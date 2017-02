DHA YURT BÜLTENİ-9

RUS BOMBARDIMANINDA ŞEHİT OLAN ONBAŞI 'BEN ŞEHİT OLACAĞIN' DİYE EL BAB'A GİTMİŞ (EK)



1)TOPRAĞA VERİLDİ

Sabancı Merkez Camii'ne getirilen Emre Mücahit Topal'ın cenazesini annesi Sema Topal ile kardeşleri asker selamı ile karşıladı. AB Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve binlerce kişinin katıldığı törende yakınları Topal'ın tabutuna kapanıp gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran kız kardeşi Büşra, ağabeyinin üniformasını kokladı. Kılınan cenaze namazının ardından Emre Mücahit Topal, askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Ardından da götürüldüğü Adana Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

2)EL BAB ŞEHİDİNİ 10 BİN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI



SURİYE'nin El Bab bölgesinde Rus uçaklarının kazaen vurması sonucu şehit olan 23 yaşındaki Ömer Akkuş, teröre 5 ayda 4'üncü şehidini veren Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde yaklaşık 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.Fırat Kalkanı operasyonuna katılan sözleşmeli tankçı er Ömer Akkuş, El Bab'da Rus uçaklarının kazaen vurması sonucu şehit oldu. Ömer Akkuş'un cenazesi bugün Kaynarca Uzakkışla Mahallesi'ndeki babaevine son kez getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi askeri törenle Uzakkışla Camii'ne getirildi. Çiftçilikle geçimini sağlayan Mahmut Akkuş'un 8 çocuğundan en küçüğü olan şehit Ömer Akkuş'un Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılan kardeşleri gözyaşı döktü. Şehidin babası kamuflaj kaban giydirilirken, kız kardeşinin de askeri kıyafet giydiği görüldü.Cenazeye Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Recep Uncuoğlu ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehidin annesi Ayşe Akkuş rahatsızlandığı için cenazeye katılamadı. Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde taşınarak Uzakkışla Mezarlığı'nda toprağa verildi.Şehit Ömer Akkuş, Kaynarca İlçesinin son 5 ayda teröre verdiği 4. şehit oldu. Aynı operasyonda şehit olan yeğeni Mehmet Şahin'in cenazesine katılan Kaynarca Kaymakamı Kemal Şahin ise cenazeye Kahramanmaraş'ta bulunduğu için katılamadı.

3)MALİYE BAKANI AĞBAL: İCRACI HÜKÜMETLERE İHTİYACIMIZ VAR

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, "Biz ülke olarak eğer büyüyeceksek, gelişeceksek ve kalkınacaksak mutlaka ve mutlaka çok hızlı işleyen, çok kararlı, çok yetkin, çok güçlü icracı hükümetlere ihtiyaçlarımız var. İcraat ne kadar güçlü olarsa, ne kadar karar verilebilir olursa o takdirde o ülke o kadar ilerleyebiliyor" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir dizi programlara katılmak üzere öğlen saatlerinde karayolu ile Ankara'dan Sivas'a geldi. Bakan Ağbal'ı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilli Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Bakan Ağbal, karşılamanın ardından AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.



"REFARANDUM DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRECEK"



Burada konuşan Bakan Ağbal, referandum oylamasının Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:"Türkiye son 15 yıldır oloğanüstü bir gelişme gösterdi. Ve Türkiye 2000'li yıllarda saplandığı çıkarak bir başarı öyküsü yazdı. Bunu sizlerin sayesinde yaptı. Biz AK Parti olarak her zaman milletimize güvendik. Ve son 15 yıldır ne zaman sandığı vatandaşın önüne koyduysak vatandaş herşeyin doğrusunu her zaman takdir etti. O açıdan ben inanıyorumki bu 16 Nisan'da referandum sandığı milletin önüne konulduğunda, vatandaş yine bu millet için en hayırlı olanı seçecek ve yeni Türkiye'ye yepyeni bir başlangıç yapılacaktır. O açıdan bu referandum Türkiye'de demokrasiyi güçlendirecek, bu referandum milletin demokrasiye sahip çıktığı bir başlangıç olacak, yine bu referandum Türkiye'nin başarı hikayesine başarılar katan yeni bir başlangıç olacak. O yüzden bu süreçte kim ne derse desin gerçek olan bir şey var ki, Türkiye eğer bu başarı hikayesine devam edecekse bu referandumdan 'evet'le çıkacağız. Buna da mecburuz. Neden? Demokrasi geliştikçe, hukuk devleti geliştikçe ülkeler büyüyor, kalkınıyor ve gelişiyor. Türkiye son 14 yılda eğer büyüdüyse, kalkındıysa ve geliştiyse bu AK Parti'nin hükümetlerinin 14 yıl boyunca bu ülkede demokrasiyi güçlendirmesi sayesinde olmuştur."

