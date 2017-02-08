DHA YURT BÜLTENİ-9

1)EL BAB'DAN ACI HABER: 2 ŞEHİT, 15 YARALI



SURİYE'de Fırat Kalkanı harekatı devam ederken, El Bab kentinde DEAŞ unsurlarının saldırısında 2 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.169'uncu gününde olan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında sabah saatlerinde El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında DEAŞ teröristleriyle askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 2 asker şehit oldu, 15 asker ise yaralandı. Yaralanan askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevkedilirken, şehit askerler ise helikopter ile Gaziantep'e getirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri de DEAŞ saldırısına ilişkin açıklama yaptı. TSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 15 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Görüntü Dökümü



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-Yaralı askerlerin helikopterle Gaziantep e getirilmesi



-Helikopterin inişi



-Helikopterden sedyeyle indirilen yaralı askerlerin ambulansa taşınması



-Detaylar

3-G İLE CANLI YAYINIMIZ DEVAM EDİYOR

Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP/)

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)BÜŞRA'YI ESKİ ERKEK ARKADAŞI ÖLDÜRDÜ

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde yalnız yaşayan 24 yaşındaki Büşra Uzun, gece evine gelen eski erkek arkadaşı Hakan Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.Olay, Silifke İlçesi Taşucu Kum Mahallesi 390 sokaktaki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 1 yıl önce kiraladığı evde yalnız yaşamaya başlayan Büşra Uzun, eski erkek arkadaşı Hakan Y.'den bir süre önce ayrılarak, Fatih Silve ile aşk yaşamaya başladı. Eski sevgilisi tarafından tehdit edilen genç kadın, dün akşam geç saatlerde evine döndüğünde, Hakan Y. ile karşılaştı. Uzun ile konuşmak isteyen Hakan Y. eve girmek istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine, Hakan Y. üzerindeki bıçakla genç kadını karnından ve sırtından bıçakla yaraladı.

Kanlar içinde yere düşen Büşra Uzun bu sırada yeni erkek arkadaşı Fatih Silve'yi arayıp yardım istedi. Çığlıkları duyan komşular ise olay yerine sağlık ekiplerinin çağırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kan kaybeden Büşra Uzun, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hakan Y. ise cinayette kullanıdğı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Hakan Y., Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü



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-Büşra Uzun'un öldürüldüğü evin görüntüsü yan cepheden



-Evin ön cepheden görüntüsü



- Yeni sevgili Fatih sivri'nin fotoğrafı ( gözlüklü)



-Eski sevgili Hakan Yanık ve Büşra Uzun'un fotoğrafı.

(Süre: 54 sn) (Boyut: 96.2 MB)



(Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), ()

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3)KAYIP OĞLUNA POLİS MERKEZİNDE KAVUŞTU

ŞANLIURFA’da, babasının namaz kılmasını fırsat bilerek, camiden sokağa çıkarak kaybolan 3 yaşındaki Halil Ay, polis merkezinde ailesine teslim edildi.

Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Hz. Üsame Camisinde meydana geldi. İddiaya göre 3 yaşındaki oğlu Halil Ay ile birlikte alışverişe çıkan İsmail Ay, öğlen namazını kılmak için camiye girdi. Babasının namaz kılmasını fırsat bilen küçük çocuk Halil Ay, camiden dışarı çıkarak gezmeye başladı. Bir süre sokaklarda gezen Ay, caminin yolunu kaybedince ağlamaya başladı. Valilik makamı yakınlarında kaldırımda çocuğun ağladığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Korktuğu için konuşmayan küçük çocuğun ailesinin bulunması için Çocuk Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kayıp oğlu için polis merkezine başvuran baba polislerin yönlendirilmesiyle gittiği Çocuk Şubesi Müdürlüğünde oğluna kavuştu. Babasına sarılarak ağlayan oğlunu bir süre teselli eden baba İsmail Ay, polislere teşekkür ederek, “Ben camide namaz kılmaya başladım ve çocuğun yanımda olmadığını fark ettim. Dışarı çıkıp sokaklarda aramaya başladım. Yaklaşık 1 saattir çocuğumu arıyordum. Allaha şükür çocuğum kısa sürede bulundu. Ben buradan polislere ve duyarlı vatandaşlara eşekkür ediyorum" diye konuştu.



Çocuğunu kucağına alan baba, oğlu ile birlikte evinin yolunu tuttu.

