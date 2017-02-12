DHA YURT BÜLTENİ-9

BAHÇELİ: RUSYA ASKERİMİZİ ŞEHİT EDİYOR, PARDON DİYE GEÇİŞTİRİYOR (EK)



1))BAHÇELİ, DÜĞÜNE KATILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Konya'daki kampının ardından partilileriyle vedalaşıp, otelden ayrıldı. Bu sırada Beyşehir Üzümlü- Huğlu Tüfek Silah Üreticileri Kooperatifi tarafından Bahçeli'ye tüfek hediye edildi. Ardından da işadamı ve Atiker Konyaspor Yöneticisi Ali Kaya'nın oğlunun düğün yemeğine katıldı. Burada yöresel etli pilav yiyen Bahçeli, gelin ve damadı tebrik edip, geline bir adet bilezik hediye etti. Bahçeli daha sonra karayoluyla Ankara'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü



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- Bahçeli'ye tüfek verilmesinin fotosu



- Bahçelinin otelden ayrılması



- Bahçeli'nin düğüne katılması



- Gelen ve damata terbir edip takı takması



- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ KONYA )

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2)BAKAN BOZDAĞ'DAN CUMHURBAŞKANINA SUİKAST TİMİNİN YARGILANACAĞI SALONDA İNCELEME

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası içerisinde oluşturulan duruşma salonunu gezip incelemelerde bulundu. İncelemlerinin ardından yaptığı açıklamada Bakan Bozdağ, ABD'nin 15 Temmuz'daki darbeyi gerçekleştirenin teröristin Fethullah Gülen olduğunu çok iyi bildiklerini inandığını söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak için Muğla'ya geldi. Bakan Bozdağ'a AK Parti Muğla Milletvekilleri Nihat Öztürk ve Hasan Özyer ve Muğla Valisi Amir Çiçek eşlik etti. Bakan Bozdağ, ilk olarak Muğla Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Bakan Bozdağ ve beraberindekileri, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, savcılar ve adliye personeli karşıladı. Yaklaşık 45 dakika adliye sarayında kalan Bozdağ daha sonra Muğla Ticaret ve Sanayi Odası içerisinde oluşturulan ve 15 Temmuz'daki Marmaris'teki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast giriminde bulunan 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanacağı salonu gezip, bilgi aldı.

"ELLER TETİKTEYDİ^"

Bakan Bozdağ'ın Muğla Adliye Binası'na gelişi ve ziyareti süresince geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Polis ve Özel Harekat Timleri'nin ellerinin tekikte olması dikkat çekti. Adliye binasına gelen tüm sokak ve caddelerdeki araçlar boşaltıldı.

MUĞLA'YA MÜJDE VERDİ

Ziyareti sonrası açıklama yapan Bozdağ, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi ve Fetullahçı Terör örgütü ile ilgili olarak 1360 dava açıldığını belirtip, "Tabiki Fethullahçı Terör Örgütü ve 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmalar Muğla'da olduğu gibi Türkiye'nin diğer illerinde de devam etmektedir. Pek çok soruşturma var ve bunlardan iddianameye dönüştürülen sonuç soruşturmalar olduğu gibi, davaya dönüştürülen soruşturmalarda oldu. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 1360 davanın açıldığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de iddianameler tamamlandıkça yeni davalarda ortaya çıkacaktır. Yargılamaların adil olması hukuka uygun bir şekilde yürümesi ve sonuçlandırılması milletimizin gözü önünde yapılacak yargılamalarla sağlanacaktır. Bunu herkes yakından takip ediyor. Adalet tecelli edecektir ve yerini bulacaktır" dedi. Bakan Bozdağ, "Muğla'da hakim ve savcılarımızın lojman ihtiyaçlarını giderilmesi konusunda başsavcımızın dile getirdiği talebe bakanlık olarak destek vereceğimizi ifade ettik. Lojman sorunu çözeceğiz. Şimdiden Muğlalılar için hayırlı olsun. Tabi öte yandan Muğla'nın bir adalet binası ihtiyacı mevcudun dışında. Çünkü dışarıda da bizim pek çok birimlerimiz var. Hem İdare Mahkemesi hem icralar dışarıda. Onun yeri ile ilgili sorunları konuştuk. Onlarla ilgili de bir karar aldık. Yerine dair konuyu da Orman ve Su İşleri Bakanımızla görüştük. Onun da olumlu görüşü ile valimiz başsavcımız bu konunun altyapısını yapacakları ve arkasından biz buna dair de bir adımı atacağız. Bunu da buradan Muğlalılar'a müjde olarak vermek isterim. Bu vesileyle de Marmaris'te Cumhurbaşkanımıza darbe teşebbüsünün gerçekleştirildiği gece suikast girişiminde bulunan darbeci sanıkların yargılanacağı salonu da yerinde görme fırsatı bulduk. Tabii Muğlamız'ın yargı alanındaki ihtiyaçları konusunda da bir dizi kararlar aldık" dedi.

