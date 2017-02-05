DHA YURT BÜLTENİ - 9

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Roman Dernekleri Birliği tarafından düzenlenen toplantıda, kentte yaşayan romanların sorunları konuşuldu.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Roman Dernekleri Birliği tarafından ‘Dünden Bugüne Tekirdağ’daki Roman Toplumu Sorunları ve Çözümleri’ konulu toplantı düzenlendi. Süleymanpaşa İlçesi’nde bir düğün salonundaki roman buluşmasına CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra kentte yaşayan yaklaşık 2 bin roman vatandaşı katıldı.CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, amaçların olumsuz etki yapan bütün sıkıntıları incelemek olduğunu ifade ederek, “Bu bağlamda Büyükşehir Belediyemiz, ilgili birimler ve ilgili dernekler böyle bir çalışma yaptı. Bugün buradaki maksadımız roman derneklerin büyükşehir belediyemizle birlikte ortaya çıkardıkları sorunları gün yüzüne çıkarmak basınla paylaşmak. Burada bu sorunları paylaşarak, hangi çözüm yolları bulunabilir bu sorunlara, roman vatandaşlarımızın sorunları nasıl çözülebilir. Dolayısıyla mesele açık ve net şudur ki, bizim sorunlarımızın herkesin bilmesini sağlamak. Buradaki gayretimiz, maksadımız budurö dedi.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da yaklaşık 3 ay önce Tekirdağ’daki roman dernekleriyle bir araya gelmeye başladıklarını belirterek şunları söyledi:“Gelin bir çalıştay yapalım ve bu çalıştay içerisinde de konuları masaya yatıralım dedik. Kendileri bir aydır ilçe ilçe dolaşarak, 5 kişilik bir heyet oluşturdular. Bugün gelmiş olduğumuz şu organizasyon sağlanmış oldu. Bugünkü katılım beni gerçekten çok mutlu etti. Bu demek oluyor ki roman vatandaşlar artık kendi sorunlarına sahip çıkıyorlaröAk Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ise romanların en önemli sorunlarından birinin sağlıktan faydalanma ve istihdam sorunu olduğunu ifade ederek, “Tekirdağ'da yaşayan Roman kardeşlerimizin birçok sorunu ile Ak Parti olarak birebir zaten ilgileniyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Roman kardeşlerimizin yaşadıkları yerler ile ilgili görüşmelerimiz oldu. Kardeşlerimizin yaşadıkları yerlerin daha güzel yaşanılabilir yerler olması ve çevre düzenlemesi ve çevre temizliği ile alakalı belediyemizle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bildiğiniz üzere bölgemizde iş olanakları kısıtlı bu nedenle roman kardeşlerimizi istihdam edebilmenin yollarını arıyoruz. Onları üretimin içerisine dahil edebileceğimiz projeler geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda Ak Parti olarak yerel yönetimlerimizle ortak hareket etmeye hazırızö şeklinde konuştu.Roman vatandaşların sorunlarının konuşulduğu program öncesi, roman havaları çalınırken, yine Romanlardan oluşan mehteran takımının gösterisi ilgiyle izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan genel görüntüler

-Protokol ve İzmir milletvekili Özcan Purçu

-Mehteran gösterisi

-Kadir Albayrak, Cüneyt Yüksel ve Özcan Purçu ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Otomobil viraja hızlı girdi: 4 yaralı

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, viraja hızlı girerken kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu Soğanlısuyu rampalarında meydana geldi. 45 yaşındaki Sadık Kaynar yönetimindeki 67 TB 283 plakalı otomobil, sürücüsünün hızlı girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Su kanalına düşerek taklalar atan otomobil, ana yola çıkarak durabildi. Kazada, sürücü Sadık Kaynar ile aynı araçta bulunan eşi 42 yaşındaki Şükran, çocukları 22 yaşındaki Merve Kaynar ve 17 yaşındaki Emre Kaynar yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karabük’ten akraba ziyaretine geldikleri öğrenilen yaralılardan sürücü Sadık Kaynar’ın durumunun ağır, diğerlerinin iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Ambulansların kaza yerinden ayrılması

-Takla atan otomobil

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Ümit Efe ile röportaj

-Otomobilin yoldan çıktığı viraj ve düştüğü su kanalı

-Otomobilin çevreye dağılan parçaları

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

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Karşı şeride geçen otomobil bariyere çarparak durdu: 2 yaralı

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek bariyere çarparak durması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Alaplı Karayolu Tersaneler Mevkii’nde meydana geldi. Alaplı ilçesinden Ereğli yönüne giden 61 yaşındaki Kurban Durmuş idaresindeki 61 VV 060 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmurdan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Bariyere çarparak durabilen otomobildeki sürücü Kurban Durmuş ile eşi 60 yaşındaki Gülten Durmuş yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Durmuş çifti, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazanın meydana geldiği yer

-Otomobilin çarptığı orta refüj

-Kaza da hurdaya dönen otomobil

-Çekicinin aracı kaldırması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()