Görüntü Dökümü



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- Kaybolan çocuk



- Polisin çocukla konuşmaya çalışması



- Polisin haber merkezine bilgi vermesi



- Kayıp çocuğun babası gelmesi



- Oğlunu teslim alan baba



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 159 MB

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4)TUNCELİ EMEP, REFERANDUMDA "HAYIR" DİYECEĞİNİ AÇIKLADI

EMEK Partisi Tunceli İl Başkanlığı, Anayasa oylaması için yapılacak referandumda parti olarak "Hayır" diyeceklerini açıkladı.



Emek Partisi Tunceli İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan il yönetim kurulu üyesi ve Tunceli Belediyesi eski başkan yardımcısı Hüseyin Tunç, parti olarak aldıkları karar gereği Anayasa için yapılacak referondumda "Hayır" diyeceklerini ve bu yönde kampanya yapacaklarını açıkladı. Özgürlüğün ve ve güvenliğin olmadığı bir ortamda yaşadıklarını anlatan Tunç, "Ülkenin yıkıma, halkın uçuruma daha fazla sürüklenmesini önlemek için, 'Hayır' demeliyiz. Çocuklarımızın savaşlarda kırılmasını engellemek için, 'Hayır' demeliyiz. Türkiye'nin Libya, Irak ve Suriye'de yaşanan türden katliamlara sahne olmasını önlemek için, 'Hayır' demeliyiz. Ülkenin bir tek kişi tarafından olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hali yasalarıyla yönetilmesinin önüne geçmek için, 'Hayır' demeliyiz. Nasıl düşüneceğimize, neye inanıp-inanmayacağımıza, yaşam tarzımızın nasıl olacağına olağanüstü yetkilerle donatılmış bir adamın karar vermemesi için, 'Hayır' demeliyiz. Grev ve direniş, söz, basın-yayın ve örgütlenme hakkının bir kişi tarafından tasallut altına alınmasına dur demek için 'Hayır' demeliyiz.İrademizi, seçme-seçilme hakkımızı bir tek kişinin eline teslim etmemek için, 'Hayır' demeliyiz.Parlamentonun, mahkemelerin, üniversitelerin bir tek kişinin keyfi yönetimine bağlanmasını önlemek için, 'Hayır' demeliyiz.Ülkenin ve tüm ezilenlerin, baskıyla, polis zorbalığı ve zindan tehdidiyle susturulmaya çalışılan herkesin yararına olan 'HAYIR' oylarını artırmak, hep birlikte 'Hayır' demektir" dedi.

"BELEDİYEDEN 14 KİŞİ HUKUKSUCA İŞTEN ATILDI"

Bugün itibari ile Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Osman Kaymak'ın talimatı ile 14 kişinin işine son verildiğini ifade eden Tunç, "Belediyeye kayyum atanması ile birlikte daha önce benimle birlikte 8 arkadaşımızın işine son verilmişti. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla ve az önce elimize ulaşan resmi bilgilere göre bugün sabah itibari ile il olağanüstü hal bürosu KHK ile kendilerine verilen yetki kapsamında belediyede çalışan toplam 14 işçe ve memur arkadaşımızın işine son verildiğini açıkladı. Bizler bu uygulamaları asla kabul etmiyoruz, hukuksuz şekilde işten atılan arkadaşlarımızın derhal görevlerine geri alınmasını talep ediyoruz. Kayyum yönetimi daha önce 8 kişinin işine son vermişti bugünde 14 kişi ve şu ana kadar belediyede çalışan 22 arkadaşımızın işine son verildi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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Hüseyin Tunç'un konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()-

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5)GEBZE'DE SAHİLDE CESEDİ BULUNDU

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu. Boğularak öldüğü tahmin edilen kişinin yurt dışından gelen bir göçmen olduğu tahmin edilirken, soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinde, Gebze'de belediyenin arıtma tesislerinin bulunduğu sahilde cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, vücudunda herhangi bir yara olmayan kişinin boğularak öldüğü tahmin edildi. Kimliği belirsiz kişinin 10-15 gün önce öldüğü, yurt dışından gelen göçmen olduğu ihtimali üzerinde duruldu. Ceset morga kaldırılırken, ölen kişinin kimliği belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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Sahile vuran cesetten görüntü



Polislerden görüntü

HABER-KAMERA: Erol POLAT GEBZE(Kocaeli), ()







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6)EVİ YANAN ÇİFT İÇİN SEFERBER OLDULAR

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, evleri çıkan yangında tamamen yanan Vedat - Eşe Tuncay Çifti'nin yanan evlerinin yerine yenisinin yapılması için Kaymakamlık, Belediye ve hayırsever işadamları seferber oldu. Kış günü evsiz kalan ve oğullarının yanına sığanan çifti için yaptırılan evin iki ay içinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.