"ABD MAKAMLARINDA TÜRKİYE'DEN DAHA FAZLA BİLGİ VAR"

Bakan Bozdağ, "Fethullahçı Terör Örgütü'nün kurucusu, yöneticisi, 15 Temmuz'daki darbe planının talimatın veren, onaylayan ve bu planın uygulanmasının sevk ve idare eden terörist Gülen'dir. Burada Türk halkında da herhangi bir kimsede de bir tereddüt bulunmamaktadır Bunu aha öncede ifade ettim. ABD makamlarında Türkiye'den daha fazla bu konuda bilgi bulunmaktadır. Öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü böylesi bir terör örgütünün elebaşı Pensilvanya'da yaşıyor. ABD gibi güçlü bir devlet Pensilvanya'daki malikaneye girip çıkanları kim olduğunu, bunların neleri konuştuğunu bilmediğini düşünmek saflık olur. Onun için ben hep söylüyorum, bir kez daha burada ifade etmek isterim. Darbe planlarını onaylanması müzakeresine dair istihbaratlar da ben kayıtlar olabileceğini de ifade ettim. Amerikan istihbaratının da bu konudaki görüşmelerden şuradan buradan bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Yani, onların da işin doğrusu bu darbeyi gerçekleştirenin terörist Fethullah Gülen olduğunu çok iyi bildiklerini inanıyorum. Kaldı ki bizim dosyaya sunduğumuz deliller darbe teşebbüsünün planlayıcısı sevk ve idare edeninin Fethullah Gülen olduğunu herhangi bir tereddüte meydan vermeyecek şekilde çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"FETHULLAH GÜLEN DOSYASI ÇOK SAĞLAM"



Bakan Bozdağ şöyle devam etti:



"Bugüne kadar ABD'ye iletilen geçici tutuklama taleplerine ilişkin dosyalarda Fethullah Gülen'le ilgili dosya kadar sağlam bir dosya olduğunu ben zannetmiyorum. O kadar sağlam delillerle donatılmış bir dosyadır. Ancak bugüne kadar olumlu bir gelişme maalesef arzu ettiğimiz istikamette olmadı. Umarız ki yeni başkan döneminde Türkiye ABD ilişkileri farklı bir seyir izler. Olumlu bir dayanışma ve işbirliği olur. Şu ana kadar yapılan açıklamalarla baktığımızda da Fethullah Gülen'in iadesi ve geçici tutuklanması konusunda, olumlu gelişmeler olabileceği sinyalini veriyor. Ancak somut adımları görmeden bu konuda bir şey söyleme imkanım da yok. Biz şu anda bir noktada temennimizi ve olumlu sinyallerin somut adımları dönüşmesine dair umudumuzu ifade ediyoruz. Umarız ki bunlar boşa çıkmaz. ABD'de Türkiye aleyhine faaliyette bulunan bir terör örgütünün herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın faaliyetlerini devam etmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü Fethullahçı Terör Örgütü kurucusu yöneticisi Gülen, oradan terör örgütünü sevk ve idare ediyor."



Gülen'in Türkiye ve başka yerden gelen örgüt mensuplarıyla çok açık net görüşmeler yaptığını da vurgulayan Bakan Bozdağ, "Onlara mesajlar veriyor. Sosyal medya üzerinden, mesajlarını yayınlıyor. Tabii bu iki ülke arasındaki dostluğa da hukuka da uygun bir yaklaşım değildir. Türkiye'de ABD'nin aleyhine faaliyette bulunan bir terör örgütünün böylesi bir rahatlık içerisinde faaliyette bulunmasını herhangi bir kısıtlamaya herhangi bir soruşturmaya takibata uğramadan yapmasını ABD'de kabul eder mi? Kabul etmez. Dostluğa iki ülke arasındaki iyi ilişkilere uygun düşer mi? Düşmez. Biz de onu söylüyoruz. ABD'de Türkiye aleyhine faaliyette bulunan bir teröristin ve terör örgütünün yuvalanması ve orada Türkiye aleyhine faaliyette bulunması Amerika Türkiye arasındaki olumlu ilişkilere hukuka ve dostluğa uygun düşmez. Umarız ki bu konudaki yeni yaklaşım Türkiye'nin dostluğunun Amerika ve Türkiye arasındaki olumlu ilişkilerin gereği ve daha da önemlisi uluslararası hukukun gereği üzere olumlu bir şekilde rayına oturur" dedi.



Başkan Bozdağ, açıklamasını ardından Muğla Valisi Amir Çiçek'i makamında ziyaret etti. Bozdağ'a valililğe gelişinde Muğlalı minik zeybekler çiçek verdi.

