DHA YURT BÜLTENİ-9

1)DEPREM FELAKETİ SONRASI AYVACIK'TA SEFERBERLİK

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi bu sabah 5.5 ve 5.3 büyüklüğündeki 2 büyük depremle sarsılırken, peşi sıra yaşanan 119 sarsıntı korku yarattı. Depremin yıkıcı etki yarattığı Ayvacık'ın Yukarıköy Köyü'nde bazı evler ve ahırlar yıkılırken, 5 kişi hafif yaralandı. Evlerin tek katlı olması sayesinde ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtilirken, ekipler başta Yukarıköy olmak üzere çevre yerleşimlerde çalışma başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; kentte ilk olarak saat 06.51'de, Çanakkale'nin Gülpınar açıklarında, yerin 6.1 kilometre derinliğinde ve 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ikinci büyük sarsıntı ise saat 13.58'de, Ayvacık'ın Babakale Köyü merkezli oldu. İkinci deprem ise ilk olarak 5.3 duyuruldu ardından 5.1 olarak revize edildi.

AFAD İSE HER İKİ DEPREMİ 5.3 OLARAK DUYURDU.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ilk depremden itibaren saat 14.48'E kadar 119 sarsıntının daha olduğunu açıkladı. Bu sarsıntılar arasında saat 07.17'de 4.2, saat 14.29'da 3.8, saat 14.42'de 3.8, saat 14.36'da 3.8, saat 14.03'te 4.5 ve saat 14.45'te 4.5 gibi depremler dikkat çekti.



VALİDEN AÇIKLAMA



Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, iki büyük depremle sarsılan Ayvacık'ta zarar gören yerleşimleri gezip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açıklama yapan Orhan Tavlı, "Ayvacık ilçemizde, ilk belirlemelere göre 11 köy sarsıntılardan etkilendi. Şuan depremden en fazla etkilenen Yukarıköyü. Bu köyümüzde 40 ev hasarlı, diğer 10 köyümüzde 50 ev hasarlı gözüküyor. Allaha şükür can kaybımız yok. 5 hafif yaralımız var. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürüyor. AFAD Balıkesir'den çadır gönderiyor. Akşam kurulacak o çadırlar. Kızılay da bölgeye çadır gönderiyor. AFAD ayrıca ihtiyaç kadar konteyner göndereceğini bildirdi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi.



YAPILAR ZARAR GÖRDÜ



Yıkıcı etki yaratan deprem evlere zarar verdi, 5 kişi ise yaralandı. Ayvacık'ın Yukarıköy Köyü, depremde en büyük hasarı aldı. Günün ilk ışıklarıyla belediye, UMKE, elektrik şirketi TEDAŞ ekipleri depremden hasar gören yerleşim yerlerine giderek çalışma başlattı. TEDAŞ, olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki elektrik akımını kesti. Belediye ekipleri ise iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışması başlattı. Yüksek yerden atlayan ya da üstüne birşey düşmesi sonucu hafif yaralanan 5 kişi ise Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evleri hasar gören köylüler, konutlarındaki eşyalarını çıkarmak için hasarlı evlere girdiği görüldü. Sokaklara dökülen bazı vatandaşların gözyaşını tutamadığı da görüldü. 170 haneli ve 800 nüfuslu Yukarıköy Köy Muhtarı Mehmet Yahya Yavaş, "50'ye yakın evde hasar var. Ölen kimsenin olmaması sevindirdi. Sadece yaralılarımız var" dedi.



Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, "Yukarıköy yaralılar, 50'ye yakın hasarlı ev var. Diğer köylerden Çamköy'de 4 hasarlı ev, Babakale'de 1, Koyunevi'nde 1, Gülpınar'da 7, Kızılkeçeli'de 5, Tuzla'da 4, Balabanlı'da 2, Bademli'de 8 ve Ahmetçe'de 2 hasarlı ev" dedi. Duvarı 60 santim kalınlığında taş evde yaşayan köy sakinlerinden 55 yaşındaki Alaaddin Yılmaz, "Deprem anında ben ve eşim odamızda, kızım da kendi odasında yatıyordu. Biranda odamızın duvarı yıkıldı. Can havliyle kendimizi dışarı attık. Canımızı kurtardık. Şimdi de eşyalarımızı kurtardık. Şuan için devlet yetkilileri yok. Yardım bekliyoruz. Destek olan yok" dedi.