Geçen 30 Aralık gecesi, Vedat (67) - Eşe Tuncay (65) Çifti'nin Gölbaşı Mahallesi'ndeki evi, komşularının bahçeye boşalttığı soba kovası nedeniyle çıkan yangında küle döndü. Çiftin evlerinin bahçesindeki iki koyunları da telef oldu. Kış günü evsiz kalan Tuncay Çifti, oğullarının yanına yerleşti. Evlerinden geriye hiçbir şey kalmayan Tuncay Çifti'nin yardımına Kaymakamlık, Belediye ve Ortacalı işadamları yetişti. Kaymakamlık ve işadamları Tuncay Çifti'nin yanan evlerinin yerine yenisini yapılması için maddi yardım yaparken, Ortaca Belediyesi de tuğla, demir, çimento gibi inşaat malzemeleri ile inşatta çalışacak işçi temin etti. Çiftin yanan evlerinin yerine iki oda bir salon tek katlı bir ev yapılması için çalışmalara başlandı. İki ay gibi bir sürede evin yapımının tamamlanması beklenirken Tuncay Çifti'ne yardımların devam edeceği belirtildi.



Yanan evinin yapılması için destek olan Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'e teşekkür eden emekli işçi Vedat Tuncay, "Bize sahip çıkılması nedeniyle çok duygulandık. Kısa süre sonra yanan evimizin yerine yenisi yapılmış olacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.



Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik de Tuncay Çifti'ne ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtip, "Yanan evi eskisinden daha güzel olarak yapıyoruz. Evin temel, dolgu işi, beton ve tuğlasını belediye bütçemizden karşılıyoruz. Bizlerle beraber ilçemizdeki iş adamlarımızda katkıda bulunuyorlar. Ailemiz en kısa sürede evlerine yerleşecekler" dedi.



Kaymakam Fatih Ürkmezer "Ortaca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından vatandaşın mağduriyetini gidermek amacı ile Ortaca Belediyesi ve vatandaş işbirliği ile ev yapmaya karar verdik. Bu kapsamda inşaatı yerinde inceledik. Öncelikle çıkan yangında can kaybı olmaması bizi sevindirdi. Evi yanan aileye buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimde bulunuyorum. Mağdur olan vatandaşlarımıza imkanlarımız ölçüsünde her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Yangından görüntü



-Çiftin yaran evlerinin yerine yenisinin yapılmasından görüntü



-Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ile röp.



-Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile röp.



-Evi yanan Vedat Tuncay ile röp.



Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA, (Muğla), ()



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7)KIRAĞI TUTAN AĞAÇLAR KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

YÜKSEK basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 23 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Soğukların etkili olduğu Erzurum'da ise kırağı düşen ağaç dalları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Fotoğraf tutkunları bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektiler.



Erzurum'da iki gündür yüksek basıncın etkisi nedeniyle nem oranının yüzde 96'yı bulduğu Erzurum'da sis etkisini sürdürüyor. Özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis, sabah saatlerinde doyumsuz manzara sunuyor. Oluşan kırağı ağaçları süslerken,doğayla bütünleşerek görsel bir kar şöleni oluşturdu. Bu doğal güzelliği fırsat bilen fotoğraf tutkunları sabah erken saatlerde fotoğraf makinelerini alarak kendilerini dışarı attı. Gözün görebildiği her yerin beyaza büründüğü alanlarla birbirinden güzel fotoğraf çekenler soğuk havanın Erzurum'u bir stüdyoya çevirdiğini söyledi.



Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri dün gece yapılan ölçümlerde Türkiye'nin en soğuk yerleşim biriminin eksi 23 ile Ardahan'ın Göle ilçesinin olduğunu belirtti. Diğer illerdeki hava sıcaklıkları da yine sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Kars'ta 17, Iğdır'da 15, Erzurum'da 11, Ağrı'da 8, Muş'ta 5 ve Erzincan'da 3 olarak belirlendi.

Görüntü Dökümü



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-Kırağı tutan ağaçlar



-Soğuk havada yürüyen vatandaşlar



-Vatandaş ile röp.

Haber: Turgay İPEK- Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()



SÜRE: 02.34 BOYUT: 154 MB