"TURGUTREİS'İN ASKERLERİYİZ SLOGANLARI İLE KARŞILANDI"

Bozdağ, Valilik'teki ziyaret sonrasında partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Bozdağ, burada da yaklaşık 2 bin partili tarafından ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ve 'Turgutreis'in Askerleriyiz' sloganları ile karşılandı.

Görüntü Dökümü



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-Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın adliye sarayı ziyaretinden görüntü



-Bakan Bozdağ'ın Cumhurbaşkanına suikast timinin yargılanacağı salondaki incelemelerinden görüntü



-Bakan Bozdağ'ın açıklamaları



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Yaşar ANTER -Kamera: Hülya ELTEŞ / MUĞLA, ()

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OTOMOBİLDE EŞİ VE ÇOCUKLARINI REHİN ALDI (EK)



3)KIZINI DA BIRAKTI

Şanlıurfa’da gasp ettiği takside eşi ve 4 çocuğunu dün geceden bu yana rehin tutan cezaevi firarisi Osman B., bir kızını da serbest bıraktı. Şu ana kadar 1'i kız 2 çocuğunu bırakan Osman B.'nin takside rehin tuttuğu eşi ve diğer iki çocuğunu da bırakması için çabalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü



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- Rehinenin bulunduğu taksi



- Serbest bırakılan çocuklar



- Olay yerinde bekleyen ekipler



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 33 MB

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4)BAKAN ÖZLÜ: MEVCUT SİSTEMLE TÜRKİYE MEHTER GİBİ İKİ İLERİ BİR GERİ GİDİYOR

SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde işadamlarıyla bir araya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Son 14 yılda yakaladığımız başarıları, inanın mevcut sistem sayesinde değil, bu sisteme rağmen elde ettik. Mevcut sitem Türkiye'ye patinaj yaptırıyor. Bu sistemle devam eden Türkiye, mehter gibi iki ileri bir geri gidiyor" dedi.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çeşitli toplantı ve ziyaret programlarına katılmak üzere Sinop'un Boyabat İlçesi'ne geldi. Bakan Özlü, ilk olarak işadamlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. 80 milyon vatandaşın hayalindeki Türkiye'yi inşa etmek için daha yoğun bir gayret içinde olduklarını dile getiren Bakan Özlü şöyle konuştu:



"Eminim ki siyasi görüşü ne olursa olsun, her birimiz, daha güçlü bir ekonominin ve daha iyi bir demokrasinin hayalini kuruyoruz. Bu yolda ciddi bir mesafe de kaydettik. Ancak Türkiye'yi bu yoldan döndürmeye çalışıyorlar. Bizim bu yolda kalmamız, beka ve istikbal sorununu çözmemiz ve hayalini kurduğumuz ülkeyi inşa etmemiz için, çok daha iyi işleyen bir sisteme ihtiyacımız var. Son 14 yılda yakaladığımız başarıları, inanın mevcut sistem sayesinde değil, bu sisteme rağmen elde ettik. Mevcut sitem Türkiye"ye patinaj yaptırıyor. Bu sistemle devam eden Türkiye, mehter gibi, iki ileri bir geri gidiyor. Allah korusun, geçmişte koalisyonlar nedeniyle ortaya çıkan krizler, yarın tekrar yaşanabilir."

Görüntü dökümü



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-Salondan detay



-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün açıklamaları

Haber-Kamera: İbrahim ASLAN/BOYABAT(Sinop), ()

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5)SAMSUN GECEYİ DOĞALGAZSIZ GEÇİRDİ

SAMSUN'da sürdürülen altyapı çalışması sırasında doğalgaz çelik ana hat borusunun dün saat 03.30'da zarar görmesi ardından kent merkezine henüz doğalgaz verilemedi. Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Bu olumsuzluğu Samsun halkına reva görenlere idari, adli tüm işlemler en yakından takip edilip gereği yapılacaktır. Samsun halkına geçmiş olsun" dedi.

Samsun'da dün saat 03.30 sıralarında Tekkeköy İlçesi'ndeki yapımı devam eden altyapı çalışması esnasında doğalgaz çelik ana hat borusuna verilen zarar nedeniyle kent merkezindeki Canik, İlkadım ve Atakum İlçeleri'ne doğalgaz verilemedi. Hasar nedeniyle SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından gaz akışı kesilince çok sayıda kişi mağdur oldu. Bölgede oturanlar tüp alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken ısınmak için elektirikli ısıtıcılara yönenilmesi nedeniyle hatlarda oluşan aşırı yüklenme nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri de görüldü. Şaklaşık 600 bin kişinin oturduğu bölgeye henüz doğalgaz verilemedi.