SADECE KUZUSUNU KURTARABİLDİ



Köylülerden 65 yaşındaki Mevlidiye Tekin ise kocası Halil İbrahim Tekin ile birlikte depremde yıkılan ağılından kuzusunu kurtarılıp, evinin bahçesinde yaktığı ateşin başında ısınmaya çalışırken görüldü. Çay demleyip ateş başında oturan, kucağındaki kuzuyu gösteren Mevlidiye Tekin, "Annesi depremde öldü. Kuzusunu ancak kurtarabildim" dedi. Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin de hasar gören köyleri dolaştı. Yukarıköy Köyü'ne de gelerek vatandaşın sorunlarını dinleyen Başkan Şahin, "Deprem birçok köyde hasara yol açtı. Ancak bu köylerdeki evler taş ve tek katlı olduğu için can kaybına neden olmadı. Deprem hissedildiği an insanlar kendilerini dışarı attı. Hemem hemen her evde hasar var. Bunlar, bu akşam kadar kontrol edilecek. Girilebilenlere girilecek. Sevindirici olan can kaybının olmaması. Sadece yaralılarımız var. Çok ağır bir durumları yok. Diğer köyleri de kontrol ediyoruz. Bazı damlar da çökmüş. Yaralı olan ya da telef olan hayvanlar mevcut" dedi.



"BU TİP TALİ FAYLARIN 6 BÜYÜKLÜK ÜSTÜNE ÇIKABİLECEĞİNİ SANMIYORUM"

Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, Ayvacık İlçesi'nde 15 Ocak'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi hatırlattı. Bu sabah aynı bölgede hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremle, 4.7 büyüklüğündeki önceki depremin 2 farklı fay hattında yaşandığını belirtti. Bugünkü sarsıntının da bir ana deprem olduğunu ifade eden Perinçek, "Bu deprem geçen haftalarda Ayvacık-Gülpınar depreminin tetiklediği ve ondan bağımsız bir deprem olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki saat ve günlerde aynı alanda artçı depremler olması beklenmelidir. Artçı depremlerin en büyüğü 4 civarında olabilir. 5.5 büyüklüğündeki deprem olurken kuzeydoğuda Bandırma-Çan-Yenice-Bayramiç-Ezine-Edremit dolayında sessizlik devam ediyor. Geçen haftalarda olan Gülpınar depremi bölgedeki diğer fayların doğrultularından farklı bir doğrultuda gelişiyor. Bölgedeki faylar kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu ana faylar. Gülpınar depremini yaratan fay, yeni gelişen bir fay ve doğrultusu kuzeybatı-güneydoğu. Ana fay sistemime dar açıyla yaklaşan bu tip tali fayların 6 büyüklük üstüne çıkabileceğini sanmıyorum" diye konuştu.

2)DENİZLİ'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA KORKUTTU

DENİZLİ'de alt geçide kontrolsüz giren kamyon 5 araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Fatih Kavşağı Alt Geçidi'nde saat 11.30 sıralarında yaşanan zincirleme kaza korkuttu. Alt geçide süratli girdiği iddia edilen H.A yönetimindeki 48 LE 052 plakalı hafriyat yüklü kamyon, alt geçitte park halindeki araca çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden H.A.'nın kontrolünden çıkan kamyon önce alt geçitte seyir halinde bulunan 20 BHC 76, 20 R 6584, 35 AD 0530 ve 06 TG 355 plakalı 4 otomobile çarptı. Kamyon, arıza yaptığı gerekçesiyle yola parkeden ve reflektör yerleştiren B.D'ye ait 20 ED 382 plakalı otomobili duvara sıkıştırarak durabildi. 6 aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazanın ardından yol araç trafiğine kapatıldı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Zincirleme kazaya karışan araçlar çekici tarafından kaldırılmasının ardından, 1.5 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yol araç trafiğine açıldı.

