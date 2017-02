DHA YURT BÜLTENİ-9

1)EL BAB'DA YİNE DEAŞ SALDIRISI: 5 ŞEHİT, 10 YARALI

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

Dün 5 askerin şehit olduğu ve 170'inci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında, sabah saatlerinde DEAŞ'lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Halen devam ettiği bildirilen çatışmalarda 5 asker şehit oldu, 10 asker ise yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı.Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, bugün saat 11.30'da 1, saat 14.40'da ise 4 şehidin cenazesi helikopter ile Gaziantep'e getirildi.

Böylece gün içerisinde 5 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos'tan bu yana şehit düşen asker sayısı 66'ya yükseldi.

2)ŞEHİT EŞİNİ ASKER SELAMI İLE UĞURLADI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'da sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen uzman çavuş 25 yaşındaki Gökhan Kılıç'ın cenazesi memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurladı. Kılıç'ın 3 aylık eşi Hasret Kılıç, şehidini asker selamı ile yolcu etti. Gaziantep'te yapılan törenin ardından memleketi Adana'ya getirilen 4 yıllık uzman çavuş şehit Gökhan Kılıç'ın cenazesi ilk olarak helallik alınması için Yüreğir İlçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Şehidin cenazesi daha sonra uğurlama törenin yapılacağı Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, askeri yetkililer, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Mehmet, annesi Fadime Kılıç ve kardeşleri metanetli gözükmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi tören mangası tarafından top arabasına kondu. Bu sırada şehidin 3 aylık eşi Hasret Kılıç ve bir yakını, asker selamı verdi. Daha sonra top arabasının üzerindeki tabuta sarılan Hasret Kılıç, gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi daha sonra götürüldüğü Asri Mezarlıktaki, şehitlikte gözyaşları içinde toprağa verildi.

3)MÜLTECİ ÇOCUKLARIN ERKENDEN OKULU BIRAKMASI ARAŞTIRILACAK

TÜRKİYE'de ve Avrupa'daki göçmen çocukların okulu bırakmasının nedenlerinin araştırılması amacıyla Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından 'Keep on' (yola devam) projesi hayata geçirildi. İspanya, Avusturya ve Yunanistan'ın da ortak olduğu projede, göçmen çocukların okullara adaptasyonu sağlanacak yol rehberi belirlenecek.

Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de göçmen çocukların eğitim kurumlarında yaşadığı sorunları belirlemek, erken okul terkinin önüne geçmek amacıyla Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından 'Keep on' projesi hayata geçirildi. 2016 yılı Aralık ayında başlayan 232 bin Euro'luk projeye İspanya, Avusturya ve Yunanistan ortak oldu. Proje hakkında bilgi veren Ar-Ge'den sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, Türkiye'de erken okul terki oranlarının yüzde 17 civarlarında olduğunu ifade ederek, yüzde 17'lik dilimin içerisinde yabancı öğrencilerin de yer aldığını belirtti. Okumuş şöyle dedi:"Hem ülkemize hem de Avrupa ülkelerine göç eden yabancı ailelerin çocukları, okullarda yaşadıkları çeşitli sorunlar nedeniyle eğitimlerine devam etmiyor. Okulu terk ediyorlar. Bu terkin önüne geçmek için böyle bir proje hayata geçirdik. Bu proje ile geniş bir saha araştırması yaparak yabancı öğrencilerin neden okullarını terk etmek istediklerini, ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını, okulla adaptasyonunu neden koparmak istediğini araştıracağız. Sonra nedenlerini bulup, bu nedenlere çözüm üretecek çalışmalar üzerinde duracağız."

