE: 02'48" BOYUT: 88 MB

Haber: İbrahim MAŞE -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

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6)SARIKAMIŞ’TAN HALEP'E 3 TIR YARDIM

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde Kaymakamlık tarafından toplanan 3 TIR dolusu yardım malzemesi Halep’e gönderildi.Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman'ın başlattığı kampanyada 2 ay boyunca gıda, giyecek ve malzeme yardımları toplandı. Belediye’ye ait iş merkezinde tutulan yiyecek, kıyafet, temizlik malzemesi, ayakkabılardan oluşan 3 bin koli 3 TIR'a yüklendi. Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, STK’lar ve vatandaşların katıldığı törende TIR'lar dualar eşliğinde Halep'e yola çkarıldı. Belediye Başkanı Göksal Toksoy, 3 TIR dolusu yiyecek ve malzeme yardımını Halep’te savaştan zarar görenlere gönderdiklerini bildirdi. Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman da TIR'ların görevliler eşliğinde Kilis'e götürülerek Kilis’teki yardım toplama merkezine teslim edileceğini belirtti. Karaman, "Oradan da Halep’teki bu iç savaşta mağdur olan kardeşlerimize ulaştıracak. Yardımlar Sarıkamış’ın bu tür olaylara ne kadar duyarlı olduğunun bir göstergesidir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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TIR'lardan detaylar



Belediye Başkanı Göksal toksoy’un konuşması



Kaymakam Yusuf İzzet Karaman’ın konuşması



Dua edilmesi



TIR'arın uğurlanması







(Haber-Kamera: KARS, ()







337 MB – 5 DK 06 SN - Görüntüsü ‘SURİYE’ kodu ile KARS dosyasına link geçildi

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(ÖZEL)

7)3 ÇOCUĞUYLA ÇÖP TOPLAYARAK YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

GAZİANTEP'te barınan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Ayşe Hasri, tek pusete koyduğu 3 çocuğuyla sokaklardaki çöplerden topladığı atık yiyecek ve giyeceklerle yaşam mücadelesi veriyor.Suriye uyruklu Ayşe Hasri, ismi öğrenilemeyen eşi, çocukları 4 yaşındaki Meys ve 2 yaşındaki Muhammed ile birlikte ülkesindeki çatışmalardan kaçıp Türkiye'ye sığındı. Gaziantep'in Kale Mahallesi'ne yerleşen Ayşe Hasri, eşi geçen yıl ortadan kaybolunca şu anda 4 aylık olan Nehide ismindeki bebeğini de yalnız başına dünyaya getirdi. Çaresiz kadın, tek pusette battaniyeye sardığı 3 çocuğuyla sokakları dolaşarak çöp konteynerinden atık yiyecek ve giyecek topluyor. Çöplerden toplayıp eve götürdükleriyle yaşam mücadelesi veren kadının dramı yürek burktu. Anneleri çöp toplarken pusette yan yana oturan çocuklar sürekli ağladıkları görüldü

Suriyeli kadın, kimselerinin olmadığını kocasının da nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Suriyeli kadın ve pusetteki çocukları



- Kadının konteyneri karıştırması



- Kadının çöp toplaması



- Pusette ağlayan çocuklar



- Genel ve detay görüntüler



Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84 MB

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8)BODRUM'DA SEVGİLİLER GÜNÜ KONSERİ

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Caz Orkestrası, Sevgililer Gününde Bodrum'da konseri verdi. Konseri izleyenler güzel bir gece yaşadı.



Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Büyükşehir Belediyesi Caz Orkestrası, seslendirdiği şarkılarla konseri izleyenlere keyifli bir gece yaşadı. CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu'nun da aralarında bulunduğu konseri yaklaşık 300 kişi izledi. Orkestraya 2 dansçının eşlik ettiği konserde, yerli ve yabancı sanatçıların parçalarını seslendiren orkestra üyeleri izleyicilere oldukça keyifli dakikalar yaşattı. Yaklaşık 1 saat süren konseri İzmir Marşı ile sonlandıran orkestrayı izleyiciler ayakta alkışlayarak marşa eşlik etti. Konser bittikten sonra Seymen ve Çakaloğlu orkestranın solisti ile gitaristine çiçek takdim etti.Orkestranın gitaristi Orkun Tekelioğlu, "Normalde adımız caz orkestrası ama Caz Orkestrası adı altında bu akşam çok farklı müzikleri yapacağız. Balkan müzikleri, Türk müzikleri, Latin müzikleri yapacağız. Bugün hepsinden bir parça dinleyeceksiniz. Tekrar hoş geldiniz, iyi eğlenceler" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Konserden görüntü

- İzleyicilerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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