KAPALI YOLA GİRMEK İSTEYEN KURYEYE GÖZALTI

Zincirleme trafik kazısının ardından, ulaşıma kapatılan altgeçide motosikletiyle girmek isteyen bir kuryeyle polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Kurye motosikletini bulunduğu yere bırakıp polislerle tartışmaya başladı. Yolun ulaşıma kapatılmasına tepki veren kurye sakinleşmeyince, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.





3)NUSAYBİN'DE KUM YIĞINI ALTINDA KALAN GENÇ KURTARILDI

MARDİN’in Nusaybin İlçesi’nde brikethanede çalışan 18 yaşındaki Can Altunkaynak, üstüste yığılan ve aniden kayan kumların altında kaldı. Olay yerine gelen jandarma ve arama-kurtarma ekiplerinin bir saat süren çalışmasından sonra Can Altunkaynak, kumların altından canlı olarak çıkarıldı.



Nusaybin İlçesi'nin Midyat yolu üzerinde bulunan İpek Yolu Mahallesi'ndeki brikethanede çalışan Can Altunkaynak, alanda bulunan ve henüz belirlenemeyen bir nedenle kayan kum yığınlarının altında kaldı. Çalışma arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ile jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleri ve iş makinelerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu Altunkaynak, kumların altından çıkarıldı.



112 Acil Servisi Ambulansı ile kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Altunkaynak’ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.

4)NİĞDE'DE ESRARENGİZ KÖPÜK

NİĞDE'nin Bor İlçesi'nde, Akkaya Barajı'ndan geldiği iddia edilen köpükler yollara taştı.İlçe merkezindeki sulama kanallarında görülen köpük dalgası, kısa zamanda yollara yayıldı. Gece başlayan ve havanın aydınlanmasıyla birlikte yollardaki köpükleri gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı. Esrarengiz köpük, ihbar üzerine itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

Niğde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de incelenmek üzere köpükten numune aldı.Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat konuyla ilgili açıklamasında sorunun Akkaya Barajı'ndan kaynaklandığını savunarak, şunları söyledi: "İlçemizde bu tarz olaylar daha önce de yaşandı. Bor halkı artık Akkaya Barajı sorunundan dolayı bir hayli rahatsız durumda. Sık sık tepkilerini haklı olarak dile getiriyorlar. Bugün yaşadığımız bu durum gerçekten içler acısı. Niğde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yetkili arkadaşlar geldiler ve olay yerinde inceleme yaptıktan sonra numuneler aldılar. İnşallah bir an önce bu sorun çözülür ve halkımız rahata erer."

5)ATATÜRK'E İZMİR MARŞI'YLA HOŞ GELDİN

CUMHURİYETİN kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 94'üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişi için tören düzenlendi. Saat 13.00'de Tren Garı'nda gerçekleştirilen ilk törende, Atatürk'ün Balıkesir'e gelişi temsili olarak canlandırıldı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen tren, belediye bandosunun İzmir Marşı ve 'Hoşgelişler ola Mustafa Kemal Paşa' türküsüyle karşılandı. Vatandaşlar 94 yıl önceki coşkuyu yaşadı. Trenden inen gaziler Vali Ersin Yazıcı'ya Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağını hediye etti. Vali Yazıcı, bayrağı öperek teslim aldı.

Temsili karşılamanın ardından İstiklal Marşı okundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Ahmet Edip Uğur yaptığı konuşmada Atatürk'ün Balıkesir'e özel bir önem verdiğini belirtirken, 7 kez kenti ziyaret ettiğini vurguladı. Pamukçu halk oyunları ekibinin Bengi oyununu sahnelemesinin ardından Ata'ya saygı yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Yazıcı, Başkan Uğur, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, CHP il Başkanı Ender Biçki, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kerim Özdemir, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar törene katıldı.

Balıkesir Garı'nda başlayan Vasıf Çınar Caddesi'ye süren yürüyüş Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Anıttaki çelenk sunma töreninin ardından İstiklal Marşı okundu. 94. yıl etkinlikleri saat 20.00'de Balıkesir Belediye Konservatuarı Türk Müziği Topluluğu'nun 'Atatürk'ün sevdiği şarkılar' konseriyle devam edecek.