"İCRACI HÜKÜMETLERE İHYATACIMIZ VAR"

Bu sistemle yasama ve yürütme organlarının da daha güçlü olacağını belirten Bakan Ağbal, şunları söyledi:



"Ben ekonomist bir insanım. Ekonominin içinde çalışan bir insanım. Biz ülke olarak eğer büyüyeceksek, gelişeceksek ve kalkınacaksak mutlaka ve mutlaka çok hızlı işleyen, çok kararlı, çok yetkin, çok güçlü icracı hükümetlere ihtiyaçlarımız var. İcraat ne kadar güçlü olarsa, ne kadar karar verilebilir olursa o takdirde o ülke o kadar ilerleyebiliyor. Bugün hükümet olarak bir meseleyle karşılaştığımız zaman oturuyoruz, konuşuyoruz ve karar veriyoruz. Ama bakın ben hükümetin içindeki birisi olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şu anki hükümet sisteminden çok daha hızlı, çok daha kararlı, çok daha meselelerin odağına girip karar üretebilecek ve icraat yapabilecek. Onun için, gençliğimiz için ve geleceğimiz için bu sisteme destek vermemiz gerekiyor."

4)BAKAN TÜFENKCİ: KİMSENİN REJİMLE DERDİ YOK

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye’nin demokratik Cumhuriyet olduğundan kimsenin şüphesi yok. Kimsenin de rejimle derdi yok. Ne başkentimizden ne de başkasından şikayetimiz var. Bizim derdimiz sistemi işletebilmek" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zonguldak'ta Vali Ali Kaban'ı makamında ziyaret etti. Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişiklik paketini imzalamasının ardından Türkiye'nin önemli bir sürece girdiğini söyledi. Anayasa değişikliği referandumunun milletin huzuruna gitmesini engellemeye çalışanlar olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, "Meclis'te engellemeye çalışanlar, türlü türlü oyunlarla milletin huzuruna anayasa değişikliğini getirmek istemeyen güçler, sahada da ellerinden gelen engellemeleri, her türlü yalanı ve iftirayı ileri sürecekler. Oyun oynayacaklar. Ama millet her zaman olduğu gibi basiretiyle ve sağduyusuyla, Türkiye'ye olan inancıyla Türkiye'nin geleceğini garanti altına alma noktasındaki bu önemli değişikliğe inşallah evet diyeceğini düşünüyoruz" dedi.



'REJİM DEĞİL, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ'



Vali Kaban'ın Devrek bastonu ve madenciliği simgeleyen tablo hediye ettiği Bakan Tüfenkci, ardından Dedeman Otel'de gerçekleştirilen Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Tüfenkci, mecliste referandumu engellemeyi başaramayanların iftiralarla meydanlarda konuştuklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin birilerinin dediği gibi rejim değiştirme değil sistem değiştirme meselesi olduğunu anlatan Bakan Tüfenkci, şöyle dedi:



"Başbakanımızın dediği gibi biz rejim meselesini 1920’lerde hallettik. Türkiye’nin demokratik Cumhuriyet olduğundan kimsenin şüphesi yok. Kimsenin de rejimle derdi yok. Ne başkentimizden ne de başkasından şikayetimiz var. Bizim derdimiz sistemi işletebilmek. Dolayısıyla 'rejimi değiştiriyorsunuz' diyenlerin kendilerine bir bakması lazım. Bölücülerle aynı safta olanlar, PKK ile aynı safta olanlar, birlikte iş birliği yapanlar rejimi koruyabilirler mi? Asla samimi değiller. Milletin dertleriyle bugüne kadar dertlenmedikleri gibi ne yönetim sistemiyle ne rejimin derdiyle ne anladıkları var ne de okudukları var. Ne anayasayı okuyabiliyorlar ne de milleti okuyabiliyorlar. Sadece ve sadece dogmalarla hareket ediyorlar, yalanlarla siyaset yapmayı marifet sanıyorlar. Halkla beraber olamadıkları için ne halkın derdinden ne de milletin derdinden anlıyorlar. Onların ne rejime ne sisteme katacakları hiçbir şey yok. Bugüne kadar katamadıkları gibi bundan sonra da katamazlar. Dolayısıyla milletimizin kafasını karıştırmaktan başka bir şey de yapamazlar. "



'İNSANLARI KUTUPLAŞTIRIYORLAR'



İnsanların 'evetçiler', 'hayırcılar' olarak kutuplaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Bakan Tüfenkci, "Oysa evetçiler de hayırcılar da bizim insanımız. Bu bir seçim değil, referandum. Halk oylaması. Dolayısıyla bunun kazanını AK Parti değil, bunun kazananı millet. Burada millet kazanacak. Bu ayrıştırmaya değil, birlikteliğe vesile olması gerekir. Özgürlük diye yola çıkıp özgürlük girişimine karşı duranlar elbette ki burada kutuplaşmayı körükleyecektir. Biz AK Parti teşkilatları olarak kutuplaşmadan yana değil, birliktelikten yana, uzlaşmadan yana tavrımızı her daim ortaya koyduk ve koymaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Tüfenkci, toplantının ardından geçen hafta kanserden ölen Kozlu İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Ertan Şahin'in ailesine taziyede bulundu. Bakan Tüfenkci, ardından Karabük'e geçti.

5)AKDAĞ: CHP GEÇMİŞTE DARBECİLERLE KOL KOLAYDI

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken, "Kendi geçmişleri başından sonuna kadar darbecilerle kol kola, darbe şakşakçıları ile olduğu halde bugün AK Parti’nin MHP ile birlikte getirip, vatandaşın önüne koyduğu Cumhurbaşkanlığı sistemini 'otoriter olmaya, diktatörlüğe gidecek' diye suçlamaya çalışıyorlar" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak üzere karayolu ile Erzincan’a geldi. Vali Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret eden Bakan Akdağ, burada Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi ek binası inşaatı ile ilgili bilgiler aldı. Bakan, ziyaret ardından Erzincan Belediyesi toplantı salonunda AK Parti Erzincan İl Teşkilatı tarafından düzenlenen il danışma meclisine katıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili konuşan Bakan Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı sisteminin rejim değişikliği olmadığını anlatırken şöyle konuştu:



"Sayın başbakanımız defalarca ifade etti. Bu ülkenin rejimini 1923’te Cumhuriyet olarak belirledik. Bundan dönmeye asla ve katha niyetimiz yoktur. Yaptığımız nedir hükümet etme sistemini değiştiriyoruz. O zaman niye milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorsun. Delikanlıca 'ben parlamenter sistemi savunuyorum, cumhurbaşkanlığı sistemini doğru bulmuyorum' de tartışalım. Ama lütfen yalan konuşma, lütfen milletin kafasını karıştırmaya çalıştırma. Diktatörlükten bahsediyorsun ama senin tarihinde, senin geçmişinde o diktatörlükleri Türkiye’ye getiren dönemleri alkışlamak var ya. 1960’ta bu ülkeye diktatörlük gelmedi mi? Sen alkışlıyordun. O günün mecmualarını, o günün basınını, o gün CHP'nin ne söylediklerini getirip millete hep göstereceğiz biz. Böyle çarşaf çarşaf göstereceğiz. Kaçamazlar, tarihlerinden ve geçmişlerinden kaçamazlar. Bugün bu milletin göz bebeği olan iktidar sahnesine çıktığından beri hizmetkarlıktan başka hiçbir niyeti olmayan bir parti ve bu partinin kurucu liderini öyle otoriter olmakla diktatörlüğe doğru gitmekle suçlamakla, kendi tarihlerinden, kendi geçmişlerinden kaçamazlar. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp bunu söylesin o zaman anlarız. Desinler ki; 'Bizim hareketimiz, bizim partimiz geçmişte darbelerin yanında durmuştur. Bizim arkadaşlarımız 27 nisanda e-muhtıra verildiğinde yanlış yaptılar. Demokrasinin yanında durmak yerine o gün e-muhtırayı veren darbe heveslilerinin yanında durdular. Yanlış yapmışız.' Bugün konuştuklarının bir manası olacak. Bunları söylemiyorlar. Kendi geçmişleri başından sonuna kadar darbecilerle kol kola, darbe şakşakçıları ile olduğu halde bugün AK Parti’nin Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte getirip, vatandaşın önüne koyduğu cumhurbaşkanlığı sistemini 'otoriter olmaya, diktatörlüğe gidecek' diye suçlamaya çalışıyorlar. Bunların hepsi bütünüyle yalandan ibarettir."

