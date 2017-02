DHA YURT BÜLTENİ-9

CHP'li Aytuğ Atıcı: "Evet" ve "Hayır" oylarını korumak bizim namusumuzdur

CUMHURİYET Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Referandum çalışması kapsamında geldiği Diyarbakır'da yaptığı konuşma, "Ülkemizin bütün vatandaşları ister 'Evet' versinler, ister 'Hayır' versinler Türkiye'nin geleceğini düşünerek, bu oylamayı yapacaklar. O halde bu oyları korumak bizim namusumuzdur" dedi.

Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak Referandumda Diyarbakır'daki sandık güvenliği çalışmaları başlatmak üzere kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, partisinin Kayapınar İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Referandum günü yapılacak oylamalar esnasında yapılacak çalışmalar ile ilgili partilelerle değerlendirmelerin devam ettiğini söyleyen Atıcı, "Sandık güvenliği çalışmalarımızda, ilçe başkanlarımız seçim günü, sandığı bekleyecek olan, sandığını güvenliğinden sorumlu olacak olan arkadaşlarımızı öncelikle belirleyecekler. Biz, halkımıza sandıkları namusumuz gibi koruyacağımıza dair söz verdik. Şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Türkiye'nin neresine gidersek, gidelim insanlarda maalesef şöyle bir anlayış var, 'biz oyumuzu vereceğiz ama bu bilgisayar sisteminde veya sayım yapılırken acaba oylarımız yer değiştirir mi, acaba bir takım sıkıntılar yaşatılır mı?' diye sık sık bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Biz de vatandaşlarımıza diyoruz ki, Referandumda verilecek 'Evet' oylarını da namusuz gibi koruyacağız, biz 'Hayır' dediğimiz halde 'Hayır' oylarını da namusumuz gibi koruyacağız. Çünkü, devletimizi şu an yönetenlerin söylediği gibi, 'Hayır' oyu verenler, vatan haini, terörist, FETÖ'cü olmadığı gibi, 'Evet' oyu verenler de hiç bir şekilde suçlamaya maruz bırakılamayacak kadar onurlu insanlardır. Ülkemizin bütün vatandaşları ister 'Evet' versinler, ister 'Hayır' versinler Türkiye'nin geleceğini düşünerek, bu oylamayı yapacaklar. O halde bu oyları korumak bizim namusumuzdur"diye konuştu. CHP Mersin Millektvekili Aytuğ Atıcı, 16 Nisan'da yapılacak Referandumda ülke yönetimini tek kişiye bırakılmaması için tüm partilerle el ele vereceklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TÜM PARTİLERLE EL ELE VERECEĞİZ"

"İsteyen istediği partiye oyunu verebilir. 16 Nisan'da yapılacak Referandumda her hangi bir parti oylanmayacak. Milletimizin içerisine gönlü HDP, MHP'ye, CHP'ye ve AKP'ye gidenler var veya Meclis'te grubu olmayan diğer partilere gönlü gidenler var. Herkes partisinde kalsın. Herkes hangi lideri seviyorsa o liderin arkasında gitmeye devam etsin. Ama el ele verip, ülkemizi, Cumhuriyetimizi tek bir insana emanet etmeyeceğiz. Ülkenin tek adama verilmesine hayır diyen CHP'liler, HDP'liler, MHP'liler hatta AKP'liler el ele vereceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde Cumhuriyetini, ülkesini seven ve tek adam rejimine 'Hayır' diyen ciddi bir kesim var. Siyasi görüşlerimiz ayrı olsa bile, farklı kulvarlarda olsak bile el ele vereceğiz."

"HAYIR DEMEYE İNSANLAR KORKAR HALE GELDİLER"

Referandumun OHAL şartlarında yapılmasına tepki gösteren CHP'li Atıcı, Referandumda "Hayır" oyu kullanmak isteyenler baskı altında olduğunu söyledi. Olağanüstü hal döneminin devam ettiğini, OHAL döneminde yapılacak bir Referandum ya da herhangi bir oylama acaba ne kadar sağlıklı olur diye düşünüldüğünü söyleyen CHP'li Aytuğ Atıcı, "Yerinden, yurdundan oturan insanlar bile gerçekten özgür iradeleriyle oy kullanacaklar mı? 12 Eylül darbesinden sonra 1982 anayasında nasıl ki, silahların altında, faşist bir anayasa bize dayatıldıysa, şu dönemdeki anayasa değişikliğinin o dönemde bir farkı yoktur. Yine OHAL koşullarında, OHAL devam ederken, bir anayasa değişikliğine gidiyoruz. Bu hak değildir. O yüzden bir an önce OHAL'in Referandum öncesinde kaldırılması geriyor. Bir mesaj yazıyorsunuz hapse atılıyorsunuz. Hayır gömleği giyiyorsunuz sizi yaka-paça içeri atıyorlar. Hayır demeye insanlar korkar hale geldiler. Korkmayacağız. Ben, kimseye korkmayın diyemem. Yani korkmayın bir şey olmaz diyemiyorum. Keşke diyebilsem. İnsanlar korkuyorlar ve susuyorlar. Ama sanmasınlar ki, bu suskunluk sandığa yansımayacak. Milletin suskunluğu, öfkeye dönüşen haksızlıklar ve ülke sevdası, sandıklara hayır olarak yansıyacak" diye konuştu.