HASAR, BU SABAH GİDERİLDİ

SAMGAZ tarafından bu gün yapılan açıklamada sabah saatleri itibariyle hasarın giderildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Sabah saatleri itibariyle hasar giderilmiştir. Ekiplerimiz, son kontrollerin yapılması ile birlikte dağıtım şebekesindeki bölge istasyonlarını sırasıyla devreye almaya başlayacak. Tüm şebekede yüzde 100 doğal gaz sağlanması akabinde, binaların da peyderpey doğal gaz arzı sağlanmasına gün içinde başlanacaktır. Bu süreçte, ekiplerimizce binanızda doğal gaz arzı sağlanıncaya kadar, güvenliğiniz açısından doğal gazlı cihazlarınızın ve ocağınızın kapalı olduğunu kontrol ediniz. Ekiplerimiz tarafından doğal gaz arzının sağlanması amacıyla yapılan işlemler ücretsizdir. Bu süre içinde özellikle ücret talep ederek arızayı gidermeye çalışan kişilere ve sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğine itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Yaşanan olaydan müteessir olduğumuzu bildirir, kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

VALİ ŞAHİN: ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Samsun Valisi İbrahim Şahin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sorun ile ilgili bilgi verdi. Vali Şahin, şöyle dedi:

"Samsun'a doğalgaz taşıyan anahat sondaj çalışması nedeniyle zarar görmüş ve en çok ihtiyaç duyulan zamanda Samsun merkez gazsız kalmıştır. Saat 10.00 itibarıyla kaynak işlemleri bitirilmiş, röntgeni çekilmiş ve sorun olmadığı görülerek şebekeye gaz pompalanmaya başlanmıştır. Saat 12 gibi borulardaki basınç yeterli düzeye çıkacağı beklenmekte ve yine 12.10 dan itibaren başta hastahaneler yurtlar ve konutlara gaz verilmeye başlanacaktır. Bu arada bu olumsuzluğu Samsun halkına reva gören kimlerse gerek idari gerek adli tüm işlemler en yakından takip edilip gereği yapılacaktır. Samsun halkına geçmiş olsun. Özveriyle çalışanlara teşekkürler. Bir şey yapalım derken başka işe zarar verilmesin."

AŞIRI YÜKLENME ELEKTRİK KESİNTİLERİNE NEDEN OLDU

Elektirik kesintileri ile ilgili Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Samsun'un İlkadım, Canik ve Atakum ilçe sınırları içerisinde meydana gelen doğal gaz kesintisi sonrası enerji talebindeki artıştan dolayı elektrik dağıtım sisteminde aşırı yüklenmeler yaşanmaktadır. Bu sebeple doğalgaz arzı sağlanıncaya kadar kademeli olarak bu ilçelerimizin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşanabilir."

Öte yandan bir çok kişi doğalgaz ve elektrik kesintisi ile ilgili tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Çok sayıda kişi elektrikli ısıtıcılar, kömür sobaları ile ısınma çabalarını gösteren fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Görüntü dökümü



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-Kalabalık insan görüntüsü



-Doğalgaz boruları ve basınç göstergesinden detay



-Doğalgaz sayaçlarından detay



-Vatandaşlarla röportaj

(SÜRE: 02.05 Dk) (BOYUT: 67,6 MB)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN-Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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6)ANTALYALILAR GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI

ÜLKENİN büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da güneş sıcak yüzünü gösterdi.



Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu kentte güneşi görenler soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Bazı vatandaşlar sahil bandında yürüyüş yaparken, bazıları da kafelerde kahvelerini yudumlayarak güzel havanın keyfini çıkardı.



Günü hayvanları ile birlikte geçirmek isteyenler de tercihini park ve sahilden yana kullandı. Amatör balıkçılar da güneşli havada oltalarını Akdeniz'in mavi sularına attı. 18 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığını fırsat bilenler ise yüzmeyi tercih etti.



Meteoroloji yetkilileri, güneşin önümüzdeki hafta içerisinde de yüzünü göstereceğini söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Köpeğini gezdiren bir vatandaştan görüntü



- Bisikletli bir vatandaştan görüntü



- Seyir terasında fotoğraf çeken ve öz çekim yapan vatandaşlardan görüntü



- Varyanttan Konyaaltı sahilinin genel görüntüsü



- Varyanttaki vatandaşlardan görüntü



- Falezler üzerinde oturan bir çiftin görüntüsü



- Balık avlayan amatör balıkçılardan görüntü



- Sahilde güneşlenen vatandaşlardan görüntü



- Özçekim yapan genç çiftle röp.



- Denize girmeye hazırlanan bir vatandaştan görüntü



- Denizde yüzen vatandaşla röp



- Denizde yüzen gençlerden detay görüntüler



- Sahilde oturan vatandaşlardan görüntü



- Sahilden detay



- Güneşlenen çiftle röp

193 MB /// 03.10ö

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()