6)MERAL AKŞENER'İN ÇANAKKALE TOPLANTISINDA 'SALON KRİZİ' ÇIKTI



MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in konuşmacı olduğu Çanakkale'deki ‘Milli iradeye saygı’ toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı. Baskılar nedeniyle otel yönetiminin salonun elektriğini kestiği iddia edildi. Buna rağmen otele gelen Akşener, yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu salonda konuşmasını yaptı.

Meral Akşener'in Çanakkale'deki toplantısı salon kriziyle başladı. Kolin Hotel'in Megaron Salonu'nda bugün saat 14.00'de düzenlenecek toplantıya kısa süre kala otel yönetimi, salonun kullanımını iptal etti. Toplantıya gelen yaklaşık 1000 kişi, kararı öğrenince otel yönetimini protesto etti. Ellerinde bayrakları sallayarak 'Başbakan Akşener' ve 'Ülkücü hareket engellenemez' sloganları atmaya başladı.



Salonun kullanımının neden iptal edildiği öğrenilemezken, Meral Akşener'i dinlemeye gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla salonu aydınlatmaya çalıştı. Otel girişinde önlem alan polisin, gelenleri tek tek aramadan geçirdikten sonra otele girişlerine izin verdi.



Meral Akşener, elektriklerin kesildiği ve katılanların cep telefonları ışığıyla aydınlatmaya çalıştığı salona gelerek, toplantının iptal edilmeyeceğini söyledi ve konuşmasını yapmaya başladı.

7)UZAKTAN ERİŞİMLE KURAN OKUYUP SULAMA YAPAN MEZAR TAŞI PROJESİ

GAZİANTEP'te, düzenlenen 'Maker Fair Bilim Fuarı'na Şanlıurfa'dan katılan öğrencilerin hazırladığı uzaktan erişimle dua ve Kuran okunmasını sağlayarak sulama yapan 'Modern mezar taşı' projesi ilgi gördü.

Gaziantep'teki Özel Deva Okulları'nda düzenlenen 'Maker Fair Bilim Fuarı'na farklı kentlerden 53 okulun öğrencisi, 100 proje ile katıldı. Fuarda, özellikle engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için yapılan projeler de yer aldı.



AKILLI MEZAR TAŞI



Fuara Şanlıurfa'dan katılan 9'uncu sınıf öğrencisi Erdem Akaş'ın modern mezar taşı projesi, ilgi gördü. Akaş projesiyle mezar ziyareti yapamayanların veya başka bir şehirde yaşayan insanların mezarlara uzaktan erişerek dua okunmasını ve mezarı sulanmasını sağlıyor. Güneş enerjisi paneli, power bank ve akıllı tabletten oluşan proje ile insanlar uzaktan eriştiği tablet bilgisayar aracılığıyla sevdiklerinin mezarlarında dua okunmasını, Kuran'dan bölümler okunmasını ve ihtiyaç halinde sulanmasını sağlıyor. Akaş, proje kapsamında ayrıca mezar çevresine kameralar yerleşebileceğini ve bu şekilde ziyaret edilebileceğini de söyledi.