Hakkari'de HDP ve DBP halk toplantısına çağrı yaptı

HDP ile DBP Hakkari'deki halk toplantısı için çağrı yaptı.

Hakkari'de HDP ve DBP'li yöneticiler esnafları tek tek dolaşarak toplantı için davetiye dağıttı. DBP il binası önünde açıklama yapan HDP Hakkari il Eş Başkan Yardımcısı Safiye Nigar Tansu, 16 Şubat 2017 tarihinde DBP il binasında HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ile HDP Diyarbakır Milletveli Nimetullah Erdoğmuş'un katılacağı referandum ile ilgili halk toplantısına tüm Hakkari halkını davet ettiklerini söyledi.

Trafik tartıştığı motosikletliye böyle çarptı

Araç kamerasına yansıyan görüntüler

Konya'da otomobil sürücüsünün, tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçma anı bir aracın kamerasına yansıdı.

Merkez Selçuklu İlçesi İstanbul Yolu Eski Selçuklu Belediyesi Köprüsü'nde yaşanan olayda, kamera yanısıyan görüntüye arkasında bir kişi bulunan motosiklet sürücüsü, bir otomobili sollamak istiyor. Solmak istediği sırada otomobilin sola kayması üzerine motosikletin arkasında bulunan bir kişini elindeki çantayı, otomobilin camına vurdu. Daha sonra otomobil sürücüsü kendisini sollayıp önüne geçen motosikletin peşinde hızla gidip, motosiklete arkadan çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki 2 kişi yere düştü. Yerden kalkan iki kişinin yara almadığı görüldü.

Erdemir'de iş kazası: 1 işçi öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir) çalışan 36 yaşındaki Bilgin Elmas, iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında fabrikanın çelikhane bölümünde meydana geldi. Vinçten kopan metal parça, taşeron firmada çalışan işçi Bilgin Elmas'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan Elmas, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Elmas, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayı haber alarak hastaneye koşan yakınları ölüm haberi üzerine büyük üzüntü yaşadı.

Kocaeli'de Bylock kullandıkları iddia edilen 5 işçi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına 5 işçi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından fabrikalarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen 5 kişi bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şanlıurfa'da marketten hırsızlığa 2 gözaltı

Güvenlik kamerası görüntüleri

ŞANLIURFA’da, 2 marketin kapısını levye ile açarak sigara çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Gece geç saatlerde Eyyüpkent Mahallesi'ndeki 2 ayrı marketin kapıları zorla açılarak içerisindeki çok sayıda sigaralar çalındı. Sabah geldikleri marketlerin soyulduğunu anlayan sahipleri durumu polise bildirdi. Marketlerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, polis eşkalinden kimliğini saptadığı şüpheliler Taner T. ile Abdurrahim E.'yi evlerinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.

Sevgililer Günü'nde çiftlere gondol gezisi

ADANA Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiftlere canlı müzik eşliğinde ücretsiz gondol gezisi düzenledi.

Kent merkezindeki Seyhan Nehri kıyısında bulunan Gondol Marina'ya gelen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel, akordeon ve gitarla dinleti yapılan ücretsiz gondol gezisine katıldı. Geziye yeni nikah kıydığı eşi Muazzez Tayboğa ile katılan Cesur Tayboğa, ilk kez gondola bindiklerini söyledi. Kişi başı 6 lira olan gondol gezisinin Sevgililer Günü nedeniyle çiftlere ücretsiz olduğunu belirten belediye yetkilileri, etkinliğin tüm gün boyunca devam edeceğini belirtti.

Karabük'te yaralı şahin ve balıkçıl tedaviye alındı

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde yaralı bulunan balıkçıl kuş ile şahin, veteriner hekim gözetiminde tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Bostanbükü Köyü’nden geçen Araç Çayı kenarında oynayan çocuklar, buldukları yaralı balıkçılı köy muhtarı Yaşar Başaran’a götürdü. Muhtarın haber vermesi üzerine gelen Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sağ kanadı kırık yaralı balıkçılı ilçedeki veteriner kliniğine götürdü. 10 gün önce Karabük-Zonguldak arasındaki demir yolunda çalışan işçiler tarafından ormanlık alanda yaralı bulunan şahinin de aynı klinikte tedavisi sürüyor. Veteriner hekim İlker Başdağ, balıkçıl kuşun sağ kanadında kırık, şahinin de sol kanat uçlarında kırıkları olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Balıkçılın kanaması kontrol altına alındı. Ortopedik bir uygulama yapacağzı. Kırık hatları birbirinden ayrıldığı için platin uygulaması yapacağız. Yaklaşık 1 ay sonra sağlığına kavuşacak ve doğal yaşamına bırakacağız. Şahinin ise sol kanattaki kırık uçları birleştirdik. Sağılığına hızla kavuşuyor. Yaklaşık 2 hafta sonra tamamen iyileşerek doğal yaşamına bırakacağız."