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi'nin projenin Türkiye ortağı olduğunu kaydeden Necmettin Okumuş, proje çerçevesinde İspanya, Avusturya ve Yunanistan'daki proje ortaklarının kendi bölgelerdeki yabancı öğrenciler üzerinde bir anket çalışması yapacağını ve okul terkinin nedenlerini ortaya çıkaran rapor hazırlayacağını ifade etti. Raporun Nisan ayına kadar bitirileceğini dile getiren Okumuş şöyle konuştu:

"26- 27 Nisan tarihleri arasında yabancı ülkelerdeki proje ortaklarımız Manisa'da bir araya gelerek hazırlanan raporları ortaya koyacaklar. Biz de Manisa'da bu konuda bir çalışma yapacağız. Manisa il genelinde şu anda bin 69 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bunun 221'ini Iraklı, 399'unu Suriyeli, 165'i İranlı, 196'sını Afgan uyruklu, diğerlerini ise farklı milletlerden öğrenciler oluşturuyor. Önümüzdeki 2 aylık süre zarfında bu öğrencilerimiz üzerinde bir anket çalışması yapacağız."

PROJE 2018 ARALIK'TA BİTECEK

Projenin 2018 Aralık ayında sona ereceğini belirten Necmettin Okumuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nisan ayından sonra, sorunların çözümleri için gerekli çözüm önerileri hazırlanacak. Bu öneriler çerçevesinde öğretmen yeteneklerinin geliştirilmesi, yabancı öğrencilerin okullara adaptasyonunu sağlanması amacıyla yenilikçi ders programlarının hazırlanması, yenilikçi materyallerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacak. Sonra bir rapor hazırlanıp 5 ayrı dilde rapor bir web sitesi üzerinden tüm dünyaya yayınlanacak. Ayrıca bu rapor Milli Eğitim Bakanlığımıza da gönderilecek. Bu şekilde okullarda yabancı öğrencilerimizin için ayrı müfredatlar ortaya çıkabilir."

4)MUHABBET KUŞU HIRSIZLARI TUTUKLANDI

KONYA'da girdikleri marketten 5 bin lira değerinde çay, sigara, çikolata, inşaat firmasından da 7 bin lira değerinde 3 dizüstü bilgisayar ile 2 muhabbet kuşunu çalan ve polis tarafından yakalanan 3 kişi tutuklandı.



Merkez Karatay İlçesi'nde bir marketten 20 bin lira değerinde sigara, çay, çikolata ve güvenlik kamerası kayıt cihazı, bir inşaat firmasından da 7 bin lira değerinde 3 dizüstü bilgisayar ile 2 muhabbet kuşu çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kameralarından yaptığı incelemede her iki işyerindeki hırsızlığı, hırsızlıktan kaydı bulunan 28 yaşındaki Halil İbrahim U., 27 yaşındaki Fatih A. ve 25 yaşındaki Ahmet A. olduğunu tespit etti. Polis, 3 kişiyi dün çaldıkları malzemeleri satmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada şüphelilerden Halil İbrahim U., gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince, "İyi çek bak" dedi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Çaldıkları malzemelerde sahiplerine teslim edildi.



5)BODRUM'DAN AKUT'A DESTEK KONSERİ

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde sahne alan İskender Paydaş ve orkestrası, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Şubesi yararına eserlerini seslendirdi. Bodrum AKUT Ekip Lideri Sadettin Uslu, gelirin inşaatı süren operasyon ve eğitim merkezinin eksiklerinin giderilmesi için kullanılacağını ifade etti.



AKUT Bodrum Şubesi yararına Mandalin Bar'da "Akut için Bodrum, Bodrum için Akut" sloganıyla destek gecesi düzenlendi. İskender Paydaş ve orkestrasının sahne aldığı geceden elde edilen gelir, AKUT Bodrum'a bağışlandı. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, AKUT Bodrum ekip lideri Sadettin Uslu, Mandalin Bar'ın işletme sahibi Atilla Serttaş ile çok sayıda AKUT gönüllüsü geceye katıldı.



Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İskende Paydaş, "20 yıl önce Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden biri Onno Tunç uçak kazası geçirdi ve ona ulaşılamıyordu. İlk ulaşanlar AKUT ekibi oldu. Oradan sonra bizim hayatımızda çok daha fazla girdiler. Gönüllük esasıyla çalışan ekibi, Marmara depreminde gördük. O zaman onlar yaptıklarıyla ülkenin kahramanı oldular. Bugüne kadar devamlı o disiplin ve güvenilirlikleriyle her zaman arkamızdalar" dedi.



Müzikteki kaliteyi değerlendiren Paydaş, "Keşke biraz daha kaliteli olsa. Doksanlı yıllarda, tabii biz o zaman o müziği yaparken bir yandan kendimizi geliştirdik. Yurtdışındaki müziklere bakınca, biz oldukça geri kalıyorduk ama niyet iyiydi. O yüzden sonra çalışa çalışa bir noktaya getirdik. Şu anda bilgiye ulaşmak çok daha kolay. O yüzden yirmili yaşlardaki genç müzisyenlerin çok daha iyi bir şekilde, bizim yirmili yaşlarımızdan daha iyi müzik yapmasını bekliyorum. Açıkçası pek ki şu anda onu göremiyorum" dedi.



Mandalin Bar'ın sahibinin bir AKUT gönüllüsü olduğunu belirten Sadettin Uslu ise, "Atilla Serttaş, eski gönüllülerimizden. Yapımı devam eden binanın tamamlanması için tıkandığımız bir süreçte, bize İskender Paydaş konserinin gelirini bağışlayacak. Şu anda sıva aşamasındayız. Binanın rafları, içinin tefrişatı, iç sıvaları var. Buradan gelecek gelir ile bunları tamamlamayı planlıyoruz. Daha iyi eğitim vermek adına hem gönüllerimize hem de topluma daha iyi eğitim ve hizmet vermek adına bunu yapıyoruz" dedi.



Başkan Kocadon AKUT adına, Mandalin Bar sahibi Atilla Serttaş ve İşletme Müdürü Erdinç Büyüksarı'ya teşekkür plaketlerini verdi.



Törenin ardından İskender Paydaş ve orkestrası ile grubun solistleri Ozan Ünlü ve Şebnem Keskin, 90'lı yılların sevilen şarkılarını seslendirdi. Eğlence geç saatlere kadar devam etti.

6)ORTACA'DAN DİKKAT ÇEKEN PROJE

MUĞLA'nın Ortaca Kaymakamlığı'nca hazırlanan proje kapsamında, ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören maddi durumu yetersiz 500 öğrenciye hafta içi her gün 1 öğün yemek veriliyor.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın desteğiyle Ortaca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen proje dikkat çekti. Proje kapsamında ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören maddi durumu yetersiz 500 öğrenciye hafta içi her gün 1 öğün yemek verilmeye başlandı. Kaymakam Fatih Ürkmezer, proje kapsamında yemeklerin yapıldığı Dalyan Mahallesinde bulunan Turizm Otelcilik ve Mesleki Eğitim Anadolu Lisesi'nde inceleme yaptı. Kaymakam Ürkmezer'e, Ortaca Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karaçelik, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, kurum müdürleri ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyeti eşlik etti. Açıklama yapan Fatih Ürkmezer, "Yapmış olduğumuz proje, Ankara'da çok beğenildi. Projemizin başlamasına onay verdiler. Yarıyıl tatili sonrası yemek dağıtılmaya başladı. Biz de hem üretim yerini sizlere gösterelim hem de öğrencilerimize yemek dağıtımına katıldık. Bu projenin hayata geçirilmiş olması bizi mutlu etti. Bir yıl boyunca bu proje devam edecek bizim temennimiz daha uzun soluklu olması" dedi. Ardından protokol üyeleri, yemek yapılan Dalyan Turizm Otelcilik ve Mesleki Eğitim Anadolu Lisesinde yemekhaneyi gezdi. Öğrencilerle birlikte yemek yedi.