Fuarı ziyaret eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, fuara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yapılan çalışmaların gelecek için ümit verdiğini ifade eden Mete şöyle konuştu:



"21'inci yüzyılda bilim ve teknolojinin hayatla entegre edildiği bir dönem yaşıyoruz. Eğitimde kazanılan bilgilerin teknolojiyle harmanlandığı zaman nasıl bir sonuç ortaya çıktığını az önce öğrencilerimizin gösterilerinde gördük. Açıkçası gelecek anlamında da bu anlamda ümitlenmiş olduk. Biz 21'inci yüzyılda bilgiye ulaşan değil sadece bilgiyi hayatın her alanında kullanabilen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Dünya ile mücadele etmenin, katma değeri yüksek ürün elde etmenin tek yolu bu. Bu anlamda proje tabanlı öğrenimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk."



Deva Okulları Kurucu Başkanı Beyhan Tahmazoğlu ise, fuarın yararlı olacağını düşündüğünü ifade ederek, "Şu anda ülkemizin çeşitli illerinden 53 katılımcı okul var. Bunların 6'sı üniversite, ilkokul, anaokulu, liselerden katılanlar var. Teknolojiyi kullanarak yaptıkları kendi projelerini, kendi hayallerini gerçeğe dönüştürmek adına bilgi alışverişi, fikir alışverişi için bu projeyi geliştirdik inşallah çok da olumlu olacağına inanıyorum" diye konuştu.

8)SİLOPİLİ KADINLARA KANSER EĞİTİMİ

ŞIRNAK’ın Cizre İlçesi'nde faaliyet yürüten Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) uzmanları, Silopili kadınlara kanser eğitimi verdi.



Silopi Belediyesi Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi konferans salonunda kadınlara yönelik kanser eğitimi verildi. Cizre Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) doktorları tarafından verilen eğitime Silopili kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kanserde erken tanı ve mücadele yöntemleri hakkında slayt eşliğinde yapılan sunumda; kadınlara uyarıcı bilgiler verildi. Slayt bitiminde KETEM görevlileri, etkinliğe katılan kadınların sorularını cevaplandırdı.



Kanser hastalıkları hakkında bilgi edindiklerini anlatan Silopili kadınlardan Cansel Çağlar, "Kanserin çeşitlerini öğrendik. Kanser ile mücadeleyi öğrendik. Daha da bilgilendik. Teşekkür ediyorum" dedi. Bir başka kadın Güler Canoruç da, "Kanser ile mücadele için buraya geldik. Onlardan çok şey öğrendik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu konuda çok bilgilendirdiler" diye konuştu.



Silopi Belediyesi Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen ise seminerin çok başarılı geçtiğini ve yararlı olduğunu belirterek, "Bugün Silopi Belediyesi Kadın destek Merkezimiz'de kadınlarımıza yönelik Cizre KETEM’den gelen doktorlarımız, kadınlarda kanserde erken teşhis ve gebelik üzerine bir seminer düzenledi. Bu seminere katılan doktor Necla hanım ve ebesine aynı zamanda katılım sağlayan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyoruz. Daha önce bu tür etkinlikler ilçemizde yapılamıyordu. Şimdi çok daha rahat bu tür etkinliklerimizi bayanlarımız için yapıyoruz. İnşallah daha iyi şeyler yapacağız buradaki bayanlarımız için" şeklinde konuştu.

9)VALİ ÖZDEMİR, ASAYİŞ UYGULAMASINA KATILDI

EDİRNE Valisi Günay Özdemir, kentin giriş-çıkış noktalarında polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasına katıldı. Vali Özdemir, sürücülerle ve vatandaşlarla sohbet ederek alınan tedbirlerle ilgili emniyet yetkililerinden bilgi aldı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece, kentin değişik noktalarında asayiş uygulaması yapıldı. Özellikle kent giriş-çıkış noktalarında araçları arayan polis ekipleri, sürücüleri Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirdi. Edirne Valisi Günay Özdemir beraberindeki Edirne Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan ve Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan ile birlikte asayiş uygulaması yapılan noktaları ziyaret etti. Aranan araçlardaki vatandaşlarla sohbet ederek gösterdikleri yardımdan dolayı teşekkür eden Vali Özdemir, uygulama hakkında polis yetkililerinden de bilgi aldı.

